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    Dünya nüfusunda tarihi eşik geçildi! Ne kadar oldu?

    Dünya nüfusunda tarihi bir eşik daha geride kaldı. Peki dünya nüfusu ne kadar oldu? Dünyada kaç insan var? İşte güncel dünya nüfusu sıralaması ve en kalabalık ülkeler:
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    dünya nüfusu 8 milyar Tam Boyutta Gör
    Bu hafta itibariyle dünya nüfusunda tarihi bir eşik daha geride kaldı. Öyle ki açıklanan son rakamlara göre güncel dünya nüfusu 8 milyarı aştı. Nüfusun 7 milyardan 8 milyara ulaşması ise 12 yıl sürdü. Üstelik siz sadece bu paragrafı okurken, 20 insan daha dünyaya geldi bile!

    Dünya nüfusu 2100'e kadar 10 milyarı aşacak 🌐

    Birlemiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre dünya nüfusu, 2030'da yaklaşık 8,5 milyara, 2050'de ise 9,7 milyara yükselebilir. 2080'li yıllarda ise 10,4 milyara yükselmesi beklenen dünya nüfusunun 2100'e kadar bu seviyelerde kalması bekleniyor.

    Bununla birlikte 2050'de ortalama yaşam süresinin 77.2 yıla çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki ortalama yaşam süresi ise 2020-2025 için erkeklerde 75.6 yıl, kadınlarda ise 81.2 yıl olarak belirlenmiş durumda.

    Hindistan, Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak 👪

    dünyanın en kalabalık ülkeleri Tam Boyutta Gör
    BM, Hindistan'ın önümüzdeki yıl itibariyle Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağını tahmin ediyor. Ayrıca 2050 yılına kadar dünya nüfusunda öngörülen artışın yarısından fazlasının sadece sekiz ülkede yoğunlaşacağı belirtiliyor. Bunlar: Kongo, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya.

