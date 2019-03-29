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Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı

1 ay
6,4b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi ülkemizdeki ilk resmi lansmanını yaptı ve planlarını açıkladı. Biz de şirketin en önemli isimlerinden Global Sözcü ve Ürün Direktörü Donovan Sung'a merak edilenlenleri sorduk, işte o röportaj.
Xiaomi ülkemizdeki ilk lansmanını yaptı ve çok yakında hem Redmi Note 7 hem de Mi9 modellerini resmen satışa sunacağını açıkladı. Xiaomi'nin ülkemizdeki faaliyetlerinin açıklandığı lansmanda, şirketin en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi Global Sözcüsü ve Ürün Yönetim Direktörü Donovan Sung'a merak edilenleri sorduk. 

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alprkrkmz 1 ay en beğenilen faniseyler
faniseyler
Ne acı biliyor musunuz adam Türkiye'ye geliyor dükkan açıyor ama türkçe öğrenmiyor hatta ihtiyaçta duymuyor.
Yapancı dil bilmek iyidir her zaman ama ndeen burda çalışanlar burda yaşayanlar türkçe de öğremiyor.

Adam şirketin global sözcüsü. Her gittiği ülkenin dilini mi öğrensin.
faniseylerNe acı biliyor musunuz adam Türkiye'ye geliyor dükkan açıyor ama türkçe öğrenmiyor hatta ihtiyaçta duymuyor.Yapancı dil bilmek ...
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Guaire 1 ay
Ben olsam Hindistan'da bir ithalatçının Xiaomi'nin kendisinden daha ucuza satma şansı neden %0'dır diye sorardım mesela.
Erdi sormuş Türkiye'ye gelmeye ne zaman karar verdiniz diye, 23 Nisan 2014'te Türkiye'ye o yıl içerisinde girmeye karar verdiğiniz ilan ettiniz de 5 sene geçti neden hala kendiniz gelemediniz de böyle fiyatları arttıran aracıları kendinize temsilci yaptınız diye sorardım.
En iyi fiyatları sunmaktan, minimum kardan bahsediyorsunuz da Samsung ile fiyatlarınızın bu derece yaklaştığı başka bir ülke var mı diye sorardım.
Türkiye'deki Xiaomi fanları isyanlarda der, birkaç tane yorum okurdum; bunun için ne dersiniz diye sorardım.
Hindistan'da böyle bir fiyat politikası uygulasanız şimdiki başarınıza ulaşabilir miydiniz diye sorardım.
Sorardım da sorardım, pek neşesi de kalmazdı adamın.
Dünyadaki tek enayi biz miyiz? Bizi neden adam yerine koymuyor bu Xiaomi?
Erdi sormuş "yetkili al-satçı" konusunu, bu da hiç itiraz etmemiş. Sonradan "yetkili Mi Store" diye kıvırmış yerseniz.
Lan hadi anladık diyelim ki Türkiye'de size illa ki yerel bir ortak lazım, iyi de sen ver bari bu telefonları. Niye al-sat piyasasına mahkum edip fiyatların şişmesine göz yumuyorsun?
Yetkili al-satçıyı tavsiye edeceğine sen ver telefonları, bunların kar marjlarını da dizginle, zaten ithalatçılar daha ucuza satamayacağından herkes gider yetkilisinden alır.
Yetkilisinin dandik garantisi de ayrı bir hikaye. Bu senin destek vermiş halin mi yani?
Ben olsam Hindistan'da bir ithalatçının Xiaomi'nin kendisinden daha ucuza satma şansı neden %0'dır diye sorardım mesela.Erdi sormuş Türkiye'ye gelmeye ne ...
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mladenbmv 1 ay
Eedi bey keşke şunu da sorsaydınız aliexprestte mi9 çinde en fazla 600 dolar bizim ülkemizde fiyatı nasıl oluyorda 900 dolara satılıyor.türkiye distrübötörünün bu fiyatını nasıl karşılıyor.sonuçta adamlar çinde 600 dolar perakende satıyorlar bizde ki distrübütor her halde 600 dolar dan getirmez ülkemize onun alcağı fiyat en fazla 450 dolar olur 450 dolar nasıl kar payı yapıyorlar adamlar 300 dolara tlf yapıyor ama bizdeki yetkili satıcı üretmeden bundna fazlasını kazanıyor.
