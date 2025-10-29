Giriş
    Xiaomi Smart TV ve akıllı saatlere HyperOS 3 güncellemesi

    Xiaomi, HyperOS 3 güncellemesini telefon ve tablet dışında akıllı TV ve saatlere göndermeye başladı. Yeni yazılım, 18 cihaza Kasım ayından itibaren küresel çapta dağıtılmaya başlayacak.

    Xiaomi HyperOS 3 güncellemesi telefonlar, tabletler, akıllı TV ve saatler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, kararlı HyperOS 3 güncellemesini bir düzineden fazla yeni cihaza genişletiyor. Güncelleme yalnızca telefon ve tabletleri değil, aynı zamanda markanın premium akıllı TV'lerini ve akıllı saatlerini de kapsıyor. Beklendiği gibi, güncelleme ilk olarak Çin’deki cihazlara dağıtılacak, küresel çapta Kasım ayı başlarında yayınlanması planlanıyor.

    18 yeni cihaza HyperOS 3 güncellemesi

    Xiaomi, 18 yeni cihaz için kararlı HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. Listede katlanabilir Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80, Redmi Turbo 4 serisinin yanı sıra amiral gemisi Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi Watch S4 serisi ve akıllı TV'ler yer alıyor. Modele bağlı olarak 6-7 GB arasında değişen devasa bir güncelleme. İşte güncellemeyi alacak cihazlar:

    Telefonlar

    • Xiaomi Mix Flip 2 (OS3.0.3.0.WOHCNXM)
    • Xiaomi Civi 5 Pro (OS3.0.3.0.WOICNXM)
    • Redmi K80 (OS3.0.3.0.WOKCNXM)
    • Redmi Turbo 4 Pro (POCO F7) (OS3.0.4.0.WOLCNXM)
    • Redmi Turbo 4 (OS3.0.2.0.WOJCNXM)

    Tabletler

    • Xiaomi Pad 7 Ultra (OS3.0.4.0.WOXCNXM)
    • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (OS3.0.6.0.WOTCNXM)
    • Xiaomi Pad 7 Pro (OS3.0.3.0.WOYCNXM)
    • Xiaomi Pad 7 (OS3.0.6.0.WOZCNXM)
    • Redmi K Pad (Xiaomi Pad Mini) (OS3.0.3.0.WAOCNXM)

    Akıllı TV'ler

    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
    • Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi

    Akıllı saatler

    • Xiaomi Watch S4 Sport
    • Xiaomi Watch S4
    • Xiaomi Watch S4 eSIM
    • Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition
    • Xiaomi Watch S4 41mm

    POCO F7, POCO F7 Pro, POCO X7, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 7 / Pro, Xiaomi Pad Mini ve Xiaomi Watch S4 41mm gibi küresel modellerin Kasım ayında güncellemeyi alacağı onaylandı ancak Xiaomi, henüz kesin bir tarih veya zaman dilimi paylaşmadı.

    Kaynakça https://web.vip.miui.com/page/info/mio/mio/detail?postId=51269818 https://xiaomitime.com/xiaomi-hyperos-3-expands-to-more-smartphones-tablets-and-smart-devices-72442/
