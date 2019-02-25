Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme

Xiaomi Mi9, fiyatı 1000 dolar seviyesine ulaşan üst seviye telefonlar için adeta ders niteliğinde. Çok hızlı, kamerası çok iyi ve hala fiyat/performans sınıfı bir telefon. Gelin yakından bakalım.

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi Mi9 sahip olduğu özelliklerle çok iddialı geliyor. Telefonu kullanma şansı yakaladık ve merak ettiklerinizi bu videoda yanıtladık. Ekran kalitesi, kamerası, performansı ve ek özellikleriyle, fiyat/performans yarışında Xiaomi'nin en önemli modeli olacak.