Eedi bey keşke şunu da sorsaydınız aliexprestte mi9 çinde en fazla 600 dolar bizim ülkemizde fiyatı nasıl oluyorda 900 dolara satılıyor.türkiye distrübötörünün...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Ozer Moll 1 ay yeni yorumcu
Arkadaşlar RİCAM olacak. Bu ÇİN BOKU XIAOIMI veya ORDAKİ YETKİLİNİN BİRİNİN MAIL ADRESİNİ Biriniz bana yazar mısınız? Bakın ben O İBNETORLARI SON SORULARIMLA VE YORUMUMLA NASIL DA TOPA TUTUYORUM GÖRÜN..! VE AYNI ZAMANDA HERKES 2-3 AYLIĞINA BU MARKADAN HİÇ BİR TLFON + AKSESUAR ALMASIN, BAKIN O ŞİŞKİN, GEÇİRMASYON FİYATLAR NASIL DA OLMASI GEREKEN FİYATLARA DÜŞÜYOR, GÖRÜN..!!! AMA BURDA DA TIPKI ALMAN HALKININ YAPTIĞI GİBİ, FAZLA ZAM GÖREN / DEĞERİNİN ÜZERİNDE FAHİŞ FİYATLA SATILAN HER ÜRÜNÜ PROTESTO EDİP, O ÜRÜNLERDEN TOPLUCA EL ÇEKMESİ GİBİ BİZ DE TOPLUCA HAREKET ETMEYİ ÖĞRENDİĞİMİZ / BAŞARDIĞIMIZ GÜN, HEM ELEKTRONİK EŞYA, HEM GIDA VE BİR ÇOK FİYATLAR, ESKİ DEĞERİNİN BİLE ÇOK-ÇOK ALTINA DÜŞECEK.!HATTA SAMSUNG, HUAWEI, APPLE, HEPSİ KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMEK, FİYATLARINI ÇOK DAHA AŞAĞI ÇEKMEK ZORUNDA KALACAK.!!! ALLAH AŞKINA, HİÇ AKLINIZI İŞLETEMİYOR MUSUNUZ (O SAMSUNG TLFONLARA 4.500-9.000-TL VERENLER.!!) EKRAN VE BATARYA'YI DÜŞ, GERİYE KALAN 30-42 GRAMLIK İNÇİNDEKİ, BOARD'INDAKİ BÜTÜN PARÇALARI ALTIN'DAN İMAL ETMİŞ OLSALARDI BİLE YİNE BU KADAR PARA TUTMAZDI.!!! ALLAH, MUHAMMED AŞKINA ALMAYIN PAHALI ÜRÜNLERİ.! SİZ ALDIKÇA, ESKİDEN EN PAHALI, EN SON ÇIKAN, ÇIĞIR AÇAN, (ALIN SİZE ÖRNEK.!!! SU GRÇİRMEZ, KOLAY KIRILMAZ, TOZ GEÇİRMEZ, ÇIKTIĞI ANDA TÜM RAKİPLERİNDEN AÇIK ARA İLE YILLARCA ÖNDE KALAN 21.7 MEGAPİKSEL KAMERALI, 3000 miliamper UZUN GİDEN BATARYALI SONY XPERIA Z 1 ) GİBİ DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ SON MODEL VE ZAMANIN 3-5 YIL ÖTESİNDEKİ TEKNOLOJİYE SAHİP 1500 TL'LİK TLFONLAR, ŞU AN BAŞKA MARLALARLA KARŞIMIZA 2-5 KATI FAZLA FİYATLA KARŞIMIZA ÇIKARTMAYA BAŞLADILAR PEZEVENKLER.!!! ALMAYIN, BURUNLARI SÜRTSÜN, ÜSTE BİR DE ELLERİNDEKİ PAZARI KOMPLE KAYBETME VE / VEYA BAŞKA MARKALARA KAPTIRMA KORKUSU YAŞASINLAR DA AKILLANSIN, YOLA GELSİNLER, BU FAHİŞ (AŞIRI) KÄR HADDİ GÜTME VE İNSANIMIZI KAZ GİBİ YOLMA SEVDASINDAN VAZ GEÇSİNLER!!!
