Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin fiyat/performans sınıfındaki yeni akıllı telefon modeli Redmi 5 Plus elimizde. Bu videoda telefonu kutusundan çıkartıyor, detaylarına yakından bakıyor ve merak edilenleri anlatıyoruz.
Xiaomi'nin fiyat/performans sınıfındaki yeni akıllı telefon modeli Redmi 5 Plus elimize ulaştı. Bu videoda telefonu kutusundan çıkarıyor, detaylarına yakından bakıyor ve ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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ama telefon açılırken unlocked yazıyor, yani ithal eden firma bootloader kilidini açıp global rom yüklemiş.
ben bu şekilde ithal eden firmadan cihaz almazdım. son kullanıcı için bl kilidinin aktif olması, global rom'un edl modunda yüklenmiş olması gerekir.
aksi takdirde cihaz google sertifikasyonu şartlarını sağlayamaz, netflix gibi uygulamalar marketten yüklenemez.
bu arada miuitürkiye.net bir fan sitesidir, xiaomi ile hiç bir alakası yoktur, cep port denen uyanıkların tüketicide güven hissi oluşturmak için renkli büyük harflerle bu siteyi öne çıkarması net bir şekilde çakallıktır.