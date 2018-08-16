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Xiaomi'nin Türkiye macerası: Resmi distribütör açıklandı

9 ay
34,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizde resmi olarak satılacak Xiaomi ürünleri için resmi distribütör açıklandı. Xiaomi'nin Türkiye macerasıyla ilgili olarak merak edilenleri resmi distribütör Evofone'un yöneticilerine sorduk.
Xiaomi'nin Türkiye macerası uzunca bir süredir merakla bekleniyor. Xiaomi'nin ülkemizdeki tayin ettiği resmi distribütörü Evofone bugün düzenlediği bir etkinlik ile bunu duyurdu ve hazırlıkları devam eden İstanbul'daki iki Mi Store'un Xiaomi ortaklığı ile çok yakında açılacağını söyledi. Merak edilenleri bu videoda sorduk. 

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the flying dutchman 9 ay en beğenilen
Kar marjını yüksek tutacak açgözlü bir firmaya benziyor.
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Guaire 9 ay
İnsanların aklıyla alay etmeye gerek yok.
Birincisi bu Evofone denen oluşum kendisi bir paralel ithalatçıydı. O yüzden vergi veriyorlar mı vermiyorlar mı demeleri en hafif tabiriyle samimiyetsizlik, daha ağır tabiriyle yalancılıktır.
Hatta Evofone'un sitesine girdiğinizde, "hakkımızda" sayfasında şöyle yazıyor: "Dünyanın önde gelen markalarının (Samsung, Apple, LG, Sony ve diğerleri) akıllı telefon ithalatını Amerika, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerden gerçekleştirmekle birlikte"
İkincisi telefon üzerindeki bütün vergiler "dolaylı vergidir". Satış fiyatı üstünden kesilir. Gümrük vergisi değil bunlar, fiyatı düşük göstermeleri gibi bir şey söz konusu değil. Zaten gümrük vergisi yok. Dahası adama sorarlar, öyle bir şey mümkün ise siz vergileri düşük göstererek mi bu "paralel ithal" ettiğiniz ürünleri ucuza satıyorsunuz?
Üçüncüsü teknik servis, garanti konusunun ek maliyeti hikayedir. Adamlar Çin ve Hindistan gibi nüfuslarıyla 20'şer tane Türkiye alacak ülkelerde garantiyle satarken bu fiyatlar şişmiyor.
Dördüncüsü Xiaomi kendisi gelip bir tanıtım yapacak ilerleyen aylarda yersek, ama her ne hikmetse bu Evocanlar yangından mal kaçırır gibi bir işlere girişiyor.
Beşincisi bu tanıtıma katılanlardan birisi olan Hardware Plus'ın eline verdikleri telefonun arkasında "Android One" logosu yok. Bu da bunun Android One ROM'u portlanmış sadece Çin'de bulunan Mi6X olduğu izlenimi uyandırıyor. Malum, Android One daha yeni tanıtıldı sayılır ve "al-sat" pazarından temin edilecek cihazların arkasında uluslarası pazarlar için üretilmiş Android One logolarından olmak yerine, direk Çin'den "paralel ithalat" yoluyla getirilmiş mallar olması lojistik olarak daha akla yatkın. Tabi Çin'de bunların arkasına istenen deseni işleyen cihazlar da var, ama ek maliyet...
Altıncısı, tanıtıma katılan "Xiaomi temsilcisi" diye fotoğrafları sosyal medyada, bu etkinliğe katılanlar tarafından paylaşılan Çinlinin sosyal medya hesabına bakarsak burada kısa zaman öncesine kadar Huawei kullandığı, hatta sözde Türkiye'ye Xiaomi'nin girmesini sağlayacak Gearbest'in fuarı için de yurtdışından Türkiye'ye mal getirdiği görülüyor.
Yedincisi bu fiyata ulaşmak için dolar kurunun 9TL civarında olması gerekir. 9 TL rakamını kafadan atmadım, hesapladım.
Sekizincisi bu Evofone'un garantisine işi düşenler internette ağlaşıyor. EvoBT şikayet diye aratın. Evofone ile EvoBT farklı mıdır diye düşünenler de Evofone'un sayfasına girip hakkımızda sayfasına girdiklerinde ikisinin aynı olduğunu gözleriyle görebilir.
Dokuzuncusu Honor 10'un 64GB/4GB modelinin Çin fiyatı 2399 yuan, 128GB/6GB modeli ise 2799 yuan. Türkiye'de satılan model Çin'de yok, ama ikisinin arasında 128GB/4GB bir model. Bu da ortalama fiyattan 2599 yuan desek... Türkiye'de satış fiyatı hali hazırda 3099TL. Çin fiyatı 1399 yuan olan Mi6X (Mi A2) ise burada 2699TL olacak öyle mi? Bir tarafta Huawei ile alakası olup olmadığı konusunda akıllarda zerre kadar şüphe bırakmamış Honor 10 var...
Onuncusu bu tür bir tanıtım telefonlar piyasaya sürülmeden yapılır. "Xiaomi Türkiye" diye telefonlar Teknosa ve diğer yerlerde bir aydır fazladır satılıyor. Şimdi bir tanıtım yapılıyor sanki yeni bir şeymiş gibi. Bundan aylar sonra da "gerçek Xiaomi" tarafından bir tanıtım yapılacağı iddia ediliyor. 80 milyonluk bir ülkeye giriyorsun, ama elinde o kadar sosyal medya, resmi internet sitesi var iken bir satır duyuru yapılmaz mı?
Onbirincisi Xiaomi'nin resmi sitesinde Xiaomi'nin içinde bulunduğu tam 23 ülkenin ismi yazılı. Türkiye içlerinde yok. Hemen dibimizdek Mısır var, Ukrayna var, Rusya var...
İnsanların aklıyla alay etmeye gerek yok.Birincisi bu Evofone denen oluşum kendisi bir paralel ithalatçıydı. O yüzden vergi veriyorlar mı vermiyorlar mı de...
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sniper23 9 ay
Fiyatlar 2 katı olacaktır, hayırlı olsun.
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teeKin 9 ay
Xiaomi ile Mi 5 ile tanıştım işyerinde espri ve dalga konusu oldum ne kullanıyorsun sayomi neyse işin püf noktası neydi ucuza yüksek donanım ve üst seviye kafa tutan cihaz almak 3-4 bin cihaz alacaksan gider 2.el hiç tasvip etmediğim Apple tarzı ürün alirim İngilizce forumda bahsedilmiş en.miui.com/...
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_Raistlin_Majere_ 9 ay
Xiaomi distribütörlüğü yalanlamış webteknodaki habere bakabilirsiniz
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dj halid 9 ay

