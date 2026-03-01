Giriş
    Xiaomi Watch 5 Türkiye'de satışta: Daha akıllı, daha hızlı, daha sezgisel

    Xiaomi, küresel lansman sonrasında Xiaomi 17 serisiyle birlikte yeni akıllı saatini Türkiye'de de satışa sundu. Premium akıllı saat, Google'ın Wear OS sistemiyle çalışıyor.

    Xiaomi Watch 5 akıllı saat türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Barselona'daki MWC 2026 etkinliğinde Xiaomi Watch 5'in küresel lansmanını yaptı. Akıllı saat, Aralık 2025'te Çin'de tanıtılmıştı; şimdi Xiaomi 17 serisi telefonlar ve Redmi Buds 8 Pro dahil olmak üzere diğer yeni ürünlerle birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu.

    Xiaomi Watch 5 akıllı saat neler sunuyor?

    Xiaomi Watch 5 Wear OS akıllı saat Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Watch 5, Google tarafından geliştirilen Wear OS 6 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Böylelikle temel Google hizmetlerine doğrudan bileğinizden erişim sağlayabiliyorsunuz. Google Takvim, Google Play ve Google Haritalar'a erişebilirken, NFC özellikli Google Cüzdan ile temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Akıllı saat ayrıca, Google Gemini’ın yerleşik olarak bulunduğu ilk Xiaomi akıllı saati olma özelliğini taşıyor.

    Saatle etkileşim, EMG, IMU ve PPG sensörleriyle desteklenen hareket kontrolleriyle sağlanıyor. İki standart hareket olan “İki Kez Sıkıştırma" ve "İki Kez Ovalama” (Xiaomi Türkiye’nin deyimi) ile üç özelleştirilebilir hareket olan "Parmak Şıklatma", "Bileği Sallama" ve "Bileği Döndürme”, aramaları reddetmenize, alarmları kapatmanıza, spora başlamanıza, telefon kamerasını uzaktan kontrol etmenize ya da Google Wallet, Gemini ve YouTube Music gibi uyumlu uygulamalara erişmenize olanak tanıyor. Xiaomi HyperConnect, Xiaomi Smart Hub aracılığıyla uzaktan kamera erişimi ve bağlı cihaz yönetimi dahil olmak üzere cihazlar arası işlevselliği sağlıyor.

    Akıllı saat, Xiaomi Surge Battery teknolojisi ve Snapdragon W5 Gen 1 ile BES2800 düşük güç tüketimli yardımcı işlemciyi birleştiren çift çipli bir kurulumla desteklenen, %10 silikon-karbon bileşimli 930mAh bataryadan güç alıyor. Xiaomi, akıllı modda 6 güne kadar, güç tasarrufu modunda 18 güne kadar pil ömrü vaat ediyor.

    Tasarım açısından, Xiaomi Watch 5, ön ve arka tarafında safir cam korumalı paslanmaz çelik çerçeveye ve ince çerçeveli 1.54 inç ekrana sahip. Sağlık ve fitness özellikleri arasında, tek dokunuşla sağlık kontrolü, gelişmiş antrenman bilgileri ve açık hava etkinlikleri için çevrimdışı haritalarla çift bantlı GNSS konumlandırma yer alıyor.

    Xiaomi Watch 5 fiyatı ne kadar?

    Xiaomi Watch 5, ardıç yeşili ve siyah renk seçeneğiyle geliyor. Xiaomi Watch 5 Türkiye fiyatı 13.999 TL olarak açıklandı.

    Xiaomi Watch 5 özellikleri

    Xiaomi Watch 5 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.54 inç, 480x480, 1500 nit, AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Depolama: 32 GB
    • Bağlantı: 2.4 GHz WiFi, Bluetooth 5.4
    • Diğer: Dahili GNSS, 5 ATM su geçirmezlik, Hoparlör, Mikrofon, NFC, Bluetooth arama
    • Sensörler: PPG, İvme ölçer, Jiroskop, Ortam ışığı, Elektronik pusula, Barometre, EMG
    • Navigasyon: Çift bant : L1+L5 GPS | Galileo | GLONASS | BeiDou | QZSS
    • Pil: 930 mAh, 18 güne kadar
    • Kayış: 135-205 mm, floro kauçuk
    • Boyut ve ağırlık: 47 x 47 x 12.3 mm, 56 g
    Sorgu:

    Yeni Haber
    şimdi
