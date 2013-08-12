Yandex Mobil Browser video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|İnceleme olmamış Mesut abi. En azından birkaç test yapılıp Dolphin, chrome ve stok tarayıcı ile karşılaştırma da olsa iyi olurmuş. Sanırım Önceki yorumlarda bahsedilen reklam meselesi bundan kaynaklanıyor.
|İnceleme olmamış Mesut abi. En azından birkaç test yapılıp Dolphin, chrome ve stok tarayıcı ile karşılaştırma da olsa iyi olurmuş. Sanırım Önceki yorumlarda ba...
|Yandex ülkemizde oldukça fazla yatirim yapiyor, mesela bu sözde inceleme videosu gibi.
|biraz ciddi olun ya sitenin amacı zaten uygulama donanım ve gelişimleri tanıtmak bunları isim vermeden yapma ihtimali mi var. Reklam koktuğunu düşündüğün an çıkarsınız zorla mı. Ama bu moda sıktı artık her videonun altında bir reklam falan denmesi. Beyler tanıtım amacı güdüyor site zaten browser geliştirmeyşi öğretecek değil ya. Maxthon hakkındada kısa bir inceleme bekliyorum en yakın zamanda mesela ben.
|biraz ciddi olun ya sitenin amacı zaten uygulama donanım ve gelişimleri tanıtmak bunları isim vermeden yapma ihtimali mi var. Reklam koktuğunu düşündüğün an çık...
|Ben hem pc'de hem iphone'da chrome'dan başka tarayıcı kullanmıyorum.
|Kendi android tarayacım tercihim.
|yandex in agresif politikasını hiç beğenmiyorum.Browserla kurulan uygulamaları olsun,başka programlarla beraber kurulan yazılımları olsun hepsi bu söylediğim agresifliğe sahip ve bulaşıyorda.Yanlışlama kurduğum yandex diğer tüm browserlarada bulaştı ve etkiliyor...firefox,chorome,ie9,opera hepsine bulaştı...yandexin tek yararlı uygulaması yandex haritalar panaroma modudur.onun dışında diğer hiçbirini beğenmiyorum.Çakma chromedur ve telefonumada hayatta browserını yüklemem...
|ios işlemci için sadece ipad te mi mevcut acaba? iphone 4s kullanıcısıyım fakat yandexin kendisine ait bir browser bulamadım. opera ile ortaklaşa yapılan bir browser mevcut sadece.
|ya bu siteler hep böyledir ilk başta bizden biriymiş gibi davranırlar çok güzel eleştirilirde bulunurlar hatta yeri geldiğinde kötülerler sonra popiler oldukça artık inceledikleri her ürün nedense mükemmel olur.kusurlarıda olur okadar gibi göstermeye çalışırlar. yazık.
|Yandex ürün/tanıtım reklamına HOŞ GELDİNİZ.
|Neden diğer tarayıcılarla karşılaştırmadınız? "Performans olarak iyi bir deneyim sunuyor" demek yeter mi? Reklam kokan hareketler bunlar.
|En iyisi Next browser
|intro bildiğin dirt 3
|Arkadaşlar kafam karıştı bu adam aynı telefondan bahsediyor değil mi youtube.com/...
|Bence bu videonun derhal siteden kaldırılması gerekiyor donanımhaber gibi bir siteye yakışmamış.Neden diye soracak olursanız eminim birçok kişi bu videonun ikinci kez yayınlandığını hatırlayacaktır.Reklam demek istemiyorum ama zorla reklam dedirteceksiniz.En azından kıyaslama yapılsaydı o da yok gerçekten yazık.