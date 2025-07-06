Akıllı saat tavsiyesi isteyenlere en iyi akıllı kol saatleri (2025)

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Akıllı saatler sadece bir aksesuar değil aynı zamanda telefonunuzdan bildirim almanın ve sağlığınızı doğrudan bileğinizden takip etmenin en güzel yoludur.

Günümüzde pek çok insan Hangi akıllı saati almalıyım? diye soruyor zira artık tonlarca seçenek bulunuyor. Yüksek sayıda olan model miktarı arasında bunalan insanlar doğru seçimi yapmakta zorlanıyor. Akıllı saat için hangi markayı tercih edeceğine karar vermekte zorlanan tüketiciler bunun da ötesinde “Şarjı en uzun giden akıllı saat hangisi?” diye aratıyor. Android ve iPhone için en iyi akıllı saatler önerilerimiz burada.

En iyi akıllı saat markaları sıralamasında Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi öne çıkıyor. Akıllı saat tavsiyesi olarak ise; Apple Watch Series 10, Samsung Galaxy Watch 7 ve Huawei Watch 5 modelleri hız, dayanıklılık ve gelişmiş sağlık özellikleri yönünden tavsiye ediliyor.

1️⃣ Apple Watch Series 10 Tam Boyutta Gör Apple Watch, dünyanın en iyi akıllı saat markası. Apple Watch Series 10, hem tasarımı hem de teknolojik yenilikleriyle dikkat çeken bir model. Watch Series 10, önceki modellere göre %10’a kadar daha ince ve 42 mm ve 46 mm kasa boyutlarıyla geliyor. Alüminyum kasa, gümüş, roze altın ve simsiyah renk seçeneğiyle gelirken; Titanyum kasa, natürel, altın ve arduvaz renkleri sunuyor. Apple Watch 10, Apple’ın en büyük ve en gelişmiş ekranlı akıllı saati. Geniş açı OLED teknolojisi sayesinde ekran daha parlak, daha okunabilir ve daha enerji verimli. Saat, uyku apnesi belirtilerini algılayabiliyor. Ayrıca bilekten sıcaklık, kalp atışı ve solunum hızı gibi gece boyunca takip ettiği veriler sayesinde daha bütüncül bir sağlık deneyimi sunuyor. Derinlik sensörü ve su sıcaklığı ölçer sayesinde saat, su altında ne kadar kaldığınızı, derinliği ve sıcaklığı anlık olarak gösterebiliyor. Saat, 8 dakikalık şarjla 8 saatlik uyku takibi, 15 dakikalık şarjla günlük kullanım sunuyor. Watch Series 10, 30 dakikada %80’e kadar şarj oluyor. İnce kasa (42 mm ve 46 mm)

Büyük, parlak, geniş açılı OLED ekran (1.96 inç)

Alüminyum ve Titanyum kasa

Su sıcaklığı ölçümü

Gelgit ve Derinlik uygulaması

Kişiselleştirilmiş yüzme antrenmanları

Uyku apnesi bildirimi

18 saate kadar pil ömrü, Hızlı şarj

Yapay zeka özellikleri (çeviri, dikte, öneri)

Hoparlörden çalma

watchOS 11 işletim sistemi Apple Watch Series 10 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 iPhone kullanıcısı olduğum için ekosistem olarak çok iyi çalışıyor. Almak isteyenlere bilgi; Bilek ölçüm 17.5 cm. M/L ölçüsündeki bedeni seçtim, son 3. boşlukta hafif rahat, 2. boşlukta bileği tam kavrıyor. Sensör doğruluğu diğer akıllı saatlere fark atıyor. Bilekte kaba durmuyor. 46mm diye bilekte devasa durmuyor. ✍🏻 Ürün, eski versiyonlarına göre daha hafif ve daha ergonomik bir tasarıma sahip diyebilirim. Kullanım deneyimlerimi göz önünde bulundurduğumda şarj süresinin yine eski versiyonlarına göre daha uzun gittiğini söylemek mümkün. Öte yandan sağlık ile ilgili bildirimleri gelişmiş ve cihaz daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Cihaz üzerinde bulunan hoparlör ise cihaz üzerinden düşük sesli de olsa müzik dinleme imkanı sağlıyor. Tek başınıza müzik dinlemek için ideal olabilir. Tabii ki müzik dinlemek derken yüksek sesle müzik dinlemekten bahsetmiyorum. Burada müzik dinleyebilecek bir ortamda değilsiniz ya da dışarıda, ofiste bir yerdesiniz ve düşük sesle müzik dinlemek istiyorsunuz, işte bu sırada saatinizi kullanabilirsiniz.

