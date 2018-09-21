Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sahip olduğu özelliklerle şirketin bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu en iddialı telefon. Ekrandan parmakizi okuma, Face ID ve şeffaf arka tasarım ile geliyor.

Xiaomi'nin en teknolojik telefonu Mi 8 Explorer Edition ekrandan parmak izi okuma ve Face ID türevi teknolojisi dışında şeffaf arka tasarımıyla görsel olarak ta firmanın en etkileyici telefonu. Bu videomuzda Mi 8 Explorer Edition'ı kutusundan çıkartıp, incelemesini yapıyoruz.