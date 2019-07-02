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Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi

Araştırmacılar DDX3X kod adlı yeni bir protein türü keşfetti. DDX3X adlı proteinin malign melanom gelişiminde bir etkiye sahip olmadığı lakin hastalığın prognozunu etkilediği keşfedildi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Dünya üzerinde yaklaşık her yıl 300.000 kişi malign melanom adı verilen cilt kanserine yakalanıyor. Malign melanom cilt kanseri türlerinin en sıkıntılı türünü oluşturuyor ve malign melanomun görülme oranı da her geçen yıl artıyor. Malign melanom açık renk deriye sahip insanlarda daha sık görülme eğilimine sahip olmakla birlikte İsveç'teki en sık görülen kanser türlerinden birini oluşturuyor. İsveç'tekiLund University kurumundan bir grup araştırmacı malign melanomun metastaz mekanizmasının düzenlenmesinde görev alan bir protein çeşidi üzerinde araştırma yaptı.
Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi

10 yılı aşkın bir süredir metastatik deri kanseri hastaları, immun sistemleri güçlendirilerek veya bazı özgü kanser hücrelerine saldıran tedavi yöntemleri ile tedavi edilmeye çalışıyordu. Yeni tedaviler ise hastalığın daha yakından incelenmesi sayesinde oluşturuluyor lakin melanomun vücudun diğer bölgelerine metastaz yapması konusunda hala bilgi eksiklikleri bulunuyor.

Araştırmacılar DDX3X kod adlı yeni bir protein türü keşfetti. DDX3X adlı protein derideki pigment hücrelerinin gelişimini kodlayan MITF geninin düzenlenmesinden sorumlu tutuluyor. Önceki araştırmalarda MITF geninin melanoma özgü bir onkojen yani tümör oluşumundan sorumlu bir gen parçası olduğu keşfedilmişti. Araştırmanın baş ismi Christian Bellodi DDX3X proteininin fonksiyonunun daha önceden de bilindiğini lakin bu proteinin MITF ile ilişkisinin tam olarak anlaşılmadığını söyledi. Yeni araştırma sayesinde bu ilişkiyi daha iyi anladıklarını da sözlerine ekledi.

DDX3X adlı protein tümör gelişim prognozunu etkiliyor


Araştırmacılar DDX3X adlı proteinin malign melanom gelişimi üzerinde herhangi bir olumlu veya olumsuz etkiye sahip olmadığını lakin tümörün gelişimindeki agresiflik üzerinde yani tümör gelişiminin prognozu üzerinde bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Bu sebeple hastaların DDX3X protein seviyeleri hastalığın inatçılığı ve prognozu konusunda bilgi verebilecek yeni bir ''biomarker'' yani biyobelirteç olarak kullanılabilecek.

Lund Üniversitesi'nde Moleküler Onkoloji Profesör'ü Göran Jönsson; MITFgeninin aktivitesi kanser hücrelerinin karakterini belirlediğini, bu sebeple de gen aktivitesi ile hastalık prognozu arasında bir ilişki olduğunu söyledi. Ayrıca tümör hücreleri içerisinde daha az DDX3X proteini bulunan hastaların daha kötü prognoza sahip olduğu da sözlerine ekledi. Yani DDX3X protein aktivitesi bir kişide ne kadar az ise hastalığın seyri ve gidişatı o derecede de kötü olma eğilimi gösteriyor.

Mekanizmaların anlaşılması için daha fazla çalışma gerekiyor


Araştırmacılar MITF geninin tümör mekanizmalarını nasıl düzenlediğini ve tümör hücrelerinin vücutta nasıl bir yol izlediğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bu mekanizmalar daha yakından anlaşıldığında gelecekteki tedavi yolları da değişecek ve tedavilerin etkinliği de artacak gibi görünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-07-protein-linked-aggressive-skin-cancer.html Yorum Yaz
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