ALMAYIN KARDAŞUM! KENDİNİZİ KAZLATMAYIN (KAZIKLATMAYIN / KAZ GİBİ TÜYLERİNİZİ / PARANIZI YOLDURTMAYIN.!!!) GÖRÜN BAKIN O ZAMAN BU ŞİŞİK / ONLARIN BURASI TÜRKİYE, ÜZERİNE NE KOYSAK, GÜZEL DE REKLAÖINI YAPSAK BU TÜRKLER GENE ALIR NASIL OLSA HESABINI ONLARA YEDİRTİP, TÜM FİYATLARI EN AZ YARI-YARIYA NADIŞ DA DÜŞÜRTÜYORUZ, GÖRÜN.!!! ZATEN TR.DE TLFON VE EKRAN, OARÇA DEPİŞİMİ KÂR MARJI (KÂR ORANI) ÇOK AŞIRI YÜKSEK!!! İTHALATÇILAR DA AZ İT DEĞİL.!!! HEM ZIRT-PIRT TLFON DEĞİŞİP YURTDIŞINA ÇOK DÖVİZİMİZ ÇIKMAZ, TÜRK LİRASI DEĞERLEMİR, HER TÜRLÜ ÜRÜNDE ALIM GÜCÜMÜZ DE ARTAR.!!! ÜLKESİNİ DÜŞÜNEN HERKES BU KONUYU Bİ İYİCE DÜŞÜNSÜN. BEN SON YILLARDA EN AZ 1,5-2 YIL (ASGARİ) KULLANIP, SUYUNU ÇIKARMADAN ASLA TLFON ALMIYORUM. YAZIK GÜNAH.!!! EN ÇOK DÖVİZİMİZ CEP TLFONU VE İTHAL OTOMOBİLE GİDİYOR... SONRA DIŞ BORÇ ÖDEMEK / DIŞ TİCARETTE KULLANMAK ÜZERE DEVLETİMİZ İÇ PİYASADAN BANKALARDAN FAİZLE DÖVİZ ALMAK ZORUNDA KALIYOR VE BU DA ÜLKE İÇİNDE PİYASADA AZALAN DÖVİZİN DEĞERİNİN ARTMASINA, PETROL, AKARYAKITIN (ULAŞIM, KARAYOLUYLA GELEN MEYVE-SEBZE, BAKLİYAT, HER TÜR GIDA VE ÜRÜNÜN ZAMLANMASINA) ELEKTRİK,ÇOĞU DOĞALGAZLA,FİYATLARI DA ARTIYOR. DÖVİZLE TEMİN EDİLİPĞİ İÇİN. VE FAZLA YÜKSEK FATURA ÖDEDİĞİ İÇİN, TÜM İMALAT SEKTÖRÜ, SAAYİİ VE ÖZEL ŞİRKETLER DE ÜRÜN VE HİZMET NEDELİNİ (FİYATLARI) ARTTIRIYOR.!!! ALIN SİZE HAYAT PAHALILIĞI, 6 AY ÖNCE 300 TL'YE MARKETTEN 5 POŞET GIDA ALIRDIN, ŞİMDİ 2 YARIM POŞET.!!! DÜŞTÜ MÜ 2-3 KAT DAHA AZA ALIM GÜCÜN.??? HAYAT DAHA DA PAHALANDI MI.??? BÖYLE GİDERSEK 3-5 KAT DAHA DA PAHALANACAK.!!! SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜKETİCİ DERNEKLERİ, ARTIK PASİF, UYUR DURUMDAN, UYKU MIODUNDAN KALKMALI, UYANMALI ÜLKEMDE.!!! HALKI HAZETE, TV, İNTERNETT, SOSYAL MEDYALAR ÜZERİNDEN BİLİNÇLENDİRMELİ, TOPLUCA / HEP BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRMALI... KANUNLAR DA EKSİK, AÇIKLAR KAPATILMALI, AŞIRI KAR MSRJI KOYAN FİRMA VE İMALATÇILARA AYRICA İTHALATÇLARA YAPTIRIMLAR / MÜEYYİDELER GETİRİLMELİ... BU DESTEKLE DE TAMAMLANMALI...
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abdispowerr 1 ay
Erdi Bey selamlar saygılar
Lansman da tanıtımdan çok sizin boyunuzun uzun oluşu dikkatimi çekti ??
