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Xiaomi Mi9 ve özellikleri | Yeni nesil amiral gemisi

3 ay
20b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9 hakkında merak ettiğimiz pek çok detay ortaya çıktı. Biz de henüz lanse edilmeyen telefon için tüm bilgileri topladık.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi9, heyecanla bekleniyor.  Henüz resmi duyurusu yapılmayan telefonla ilgili merak ettiğimiz pek çok detay bizzat Xiaomi tarafından açıklandı. Biz de sizlerden de son dönemde sıkça gelen sorular üzerine lansman öncesinde ortaya çıkan tüm bilgileri ve detayları bu videoda bir araya getirdik. Donanım Haber olarak Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi Mi9 için farklı videoları da ekranlarınıza getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. 
Xiaomi Mi9 su damlası formundaki çentikli ön tasarımı ve geçişken renkli arka tasarım anlayışı ile selefinden farklı görünürken, özellikle 3.6mm seviyesine düşürülerek iPhone X'dan daha iyi bir değere ulaşılan alt çerçevesiyle de dikkat çekiyor. Snapdragon 855 platformundan güç alan telefon, Sony'nin 48MP'lik IMX 586 sensörünü kullanan ana kamerası dışında arkada üçlü kamera konfigürasyonuna sahip. Mi9'un arkası şeffaf versiyonu da geliyor ve kablosuz şarj özelliği de sunuyor.

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fx57 3 ay en beğenilen qoqoCAN
Sevgili dostlar merhaba,
Video başlığı ile yanılgıya düşen bazı takipçilerimiz olmuş, hiç istemediğim şeydir yanlış anlaşılmak veya yanlış ifade kullanmak.
Başlığı değiştirdim, istemeden rahatsızlık verdiysem, kusura bakmayın lütfen.
Önceki başlık: "Karşınızda Xiaomi Mi9" idi.
Görüşmek üzere,
Sevgiler.﻿
Sevgili dostlar merhaba,Video başlığı ile yanılgıya düşen bazı takipçilerimiz olmuş, hiç istemediğim şeydir yanlış anlaşılmak veya yanlış ifade kullanmak.
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2 Yanıt Yanıtla +25
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qoqoCAN 3 ay
ben de elinize geçti sandım. nays kılik beyit
2 Yanıt Yanıtla +23
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CMteria 2 ay
iyi editörler zaten patronların konforu icindir ..... :) magazin ve siyaseti karıstırmak gibi olmuş yorumunuz birlikte iyiler zaten ve zaten birlikteler.
Burak Şolt tan kesilen sacları kendinizemi monte etmeye calısıyosunuz
bende onu merak ediyorum ... :)
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qoqoCAN 2 ay
kay kardeş kay çekinme.
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smart1978 2 ay
Mate 20 Pro un ustun rakibi olmus.
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DH Misafiri 2 ay
Dolu dolu 25 dakika zevkle izledim, elinize sağlık.
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WaylandIZMIR 3 ay
Çift hatlı mı olacak?
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mansurmarsak 3 ay
Xiaomi nin artık ses konusuna eğilmesi lazım güzel bir ses çipi istiyoruz
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clb12 3 ay
Şu seviyedeki bir telefona neden stereo speaker konulmaz anlamıyorum.
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dr_divx 3 ay
umarım mi 8 deki amoled den daha iyidir !samsung s9 daki amoledi diğer firmalara verse telefon satışları çakılır ! kendi amiral cihazlarındaki amoled çok iyi
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ufo 3 ay
İmei atiliyo mu deginmemissiniz..
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merfarukkk 3 ay
Dark mod konusu çok iyi, güzel telefon olmuş tabi konu xiaomi olunca önemli olan fiyat.
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