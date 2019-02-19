Xiaomi Mi9 ve özellikleri | Yeni nesil amiral gemisi

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi9 hakkında merak ettiğimiz pek çok detay ortaya çıktı. Biz de henüz lanse edilmeyen telefon için tüm bilgileri topladık.

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi9, heyecanla bekleniyor. Henüz resmi duyurusu yapılmayan telefonla ilgili merak ettiğimiz pek çok detay bizzat Xiaomi tarafından açıklandı. Biz de sizlerden de son dönemde sıkça gelen sorular üzerine lansman öncesinde ortaya çıkan tüm bilgileri ve detayları bu videoda bir araya getirdik. Donanım Haber olarak Mobil Dünya Kongresi'nde Xiaomi Mi9 için farklı videoları da ekranlarınıza getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız.

Xiaomi Mi9 su damlası formundaki çentikli ön tasarımı ve geçişken renkli arka tasarım anlayışı ile selefinden farklı görünürken, özellikle 3.6mm seviyesine düşürülerek iPhone X'dan daha iyi bir değere ulaşılan alt çerçevesiyle de dikkat çekiyor. Snapdragon 855 platformundan güç alan telefon, Sony'nin 48MP'lik IMX 586 sensörünü kullanan ana kamerası dışında arkada üçlü kamera konfigürasyonuna sahip. Mi9'un arkası şeffaf versiyonu da geliyor ve kablosuz şarj özelliği de sunuyor.