Diğer sitelerde ki ropörtaj ile kıyasladığımızda senin sorulan çok etkili geldi.
Teşekkür ediyoruz. Aklımda ki çoğu soruyu sordunuz valla helal olsun.
Başarılar.
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Ozer Moll 1 ay yeni yorumcu
Arkadaşlar RİCAM olacak. Bu ÇİN BOKU XIAOIMI veya ORDAKİ YETKİLİNİN BİRİNİN MAIL ADRESİNİ Biriniz bana yazar mısınız? Bakın ben O İBNETORLARI SON SORULARIMLA VE YORUMUMLA NASIL DA TOPA TUTUYORUM GÖRÜN..! VE AYNI ZAMANDA HERKES 2-3 AYLIĞINA BU MARKADAN HİÇ BİR TLFON + AKSESUAR ALMASIN, BAKIN O ŞİŞKİN, GEÇİRMASYON FİYATLAR NASIL DA OLMASI GEREKEN FİYATLARA DÜŞÜYOR, GÖRÜN..!!! AMA BURDA DA TIPKI ALMAN HALKININ YAPTIĞI GİBİ, FAZLA ZAM GÖREN / DEĞERİNİN ÜZERİNDE FAHİŞ FİYATLA SATILAN HER ÜRÜNÜ PROTESTO EDİP, O ÜRÜNLERDEN TOPLUCA EL ÇEKMESİ GİBİ BİZ DE TOPLUCA HAREKET ETMEYİ ÖĞRENDİĞİMİZ / BAŞARDIĞIMIZ GÜN, HEM ELEKTRONİK EŞYA, HEM GIDA VE BİR ÇOK FİYATLAR, ESKİ DEĞERİNİN BİLE ÇOK-ÇOK ALTINA DÜŞECEK.!HATTA SAMSUNG, HUAWEI, APPLE, HEPSİ KENDİSİNE ÇEKİ DÜZEN VERMEK, FİYATLARINI ÇOK DAHA AŞAĞI ÇEKMEK ZORUNDA KALACAK.!!! ALLAH AŞKINA, HİÇ AKLINIZI İŞLETEMİYOR MUSUNUZ (O SAMSUNG TLFONLARA 4.500-9.000-TL VERENLER.!!) EKRAN VE BATARYA'YI DÜŞ, GERİYE KALAN 30-42 GRAMLIK İNÇİNDEKİ, BOARD'INDAKİ BÜTÜN PARÇALARI ALTIN'DAN İMAL ETMİŞ OLSALARDI BİLE YİNE BU KADAR PARA TUTMAZDI.!!! ALLAH, MUHAMMED AŞKINA ALMAYIN PAHALI ÜRÜNLERİ.! SİZ ALDIKÇA, ESKİDEN EN PAHALI, EN SON ÇIKAN, ÇIĞIR AÇAN, (ALIN SİZE ÖRNEK.!!! SU GRÇİRMEZ, KOLAY KIRILMAZ, TOZ GEÇİRMEZ, ÇIKTIĞI ANDA TÜM RAKİPLERİNDEN AÇIK ARA İLE YILLARCA ÖNDE KALAN 21.7 MEGAPİKSEL KAMERALI, 3000 miliamper UZUN GİDEN BATARYALI SONY XPERIA Z 1 ) GİBİ DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ SON MODEL VE ZAMANIN 3-5 YIL ÖTESİNDEKİ TEKNOLOJİYE SAHİP 1500 TL'LİK TLFONLAR, ŞU AN BAŞKA MARLALARLA KARŞIMIZA 2-5 KATI FAZLA FİYATLA KARŞIMIZA ÇIKARTMAYA BAŞLADILAR PEZEVENKLER.!!! ALMAYIN, BURUNLARI SÜRTSÜN, ÜSTE BİR DE ELLERİNDEKİ PAZARI KOMPLE KAYBETME VE / VEYA BAŞKA MARKALARA KAPTIRMA KORKUSU YAŞASINLAR DA AKILLANSIN, YOLA GELSİNLER, BU FAHİŞ (AŞIRI) KÄR HADDİ GÜTME VE İNSANIMIZI KAZ GİBİ YOLMA SEVDASINDAN VAZ GEÇSİNLER!!!
