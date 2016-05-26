Yandex Navigasyon İnceleme

Trafik bazlı ölçüm yapabilen Yandex Navigasyonu tüm özellikleri ile beraber inceleyip trafikte test ettik. Göztepe'den Ümraniye Trabzonparka gidip, uygulamanın tüm özelliklerini trafikte inceledik.

Yandex Navigasyon uygulaması uzun bir zamandır Türkiye’de trafikli navigasyon hizmeti veriyor. Haritaları yılda 4 kez güncelleniyor. Önemli olaylara ise anında müdahale edebiliyor.

Örnek olarak Suadiye Mahallesi içerisinde yer alan Suadiye köprüsü, Marmararay hat genişletme çalışmaları çerçevesinde yıkılmasına rağmen, halen bir çok navigasyon uygulamasında açık olarak gözüküyor.

Yandex Navigasyon ise buradan geçişin kapalı olduğunu gösterip sizi alternatif rotalara yönlendirebiliyor. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biride sosyal iletişimi. Kullanıcılar Yandex Navigasyon üzerinde notlar bırakarak yol durumlarını güncelleyebiliyorlar. Örneğin rotanız üzerindeki bir yolda yoğun bir trafik var ise, kullanıcıların bu yönde bıraktığı mesajlarla yolun kapalı veya yoğun olduğu gibi durumları öğrenebiliyorsunuz.

Yandex Navigasyon trafik bazlı ölçüm yapabiliyor demiştik. Gitmek istediğiniz noktalara olan alternatif yolları, trafik yoğunluğuna göre ölçerek saniyeler içerisinde hesaplama yapıyor ve size en kısa yolu gösterebiliyor. Trafikte seyir halinde iken de, önünüzde yer alan trafik yoğunluğunu direk olarak haritadan görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin yeşil olarak giderken ekran üzerinde ki renk sarıya dönünce, sürüş halinde olduğunuz yönde trafiğin akıcı olarak yoğunlaşmaya başladığını görebiliyorsunuz. Yandex Navigasyon da bu yoğunluğa göre alternatif yolları size gösterip rotanızı değiştirmenizi önerebiliyor. Uygulama ayrıca göz sağlığını korumak adına da gece modunu ışığın azaldığı durumlarda devreye sokuyor.

Uygulama ara yüz olarak oldukça başarılı. Yüksek çözünürlükte uydu veya harita seçeneği ile rotanızda yaptığınız ilerlemeleri gösterebiliyor. Ancak sapacağınız yöne doğru olan tabela yönlendirmeleri ise diğer navigasyon uygulamalarının aksine biraz daha zayıf kalıyor.

Yandex Navigasyon seyir halinde “YANDEX” kelimesi ile arama moduna geçebiliyor. Bu sayede seyir güvenliği açısından ellerinizi kullanmadan uygulama üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Ancak bu özellik için çok verimli diyemem zira seyir halinde iken bazen yanlış anlamalar sonucu aktif hale gelip navigasyon ekranınızı kapatabiliyor. Ancak ayarlardan bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Kendi rotamız üzerinde yaptığımız TrabzonPark veya Donanımhaber şeklindeki sesli aramalarımızı kolay bir şekilde buldu bunu da hemen belirtelim.

Rotanız üzerindeki bir sapağı kaçırdığınız zaman ise Yandex hızlı bir şekilde size alternatif rota üretiyor ve tabi ki yeni rotanız üzerinden varış sürenizi de yeniden hesaplıyor. İstanbul’da akşam saatleri olmasına rağmen yaptığımız seyirde herhangi bir trafiğe girmeden varış noktamıza ulaşmayı başardık.

Alternatif rota belirleme açısından sizi bazen hiç bilmediğiniz ara sokaklara sokabiliyor. Ancak bunu sadece ana arterlerde, trafik yoğunluğu yüksek olduğu zaman yapıyor. Bu ara sokaklardan geçerek hedefinize, hiç trafiğe girmeden ulaşabiliyorsunuz.

Trafikte yaptığımız denemede İstanbul Göztepe’den, Ümraniye Trabzon park istikametine doğru yaptığımız sürüşte, Yandex Navigasyon bize ilk olarak varış saatini 17:21 olarak gösteriyordu ve bizler 17:17 ’de yoğun trafiğe yakalanmadan, akşam saati olmasına rağmen hedefimize ulaşmayı başardık.

Trafikteki testimizin son kısmında ise Donanımhaber ofisine geri döndük. Adresimizi girdikten sonra bize iki alternatif rota önerildi . Bu rotalardan biri 2km daha kısa ve süre olarak da 20 dakika daha azdı. Bizde doğal olarak bu alternatifi seçtik. Tüm seyahatimiz boyunca ise Yandex Navigasyon üzerinde sadece bir kez kırmızı, yani trafiğin yoğun olduğu bir bölgeye rastladık. Varış süremiz ise seyir halindeyken güncellendi. Yani ilk başta bize gösterilen 17:50 varış zamanı güncellenerek 10 dakika kadar geriye çekildi. Kozyatağı E-5 istikametine doğru saptığımız zaman ise Yandex Navigasyon bir kez daha rotamızdaki trafik yoğunluğunu algılayarak kırmızı olarak gösterdi.

17:39 da ise nokta atışı bir şekilde Ümraniye Trabzonpark istikametinden Donanımhaber ofisine vardık.

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Yandex Navigasyon çizdiği rotalar ile sizleri trafik yoğunluğunu da ölçerek, en kısa sürelerde gitmek istediğiniz yerlere götürebiliyor. POİ desteğinin ise diğer uygulamalar kadar başarılı olmadığını belirtmem gerek.