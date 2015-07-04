Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği nabız ölçebilecek

Xiaomi akıllı telefon sektörünün yanında ürettiği aksesuarlarla da kendinden oldukça söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle kulaklık ve akıllı bileklik konusunda fiyat/performans oranı ile anılan marka hatırlanacağı üzere 13 dolarlık Mi Band bilekliği ile 6 Milyon satış rakamını aşmıştı.

Üretici bu başarılı serinin devamını geliştirirken bir çok dedikodu da gündemde yer alıyor. Daha önce Mi Band 2 adıyla geliştirilen yeni bilekliğin dokunmatik bir ekrana sahip olacağı söylenirken, modelin ekranı sayesinde akıllı telefona ihtiyaç duymadan takip ettiği verileri ekrana yansıtabileceği de belirtiliyordu.

Çok kısa bir süre önce ise Mi Band 1S Tayvan'ın Ulusal İletişim Komisyonunda ortaya çıktı. Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda yeni versiyonun da selefi ile aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ancak yeni Mi Band modelini eskisinden ayıran özellik artık nabız ölçümü de yapabilecek olması.

Mi Band 2'nin dokunmatik ekrana sahip olacağı iddiaları iki farklı modelin piyasaya çıkacağına işaret ediyor olabilir. Daha önce de Mi Band 2'nin fiyat konusunda çıtayı yükselteceği gündeme gelmişti ancak Mi Band 1S modelinin yine yüksek fiyat avantajına sahip olması bekleniyor. Sonbahar aylarında ülkemizde akıllı telefon satışına da başlaması beklenen üreticinin yeni bütçe dostu yeni akıllı bileklikleri de merakla bekleniyor.