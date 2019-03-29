Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi ülkemizdeki ilk resmi lansmanını yaptı ve planlarını açıkladı. Biz de şirketin en önemli isimlerinden Global Sözcü ve Ürün Direktörü Donovan Sung'a merak edilenlenleri sorduk, işte o röportaj.
Xiaomi ülkemizdeki ilk lansmanını yaptı ve çok yakında hem Redmi Note 7 hem de Mi9 modellerini resmen satışa sunacağını açıkladı. Xiaomi'nin ülkemizdeki faaliyetlerinin açıklandığı lansmanda, şirketin en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi Global Sözcüsü ve Ürün Yönetim Direktörü Donovan Sung'a merak edilenleri sorduk.
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Adam şirketin global sözcüsü. Her gittiği ülkenin dilini mi öğrensin.
Erdi sormuş Türkiye'ye gelmeye ne zaman karar verdiniz diye, 23 Nisan 2014'te Türkiye'ye o yıl içerisinde girmeye karar verdiğiniz ilan ettiniz de 5 sene geçti neden hala kendiniz gelemediniz de böyle fiyatları arttıran aracıları kendinize temsilci yaptınız diye sorardım.
En iyi fiyatları sunmaktan, minimum kardan bahsediyorsunuz da Samsung ile fiyatlarınızın bu derece yaklaştığı başka bir ülke var mı diye sorardım.
Türkiye'deki Xiaomi fanları isyanlarda der, birkaç tane yorum okurdum; bunun için ne dersiniz diye sorardım.
Hindistan'da böyle bir fiyat politikası uygulasanız şimdiki başarınıza ulaşabilir miydiniz diye sorardım.
Sorardım da sorardım, pek neşesi de kalmazdı adamın.
Dünyadaki tek enayi biz miyiz? Bizi neden adam yerine koymuyor bu Xiaomi?
Erdi sormuş "yetkili al-satçı" konusunu, bu da hiç itiraz etmemiş. Sonradan "yetkili Mi Store" diye kıvırmış yerseniz.
Lan hadi anladık diyelim ki Türkiye'de size illa ki yerel bir ortak lazım, iyi de sen ver bari bu telefonları. Niye al-sat piyasasına mahkum edip fiyatların şişmesine göz yumuyorsun?
Yetkili al-satçıyı tavsiye edeceğine sen ver telefonları, bunların kar marjlarını da dizginle, zaten ithalatçılar daha ucuza satamayacağından herkes gider yetkilisinden alır.
Yetkilisinin dandik garantisi de ayrı bir hikaye. Bu senin destek vermiş halin mi yani?