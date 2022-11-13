Dünya nüfusunda tarihi eşik geçildi! Ne kadar oldu?

- Dünya nüfusu 2100'e kadar 10 milyarı aşacak 🌐
- Hindistan, Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak 👪
- Dünya nüfus sıralaması 📊
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Dünya nüfusu 2100'e kadar 10 milyarı aşacak 🌐
Birlemiş Milletler tarafından yayınlanan rapora göre dünya nüfusu, 2030'da yaklaşık 8,5 milyara, 2050'de ise 9,7 milyara yükselebilir. 2080'li yıllarda ise 10,4 milyara yükselmesi beklenen dünya nüfusunun 2100'e kadar bu seviyelerde kalması bekleniyor.
Bununla birlikte 2050'de ortalama yaşam süresinin 77.2 yıla çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki ortalama yaşam süresi ise 2020-2025 için erkeklerde 75.6 yıl, kadınlarda ise 81.2 yıl olarak belirlenmiş durumda.
Hindistan, Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak 👪
|Ülke
|Nüfus
|1. Çin
|1,439,323,776
|2. Hindistan
|1,380,004,385
|3. Amerika Birleşik Devletleri
|331,002,651
|4. Endonezya
|273,523,615
|5. Pakistan
|220,892,340
|6. Brezilya
|212,559,417
|7. Nijerya
|206,139,589
|8. Bangladeş
|164,689,383
|9. Rusya
|145,934,462
|10. Meksika
|128,932,753
|11. Japonya
|126,476,461
|12. Etiyopya
|114,963,588
|13. Filipinler
|109,581,078
|14. Mısır
|102,334,404
|15. Vietnam
|97,338,579
|16. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|89,561,403
|17. Türkiye
|84,339,067
|18. İran
|83,992,949
|19. Almanya
|83,783,942
|20. Tayland
|69,799,978
|21. Birleşik Krallık
|67,886,011
|22. Fransa
|65,273,511
|23. İtalya
|60,461,826
|24. Tanzanya
|59,734,218
|25. Güney Afrika
|59,308,690
|26. Myanmar
|54,409,800
|27. Kenya
|53,771,296
|28. Güney Kore
|51,269,185
|29. Kolombiya
|50,882,891
|30. İspanya
|46,754,778
|31. Uganda
|45,741,007
|32. Arjantin
|45,195,774
|33. Cezayir
|43,851,044
|34. Sudan
|43,849,260
|35. Ukrayna
|43,733,762
|36. Irak
|40,222,493
|37. Afganistan
|38,928,346
|38. Polonya
|37,846,611
|39. Kanada
|37,742,154
|40. Fas
|36,910,560
|41. Suudi Arabistan
|34,813,871
|42. Özbekistan
|33,469,203
|43. Peru
|32,971,854
|44. Angola
|32,866,272
|45. Malezya
|32,365,999
|46. Mozambik
|31,255,435
|47. Gana
|31,072,940
|48. Yemen
|29,825,964
|49. Nepal
|29,136,808
|50. Venezuela
|28,435,940
|51. Madagaskar
|27,691,018
|52. Kamerun
|26,545,863
|53. Fildişi Sahili
|26,378,274
|54. Kuzey Kore
|25,778,816
|55. Avustralya
|25,499,884
|56. Nijer
|24,206,644
|57. Tayvan
|23,816,775
|58. Sri Lanka
|21,413,249
|59. Burkina Faso
|20,903,273
|60. Mali
|20,250,833
|61. Romanya
|19,237,691
|62. Malavi
|19,129,952
|63. Şili
|19,116,201
|64. Kazakistan
|18,776,707
|65. Zambiya
|18,383,955
|66. Guatemala
|17,915,568
|67. Ekvador
|17,643,054
|68. Suriye
|17,500,658
|69. Hollanda
|17,134,872
|70. Senegal
|16,743,927
|71. Kamboçya
|16,718,965
|72. Çad
|16,425,864
|73. Somali
|15,893,222
|74. Zimbabve
|14,862,924
|75. Gine
|13,132,795
|76. Ruanda
|12,952,218
|77. Benin
|12,123,200
|78. Burundi
|11,890,784
|79. Tunus
|11,818,619
|80. Bolivya
|11,673,021
|81. Belçika
|11,589,623
|82. Haiti
|11,402,528
|83. Küba
|11,326,616
|84. Güney Sudan
|11,193,725
|85. Dominik Cumhuriyeti
|10,847,910
|86. Çek Cumhuriyeti (Çekya)
|10,708,981
|87. Yunanistan
|10,423,054
|88. Ürdün
|10,203,134
|89. Portekiz
|10,196,709
|90. Azerbaycan
|10,139,177
|91. İsveç
|10,099,265
|92. Honduras
|9,904,607
|93. Birleşik Arap Emirlikleri
|9,890,402
|94. Macaristan
|9,660,351
|95. Tacikistan
|9,537,645
|96. Belarus
|9,449,323
|97. Avusturya
|9,006,398
|98. Papua Yeni Gine
|8,947,024
|99. Sırbistan
|8,737,371
|100. İsrail
|8,655,535
|101. İsviçre
|8,654,622
|102. Togo
