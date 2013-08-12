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Yandex Mobil Browser video inceleme

5 yıl
10,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yandex'in tablet ve cep telefonları için özelleştirilen yeni mobil tarayıcısı arama motorunun gücünden de yararlanarak şu ana kadar sunulanlardan farklı bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda yeni tarayıcının kullanım şekli ve tablet, cep telefonu farklarını inceliyoruz.

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Firaristt 5 yıl en beğenilen
İnceleme olmamış Mesut abi. En azından birkaç test yapılıp Dolphin, chrome ve stok tarayıcı ile karşılaştırma da olsa iyi olurmuş. Sanırım Önceki yorumlarda bahsedilen reklam meselesi bundan kaynaklanıyor.
İnceleme olmamış Mesut abi. En azından birkaç test yapılıp Dolphin, chrome ve stok tarayıcı ile karşılaştırma da olsa iyi olurmuş. Sanırım Önceki yorumlarda ba...
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Yandex ülkemizde oldukça fazla yatirim yapiyor, mesela bu sözde inceleme videosu gibi.
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pC.eng 5 yıl
biraz ciddi olun ya sitenin amacı zaten uygulama donanım ve gelişimleri tanıtmak bunları isim vermeden yapma ihtimali mi var. Reklam koktuğunu düşündüğün an çıkarsınız zorla mı. Ama bu moda sıktı artık her videonun altında bir reklam falan denmesi. Beyler tanıtım amacı güdüyor site zaten browser geliştirmeyşi öğretecek değil ya. Maxthon hakkındada kısa bir inceleme bekliyorum en yakın zamanda mesela ben.
biraz ciddi olun ya sitenin amacı zaten uygulama donanım ve gelişimleri tanıtmak bunları isim vermeden yapma ihtimali mi var. Reklam koktuğunu düşündüğün an çık...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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eak101 5 yıl
Ben hem pc'de hem iphone'da chrome'dan başka tarayıcı kullanmıyorum.
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CertificatedStaff 5 yıl
Kendi android tarayacım tercihim.
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msnmaster 5 yıl
yandex in agresif politikasını hiç beğenmiyorum.Browserla kurulan uygulamaları olsun,başka programlarla beraber kurulan yazılımları olsun hepsi bu söylediğim agresifliğe sahip ve bulaşıyorda.Yanlışlama kurduğum yandex diğer tüm browserlarada bulaştı ve etkiliyor...firefox,chorome,ie9,opera hepsine bulaştı...yandexin tek yararlı uygulaması yandex haritalar panaroma modudur.onun dışında diğer hiçbirini beğenmiyorum.Çakma chromedur ve telefonumada hayatta browserını yüklemem...
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orkodesouza 5 yıl
ios işlemci için sadece ipad te mi mevcut acaba? iphone 4s kullanıcısıyım fakat yandexin kendisine ait bir browser bulamadım. opera ile ortaklaşa yapılan bir browser mevcut sadece.
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seven_7343 5 yıl
ya bu siteler hep böyledir ilk başta bizden biriymiş gibi davranırlar çok güzel eleştirilirde bulunurlar hatta yeri geldiğinde kötülerler sonra popiler oldukça artık inceledikleri her ürün nedense mükemmel olur.kusurlarıda olur okadar gibi göstermeye çalışırlar. yazık.
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Quard 5 yıl
Yandex ürün/tanıtım reklamına HOŞ GELDİNİZ.
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JakSocket 5 yıl
Neden diğer tarayıcılarla karşılaştırmadınız? "Performans olarak iyi bir deneyim sunuyor" demek yeter mi? Reklam kokan hareketler bunlar.
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ALBAY 5 yıl
En iyisi Next browser
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gokhanbilgin 5 yıl
intro bildiğin dirt 3
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muaz1 5 yıl
Arkadaşlar kafam karıştı bu adam aynı telefondan bahsediyor değil mi youtube.com/...
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eksi 5 yıl
Bence bu videonun derhal siteden kaldırılması gerekiyor donanımhaber gibi bir siteye yakışmamış.Neden diye soracak olursanız eminim birçok kişi bu videonun ikinci kez yayınlandığını hatırlayacaktır.Reklam demek istemiyorum ama zorla reklam dedirteceksiniz.En azından kıyaslama yapılsaydı o da yok gerçekten yazık.
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