2️⃣ Apple Watch Ultra 2 Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra 2, en iyi akıllı saat modelleri arasında. Watch Ultra, Apple’ın doğa tutkunları, sporcular ve teknoloji meraklıları için özel olarak tasarladığı akıllı saati. 3000 nit ekran parlaklığıyla güneş altında rahatça kullanılabiliyor. Oceanic+ uygulamasıyla serbest dalışı destekliyor. 40 metreye kadar dalış verileri, kalp atış hızları, iniş/çıkış hızları ve hedef derinlik uyarıları bileğinize gönderiyor. Dalış kayıtları iPhone’daki Fitness uygulamasına da otomatik aktarılıyor. Apple, Watch Ultra 2’nin -500 metreden +9000 metreye kadar geniş bir rakım aralığında test edildiğini söylüyor. Dağcılık, dalış, kitesurf gibi ekstrem sporlar için ideal bir akıllı saat. Modüler Ultra saat kadranı, tüm verileri tek ekranda gösteriyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymayan Siri, Sağlık verilerine erişebiliyor, uyku süresi ya da aktivite halkaları hakkında anında bilgi verebiliyor. Üstelik menstrüasyon, vücut sıcaklığı gibi sağlık verilerini de kaydedebiliyor. Apple Watch Ultra 2, Alpine Loop, Trail Loop, Ocean Kordon ve Titanyum Milano Loop olarak adlandırılan özel kayışlarla geliyor. 3000 nit ekran parlaklığı

Hassas çift frekanslı GPS

Dalış seansı kayıtları

36 saate kadar pil ömrü

40 metreye kadar dalış desteği

Özelleştirilebilir Eylem düğmesi

Modüler Ultra saat kadranı

-500 metreden 9000 metreye kadar rakım aralığı

Özel, dayanıklı kayışlar

Cihaz içi Siri (internetsiz çalışır)

iPhone için hassas konum bulma

Çift dokunuş hareketi

Güçlü el feneri

Yeni bisiklet sürüş özellikleri Apple Watch Ultra 2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Pil ömrü, sağlamlık kalitesi, aynı numara eSIM telefonsuz kullanım özelliği vs rakipsiz. Fiyatı çoğu insan için pahalı ama Apple kalitesini biliyorsunuz; ikinci elini aylar sonra bu rakama satarsınız. Ben memnunum, çok düşünmeye gerek yok, alın derim. 49 mm kasalarda kordon herkesin koluna uyucak şekilde en büyük boy olarak geliyor, bedenle ilgili seçim sizi yanıltmasın. ✍🏻 Daha önce Apple Watch 7 kullanıyordum. Telefonumu bir yerde bırakmak her zaman sorun oluyordu. Pil ömrü ve Cellular için Ultra 2 modelini tercih ettim.

3️⃣ Samsung Galaxy Watch Ultra Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch Ultra, sağlam akıllı saat tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model. Galaxy Watch Ultra, sağlam titanyum kasası, güneş altında rahatça okunabilir ekranı, uzun pil ömrü ve çok sayıda sağlık & açık hava aktivite özelliğiyle dikkat çekiyor. Zorlu koşullara meydan okuyan bir akıllı saat arıyorsanız, Galaxy Watch Ultra tam size göre. Bu saat, 55 °C’ye varan sıcaklıklara, 9000 metre yüksekliğe ve 100 metre su basıncına dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Yani ister dağın zirvesinde olun, ister denizin metrelerce altında olun bu akıllı saat her koşula dayanıklı. Yeni nesil 3nm işlemcisi, bu zorlu şartlarda bile akıcı ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Üstelik güç tasarrufu modunda 100 saate kadar pil ömrü sayesinde, daha uzun yürüyüşler ve keşifler artık daha mümkün. Akıllı BioActive Sensör, kalp atışınızdan vücut sıcaklığınıza kadar sizi sürekli takip ederken, Galaxy AI destekli içgörüler sayesinde hedeflerinizi gerçekçi şekilde analiz etmenize yardımcı oluyor. 3000 nit ekran parlaklığı

