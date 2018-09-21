Xiaomi'nin en iddialı telefonu | Mi 8 Explorer Edition incelemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition sahip olduğu özelliklerle şirketin bugüne kadar piyasaya sürmüş olduğu en iddialı telefon. Ekrandan parmakizi okuma, Face ID ve şeffaf arka tasarım ile geliyor.
Xiaomi'nin en teknolojik telefonu Mi 8 Explorer Edition ekrandan parmak izi okuma ve Face ID türevi teknolojisi dışında şeffaf arka tasarımıyla görsel olarak ta firmanın en etkileyici telefonu. Bu videomuzda Mi 8 Explorer Edition'ı kutusundan çıkartıp, incelemesini yapıyoruz.
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Ekran pembe değil, bazı sahnelerde kameranın beyaz ayarını düzgün yapamamasından kaynaklı bir durum var.
Teşekkürler.
Bir önceki yorumda da yazdım,
Ekranın bazı sahnelerde pembe görünmesinin sebebi, kameranın beyaz dengesinin bozulması.
Telefon taş gibi, sorunu yok :)
Teşekkürler.