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Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme

2 ay
15,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi9, fiyatı 1000 dolar seviyesine ulaşan üst seviye telefonlar için adeta ders niteliğinde. Çok hızlı, kamerası çok iyi ve hala fiyat/performans sınıfı bir telefon. Gelin yakından bakalım.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi Mi9 sahip olduğu özelliklerle çok iddialı geliyor. Telefonu kullanma şansı yakaladık ve merak ettiklerinizi bu videoda yanıtladık. Ekran kalitesi, kamerası, performansı ve ek özellikleriyle, fiyat/performans yarışında Xiaomi'nin en önemli modeli olacak. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
meego 2 ay en beğenilen
yani Erdi yine döktürmüşsün ellerine sağlık.
Kolay kolay yorum yazan biri değilim ancak son 1,5 yıldır senin videoların ile Mesut Bey'in videoları arasında dağlar kadar fark var. Senin videoların hep özenli ve kaliteliydi. Sen bu işi Profosyonel editör edasıyla yaparken O ise baştan savma liseli çocukların telefonları ile youtube sayfasına video hazırlar gibi videolar yapıyor.
Senin video kalitene bak birde onunkine. Ya Allah aşkına iphone ile video çekilip işlenip buraya sunulurmu ya. Burası donanımhaber. Donanımhaber niye herzaman 1.sırada göserilirdi herşeyi en ince detayına kadar araştırıp en iyi kalitede sunmak için. Eger bunlar sunulmayacaksa sizin shiftdeleteden , webteknoda vs den ne farkınız kalacak.
Açık söyleyim Erdi sen olmasan videolarıda izlemem , bir tek senin videoların farklı ve kaliteli içerik sunuyor....
yani Erdi yine döktürmüşsün ellerine sağlık.Kolay kolay yorum yazan biri değilim ancak son 1,5 yıldır senin videoların ile Mesut Bey'in videoları arasında d...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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metin 2 ay
Erdi bey forumu sırtlamış götürüyor, m.ç in videolarının hedef kitlesi malum, benim yaşım 43,artık onu izleyemiyorum. Erdi beyi takdir etmemek elde değil. Umarım emeğinin karşılığını fazla fazla alıyordur. Zira kaan bey gibi erdi bey de kaçarsa vay forumun haline.
Erdi bey forumu sırtlamış götürüyor, m.ç in videolarının hedef kitlesi malum, benim yaşım 43,artık onu izleyemiyorum. Erdi beyi takdir etmemek elde değil. Umarı...
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scorpion20 2 ay
yetmiyor maalesef yetmiyor
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DH Misafiri 2 ay
çirkin olmuş.kabul edin.
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Celonfix 2 ay
Mono hoparlör olmamış amiral gemisi bir cihaz için. Keşke çentik yerine Mix 3'teki gibi kızaklı bir yapı kullanılsaymış.
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DH Misafiri 2 ay
Erdi bey siz tanıtın biz izleyelim ürün hiç farketmez eline sağlık.
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ayhanst 2 ay
İnceleme için teşekkürler umarım mi 8 de yaşanan hayal kırıklığı bunda da yaşanmaz fiyat olarak.
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DH Misafiri 2 ay
Erdi bey forumu sırtlamış götürüyor, m.ç in videolarının hedef kitlesi malum, benim yaşım 43,artık onu izleyemiyorum. Erdi beyi takdir etmemek elde değil. Umarım emeğinin karşılığını fazla fazla alıyordur. Zira kaan bey gibi erdi bey de kaçarsa vay forumun haline..
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qoqoCAN 2 ay
Erdiii beğğğğğğğ saooolllll
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ArıKovanınaDalanAyı 2 ay
Eline sağlık Erdi.
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gurkanse 2 ay
niye 6gb ya niye? op6 kullanıyorum 8gb ram var.bazı telefonlar 10 hatta 12gb kullanıyorken 6gb artık düşük değilmi biraz
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yeB tadeS 2 ay gurkanse
Allah aşkına 8 gb olunca ne oluyor? Mi max 3-64 kullanıyorum. Bir kere kasıldığını görmedim. Bir kere takıldığını görmedim. Nedir bu ram aşkı. Daha düne kadar 1 gb ram 8 gb hafızalı telefonlar kullanıyorduk.
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gurkanse 2 ay
Erdi Bey,solda tuttuğunuz oppo modeli hangisi ?
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beydur 2 ay gurkanse
oppo find x
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