Titanyum + tampon tasarımı

Galaxy AI destekli sağlık verileri

100 metre suya dayanıklılık

Çift frekanslı GPS

BioActive Sensör

100 saate kadar pil ömrü

Suyu kolay tahliye eden su sporları kordonu

Acil güvenlik sireni

Hızlı Düğme Samsung Galaxy Watch Ultra Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Her özelliğini tam kullanıyorum, şarjı 1 günü çıkartıyor. Uyku ve spor egzersiz faaliyetlerimi de takip ettiriyorum. Gün boyu nabız vs. takip de etkin durumda. Benim için en sürpriz özelliği, tansiyon ölçmesi oldu. Koldan manşonlu Omron tansiyon aleti ile birlikte saati kalibre ettikten sonra oldukça tutarlı ve güvenilir tansiyon ölçme sonuçları aldım. Gün içerisinde arada ölçüyorum. Tansiyon konusunda doğru kullanırsanız tutarlı sonuçlar veriyor. Şu anda gece veya gündüz için belirli aralıklı otomatik tansiyon ölçme özelliği yani Holter özelliği bulunmuyor. Şişen manşon olmadığı için ve gün içerisinde kol ve kemer pozisyonunu konumunu ve kemer sıkılığını bilemeyeceği için bu holter özelliği gelmeyecektir kanaatindeyim.

Spor egzersiz esnasında çok terlediğim için, tenim ile cihaz arasında bir ıslaklık olduğundan ötürü anlık nabız ölçümlerinde gecikme veya aksama yaşanıyor ama yine de sonunda setler arasında dinlenirken ölçümü alabiliyorum. Sporda daha rahat edebilmek (bileklik kullandığımda, eldiven kullandığımda daha yukarı kaydırmak gerekiyor) adına elastik naylon kumaş kemer aldım, kolayca saatin yerini kaydırıp değiştirebiliyorum. ✍🏻 En son yaklaşık 4 sene önce bir Galaxy Watch modeli kullanmıştım. O zamandan bu yana teknolojinin ne kadar geliştiğini Galaxy Watch Ultra ile bir kez daha görmüş oldum. Sağlık takibi, egzersiz özellikleri, ekran kalitesi ve batarya performansı ciddi anlamda ileri seviyeye taşınmış. Özellikle outdoor aktiviteler için sunduğu dayanıklılık ve sensör hassasiyeti etkileyici. Bilekte biraz büyük durabiliyor ama bu da dayanıklılık ve güçlü donanımın bir bedeli diyebiliriz. Genel olarak fazlasıyla memnun kaldım.

4️⃣ Huawei Watch 5 Tam Boyutta Gör Huawei Watch 5, özellikle Huawei marka telefon kullananlara önereceğimiz kaliteli akıllı saat. Havacılık sınıfı titanyum ve 904L dayanıklı paslanmaz çelik gövdesiyle hem sağlam hem zarif bir görünüm sunuyor. Premium malzeme kalitesi sayesinde her ortamda şıklığınızdan ödün vermeden kullanabilirsiniz. Yeni nesil dokunsal sensörlerle donatılan Huawei Watch 5, EKG ve PPG gibi verileri tek bir dokunuşla algılayabiliyor. Sağlığınızı yakından takip etmek artık daha kolay ve hızlı. Parmağınızı sensöre dokundurarak anlık sağlık özetinizi alabilir, vücut durumunuzu saniyeler içinde analiz edebilirsiniz. eSIM teknolojisi sayesinde telefonunuz yanınızda olmasa bile arama yapabilir, mesaj alabilir ve bağlantıda kalabilirsiniz. Huawei Watch 5, 42 mm ve 46 mm boyutta geliyor. 42mm model standard modda 3 güne kadar, güç tasarruf modunda 7 güne kadar kullanım sunuyor. 46 mm model ise normal kullanımda 4.5 güne kadar, güç tasarruf modu açıldığında 11 güne kadar dayanıyor. Huawei Watch 5, hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu çalışarak tüm kullanıcılar için esnek bir deneyim sunuyor. Huawei Health uygulaması üzerinden detaylı analiz ve ayarlara ulaşmak mümkün. Havacılık sınıfı titanyum ve 904L dayanıklı paslanmaz çelik

