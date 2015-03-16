Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Xiaomi kendi akıllı saatini üretecek"

4 yıl
1,6b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Akıllı saat sektörü son zamanlarda yeniden ivme kazanırken LG ve Huawei gibi üreticilerden oldukça şık saatler gelmeye başlamıştı, bunun üzerine Apple'ın da Apple Watch ile sektöre girmesinin etkileri merakla beklenirken bir başka elektronik devi Xiaomi'nin de akıllı saat sektörüne gireceği iddia edildi.

36Krypton sitesinde yer alan iddiaya göre Çin'in yükselen değeri fırçalanmış metal tasarıma sahip bir akıllı saat geliştiriyor. İnce kadrana sahip olacağı konuşulan saatin Xiaomi tarafından gelecek olması da fiyat konusunda rekabetçi bir ürün olabileceğini işaret ediyor.

Xiaomi daha önce Mi Band ile akıllı bileklik üreterek giyilebilir ürünler sektörüne giriş yapmış ve 13 dolar fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ayrıca şirketin çevrim içi Mi Store mağazalarını ABD ve Avrupa'da hizmete sokacak olması da akıllı saatlerin bu pazarlarda da satılabileceğini gösteriyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xiaomii 4 yıl
Güzel :) Xiaomi rakipleriyle sadece telefo değil her alanda kapışmalı.Helal olsun! Fakat Türkiyeye biran önce gelin.Telefon alacam artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sıkörtıl 4 yıl
Xiaomi Yi, Mi, Powerbank derken adamlar egemenliği altına alacaklar bizi resmen. Ama fiyat cazibesi ile gelirse düşünülebilir tabii

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALTINBAŞAK 4 yıl
Yapma abi yaa :(((

Boşuna mı aldık weloop tommy'i :(((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
Türkiyeye gelsede şu türkçe sorunları çözülse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
işte bu haber süper. yi camera ile birlikte bunu da alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bingbang 4 yıl
100 dolar civarı bir fiyat olursa alırım.Mi fitten çok memnunum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FA9189F46 4 yıl
Ucuz daire ve android wear okursa tasarımı şık olursa saldırın beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" 4 yıl Intel'in yeni Core M işlemcisi ve Asus'un fansız çalışan ultrabook modeli UX305'i inceledik 4 yıl The Following (2013) "The Following Dizi İnceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim