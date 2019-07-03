Kim Nerede? 30 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 19 Spider-Man: Far From Home, gişede beklentilerin üzerine çıktı 18 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi

Presbiyopi yani yakını görme bozukluğu şu an dünya nüfusunun yaklaşık %20'sini etkiliyor. Stanford araştırmacıları presbiyopili kişilerin nesnelere odaklanmasına yardımcı olacak bir gözlük geliştirdi.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
4b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaşlandıkça doğal olarak görme yeteneğimiz azalmaya başlar. Ne yazık ki bu durumda doktora gidip iyi bir gözlük yazdırmaktan başka yapılabilecek çok fazla şey yoktur. Ancak, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kullanıcının nesnelere daha iyi odaklanmasına yardımcı olabilecek "Autofocals" olarak adlandırılan bir gözlük geliştirdi.
Ayrıca Bkz. "Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi"
Yaşlandıkça sertleşen göz merceği eskisi kadar iyi odaklama yapamadığı için yakını görme zorlaşır. Dünya genelindeki 1.8 milyar insanın "Presbiyopi" olarak bilinen bu görme bozukluğundan muzdarip olduğu biliniyor. Araştırmacıların geliştirdiği bu gözlük, yakını görme problemi yaşayan hastaların baktıkları şeye odaklanmalarına yardımcı olacak.

Prototip VR gözlüklere benziyor

Prototip şu anda sanal gerçeklik gözlüklerine benziyor olsa da, ekip sonraki versiyonları daha taşınabilir hale getirmeyi hedefliyor. Geliştirilen gözlük insan gözünün doğal “otofokus” mekanizmasını taklit ediyor. İçinde, görme değişikliklerine uyum sağlayan sıvı dolu lensler var. Ayrıca kişinin nereye baktığını haritalayan ve nesneden ne kadar uzakta olduğunu belirleyen bir göz izleme sensörüne de sahip.
Standord araştırmacıları, lensleri veya göz izleme teknolojisini kendileri icat etmemiş olsa da, hepsini bir araya getiren özel bir yazılım geliştirdiler. Böylelikle gözlük kişinin baktığı nesne yakın ya da uzak olsun her zaman için aşırı keskin odakta tutabiliyor. Bunu da odak derinliğini değiştirerek yapıyor.
Presbiyopili 56 kişi üzerinde yapılan küçük bir testte, bu gözlüklerin normal okuma gözlüklerinden daha etkili olduğu sonucuna varıldı. Ancak başta da belirtiğimiz gibi prototip oldukça kaba ve reçeteli gözlüklerin yerini alabilmesi için daha da taşınabilir hale gelmesi gerekiyor. Yani bu gözlüğün hayatımıza girebilmesi için önümüzde hatırı sayılır bir zaman var.

https://news.stanford.edu/2019/06/28/smart-glasses-follow-eyes-focus-automatically/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Escapetolife 4 gün en beğenilen
Cihazın prototip olduğu belirtilmiş, zamanla tüketiciye ulaşacak hali gözlüğe benzeyecektir merak etmeyin, bazıları daha şimdiden kör olmuş anlaşılan.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 1 gün
başlangıç için iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 gün
doktor beyin nakli diyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 4 gün en beğenilen
Cihazın prototip olduğu belirtilmiş, zamanla tüketiciye ulaşacak hali gözlüğe benzeyecektir merak etmeyin, bazıları daha şimdiden kör olmuş anlaşılan.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Henkan 4 gün yeni yorumcu
Lens daha ucuz ve estetik bir çözüm sanki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 4 gün
Ameliyat olun daha ucuza patlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 4 gün
Göz bozukluklarının bazıları göz küresinin şeklini oynayarak düzeltilebilir. Hayat boyu kalıcı ağrısız ve gözlüksüz bir çözüm geliştirilebilir bence. Tabi ki ileride...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gren 4 gün
Gormek cok onemli az gorene yelek gıy iyı gorcen desinler giyer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torenbolen 4 gün
Splinter Cell gibi dolanırlar artık ortalıkta
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The souls migration 2 gün torenbolen
şu oyunu oynamaya çalıştığımı hatırlıyorum. galiba mahzen gibi bir yerden dışarı çıkmayı güç bela başarmıştım. yanlış hatırlamıyorsam
sonra bir mekana gelindiğinde silahlı çatışma başlamıştı. devamını hatırlamıyorum.