ALMAYIN KARDAŞUM! KENDİNİZİ KAZLATMAYIN (KAZIKLATMAYIN / KAZ GİBİ TÜYLERİNİZİ / PARANIZI YOLDURTMAYIN.!!!) GÖRÜN BAKIN O ZAMAN BU ŞİŞİK / ONLARIN BURASI TÜRKİYE, ÜZERİNE NE KOYSAK, GÜZEL DE REKLAÖINI YAPSAK BU TÜRKLER GENE ALIR NASIL OLSA HESABINI ONLARA YEDİRTİP, TÜM FİYATLARI EN AZ YARI-YARIYA NADIŞ DA DÜŞÜRTÜYORUZ, GÖRÜN.!!! ZATEN TR.DE TLFON VE EKRAN, OARÇA DEPİŞİMİ KÂR MARJI (KÂR ORANI) ÇOK AŞIRI YÜKSEK!!! İTHALATÇILAR DA AZ İT DEĞİL.!!! HEM ZIRT-PIRT TLFON DEĞİŞİP YURTDIŞINA ÇOK DÖVİZİMİZ ÇIKMAZ, TÜRK LİRASI DEĞERLEMİR, HER TÜRLÜ ÜRÜNDE ALIM GÜCÜMÜZ DE ARTAR.!!! ÜLKESİNİ DÜŞÜNEN HERKES BU KONUYU Bİ İYİCE DÜŞÜNSÜN. BEN SON YILLARDA EN AZ 1,5-2 YIL (ASGARİ) KULLANIP, SUYUNU ÇIKARMADAN ASLA TLFON ALMIYORUM. YAZIK GÜNAH.!!! EN ÇOK DÖVİZİMİZ CEP TLFONU VE İTHAL OTOMOBİLE GİDİYOR... SONRA DIŞ BORÇ ÖDEMEK / DIŞ TİCARETTE KULLANMAK ÜZERE DEVLETİMİZ İÇ PİYASADAN BANKALARDAN FAİZLE DÖVİZ ALMAK ZORUNDA KALIYOR VE BU DA ÜLKE İÇİNDE PİYASADA AZALAN DÖVİZİN DEĞERİNİN ARTMASINA, PETROL, AKARYAKITIN (ULAŞIM, KARAYOLUYLA GELEN MEYVE-SEBZE, BAKLİYAT, HER TÜR GIDA VE ÜRÜNÜN ZAMLANMASINA) ELEKTRİK,ÇOĞU DOĞALGAZLA,FİYATLARI DA ARTIYOR. DÖVİZLE TEMİN EDİLİPĞİ İÇİN. VE FAZLA YÜKSEK FATURA ÖDEDİĞİ İÇİN, TÜM İMALAT SEKTÖRÜ, SAAYİİ VE ÖZEL ŞİRKETLER DE ÜRÜN VE HİZMET NEDELİNİ (FİYATLARI) ARTTIRIYOR.!!! ALIN SİZE HAYAT PAHALILIĞI, 6 AY ÖNCE 300 TL'YE MARKETTEN 5 POŞET GIDA ALIRDIN, ŞİMDİ 2 YARIM POŞET.!!! DÜŞTÜ MÜ 2-3 KAT DAHA AZA ALIM GÜCÜN.??? HAYAT DAHA DA PAHALANDI MI.??? BÖYLE GİDERSEK 3-5 KAT DAHA DA PAHALANACAK.!!! SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜKETİCİ DERNEKLERİ, ARTIK PASİF, UYUR DURUMDAN, UYKU MIODUNDAN KALKMALI, UYANMALI ÜLKEMDE.!!! HALKI HAZETE, TV, İNTERNETT, SOSYAL MEDYALAR ÜZERİNDEN BİLİNÇLENDİRMELİ, TOPLUCA / HEP BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRMALI... KANUNLAR DA EKSİK, AÇIKLAR KAPATILMALI, AŞIRI KAR MSRJI KOYAN FİRMA VE İMALATÇILARA AYRICA İTHALATÇLARA YAPTIRIMLAR / MÜEYYİDELER GETİRİLMELİ... BU DESTEKLE DE TAMAMLANMALI...
