Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi9, fiyatı 1000 dolar seviyesine ulaşan üst seviye telefonlar için adeta ders niteliğinde. Çok hızlı, kamerası çok iyi ve hala fiyat/performans sınıfı bir telefon. Gelin yakından bakalım.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi Mi9 sahip olduğu özelliklerle çok iddialı geliyor. Telefonu kullanma şansı yakaladık ve merak ettiklerinizi bu videoda yanıtladık. Ekran kalitesi, kamerası, performansı ve ek özellikleriyle, fiyat/performans yarışında Xiaomi'nin en önemli modeli olacak.
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Kolay kolay yorum yazan biri değilim ancak son 1,5 yıldır senin videoların ile Mesut Bey'in videoları arasında dağlar kadar fark var. Senin videoların hep özenli ve kaliteliydi. Sen bu işi Profosyonel editör edasıyla yaparken O ise baştan savma liseli çocukların telefonları ile youtube sayfasına video hazırlar gibi videolar yapıyor.
Senin video kalitene bak birde onunkine. Ya Allah aşkına iphone ile video çekilip işlenip buraya sunulurmu ya. Burası donanımhaber. Donanımhaber niye herzaman 1.sırada göserilirdi herşeyi en ince detayına kadar araştırıp en iyi kalitede sunmak için. Eger bunlar sunulmayacaksa sizin shiftdeleteden , webteknoda vs den ne farkınız kalacak.
Açık söyleyim Erdi sen olmasan videolarıda izlemem , bir tek senin videoların farklı ve kaliteli içerik sunuyor....