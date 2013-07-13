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Yakında çıkacak süper telefonlar "2013'e damgasını vuracaklar"

5 yıl
35,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yılın kalanında piyasaya çıkacak, kullanıcıların merakla beklediği süper telefonları mercek altına aldık. Android, iOS ve Windows Phone platformunun heyecanla beklenen süper telefonlarını en güçlü detayları ve yenilikleri ile mercek altına aldık.
 

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Reklamı Geç » 5 yıl en beğenilen
Her sene süper telefonlar çıkıyor ve birdahaki seneye çöp olmaya yüz tutuyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +124
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sinanx 5 yıl
Kimse demiyor ki kardeş Htc One ve S4 2000 liralık telefonlar ve kare atlatarak oynattığı oyunlar var. Nitekim şuan 4S'in takıldığı tek güncel oyun yok, mesele donanımdan ziyade artık optimizasyon. (Kamera ve ekran kalitesi için aynı şeyi diyemicem )
Kimse demiyor ki kardeş Htc One ve S4 2000 liralık telefonlar ve kare atlatarak oynattığı oyunlar var. Nitekim şuan 4S'in takıldığı tek güncel oyun yok, mesele...
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4 Yanıt Yanıtla +62
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Guest-FDC9156E7 5 yıl
2010'dan beri iPhone 4 kullanıyorum, ekstra bir şeye gerek duymadım.
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TRSOF 5 yıl
Babam bana ayfon 6 almazsan evi terkedicem
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karakorsansakal 5 yıl
yeni telefonlar çıkıyor ama, 6 ay sonra,elinizde patlıyor.Çünkü çıkanın bir üst versiyonu hemen yolda oluyor ve yeni güncellemeler daima en son çıkan telefana indiriliyor eskilere allah rahmet eylesin demek düşüyor. örneğin samsung ,iki versiyon altına güncelleme yapmıyor elimde galaxy note var. ikincisi ve 3.süne güncelleme var, biz üvey evlat
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cübbeli gandalf 5 yıl
yeni telefonlarla eskiler arasında uçurum kadar fark olacağını düşünmüyorum
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ka_rakartal06 5 yıl
mesut beyi tebrik ediyorum kapağı yapmış resmen kendi telefonunuzdan memnun değilsiniz diye başkasının telefonuna çamur atmayın diyor işte böylelerine verilebilecek tek cevap budur
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xAlfonso 5 yıl
Beyler şuan en iyisi Xperia Z Ultra'mı yanlış mı düşünüyorum
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themimaki 5 yıl
sony z yi yenilerse birdaha sonyle işim olmaz saçmalamasınlar
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Atmin 5 yıl
Optimus black var bende bozulana kadar
gider.Telefonla sinema filmi cekmiyorum ki ultra kamera olsun,aya gitmiyorum ki super islemcisi olsun.En nihayetinde herkes gibi sadece temple run tarzi oyunlar oynuyorum.Zaten cok saglam oyunlarin bile kontrolu zor oldugu icin oyna istegi vermedigi bir gercek.
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yavuzeroglu 5 yıl
LG nin Nexus 5 veya G2 telefonunu gelmesini dört gözle bekliyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Bu zamanda bir telefon almak o kadar zorki.1700-2000 lira civarında para veriyosunuz ve 3 ay sonra daha üst bir modeli çıkıp sizin hem moral olarak hem de maddi olarak çökmenize neden oluyor.
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The Tenth Doctor 5 yıl
likable_21
Videoyu izledikten sonra şu hisse kapıldım.bu adamlar dandroip ve windows funları o sebebten cevab olarak diyeceğim tek şey.Kim ne derse desin İphone!!!

WP'Nin ne eksisini gördün la sadece biraz zor alışması ?
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likable_21 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

likable_21

Videoyu izledikten sonra şu hisse kapıldım.bu adamlar dandroip ve windows funları o sebebten cevab olarak diyeceğim tek şey.Kim ne derse desin İphone!!!


WP'Nin ne eksisini gördün la sadece biraz zor alışması ?

İphoneye sıra gelince adamların surat ifadesine baksana sanki telefon nokia nın ilk çıkan modellerinden edası ve birazda zorlarına gidiyor edası var suratlarında .birdaha izle derim :)
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