|8,278,724
|103. Sierra Leone
|7,976,983
|104. Hong Kong
|7,496,981
|105. Laos
|7,275,560
|106. Paraguay
|7,132,538
|107. Bulgaristan
|6,948,445
|108. Libya
|6,871,292
|109. Lübnan
|6,825,445
|110. Nikaragua
|6,624,554
|111. Kırgızistan
|6,524,195
|112. El Salvador
|6,486,205
|113. Türkmenistan
|6,031,200
|114. Singapur
|5,850,342
|115. Danimarka
|5,792,202
|116. Finlandiya
|5,540,720
|117. Kongo
|5,518,087
|118. Slovakya
|5,459,642
|119. Norveç
|5,421,241
|120. Umman
|5,106,626
|121. Filistin Devleti
|5,101,414
|122. Kosta Rika
|5,094,118
|123. Liberya
|5,057,681
|124. İrlanda
|4,937,786
|125. Orta Afrika Cumhuriyeti
|4,829,767
|126. Yeni Zelanda
|4,822,233
|127. Moritanya
|4,649,658
|128. Panama
|4,314,767
|129. Kuveyt
|4,270,571
|130. Hırvatistan
|4,105,267
|131. Moldova
|4,033,963
|132. Gürcistan
|3,989,167
|133. Eritre
|3,546,421
|134. Uruguay
|3,473,730
|135. Bosna Hersek
|3,280,819
|136. Moğolistan
|3,278,290
|137. Ermenistan
|2,963,243
|138. Jamaika
|2,961,167
|139. Katar
|2,881,053
|140. Arnavutluk
|2,877,797
|141. Porto Riko
|2,860,853
|142. Litvanya
|2,722,289
|143. Namibya
|2,540,905
|144. Gambiya
|2,416,668
|145. Botsvana
|2,351,627
|146. Gabon
|2,225,734
|147. Lesoto
|2,142,249
|148. Kuzey Makedonya
|2,083,374
|149. Slovenya
|2,078,938
|150. Gine-Bissau
|1,968,001
|151. Letonya
|1,886,198
|152. Bahreyn
|1,701,575
|153. Ekvator Ginesi
|1,402,985
|154. Trinidad ve Tobago
|1,399,488
|155. Estonya
|1,326,535
|156. Doğu Timor
|1,318,445
|157. Mauritius
|1,271,768
|158. Kıbrıs
|1,207,359
|159. Esvatini
|1,160,164
|160. Cibuti
|988
|161. Fiji
|896,445
|162. Réunion
|895,312
|163. Komorlar
|869,601
|164. Guyana
|786,552
|165. Butan
|771,608
|166. Solomon Adaları
|686,884
|167. Makao
|649,335
|168. Karadağ
|628,066
|169. Lüksemburg
|625,978
|170. Batı Sahra
|597,339
|171. Surinam
|586,632
|172. Yeşil Burun Adaları
|555,987
|173. Mikronezya
|548,914
|174. Maldivler
|540,544
|175. Malta
|441,543
|176. Brunei
|437,479
|177. Guadelup
|400,124
|178. Belize
|397,628
|179. Bahamalar
|393,244
|180. Martinik
|375,265
|181. İzlanda
|341,243
|182. Vanuatu
|307,145
|183. Fransız Guyanası
|298,682
|184. Barbados
|287,375
|185. Yeni Kaledonya
|285,498
|186. Fransız Polinezyası
|280,908
|187. Mayotte
|272,815
|188. São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti
|219,159
|189. Samoa
|198,414
|190. Aziz Lucia
|183,627
|191. Kanal Adaları
|173,863
|192. Guam
|168,775
|193. Curacao
|164,093
|194. Kiribati
|119,449
|195. Grenada
|112,523
|196. Saint Vincent ve Grenadinler
|110,94
|197. Aruba
|106,766
|198. Tonga
|105,695
|199. Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları
|104,425
|200. Seyşeller
|98,347
|201. Antigua ve Barbuda
|97,929
|202. Man Adası
|85,033
|203. Andora
|77,265
|204. Dominika
|71,986
|205. Cayman Adaları
|65,722
|206. Bermuda
|62,278
|207. Marşal Adaları
|59,19
|208. Kuzey Mariana Adaları
|57,559
|209. Grönland
|56,77
|210. Amerikan Samoası
|55,191
|211. Saint Kitts ve Nevis
|53,199
|212. Faeroe Adaları
|48,863
|213. Sint Maarten
|42,876
|214. Monako
|39,242
|215. Turks ve Caicos Adaları
|38,717
|216. Aziz Martin
|38,666
|217. Lihtenştayn
|38,128
|218. San Marino
|33,931
|219. Cebelitarık
|33,691
|220. Britanya Virjin Adaları
|30,231
|221. Karayip Hollandası
|26,223
|222. Palau
|18,094
|223. Cook Adaları
|17,564
|224. Anguilla
|15,003
|225. Tuvalu
|11,792
|226. Wallis ve Futuna
|11,239
|227. Nauru
|10,824
|228. Aziz Barthelemy
|9,877
|229. Aziz Helena
|6,077
|230. Aziz Pierre ve Miquelon
|5,794
|231. Montserrat
|4,992
|232. Falkland adaları
|3,48
|233. Niue
|1,626
|234. Tokelau
|1,357
|235. Vatikan
|801
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