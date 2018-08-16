Xiaomi'nin Türkiye macerası: Resmi distribütör açıklandı

Ülkemizde resmi olarak satılacak Xiaomi ürünleri için resmi distribütör açıklandı. Xiaomi'nin Türkiye macerasıyla ilgili olarak merak edilenleri resmi distribütör Evofone'un yöneticilerine sorduk.

Xiaomi'nin Türkiye macerası uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Xiaomi'nin ülkemizdeki tayin ettiği resmi distribütörü Evofone bugün düzenlediği bir etkinlik ile bunu duyurdu ve hazırlıkları devam eden İstanbul'daki iki Mi Store'un Xiaomi ortaklığı ile çok yakında açılacağını söyledi. Merak edilenleri bu videoda sorduk.