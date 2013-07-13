Yakında çıkacak süper telefonlar "2013'e damgasını vuracaklar"

Yılın kalanında piyasaya çıkacak, kullanıcıların merakla beklediği süper telefonları mercek altına aldık. Android, iOS ve Windows Phone platformunun heyecanla beklenen süper telefonlarını en güçlü detayları ve yenilikleri ile mercek altına aldık.

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