X-TAP çoklu algılama teknolojisi

Tek dokunuşta sağlık özeti

eSIM ile hücresel arama

Ultra uzun pil ömrü moduna hızlı geçiş

Android ve iOS ile uyumlu Huawei Watch 5 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu saat işletim sistemi, ekran kalitesi, x-tap ile sağlık tarafında yepyeni bir kapı açıyor. Nabız ölçümü güzel, egzersiz değerlendirmesi iyi, uyku takibi fazlar bir tarafa, uykuya dalma, uyanma doğru şekilde yakalıyor. LTPO ekran 10 numara. Egzersiz metrikleri artmış, vo2 ölçümü var. Kısaca ne arıyorsanız var. Estetik olarak da Garmin'in plastik saatleri gibi değil. ✍🏻 Kaliteli, kullanışlı ve klas bir saat isteyenlere tavsiye ederim.

5️⃣ Xiaomi Watch S4 Tam Boyutta Gör Xiaomi Watch S4, şarjı uzun giden akıllı saat arayanlara önereceğimiz bir model. Xiaomi, yeni nesil akıllı saati Watch S4 ile hem stil hem de işlevselliği bir araya getiriyor. HyperOS işletim sistemiyle çalışan bu şık saat, günlük kullanımda ihtiyaç duyacağınız tüm özellikleri modern bir tasarımla sunuyor. 1.43 inç AMOLED ekranı, 2200 nit’e kadar çıkan parlaklığıyla güneş altında bile net görüntü sağlıyor. 466x466 çözünürlük ve 326 PPI değerleriyle ekran keskinliği gayet etkileyici. 150’den fazla spor modu, kalp atış hızı, SpO₂ (kan oksijen seviyesi), uyku ve stres takibi gibi gelişmiş sağlık sensörleriyle donatılmış. Koşu duruş analizi ve kayak modu gibi detaylarla profesyonel sporculara da hitap ediyor. eSIM desteği sayesinde telefonun yanınızda olmasına gerek kalmadan arama yapabilir, mesaj alabilir, hatta NFC ile temassız ödeme yapabilirsiniz. Xiaomi Watch S4, normal kullanımda 15 güne kadar dayanıyor. 5 dakikalık şarjla 2 gün kullanılabiliyor. Xiaomi Watch S4, estetikten ödün vermeden güçlü akıllı saat deneyimi yaşamak isteyenler için ideal. Hem aktif yaşam tarzı sürenlere hem de günlük kullanıcıya hitap eden bu saat, fiyat/performans dengesini de başarıyla sağlıyor. Olağanüstü parlak 1.43 inç AMOLED ekran

Geliştirilmiş değiştirilebilir çerçeve tasarımı

Sezgisel etkileşim için klasik döner taç

Xiaomi Smart Hub ile sorunsuz cihaz yönetimi

Tek dokunuşla sağlık bilgileri

150’den fazla spor modu

15 güne kadar pil ömrü Xiaomi Watch S4 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Beklentilerin kesinlikle üstünde. Tavsiyem sade olanı alın Rainbow değil. Çünkü sıkılırsanız kayış ve çerçeve değiştirmek zorundasınız. Ama bunda sade olarak da kullanabilir, tema, kayış ve çerçeve de değiştirebilirsiniz. ✍🏻 Cihaz güzel. Tabii ki tarz meselesi; daha klasik veya ince tiplerde düşünebilirsiniz. Cihazın en iyi tarafı pil süresi; günlerce sıkıntısız çalışıyor. Şarjı uzun giden akıllı saat arayanlar düşünebilir.