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al-ozaria 1 ay
Adam aşırı şirket ağzıyla konuşmuş: "biz %5 karın üstüne çıkmayacağız dedik, şu an açıklanan kar %1; hak verirsiniz ki arada baya fark var", sözüyle; o yüzden fiyatları arttırabiliriz bunu doğal karşılayın demeye getiriyor.

Özetle bunlar iyi günleriniz diyor, bana güven vermedi çünkü samimi gelmedi bu açıklamalar. Türkiye'de durum %1'ken fiyatlarınız Samsung'a doğru gidiyor. Deneyin o zaman; fiyatı Samsung, Iphone seviyesine çekin bakayım millet yine alacak mı Şavmi'yi?
Türk milleti duygusaldır bir anda gönlüne vezir yaptığı markayı rezilde edebilir.
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Guaire 1 ay
Ben olsam Hindistan'da bir ithalatçının Xiaomi'nin kendisinden daha ucuza satma şansı neden %0'dır diye sorardım mesela.
Erdi sormuş Türkiye'ye gelmeye ne zaman karar verdiniz diye, 23 Nisan 2014'te Türkiye'ye o yıl içerisinde girmeye karar verdiğiniz ilan ettiniz de 5 sene geçti neden hala kendiniz gelemediniz de böyle fiyatları arttıran aracıları kendinize temsilci yaptınız diye sorardım.
En iyi fiyatları sunmaktan, minimum kardan bahsediyorsunuz da Samsung ile fiyatlarınızın bu derece yaklaştığı başka bir ülke var mı diye sorardım.
Türkiye'deki Xiaomi fanları isyanlarda der, birkaç tane yorum okurdum; bunun için ne dersiniz diye sorardım.
Hindistan'da böyle bir fiyat politikası uygulasanız şimdiki başarınıza ulaşabilir miydiniz diye sorardım.
Sorardım da sorardım, pek neşesi de kalmazdı adamın.
Dünyadaki tek enayi biz miyiz? Bizi neden adam yerine koymuyor bu Xiaomi?
Erdi sormuş "yetkili al-satçı" konusunu, bu da hiç itiraz etmemiş. Sonradan "yetkili Mi Store" diye kıvırmış yerseniz.
Lan hadi anladık diyelim ki Türkiye'de size illa ki yerel bir ortak lazım, iyi de sen ver bari bu telefonları. Niye al-sat piyasasına mahkum edip fiyatların şişmesine göz yumuyorsun?
Yetkili al-satçıyı tavsiye edeceğine sen ver telefonları, bunların kar marjlarını da dizginle, zaten ithalatçılar daha ucuza satamayacağından herkes gider yetkilisinden alır.
Yetkilisinin dandik garantisi de ayrı bir hikaye. Bu senin destek vermiş halin mi yani?
Yanıtla +21
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DH Misafiri 1 ay
Buraya yazmak yerine bu çelik gözlü arkadaşa sistal medya hesabından direkt sorun, daha etkili olur.
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qoqoCAN 1 ay
ŞAYOMİĞĞĞĞ
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a_y_k_u_t 1 ay
Erdi bey güzel sorular sormuş ama donovan kaçamak cevaplar vermiş :)
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astegon 1 ay
@fx57 güzel sormuş röportajın tamamında ama Donovan lafı iyi gevelemiş.
Resmi olarak nerede Xiaomi türkiye'de hala göremiyorum. Authorized Reseller olan Evofone mu Xiaomi TR?
Yanıtla +7
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mladenbmv 1 ay
Eedi bey keşke şunu da sorsaydınız aliexprestte mi9 çinde en fazla 600 dolar bizim ülkemizde fiyatı nasıl oluyorda 900 dolara satılıyor.türkiye distrübötörünün bu fiyatını nasıl karşılıyor.sonuçta adamlar çinde 600 dolar perakende satıyorlar bizde ki distrübütor her halde 600 dolar dan getirmez ülkemize onun alcağı fiyat en fazla 450 dolar olur 450 dolar nasıl kar payı yapıyorlar adamlar 300 dolara tlf yapıyor ama bizdeki yetkili satıcı üretmeden bundna fazlasını kazanıyor.
1 Yanıt Yanıtla +13
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bullx 1 ay mladenbmv
%50 civarı vergi yokmu zaten bizde? ben mi yanlış biliyorum?
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