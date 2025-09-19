Netflix, Warner Bros.'u almak için teklif yapmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Warner Bros. üç yıl önce 43 milyar dolar karşılığında Discovery'ye satıldığında, bazı analistler bunun daha büyük bir stratejinin parçası olduğunu, Discovery'nin o dönem epey kötü giden stüdyoyu birkaç yıl içinde toparladıktan sonra tekrar satacağını öne sürmüştü. Discovery CEO'su David Zaslav bu iddiayı her seferinde reddetmiş olsa da günün sonunda iş oraya gidecek gibi duruyor. Çünkü daha üç buçuk yıl önce Discovery'ye satılan Warner Bros., şu sıralar yeniden satılma haberleriyle gündemde.

Warner Bros., Paramount ya da Netflix'e Satılabilir

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler, kısa süre önce Paramount'u satın alan Skydance'in, şimdi de Warner Bros'u Paramount bünyesine katmaya çalıştığını ortaya çıkarmıştı .O günden beri Hollywood kulislerinde Paramount'un Warner Bros.'u satın alma ihtimali konuşuluyor. Ne var ki diğer stüdyoların Warner Bros.'u Paramount'a öyle kolay bırakmaya niyeti yok. Hollywood'da olup bitenleri yakından takip eden Puck'ın aktardığı bilgilere göre Paramount'un yanı sıra başka şirketler de Warner Bros. için hamle yapmaya hazırlanıyor. Üstelik bu şirketlerden biri de Netflix.

Puck'ın aktardığı bilgilere göre Netflix, önümüzdeki günlerde Warner Bros. için kayda değer bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Henüz bu şirketlerden hiçbiri konu hakkında açıklama yapmadığı için bu şimdilik bir söylentiden ibaret. Ancak eğer iddialar doğruysa, bu görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde çok daha somut bir hâl alacaktır.

Warner Bros.'un elinde bulunan DC, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi eserler, filmlerini sinemalarda gösterime sokan bir şirkete Netflix'e sağlayacağından çok daha fazla katkı sağlayabilir. Bu yüzden Netflix'in Paramount'u geçecek bir teklif vermesi şaşırtıcı olur. Ancak şu anda Hollywood bir konsolidasyon döneminden geçiyor. Büyük stüdyolar birleşerek daha büyük stüdyolar oluşturuyor. Böyle bir dönemde Warner Bros. gibi bir devi rakiplerine kaptırması, ileride Netflix'i zor durumda bırakabilir. Netflix'in biraz da bu yüzden Warner Bros.'a talip olduğu düşünülüyor. Şirket, hem Warner Bros. ve HBO içeriklerini alarak kütüphanesini büyütecek, hem de Hollywood'un en büyük stüdyolarından birini rakiplerine kaptırmamış olacak.