6️⃣ Samsung Galaxy Watch 7 Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch 7, en kaliteli akıllı saat modelleri arasında. Galaxy Watch 7, güçlü donanımı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor. Galaxy Watch 7, etkileyici güç verimliliği sunan yeni 3nm Exynos W1000 çiple geliyor. Açık hava aktivitelerinde yüksek doğrulukta konum izleme sunan L1 + L5 frekanslı GPS, seri ve hassas konum takibi gerçekleştiriyor. Gelişmiş BioActive sensörle kalp atışı, uyku döngüleri ve diğer önemli sağlık verilerini en doğru şekilde ölçüyor. Galaxy AI destekli uyku apnesi takibi, sağlık uyarılarınızı bileğinizde sunuyor. Enerji Skoru gibi yapay zeka tabanlı özelleştirilmiş sağlık göstergeleriyle günlük fiziksel durumunuzu ölçüyor. Uyku Koçluğu, uyku kalitesi takibi ve kişisel önerilerle daha sağlıklı alışkanlıklar oluşturmanıza yardımcı oluyor. Samsung Watch 7, güçlü performansı, hassas sensörleri ve Galaxy AI destekli sağlık özellikleriyle günlük yaşamı optimize eden bir akıllı saat. Sohbetlerde öneri, enerji takibi, uyku koçluğu gibi yenilikçi özelliklerle akıllı saat deneyimini bir adım öteye taşıyor. Galaxy AI destekli sağlık verileri

Kişiselleştirilmiş uyku koçluğu

Geliştirilmiş BioActive Sensör ile üst düzey hassasiyet

Çift frekanslı GPS

Enerji Skoru

Kişiselleştirilmiş FTP ile bisiklet performansı ölçümü

Önerilen Yanıtlar (yapay zeka özelliği)

Gelişmiş fitness takibi

50 metreye kadar suya dayanıklı

30 saate kadar pil ömrü Samsung Galaxy Watch 7 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Saat güzel. EKG, tansiyon, kalp hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres gibi ölçümler yapıyor. Saatin telefon arama özelliği güzel ve hoparlörü normal bir telefondan daha güzel; müzikleri yolda yürürken saat üzerinden dinliyorum. ✍🏻 Saat kesinlikle çok güzel. Çok fazla özelliğe sahip. Aldığımdan beri bütün sağlık özellikleri açık, AOD sürekli açık, telefon görüşmesi yapıyorum, YouTube'dan video bile izledim. Ayrıca gece de kolumdan çıkartmadım; uyku, oksijen, horlama takibi özelliklerini kullandım. Bu yoğunlukta kullanımda 1 buçuk günden biraz daha fazla şarjı dayanıyor. Ancak bu kadar aktif kullanmazsanız şarjı 2 günü çok rahat geçerek 3 günü zorlar. Sunduğu özelliklere göre kesinlikle değecek bir saat. Ben Samsung telefonla kullanıyorum, eğer telefonunuz Samsungsa hiç düşünmeden alın.

7️⃣ Redmi Watch 5 Active Tam Boyutta Gör Redmi Watch 5 Active, ucuz akıllı saat arayanlara tavsiye edeceğimiz bir model. Redmi’nin yeni akıllı saati Watch 5 Active, büyük ekranı, uzun pil ömrü ve gelişmiş sağlık takibi özellikleriyle günlük yaşamanızın vazgeçilmez yardımcısı olacak. Xiaomi Watch 5 Active, 2 inç LCD ekranı ve %70’i aşan ekran-gövde oranı ile her bildirimi ve sağlık verisini net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Mat kaplama çerçevesi ve gece siyahı ile mat gümüş renk seçenekleri, minimalizm ve şıklığı bir araya getiriyor. Saat kadranını ruh halinize ve kıyafetinize göre özelleştirebilir, stilinizi bileğinize yansıtabilirsiniz. Redmi akıllı saat, Bluetooth arama özelliği, çift mikrofonlu gürültü engelleme ve yönlü ses alma teknolojisi sayesinde 80 cm’ye kadar net iletişim sağlıyor. 470 mAh bataryasıyla 18 güne kadar pil ömrü sunuyor. Koşu, yürüyüş, bisiklet gibi popüler aktiviteleri otomatik algılıyor. Toplamda 140’tan fazla spor modu sunuyor. Gün boyunca stres, zindelik puanı ve diğer sağlık verilerini hassasiyetle takip ediyor. Redmi Watch 5 Active, fiyat/performans oranı yüksek, şık, işlevsel ve günlük yaşamınıza entegre edebileceğiniz bir akıllı saat. Hem tarz hem teknoloji bir arada. 2 inç geniş LCD ekran

