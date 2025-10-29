Xiaomi Smart TV ve akıllı saatlere HyperOS 3 güncellemesi

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, kararlı HyperOS 3 güncellemesini bir düzineden fazla yeni cihaza genişletiyor. Güncelleme yalnızca telefon ve tabletleri değil, aynı zamanda markanın premium akıllı TV'lerini ve akıllı saatlerini de kapsıyor. Beklendiği gibi, güncelleme ilk olarak Çin’deki cihazlara dağıtılacak, küresel çapta Kasım ayı başlarında yayınlanması planlanıyor.

18 yeni cihaza HyperOS 3 güncellemesi

Xiaomi, 18 yeni cihaz için kararlı HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. Listede katlanabilir Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80, Redmi Turbo 4 serisinin yanı sıra amiral gemisi Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi Watch S4 serisi ve akıllı TV'ler yer alıyor. Modele bağlı olarak 6-7 GB arasında değişen devasa bir güncelleme. İşte güncellemeyi alacak cihazlar:

Telefonlar

Xiaomi Mix Flip 2 (OS3.0.3.0.WOHCNXM)

Xiaomi Civi 5 Pro (OS3.0.3.0.WOICNXM)

Redmi K80 (OS3.0.3.0.WOKCNXM)

Redmi Turbo 4 Pro (POCO F7) (OS3.0.4.0.WOLCNXM)

Redmi Turbo 4 (OS3.0.2.0.WOJCNXM)

Tabletler

Xiaomi Pad 7 Ultra (OS3.0.4.0.WOXCNXM)

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (OS3.0.6.0.WOTCNXM)

Xiaomi Pad 7 Pro (OS3.0.3.0.WOYCNXM)

Xiaomi Pad 7 (OS3.0.6.0.WOZCNXM)

Redmi K Pad (Xiaomi Pad Mini) (OS3.0.3.0.WAOCNXM)

Akıllı TV'ler

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition

Xiaomi Watch S4 41mm

POCO F7, POCO F7 Pro, POCO X7, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 7 / Pro, Xiaomi Pad Mini ve Xiaomi Watch S4 41mm gibi küresel modellerin Kasım ayında güncellemeyi alacağı onaylandı ancak Xiaomi, henüz kesin bir tarih veya zaman dilimi paylaşmadı.

