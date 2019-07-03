Yakını görme bozukluğu yaşayanlar için otomatik odaklanabilen gözlük geliştirdi

Yaşlandıkça doğal olarak görme yeteneğimiz azalmaya başlar. Ne yazık ki bu durumda doktora gidip iyi bir gözlük yazdırmaktan başka yapılabilecek çok fazla şey yoktur. Ancak, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kullanıcının nesnelere daha iyi odaklanmasına yardımcı olabilecek "Autofocals" olarak adlandırılan bir gözlük geliştirdi.

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Yaşlandıkça sertleşen göz merceği eskisi kadar iyi odaklama yapamadığı için yakını görme zorlaşır. Dünya genelindeki 1.8 milyar insanın "Presbiyopi" olarak bilinen bu görme bozukluğundan muzdarip olduğu biliniyor. Araştırmacıların geliştirdiği bu gözlük, yakını görme problemi yaşayan hastaların baktıkları şeye odaklanmalarına yardımcı olacak.

Prototip VR gözlüklere benziyor

Prototip şu anda sanal gerçeklik gözlüklerine benziyor olsa da, ekip sonraki versiyonları daha taşınabilir hale getirmeyi hedefliyor. Geliştirilen gözlük insan gözünün doğal “otofokus” mekanizmasını taklit ediyor. İçinde, görme değişikliklerine uyum sağlayan sıvı dolu lensler var. Ayrıca kişinin nereye baktığını haritalayan ve nesneden ne kadar uzakta olduğunu belirleyen bir göz izleme sensörüne de sahip.

Standord araştırmacıları, lensleri veya göz izleme teknolojisini kendileri icat etmemiş olsa da, hepsini bir araya getiren özel bir yazılım geliştirdiler. Böylelikle gözlük kişinin baktığı nesne yakın ya da uzak olsun her zaman için aşırı keskin odakta tutabiliyor. Bunu da odak derinliğini değiştirerek yapıyor.

Presbiyopili 56 kişi üzerinde yapılan küçük bir testte, bu gözlüklerin normal okuma gözlüklerinden daha etkili olduğu sonucuna varıldı. Ancak başta da belirtiğimiz gibi prototip oldukça kaba ve reçeteli gözlüklerin yerini alabilmesi için daha da taşınabilir hale gelmesi gerekiyor. Yani bu gözlüğün hayatımıza girebilmesi için önümüzde hatırı sayılır bir zaman var.

https://news.stanford.edu/2019/06/28/smart-glasses-follow-eyes-focus-automatically/