    Çin, toryumla çalışan dünyanın en büyük nükleer kargo gemisini tanıttı

    Konteyner gemisi, 200 megavat termal güç üreten devrim niteliğinde bir toryum bazlı eriyik tuz reaktörüyle donatılacak ve 14.000 standart konteyner taşıma kapasitesine sahip olacak.

    Çin, geliştirilme aşamasında olan nükleer enerjili dünyanın en büyük kargo gemisine dair teknik ayrıntıları açıkladı. Buna göre gemi, 200 megavat termal güç üreten devrim niteliğinde bir toryum bazlı eriyik tuz reaktörüyle (TMSR) donatılacak ve 14.000 standart konteyner taşıma kapasitesine sahip olacak.

    Yüksek verimliliğe sahip olacak

    200 MW’lık bu termal güç, ABD Donanması’nın gelişmiş Seawolf sınıfı nükleer denizaltılarında kullanılan S6W reaktörleriyle aynı seviyede. Reaktörün ürettiği ısı doğrudan tahrik için değil, süper kritik karbondioksit (sCO₂) çevrimini kullanan bir Brayton jeneratörünü çalıştırmak için kullanılacak. Bu sistem, gemiyi yıllarca yakıt ikmali yapmadan hareket ettirmeye yetecek kadar 50 MW elektrik gücü üretecek. Bu gelişmiş sCO₂ çevriminin ısıdan elektriğe dönüşümde yüzde 45-50 verime sahip olduğu belirtiliyor. Bu oran, geleneksel buhar çevrimli reaktörlerin yaklaşık yüzde 33’lük verimliliğine kıyasla büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

    Yeni tasarımın en önemli avantajlarından biri, geleneksel uranyum yerine toryum kullanılmasından kaynaklanan doğal güvenlik özellikleri. Toryum daha bol bulunuyor ve reaktörün suyla soğutulmasına gerek kalmadığından sistem hem daha küçük hem de daha sessiz ve güvenli hale geliyor.

    Reaktör atmosferik basınçta çalıştığı için patlayıcı basınç birikimi riski bulunmuyor. Reaktör ayrıca güçlü bir negatif sıcaklık katsayısına sahip olduğundan, sıcaklıklar arttıkça nükleer reaksiyon doğal olarak yavaşlıyor ve kontrolden çıkma riski ortadan kalkıyor.

    Tasarımda iki pasif artık ısı giderme sistemi bulunuyor. En kötü senaryoda, erimiş tuz yakıtı güvenlik odasına akıyor ve katılaşıyor, böylece radyoaktif maddeler hapsoluyor. Modüler ve tamamen kapalı bir yapıda tasarlanan reaktörün her modülünün 10 yıl ömre sahip olduğu belirtiliyor. Bu sürenin sonunda reaktör yerinde yeniden yakıt doldurulmak yerine komple değiştiriliyor, bu da sızıntı ve insan hatası riskini ciddi biçimde azaltıyor. Ayrıca acil durumlar için 10 MW’lık dizel jeneratör de gemiye entegre edilecek.

    Çin’in nükleer enerji atılımı

    Bu konteyner gemisi, Çin’in ileri nükleer enerji teknolojilerine yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası. Ülke, 2025 yılında Gobi Çölü’nde uzun süreli kararlı çalışmaya ulaşan dünyanın ilk toryum reaktörünü faaliyete geçirerek önemli bir dönüm noktasına imza atmıştı. ABD ise kendi toryum reaktörü programını 1960’larda sonlandırmıştı.

    Çin, bu yeni reaktör neslini beslemek için özellikle İç Moğolistan’daki zengin toryum rezervlerinden faydalanmayı planlıyor. Ülke ayrıca, kurşun-bizmut soğutmalı hızlı reaktörle çalışacak bir Suezmax tipi petrol tankeri ve yüzer nükleer enerji istasyonları üzerinde de çalışıyor.

    Çin, kısa süre önce toryum teknolojisinde yeni bir başarıya daha ulaştı ve Toryum Erimiş Tuz Reaktörü (TMSR) sistemi içinde toryumun uranyum yakıtına dönüştürülmesini ilk kez başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu gelişme, toryumun eriyik tuz reaktörlerinde yakıt olarak kullanılabilirliğini teknik açıdan kanıtlayan ilk somut kanıt özelliği taşıyor. Böylece Çin’in geniş toryum kaynaklarını değerlendirebilmesinin önü açılıyor.

