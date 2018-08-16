Xiaomi'nin Türkiye macerası: Resmi distribütör açıklandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemizde resmi olarak satılacak Xiaomi ürünleri için resmi distribütör açıklandı. Xiaomi'nin Türkiye macerasıyla ilgili olarak merak edilenleri resmi distribütör Evofone'un yöneticilerine sorduk.
Xiaomi'nin Türkiye macerası uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Xiaomi'nin ülkemizdeki tayin ettiği resmi distribütörü Evofone bugün düzenlediği bir etkinlik ile bunu duyurdu ve hazırlıkları devam eden İstanbul'daki iki Mi Store'un Xiaomi ortaklığı ile çok yakında açılacağını söyledi. Merak edilenleri bu videoda sorduk.
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Birincisi bu Evofone denen oluşum kendisi bir paralel ithalatçıydı. O yüzden vergi veriyorlar mı vermiyorlar mı demeleri en hafif tabiriyle samimiyetsizlik, daha ağır tabiriyle yalancılıktır.
Hatta Evofone'un sitesine girdiğinizde, "hakkımızda" sayfasında şöyle yazıyor: "Dünyanın önde gelen markalarının (Samsung, Apple, LG, Sony ve diğerleri) akıllı telefon ithalatını Amerika, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerden gerçekleştirmekle birlikte"
İkincisi telefon üzerindeki bütün vergiler "dolaylı vergidir". Satış fiyatı üstünden kesilir. Gümrük vergisi değil bunlar, fiyatı düşük göstermeleri gibi bir şey söz konusu değil. Zaten gümrük vergisi yok. Dahası adama sorarlar, öyle bir şey mümkün ise siz vergileri düşük göstererek mi bu "paralel ithal" ettiğiniz ürünleri ucuza satıyorsunuz?
Üçüncüsü teknik servis, garanti konusunun ek maliyeti hikayedir. Adamlar Çin ve Hindistan gibi nüfuslarıyla 20'şer tane Türkiye alacak ülkelerde garantiyle satarken bu fiyatlar şişmiyor.
Dördüncüsü Xiaomi kendisi gelip bir tanıtım yapacak ilerleyen aylarda yersek, ama her ne hikmetse bu Evocanlar yangından mal kaçırır gibi bir işlere girişiyor.
Beşincisi bu tanıtıma katılanlardan birisi olan Hardware Plus'ın eline verdikleri telefonun arkasında "Android One" logosu yok. Bu da bunun Android One ROM'u portlanmış sadece Çin'de bulunan Mi6X olduğu izlenimi uyandırıyor. Malum, Android One daha yeni tanıtıldı sayılır ve "al-sat" pazarından temin edilecek cihazların arkasında uluslarası pazarlar için üretilmiş Android One logolarından olmak yerine, direk Çin'den "paralel ithalat" yoluyla getirilmiş mallar olması lojistik olarak daha akla yatkın. Tabi Çin'de bunların arkasına istenen deseni işleyen cihazlar da var, ama ek maliyet...
Altıncısı, tanıtıma katılan "Xiaomi temsilcisi" diye fotoğrafları sosyal medyada, bu etkinliğe katılanlar tarafından paylaşılan Çinlinin sosyal medya hesabına bakarsak burada kısa zaman öncesine kadar Huawei kullandığı, hatta sözde Türkiye'ye Xiaomi'nin girmesini sağlayacak Gearbest'in fuarı için de yurtdışından Türkiye'ye mal getirdiği görülüyor.
Yedincisi bu fiyata ulaşmak için dolar kurunun 9TL civarında olması gerekir. 9 TL rakamını kafadan atmadım, hesapladım.
Sekizincisi bu Evofone'un garantisine işi düşenler internette ağlaşıyor. EvoBT şikayet diye aratın. Evofone ile EvoBT farklı mıdır diye düşünenler de Evofone'un sayfasına girip hakkımızda sayfasına girdiklerinde ikisinin aynı olduğunu gözleriyle görebilir.
Dokuzuncusu Honor 10'un 64GB/4GB modelinin Çin fiyatı 2399 yuan, 128GB/6GB modeli ise 2799 yuan. Türkiye'de satılan model Çin'de yok, ama ikisinin arasında 128GB/4GB bir model. Bu da ortalama fiyattan 2599 yuan desek... Türkiye'de satış fiyatı hali hazırda 3099TL. Çin fiyatı 1399 yuan olan Mi6X (Mi A2) ise burada 2699TL olacak öyle mi? Bir tarafta Huawei ile alakası olup olmadığı konusunda akıllarda zerre kadar şüphe bırakmamış Honor 10 var...
Onuncusu bu tür bir tanıtım telefonlar piyasaya sürülmeden yapılır. "Xiaomi Türkiye" diye telefonlar Teknosa ve diğer yerlerde bir aydır fazladır satılıyor. Şimdi bir tanıtım yapılıyor sanki yeni bir şeymiş gibi. Bundan aylar sonra da "gerçek Xiaomi" tarafından bir tanıtım yapılacağı iddia ediliyor. 80 milyonluk bir ülkeye giriyorsun, ama elinde o kadar sosyal medya, resmi internet sitesi var iken bir satır duyuru yapılmaz mı?
Onbirincisi Xiaomi'nin resmi sitesinde Xiaomi'nin içinde bulunduğu tam 23 ülkenin ismi yazılı. Türkiye içlerinde yok. Hemen dibimizdek Mısır var, Ukrayna var, Rusya var...