    Dünya nüfus sıralaması 📊
    Ülke Nüfus
    1. Çin 1,439,323,776
    2. Hindistan 1,380,004,385
    3. Amerika Birleşik Devletleri 331,002,651
    4. Endonezya 273,523,615
    5. Pakistan 220,892,340
    6. Brezilya 212,559,417
    7. Nijerya 206,139,589
    8. Bangladeş 164,689,383
    9. Rusya 145,934,462
    10. Meksika 128,932,753
    11. Japonya 126,476,461
    12. Etiyopya 114,963,588
    13. Filipinler 109,581,078
    14. Mısır 102,334,404
    15. Vietnam 97,338,579
    16. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 89,561,403
    17. Türkiye 84,339,067
    18. İran 83,992,949
    19. Almanya 83,783,942
    20. Tayland 69,799,978
    21. Birleşik Krallık 67,886,011
    22. Fransa 65,273,511
    23. İtalya 60,461,826
    24. Tanzanya 59,734,218
    25. Güney Afrika 59,308,690
    26. Myanmar 54,409,800
    27. Kenya 53,771,296
    28. Güney Kore 51,269,185
    29. Kolombiya 50,882,891
    30. İspanya 46,754,778
    31. Uganda 45,741,007
    32. Arjantin 45,195,774
    33. Cezayir 43,851,044
    34. Sudan 43,849,260
    35. Ukrayna 43,733,762
    36. Irak 40,222,493
    37. Afganistan 38,928,346
    38. Polonya 37,846,611
    39. Kanada 37,742,154
    40. Fas 36,910,560
    41. Suudi Arabistan 34,813,871
    42. Özbekistan 33,469,203
    43. Peru 32,971,854
    44. Angola 32,866,272
    45. Malezya 32,365,999
    46. Mozambik 31,255,435
    47. Gana 31,072,940
    48. Yemen 29,825,964
    49. Nepal 29,136,808
    50. Venezuela 28,435,940
    51. Madagaskar 27,691,018
    52. Kamerun 26,545,863
    53. Fildişi Sahili 26,378,274
    54. Kuzey Kore 25,778,816
    55. Avustralya 25,499,884
    56. Nijer 24,206,644
    57. Tayvan 23,816,775
    58. Sri Lanka 21,413,249
    59. Burkina Faso 20,903,273
    60. Mali 20,250,833
    61. Romanya 19,237,691
    62. Malavi 19,129,952
    63. Şili 19,116,201
    64. Kazakistan 18,776,707
    65. Zambiya 18,383,955
    66. Guatemala 17,915,568
    67. Ekvador 17,643,054
    68. Suriye 17,500,658
    69. Hollanda 17,134,872
    70. Senegal 16,743,927
    71. Kamboçya 16,718,965
    72. Çad 16,425,864
    73. Somali 15,893,222
    74. Zimbabve 14,862,924
    75. Gine 13,132,795
    76. Ruanda 12,952,218
    77. Benin 12,123,200
    78. Burundi 11,890,784
    79. Tunus 11,818,619
    80. Bolivya 11,673,021
    81. Belçika 11,589,623
    82. Haiti 11,402,528
    83. Küba 11,326,616
    84. Güney Sudan 11,193,725
    85. Dominik Cumhuriyeti 10,847,910
    86. Çek Cumhuriyeti (Çekya) 10,708,981
    87. Yunanistan 10,423,054
    88. Ürdün 10,203,134
    89. Portekiz 10,196,709
    90. Azerbaycan 10,139,177
    91. İsveç 10,099,265
    92. Honduras 9,904,607
    93. Birleşik Arap Emirlikleri 9,890,402
    94. Macaristan 9,660,351
    95. Tacikistan 9,537,645
    96. Belarus 9,449,323
    97. Avusturya 9,006,398
    98. Papua Yeni Gine 8,947,024
    99. Sırbistan 8,737,371
    100. İsrail 8,655,535
    101. İsviçre 8,654,622
    102. Togo 8,278,724
    103. Sierra Leone 7,976,983
    104. Hong Kong 7,496,981
    105. Laos 7,275,560
    106. Paraguay 7,132,538
    107. Bulgaristan 6,948,445
    108. Libya 6,871,292
    109. Lübnan 6,825,445
    110. Nikaragua 6,624,554
    111. Kırgızistan 6,524,195
    112. El Salvador 6,486,205
    113. Türkmenistan 6,031,200
    114. Singapur 5,850,342
    115. Danimarka 5,792,202
    116. Finlandiya 5,540,720
    117. Kongo 5,518,087
    118. Slovakya 5,459,642
    119. Norveç 5,421,241
    120. Umman 5,106,626
    121. Filistin Devleti 5,101,414
    122. Kosta Rika 5,094,118
    123. Liberya 5,057,681
    124. İrlanda 4,937,786
    125. Orta Afrika Cumhuriyeti 4,829,767
    126. Yeni Zelanda 4,822,233
    127. Moritanya 4,649,658
    128. Panama 4,314,767
    129. Kuveyt 4,270,571
    130. Hırvatistan 4,105,267
    131. Moldova 4,033,963
    132. Gürcistan 3,989,167
    133. Eritre 3,546,421
    134. Uruguay 3,473,730
    135. Bosna Hersek 3,280,819
    136. Moğolistan 3,278,290
    137. Ermenistan 2,963,243
    138. Jamaika 2,961,167
    139. Katar 2,881,053
    140. Arnavutluk 2,877,797
    141. Porto Riko 2,860,853
    142. Litvanya 2,722,289
    143. Namibya 2,540,905
    144. Gambiya 2,416,668
    145. Botsvana 2,351,627
    146. Gabon 2,225,734
    147. Lesoto 2,142,249
    148. Kuzey Makedonya 2,083,374
    149. Slovenya 2,078,938
    150. Gine-Bissau 1,968,001
    151. Letonya 1,886,198
    152. Bahreyn 1,701,575
    153. Ekvator Ginesi 1,402,985
    154. Trinidad ve Tobago 1,399,488
    155. Estonya 1,326,535
    156. Doğu Timor 1,318,445
    157. Mauritius 1,271,768
    158. Kıbrıs 1,207,359
    159. Esvatini 1,160,164
    160. Cibuti 988
    161. Fiji 896,445
    162. Réunion 895,312
    163. Komorlar 869,601
    164. Guyana 786,552
    165. Butan 771,608
    166. Solomon Adaları 686,884
    167. Makao 649,335
    168. Karadağ 628,066
    169. Lüksemburg 625,978
    170. Batı Sahra 597,339
    171. Surinam 586,632
    172. Yeşil Burun Adaları 555,987
    173. Mikronezya 548,914
    174. Maldivler 540,544
    175. Malta 441,543
    176. Brunei 437,479
    177. Guadelup 400,124
    178. Belize 397,628
    179. Bahamalar 393,244
    180. Martinik 375,265
    181. İzlanda 341,243
    182. Vanuatu 307,145
    183. Fransız Guyanası 298,682
    184. Barbados 287,375
    185. Yeni Kaledonya 285,498
    186. Fransız Polinezyası 280,908
    187. Mayotte 272,815
    188. São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti 219,159
    189. Samoa 198,414
    190. Aziz Lucia 183,627
    191. Kanal Adaları 173,863
    192. Guam 168,775
    193. Curacao 164,093
    194. Kiribati 119,449
    195. Grenada 112,523
    196. Saint Vincent ve Grenadinler 110,94
    197. Aruba 106,766
    198. Tonga 105,695
    199. Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 104,425
    200. Seyşeller 98,347
    201. Antigua ve Barbuda 97,929
    202. Man Adası 85,033
    203. Andora 77,265
    204. Dominika 71,986
    205. Cayman Adaları 65,722
    206. Bermuda 62,278
    207. Marşal Adaları 59,19
    208. Kuzey Mariana Adaları 57,559
    209. Grönland 56,77
    210. Amerikan Samoası 55,191
    211. Saint Kitts ve Nevis 53,199
    212. Faeroe Adaları 48,863
    213. Sint Maarten 42,876
    214. Monako 39,242
    215. Turks ve Caicos Adaları 38,717
    216. Aziz Martin 38,666
    217. Lihtenştayn 38,128
    218. San Marino 33,931
    219. Cebelitarık 33,691
    220. Britanya Virjin Adaları 30,231
    221. Karayip Hollandası 26,223
    222. Palau 18,094
    223. Cook Adaları 17,564
    224. Anguilla 15,003
    225. Tuvalu 11,792
    226. Wallis ve Futuna 11,239
    227. Nauru 10,824
    228. Aziz Barthelemy 9,877
    229. Aziz Helena 6,077
    230. Aziz Pierre ve Miquelon 5,794
    231. Montserrat 4,992
    232. Falkland adaları 3,48
    233. Niue 1,626
    234. Tokelau 1,357
    235. Vatikan 801

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