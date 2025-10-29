Xiaomi Smart TV ve akıllı saatlere HyperOS 3 güncellemesi

18 yeni cihaza HyperOS 3 güncellemesi
Xiaomi, 18 yeni cihaz için kararlı HyperOS 3 güncellemesini yayınlamaya başladı. Listede katlanabilir Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80, Redmi Turbo 4 serisinin yanı sıra amiral gemisi Xiaomi Pad 7 serisi, Xiaomi Watch S4 serisi ve akıllı TV'ler yer alıyor. Modele bağlı olarak 6-7 GB arasında değişen devasa bir güncelleme. İşte güncellemeyi alacak cihazlar:
Telefonlar
- Xiaomi Mix Flip 2 (OS3.0.3.0.WOHCNXM)
- Xiaomi Civi 5 Pro (OS3.0.3.0.WOICNXM)
- Redmi K80 (OS3.0.3.0.WOKCNXM)
- Redmi Turbo 4 Pro (POCO F7) (OS3.0.4.0.WOLCNXM)
- Redmi Turbo 4 (OS3.0.2.0.WOJCNXM)
Tabletler
- Xiaomi Pad 7 Ultra (OS3.0.4.0.WOXCNXM)
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 (OS3.0.6.0.WOTCNXM)
- Xiaomi Pad 7 Pro (OS3.0.3.0.WOYCNXM)
- Xiaomi Pad 7 (OS3.0.6.0.WOZCNXM)
- Redmi K Pad (Xiaomi Pad Mini) (OS3.0.3.0.WAOCNXM)
Akıllı TV'ler
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
Akıllı saatler
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 eSIM 15th Anniversary Edition
- Xiaomi Watch S4 41mm
POCO F7, POCO F7 Pro, POCO X7, Redmi Note 14 serisi, Xiaomi Pad 7 / Pro, Xiaomi Pad Mini ve Xiaomi Watch S4 41mm gibi küresel modellerin Kasım ayında güncellemeyi alacağı onaylandı ancak Xiaomi, henüz kesin bir tarih veya zaman dilimi paylaşmadı.
