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Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık!

1 yıl
5,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda öncelikle Yandex Browser'ın yeni görünümü ve güvenlik altyapısını değerlendiriyor, yazılı inceleme kısmında da diğer tarayıcılarla hızını karşılaştırıyoruz.
Basemark Web Benchmark 3.0 
Jetstream Benchmark 
Octane Benchmark
Speedometer Benchmark

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The Balance 1 yıl en beğenilen
3 4 ay kadar opera hatta bir ara da firefox kullandım. En sonunda dayanamayıp tekrar Chrome yükledim.

Yandex önce kendini virüs gibi zorla her bilgisayara gitmeye çalışmasın.
3 4 ay kadar opera hatta bir ara da firefox kullandım. En sonunda dayanamayıp tekrar Chrome yükledim.Yandex önce kendini virüs gibi zorla her bilg...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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Public_Enemy 1 yıl
güvenlik önlemleri ne olursa olsun Yandex'in virus gibi kendini izinsiz biçimde bilgisayarlara kurmaya çalışması insanda çok büyük güvensizlik yaratıyor.
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Fenomenon 1 yıl
opera neden yok?
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Cnmrym24 1 yıl
Yandex kullananlar bir süre sonra sıkılıp Chrome a dönüş yapıyorlar. Hız açısından başta iyi olsa da fazla sekmede sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu durumu en iyi aşan bence Chrome dur.
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landmoon 1 yıl
neymiş güvenliği, yandexe; hao123 illeti bulaştı, bi sürü yöntem denedim, temizleyemedim
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Türkçesever 1 yıl
Tarayıcılar, sayfaları 1 saniye hızlı açılsa ne olur, açılmasa ne olur? Benim için önemli olan gizlilik. Gizlilik de açık kaynak yazılım olmaktan geçiyor. O yüzden ben Mozilla Firefox kullanıyorum. Özellikle CCleaner'ın zararlı yazılım olayından sonra daha dikkatli olmamız gerekiyor.
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Ejihov 1 yıl Türkçesever
Artık Firefox hepsinden daha hızlı.
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forgot 1 yıl
yandex virüsü gibisi yok. Ne yapsan silinmiyor.
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Sabit Fikir 1 yıl forgot
forgot
yandex virüsü gibisi yok. Ne yapsan silinmiyor.

Yandex'e virüs diyen Bitdefender'den başkası yok PC'de ama virüstotal'e sorduğumuzda kendisi de dahil sonuç: Clean, 0 / 67

virustotal.com/...
Evet, Browser.exe denilen, yandex browser.
Bu arada Bitdefender kullanıcısıyım ve testlerde birinciliği bırakmadığı sürece onunla kalmaya devam edeceğim.
Yorumum, Yandex'in finansal işlemlerde ve "Güvensiz wi-Fi ağlarında" sağladığı güvenliği, artık ücretsiz olarak kullanıcılarına sağladığı için Bitdefender'ın hedefi haline geldi.
Mesela, Şu anda İş bankası internet sitesi ABD firması Norton Security ile anlaştığından beri Bitdefender'in güvenli browser'ını engellemeye başladı.
Gibi, gibi...
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Sabit Fikir 1 yıl forgot
Ayrıca, CCleaner'in eski versiyonu ile yani 5.33'ten den eski olanıyla program kaldırıp sonra da kayıt defteri temizliği yapınca bu güne kaldırılamayan program görmedim.
Aksine 3 aylık promo ile yüklediğim Norton Security'yi kendi sitesinden indirdiğim uninstall tool ile silip yerine yüklediğim Kaspersky'ye rağmen ikide bir "Koruman yok, sen bittin, hemen Norton indir" diye pırtlayan pencerelerden de Ccleaner ile kurtuldum.
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Temurbeyi 1 yıl
CIA'den yossi kohen okuyacağına Rusyadan Putin reyiz okusun verilerimi ;)
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mehmetelmas82 1 yıl
Şu anda dünyada tek tarayıcı var o da chrome. Yok ram yiyormuş yok yavaşmış kaynakları tüketiyormuş vs.. hepsi doğru ama hakkını vermek için bunları yapmak zorunda. Ben genelde hızlı bilgisayarlar kullanıyorum chrome nin en ufak bir performans sorunu yarattığını görmedim. Güvenlik palavra hepsinde. İnternette olan bilgi güvenli değildir(nokta)
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DH Misafiri 1 yıl
uzun süredir hem pc hem de mobilde kullanıyorum bence tarayıcılar içinde en iyisi bu
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mavizaman 1 yıl
eklenti ve düzeninden ötürü hala ffdeyim şimdi 56 oldu sürüm.
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sabirmusti 1 yıl
4 yıldır kullanıyorum,epey geliştirdiler.
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sibertilki 1 yıl
opera şu an tek tercih
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