Anlaşıldı ki İthalatçı Distribütör evo, peki bu İstanbul da açılacak olan Mi store kimin neyin nesi? Buranın telefonlarını ve yönetimini evo mu yapacak?
Eğer böyle birşey olursa bilin ki Xiaomi Türkiye macerası başlamadan biter, Yahu koskaca Xiaomi %5 kar ederken, Evo rahat bir şekilde %50 kar edecek :) Adamların işi kebab yaa.
Yazıklar olsun yani Xiaomi'ye koskoca Türkiye'ye bir adam akıllı giremiyorlar.
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atihanlı 9 ay
bu iddalara neden cevap vermiyor kimse ...
erdi bey nerde bayram tatilindemi uçaktamı internet mi çekmiyor.
bizim adımıza hemen sorması lazım madem samimi müdürle , olayın netliğe kovuşması lazım hemen
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baron369 9 ay
şu konuyu okur musunuz adamlar büyük ihtimal dolandırıcı : forum.donanimhaber.com/...
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hakangündüz 9 ay baron369
konuyu yayından kaldırmışlar
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daytone1 9 ay
İş Türkiye yetkili firmaların eline geçtiğinde ben şunu anlıyorum..işin için ederler.
bu firma aracılığıyla yapılacak olan da budur.
HADE GEÇMİŞ OLDUN.
ŞAMİ OLDU ŞABETTİN
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Grasyas01 9 ay
hayatımdan 20 dakika gitti
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zolzauza 9 ay
Bu distribütör olduğu sürece bunlardan telefon filan alınmaz, yurtdışından getirtirim daha iyi. Şikayet var da efsane olmuş bir firma.
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hamunpatra 9 ay
Arkadaşlar evofone bildiğimiz ithalatçı. Buna benzer bir sürü firma var zaten. Adamın Xiaomi firmasıyla bir alakası yok. Gitmiş oradan satın almış burada bizi kazıklayacak.
Mesela bu firmanın cepport dan ne farkı var. Biri bana anlatsın. O zaman hak vereyim Xiaomi Türkiye ye gelmiş diyeyim.
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Explosions in the Sky 9 ay hamunpatra
Sanırım durum tamamen dediğiniz gibi. Evofone resmi olarak Xiaomi ile bir alakası yok
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Phantom II 9 ay
Yalnız şuan olan olayın paralel ithalattan farkı nedir? Sadece Xiaomi onaylı bi paralel ithalat söz konusu.Benim aldığım cihaz bozulduğunda ben Xiaomi'yle değil bu evophone'la muhatap olacağım,ne anladım bu işten?
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