Çift mikrofonla gürültü azaltma

Bluetooth üzerinden arama

18 güne kadar pil ömrü

24 saat kalp atış hızı izleme

Gün boyu kan oksijeni ve stres izleme

140’dan fazla antrenman modu Redmi Watch 5 Active Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu fiyata bu akıllı saat çok çok iyi. Telefon görüşmesi özelliği ve tüm diğer uygulamalar ile paranızın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir ürün. Tek kelimeyle tavsiye ederim. ✍🏻 Arkadaşlar gerçekten herkese tavsiye ederim. Kolunuzu yormuyor. Benim saatlere karşı damarlarım çok ağrıyor. Mesela Mi Band'i kullanamıyorum. Ama bu saat gerçekten mükemmel ötesi. Sesli görüşme özelliği aynı bir telefonmuş gibi karşıya veriyor. Herkese öneririm. Gerçekten çok güzel, tam bir fiyat performans saati.

8️⃣ Apple Watch SE 2 Tam Boyutta Gör Apple Watch SE 2, Apple’ın uygun fiyatlı akıllı saat modeli. Apple Watch SE, bütçe dostu olmasının yanı sıra sunduğu akıllı özelliklerle günlük yaşamınızı kolaylaştıracak güçlü bir yardımcı. Yeni nesil işlemcisi, gelişmiş güvenlik özellikleri ve watchOS’in sunduğu yeni deneyimlerle beklentilerin çok üzerinde bir performans sunuyor. Yeni Apple Watch SE, Series 8 ile aynı S8 çift çekirdekli çipe sahip. Saat, trafik kazası algıladığında otomatik olarak acil servisi arayabiliyor, iPhone ile birlikte çalışarak yardım sürecini hızlandırıyor. Aktivite takibi, yüksek/düşük kalp atış uyarısı, Acil SOS, uyku evreleri takibi, ilaç hatırlatma, saatin temel sağlık takibi özellikleri arasında yer alıyor. Apple Watch SE 2. nesil, hücresel bağlantıyı da destekliyor; iPhone’unuz yanınızda olmasa bile arama yapabilir, aramaları yanıtlayabilir veya mesajlaşabilirsiniz. Yeni Apple Watch SE, Apple Watch deneyimini daha uygun fiyata yaşamak isteyenler için harika bir başlangıç noktası. Şık, hızlı ve güvenli akıllı saat isteyen herkesin bakması gereken bir model. Saat kadranları

İlaç takibi ve hatırlatıcı

Atriyal fibrilasyon geçmişi

Kalp atış hızı bildirimleri

Birden fazla sporu içeren antrenmanlar

Uyku evreleri takibi

50 metreye kadar suya dayanıklı

Trafik kazası algılama

Acil SOS araması

Aktivite takibi

Düşme algılama Apple Watch SE 2 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Saati yaklaşık 2 haftadır aktif kullanıyorum, aşırı memnunum. Şarjı ortalama 1.5 gün gidiyor, ben sorun yapmıyorum, 2 gün kullandığım bile oldu. Hızlı şarj oluyor; yarım saatte %50 kadar doluyor. İş yerinde telefon taşımamız yasak. Aşırı derecede işimi gördü. Tereddüt edenler düşünmeden alabilir. ✍🏻 Xiaomi Watch 3 kullanıcısıydım. iPhone'a geçince çok fazla kesinti yaşadığım için Apple Watch tercih etmek istedim. Uzunca araştırmalarım sonucu SE 2 modelini almaya karar verdim. Sağlık sorunlarınız yoksa bu model her ihtiyacınızı karşılar. Kandaki oksijen, EKG ve sürekli açık ekran dışında diğer modellerle neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Bileğimin ince olması nedeniyle de 40mm tercih ettim. Daha önce farklı akıllı saatler kullandıysanız aradaki farkı mutlaka anlayacaksınız. Ben iyi ki almışım diyorum ve çok memnunum.

