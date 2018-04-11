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Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar

1 yıl
25,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin fiyat/performans sınıfındaki yeni akıllı telefon modeli Redmi 5 Plus elimizde. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına yakından bakıyor ve merak edilenleri anlatıyoruz.

Xiaomi'nin fiyat/performans sınıfındaki yeni akıllı telefon modeli Redmi 5 Plus elimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, detaylarına yakından bakıyor ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emre1393 1 yıl en beğenilen
cihaz çinden ithal edilen model, yani fabrikada çince/ingilizce dil olan çince rom ile geliyor.
ama telefon açılırken unlocked yazıyor, yani ithal eden firma bootloader kilidini açıp global rom yüklemiş.
ben bu şekilde ithal eden firmadan cihaz almazdım. son kullanıcı için bl kilidinin aktif olması, global rom'un edl modunda yüklenmiş olması gerekir.
aksi takdirde cihaz google sertifikasyonu şartlarını sağlayamaz, netflix gibi uygulamalar marketten yüklenemez.
bu arada miuitürkiye.net bir fan sitesidir, xiaomi ile hiç bir alakası yoktur, cep port denen uyanıkların tüketicide güven hissi oluşturmak için renkli büyük harflerle bu siteyi öne çıkarması net bir şekilde çakallıktır.
cihaz çinden ithal edilen model, yani fabrikada çince/ingilizce dil olan çince rom ile geliyor.ama telefon açılırken unlocked yazıyor, yani ithal eden fir...
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zolzauza 1 yıl
Fukara dostu xiaomi :)
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392012 1 yıl
nedense bize hep çin versiyonunu getirip üzerine global rom atıyorlar.
orjinal global versiyonda 5 in üzerinde redmi yazıyor. şarj aleti bile direk Türkiye uyumlu.
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ALBAY 1 yıl
ÇÖP. SD 625 baydı artık. Note 5 Pro bekleyin.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Fiyat olarak iki cihazda aynı. A1 de 12+12mp kamera var tabik daha iyi ayrica bokeh efekti de verilebiliyor. Onun dışında A1 android one stock androidle geliyor. Ama ben miuiyi çok seviyorum. Stock android bana general mobile'i hatırlatıyor. Miui gayet sade ve şık bir arayüz. Ekran konusunda A1 16:9 ken bu 18:9 yanlar kıvrımlı ekran kasa oranı daha iyi. Başka fark yok. Kamera benim için çok önemli, stock androidi daha çok seviyorum diyorsaniz A1 alın. Diğer herşey için redmi 5 plus :)
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mladenbmv 1 yıl
Xiaomi Mi A1 64 GB daha iyi dğeilmi fiyat ve kamera olarak
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intel7mix 1 yıl mladenbmv
Stock android mi miui arayüzümü tek karar bu olmalı
Yada 16:9 ekran mı 18:9 ekran mı
Bu soruların cevabına göre zaten direk hangi cihaz size göre çıkıyor
Video çok bakıyorsanız kesinlikle a1 16:9 olması sebebiyle
İnstagramda geziniyorsanız kesinlikle redmi 5 plus
Yani anlacağınız üzere tercih ve sebepleri kısaca yazdım
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Sharparrow 1 yıl
redmi note 5 plus gelsin artık.. bu eskidi..
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emre1393 1 yıl en beğenilen
cihaz çinden ithal edilen model, yani fabrikada çince/ingilizce dil olan çince rom ile geliyor.
ama telefon açılırken unlocked yazıyor, yani ithal eden firma bootloader kilidini açıp global rom yüklemiş.
ben bu şekilde ithal eden firmadan cihaz almazdım. son kullanıcı için bl kilidinin aktif olması, global rom'un edl modunda yüklenmiş olması gerekir.
aksi takdirde cihaz google sertifikasyonu şartlarını sağlayamaz, netflix gibi uygulamalar marketten yüklenemez.
bu arada miuitürkiye.net bir fan sitesidir, xiaomi ile hiç bir alakası yoktur, cep port denen uyanıkların tüketicide güven hissi oluşturmak için renkli büyük harflerle bu siteyi öne çıkarması net bir şekilde çakallıktır.
2 Yanıt Yanıtla +14
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boyka06 1 yıl emre1393
Telefon bana çinden geldi yolcu beraberinde,lakin çin versiyonu olmasına rağmen üzerinden global rom vardı,ee şimdi buna bl kilidi açılıp rom mu yüklenmiş yani,liö yapacak ki bunu satıcı mı ayrıca bl kilidin açık kapalı olduğu başka nasıl anlaşılır?
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Hobar 1 yıl emre1393
Migros ve birkaç mağaza cihazı doğrudan global cihaz olarak satıyor. Kutunun üzerinde 5 rakamının üstünde redmi yazarken çin cihazlarında çince yazı var. biraz fazla verip global alınması taraftarıyım ben de.
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zolzauza 1 yıl
Fukara dostu xiaomi :)
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crazy585858 1 yıl
Çok iyi bir telefon.. Redmi note 4 deki kötü arka kamera sorunu bunda halledilmiş.Gayet tatmin edici bir kamerası var omnivision sensör kullanıyor.. Ekranda Tianma adlı üreticinin ekranı ve lg den kat kat iyi parlaklık ve kontrast çok güzel..Hoparlör ise gürül gürül diyebilirim gayet yüksek ve temiz sesi var. Telefon elde çok iyi duruyor kasa sağlam ve bu telefonun 1000 lira olduguna kimse inanmiyor cnku diger markalarda muadili çok daha pahalı...TEŞEKKÜRLER XİAOMİ.
Alacaksanız kesinlikle siyah alın.. Tek eleştirebilecegim noktası ön kamerası oda o kadar vasat değil idare eder.
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astegon 1 yıl
Orta segmentin en başarılı cihazlarından biri olacaktır eminim.
@mami001 size katılıyorum. İthalatçılar daha geçenlerde kur diye 500 TL zam yapmışlardı Mi 6 fiyatına.
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mami001 1 yıl
Bu telefonu pahalı satıyorlar TR'de. Bunun çıkış fiyatı 150 dolar. Mi A1'in çıkış fiyatı 220 dolar. Ama ikisi de 1000TL ye satılıyor. Redmi Note5 pro çıkış fiyatı da 220 dolar ama onu da muhtemelen 1400TL civarına getirecekler. İthalatçılar da kazıklamaya çalışıyor milleti
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