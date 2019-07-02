Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi

Dünya üzerinde yaklaşık her yıl 300.000 kişi malign melanom adı verilen cilt kanserine yakalanıyor. Malign melanom cilt kanseri türlerinin en sıkıntılı türünü oluşturuyor ve malign melanomun görülme oranı da her geçen yıl artıyor. Malign melanom açık renk deriye sahip insanlarda daha sık görülme eğilimine sahip olmakla birlikte İsveç'teki en sık görülen kanser türlerinden birini oluşturuyor . İsveç'tekiLund University kurumundan bir grup araştırmacı malign melanomun metastaz mekanizmasının düzenlenmesinde görev alan bir protein çeşidi üzerinde araştırma yaptı.

Yeni tedaviler ise hastalığın daha yakından incelenmesi sayesinde oluşturuluyor lakin melanomun vücudun diğer bölgelerine metastaz yapması konusunda hala bilgi eksiklikleri bulunuyor.

DDX3X

DDX3X

MITF

melanoma özgü bir onkojen yani tümör oluşumundan sorumlu bir gen parçası olduğu keşfedilmişti

DDX3X adlı protein tümör gelişim prognozunu etkiliyor



Araştırmacılar DDX3X adlı proteinin malign melanom gelişimi üzerinde herhangi bir olumlu veya olumsuz etkiye sahip olmadığını lakin tümörün gelişimindeki agresiflik üzerinde yani tümör gelişiminin prognozu üzerinde bir etkiye sahip olduğunu keşfetti

biyobelirteç

geninin aktivitesi kanser hücrelerinin karakterini belirlediğini, bu sebeple de gen aktivitesi ile hastalık prognozu arasında bir ilişki olduğunu söyledi.

Yani DDX3X protein aktivitesi bir kişide ne kadar az ise hastalığın seyri ve gidişatı o derecede de kötü olma eğilimi gösteriyor.

Mekanizmaların anlaşılması için daha fazla çalışma gerekiyor

https://medicalxpress.com/news/2019-07-protein-linked-aggressive-skin-cancer.html

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yılı aşkın bir süredirgüçlendirilerek veyaile tedavi edilmeye çalışıyordu.Araştırmacılarkod adlı yeni bir protein türü keşfetti.adlı proteingelişimini kodlayangeninin düzenlenmesinden sorumlu tutuluyor. Önceki araştırmalardageninin. Araştırmanın baş ismiproteininin fonksiyonunun daha önceden de bilindiğini lakin bu proteininile ilişkisininsöyledi. Yeni araştırma sayesinde bu ilişkiyi daha iyi anladıklarını da sözlerine ekledi.. Bu sebeple hastalarınhastalığınvekonusunda bilgi verebilecek yeni bir '''' yaniolarak kullanılabilecek.'nde Moleküler Onkoloji Profesör'üAyrıca tümör hücreleri içerisinde daha azproteini bulunan hastaların daha kötü prognoza sahip olduğu da sözlerine ekledi.Araştırmacılargeninin tümör mekanizmalarını nasıl düzenlediğini ve tümör hücrelerinin vücutta nasıl bir yol izlediğini anlamak içindüşünüyor. Bu mekanizmalar daha yakından anlaşıldığında gelecekteki tedavi yolları da değişecek ve tedavilerin etkinliği de artacak gibi görünüyor.