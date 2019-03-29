Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı

Xiaomi ülkemizdeki ilk resmi lansmanını yaptı ve planlarını açıkladı. Biz de şirketin en önemli isimlerinden Global Sözcü ve Ürün Direktörü Donovan Sung'a merak edilenlenleri sorduk, işte o röportaj.

Xiaomi ülkemizdeki ilk lansmanını yaptı ve çok yakında hem Redmi Note 7 hem de Mi9 modellerini resmen satışa sunacağını açıkladı. Xiaomi'nin ülkemizdeki faaliyetlerinin açıklandığı lansmanda, şirketin en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi Global Sözcüsü ve Ürün Yönetim Direktörü Donovan Sung'a merak edilenleri sorduk.