​​​​​ En iyi çocuk akıllı saatleri fiyatları ve modelleri 2 yıl önce eklendi

Akıllı kol saati alırken nelere dikkat edilmeli ❗ Tam Boyutta Gör Uyumluluk : Akıllı saatin telefonunuzun işletim sistemiyle uyumluluğuna dikkat edilmeli.

: Akıllı saatin telefonunuzun işletim sistemiyle uyumluluğuna dikkat edilmeli. Ekran özellikleri : OLED mi, LCD mi yoksa AMOLED mi? karar verilmeli.

: OLED mi, LCD mi yoksa AMOLED mi? karar verilmeli. Pil ömrü : Akıllı saatler değişken pil ömrüne sahip ve size uygun olanı seçmek önemli olacaktır.

: Akıllı saatler değişken pil ömrüne sahip ve size uygun olanı seçmek önemli olacaktır. Aktivite takibi : Akıllı saatin spor ve aktivite takip yetenekleri önemli faktörler arasında bulunuyor.

: Akıllı saatin spor ve aktivite takip yetenekleri önemli faktörler arasında bulunuyor. Uygulama desteği : Bazı akıllı saatler ek uygulama desteği sunmuyor dolayısıyla kullanılacaksa Spotify ve WhatsApp gibi uygulamaları desteklediğinden emin olmak gerekiyor.

: Bazı akıllı saatler ek uygulama desteği sunmuyor dolayısıyla kullanılacaksa Spotify ve WhatsApp gibi uygulamaları desteklediğinden emin olmak gerekiyor. Tasarım: Akıllı saatler aynı zamanda birer aksesuardır. Dolayısıyla tasarım, kişisel tercih nedenleri arasında bulunuyor.

Akıllı saat almak için nedenler 🤔 Tam Boyutta Gör Akıllı saatler sadece “saat” değiller ve çok çeşitli yeteneklere sahipler. Giderek artan pil ömürleri sayesinde bu cihazlar bizlerle daha da bütünleşiyor ve klasik saatleri ortadan kaldırıyor. Ancak akıllı saat neden alınmalı? Bu elbette ihtiyaçlarınızla ilgili ancak akıllı saat alınır mı? diye soruyorsanız işte bazı nedenler: Spor takibi Anlık bildirim kontrolü Sağlık takibi Telefona olan ihtiyacı azaltma Akıllı cihazların kontrolü Özelleştirme Temassız ödeme

En iyi akıllı saat modelini Apple Watch Series 10 olarak düşünebilirsiniz ancak bu her senaryoda gerçekleşen bir durum değil. Zira Apple Watch'u kullanmak için bir iPhone'a sahip olmanız gerekmekte. Dolayısıyla bir Android kullanıcısı için Apple Watch seçenek olmaktan çıkıyor. Ancak Android için akıllı saat seçeneği de oldukça fazla ve artık Apple Watch seviyesinde pek çok ürün bulunuyor. Akıllı saatte hangi marka tercih edilmeli? diye soruyorsanız Apple, Huawei, Xiaomi ve Samsung akıllı saat alanında güçlü ürünlere sahip durumda. Akıllı saat fiyatları tarafındaysa etiketler üründen ürüne, mağazadan mağazaya değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tercih edeceğiniz modelin fiyatını iyi araştırmak doğru bir hamle olacaktır. Hazırladığımız en iyi akıllı saatler içeriğimizde üst seviye akıllı saat modellerinin yanında giriş ve orta seviye modellerine de yer verdik.

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