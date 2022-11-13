Dünya nüfusunda tarihi eşik geçildi! Ne kadar oldu?

Dünya nüfusu 2100'e kadar 10 milyarı aşacak 🌐

Birlemiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre dünya nüfusu, 2030'da yaklaşık 8,5 milyara, 2050'de ise 9,7 milyara yükselebilir. 2080'li yıllarda ise 10,4 milyara yükselmesi beklenen dünya nüfusunun 2100'e kadar bu seviyelerde kalması bekleniyor.

Bununla birlikte 2050'de ortalama yaşam süresinin 77.2 yıla çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki ortalama yaşam süresi ise 2020-2025 için erkeklerde 75.6 yıl, kadınlarda ise 81.2 yıl olarak belirlenmiş durumda.