Yandex Browser'ın yeni güvenlik önlemlerini değerlendirdik, diğerleriyle hız testi yaptık!

Bu videoda öncelikle Yandex Browser'ın yeni görünümü ve güvenlik altyapısını değerlendiriyor, yazılı inceleme kısmında da diğer tarayıcılarla hızını karşılaştırıyoruz.

Basemark Web Benchmark 3.0

Jetstream Benchmark

Octane Benchmark

Speedometer Benchmark