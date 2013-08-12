Yandex Mobil Browser video inceleme

Yandex'in tablet ve cep telefonları için özelleştirilen yeni mobil tarayıcısı arama motorunun gücünden de yararlanarak şu ana kadar sunulanlardan farklı bir deneyim vaat ediyor. Bu videomuzda yeni tarayıcının kullanım şekli ve tablet, cep telefonu farklarını inceliyoruz.

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