astigmatı olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kruezberq 4 gün
Milleti iyice kör yapacaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ertech26 4 gün
Yemin ediyorum kör gezerim daha iyi bune....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3998 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sağlık, gözlük ve
5 etiket daha autofocals presbiyopi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 gün Amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı 3 gün Tesla, 2019'un ikinci çeyreğini teslimat rekoruyla tamamladı 3 gün Lenovo Z6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün Boeing şirketinden 737 Max kazalarında ölenlerin aileleri için 100 milyon dolarlık fon 3 gün Galaxy Fold'un yeniden tasarımı tamamlandı 3 gün Chrome çevrimiçi alışverişi ödemelerinizi daha da kolaylaştırıyor 4 gün AMD’den iş istasyonlarına en ucuz hızlandırıcı 4 gün Kripto para piyasasının en büyük dolandırıcılık olayı 4 gün Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmeni belli oldu 4 gün HP, Dell, Microsoft ve Amazon üretimin bir kısmını Çin dışına taşıyor 4 gün TESS Uzay Teleskobu, şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti 4 gün Galaxy Note 10, DepthVision Lens teknolojisine sahip olabilir 4 gün WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü? Suçlu Akamai mi? 4 gün Yangın söndürme bombası ile büyük yangınlara anında müdahale edilecek 4 gün Snapdragon 845'li oyuncu telefonu Vivo iQOO Neo resmen tanıtıldı 4 gün Özerk Sincan bölgesine girişlerde zorunlu uygulama yükleniyor 4 gün Yapay zekayı kandırmak v2 | Amazon Go'yu zorladık 4 gün iOS 13, FaceTime’da konuşurken gözlerinizi kameraya odaklatacak 4 gün Honor 9X hareketli kamerası ortaya çıktı 4 gün Makyajlı Opel Astra tanıtıldı: Gelmiş geçmiş en verimli Astra 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi Sonraki AMD Ryzen 5 3600, tek çekirdek testinde Intel işlemcilere fark attı 4 gün MIT’nin yürüyebilen minik motoru geleceğin robotlarına yardımcı olacak 4 gün 2019 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 gün MIT ve IBM, sahte görüntü oluşturan ve algılayan yapay zeka geliştirdi 4 gün Bilim insanları atomların 4 boyutlu hareketini yakaladı 4 gün Rusya, hipersonik silahı “Avangard” için karbon fiber tedarikinde sıkıntı yaşıyor 4 gün Spotify artık bağımsız sanatçıların platforma doğrudan müzik yüklemelerine izin vermeyecek 4 gün LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu) 4 gün Apple, ülkelerin App Store’dan uygulama kaldırma isteklerini paylaştı 4 gün Instagram hikayelerine, grup sohbeti etiketi geldi 4 gün 2019 BMW X6, aydınlatmalı ızgara gibi ilginç özellikleriyle tanıtıldı 4 gün Almanya, Facebook'a 2 milyon euro "eksik bilgilendirme" cezası verdi 4 gün Mevcut karbondioksit emisyonı oranları, Dünyamızı 1.5 derece ısıtıcak 4 gün Asus İngiltere ekran kartı değişim programı başlattı 4 gün NBA 2K20'nin çıkış tarihi ve tanıtım videosu yayınlandı 4 gün Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı 5 gün Xiaomi'den yeni bir Black Shark telefon geliyor 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare'de Nişan Alırken Şarjör Değiştiri...
Bölüm Sonu Canavarı
Battlefield 5'in 1.20 Güncellemesinin Yama Notları Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
2070S vs 5700XT, 2060S vs 5700 ilk sonuçlar (fiyatlar çıkmada...
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim