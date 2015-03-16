"Xiaomi kendi akıllı saatini üretecek"

Akıllı saat sektörü son zamanlarda yeniden ivme kazanırken LG ve Huawei gibi üreticilerden oldukça şık saatler gelmeye başlamıştı, bunun üzerine Apple'ın da Apple Watch ile sektöre girmesinin etkileri merakla beklenirken bir başka elektronik devi Xiaomi'nin de akıllı saat sektörüne gireceği iddia edildi.

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36Krypton sitesinde yer alan iddiaya göre Çin'in yükselen değeri fırçalanmış metal tasarıma sahip bir akıllı saat geliştiriyor. İnce kadrana sahip olacağı konuşulan saatin Xiaomi tarafından gelecek olması da fiyat konusunda rekabetçi bir ürün olabileceğini işaret ediyor.Xiaomi daha önce Mi Band ile akıllı bileklik üreterek giyilebilir ürünler sektörüne giriş yapmış ve 13 dolar fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Ayrıca şirketin çevrim içi Mi Store mağazalarını ABD ve Avrupa'da hizmete sokacak olması da akıllı saatlerin bu pazarlarda da satılabileceğini gösteriyor.