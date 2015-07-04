Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği nabız ölçebilecek

3 yıl
3,2b
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği nabız ölçebilecek
 
Xiaomi akıllı telefon sektörünün yanında ürettiği aksesuarlarla da kendinden oldukça söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle kulaklık ve akıllı bileklik konusunda fiyat/performans oranı ile anılan marka hatırlanacağı üzere 13 dolarlık Mi Band bilekliği ile 6 Milyon satış rakamını aşmıştı.
Üretici bu başarılı serinin devamını geliştirirken bir çok dedikodu da gündemde yer alıyor. Daha önce Mi Band 2 adıyla geliştirilen yeni bilekliğin dokunmatik bir ekrana sahip olacağı söylenirken,  modelin ekranı sayesinde akıllı telefona ihtiyaç duymadan takip ettiği verileri ekrana yansıtabileceği de belirtiliyordu.
Çok kısa bir süre önce ise Mi Band 1S Tayvan'ın Ulusal İletişim Komisyonunda ortaya çıktı. Ortaya çıkan fotoğraflara baktığımızda yeni versiyonun da selefi ile aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ancak yeni Mi Band modelini eskisinden ayıran özellik artık nabız ölçümü de yapabilecek olması.
Mi Band 2'nin dokunmatik ekrana sahip olacağı iddiaları iki farklı modelin piyasaya çıkacağına işaret ediyor olabilir. Daha önce de Mi Band 2'nin fiyat konusunda çıtayı yükselteceği gündeme gelmişti ancak Mi Band 1S modelinin yine yüksek fiyat avantajına sahip olması bekleniyor. Sonbahar aylarında ülkemizde akıllı telefon satışına da başlaması beklenen üreticinin yeni bütçe dostu yeni akıllı bileklikleri de merakla bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
matraxzalim 3 yıl
Sürekli senkronize olarak kullanmıyorum , 2 ay şarjı gidiyor ,fiyatinin fazlasını yapan aletlerden biri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drhiro 3 yıl
Olcumleri nasil hata var mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sayginis 3 yıl
Xiaomi candır diyorum başka bir şey demiyorum gerek kamera gerek power bank , akıllı bileklik vs. ürünlerini kullanıyorum Xiaomi nin 6-7 ayda sanırım 5 kez şarj ettim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia M4 Aqua video incelemesi "Orta segment akıllı telefon yarışının yeni üyesi mercek altında" 3 yıl 2si1 "Gündemi Vergiler Olan'' Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim