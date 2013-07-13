Yakında çıkacak süper telefonlar "2013'e damgasını vuracaklar"

likable_21 Videoyu izledikten sonra şu hisse kapıldım.bu adamlar dandroip ve windows funları o sebebten cevab olarak diyeceğim tek şey.Kim ne derse desin İphone!!!
Speedy-Step likable_21 Videoyu izledikten sonra şu hisse kapıldım.bu adamlar dandroip ve windows funları o sebebten cevab olarak diyeceğim tek şey.Kim ne derse desin İphone!!! WP'Nin ne eksisini gördün la sadece biraz zor alışması ?
likable_21 Videoyu izledikten sonra şu hisse kapıldım.bu adamlar dandroip ve windows funları o sebebten cevab olarak diyeceğim tek şey.Kim ne derse desin İphone!!!
gider.Telefonla sinema filmi cekmiyorum ki ultra kamera olsun,aya gitmiyorum ki super islemcisi olsun.En nihayetinde herkes gibi sadece temple run tarzi oyunlar oynuyorum.Zaten cok saglam oyunlarin bile kontrolu zor oldugu icin oyna istegi vermedigi bir gercek.
WP'Nin ne eksisini gördün la sadece biraz zor alışması ?
İphoneye sıra gelince adamların surat ifadesine baksana sanki telefon nokia nın ilk çıkan modellerinden edası ve birazda zorlarına gidiyor edası var suratlarında .birdaha izle derim :)