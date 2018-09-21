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Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi

8 ay
20,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sahip olduğu özelliklerle şirketin bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu en iddialı telefon. Ekrandan parmakizi okuma, Face ID ve şeffaf arka tasarım ile geliyor.
Xiaomi'nin en teknolojik telefonu Mi 8 Explorer Edition ekrandan parmak izi okuma ve Face ID türevi teknolojisi dışında şeffaf arka tasarımıyla görsel olarak ta firmanın en etkileyici telefonu. Bu videomuzda Mi 8 Explorer Edition'ı kutusundan çıkartıp, incelemesini yapıyoruz. 

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fx57 8 ay ozancn
Merhaba,
Ekran pembe değil, bazı sahnelerde kameranın beyaz ayarını düzgün yapamamasından kaynaklı bir durum var.
Teşekkürler.
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fx57 8 ay en beğenilen koyunsavar
Merhaba,
Bir önceki yorumda da yazdım,
Ekranın bazı sahnelerde pembe görünmesinin sebebi, kameranın beyaz dengesinin bozulması.
Telefon taş gibi, sorunu yok :)
Teşekkürler.
Merhaba,Bir önceki yorumda da yazdım,Ekranın bazı sahnelerde pembe görünmesinin sebebi, kameranın beyaz dengesinin bozulması.Telefon taş gibi, soru...
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DH Misafiri 7 ay
Arkadaş siz bu markayı neden hala inceliyor ve ön plana çıkarıyorsunuz anlamıyorum bu ve bunun gibi markalar fiyat performans ürünüdür ama dünya da türkiye fiyatları ile değil yani bu ürün türkiye de beş para etmez şu an bu markanın telefonlarını resmi mağaza fiyatlarına alan insanın aklından zoru vardır aynı zamanda bu ve bunun gibi fiyat politikası güden firmaların incelemesini yapan sizin gibi sitelerin de aklından zoru vardır bu insanlar sizi nasıl buraya getirdi ise buradan indirmesini de bilir .
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DH Misafiri 7 ay
görünen anakart boşta gereksiz. iphone fanları saydam cam ile içi görünür yaptı iphonu bunlarda ona özenmiş. neyin kaşifi....
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Rwenzori 8 ay
Apple' ın berbat kulaklık adaptörünü kopyalamak nasıl bir akıl tutulmasıdır?
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ByEgcn 8 ay
Güzel ama pahalı her zamanki gibi
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Burzum_^^ 8 ay
8. kere telefona kirmizi ve siyah renkler hakim lafini duydugumda, neredeyse videyu kapatacaktim. Telefon hakkinda ise; arkaya gerceklik disi islevsiz bir devre koymak bence cok ezik bir davranis ne oyle Sahin SLX takilmis islevsiz egzoz sistemi gibi. Xiaomi Ya oldugun gibi gorun, ya da gorundugun gibi ol.
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Ekrem71.5 8 ay
Ekran pembe olmasa düşünülebilirdi ama maalesef ekran kalitesi yüzünden sınıfta kaldı :(((
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seveax 8 ay
Keşke telefon ısısı hakkındada videoda yer verilseydi. Arkada süs devre olduğu için battaniye görevi görüp daha fazla ısınmasına sebep oluyormu? Elinizde iki telefon bulunuyorken, eşit şartlarda ölçüp sağlıklı değerlere ulaşmanız çok daha kolay olurdu. Genel olarak güzel inceleme olmuş ellerinize sağlık
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lvlono 8 ay
Xiaomi, Mi8 ve ED'nın Türkiye'de hedeflediği satış rakamlarına Mi9 çıkınca ulaşır.
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S.Soylu 8 ay
Abi pil konusunda keşke biraz daha bilgi verseydin Mi 8'e göre ne durumda diye. Birde şu telefonlarda Pubg deneyin artık telefonları en çok zorlayan oyun o.
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35plt35 8 ay
Kaç para?
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