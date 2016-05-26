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Yandex Navigasyon İnceleme

2 yıl
61b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Trafik bazlı ölçüm yapabilen Yandex Navigasyonu tüm özellikleri ile beraber inceleyip trafikte test ettik. Göztepe'den Ümraniye Trabzonparka gidip, uygulamanın tüm özelliklerini trafikte inceledik.
     
Yandex Navigasyon uygulaması uzun bir zamandır Türkiye’de trafikli navigasyon hizmeti veriyor. Haritaları yılda 4 kez güncelleniyor. Önemli olaylara ise anında müdahale edebiliyor.
Örnek olarak Suadiye Mahallesi içerisinde yer alan Suadiye köprüsü, Marmararay hat genişletme çalışmaları çerçevesinde yıkılmasına rağmen, halen bir çok navigasyon uygulamasında açık olarak gözüküyor.
Yandex Navigasyon ise buradan geçişin kapalı olduğunu gösterip sizi alternatif rotalara yönlendirebiliyor. Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biride sosyal iletişimi. Kullanıcılar Yandex Navigasyon üzerinde notlar bırakarak yol durumlarını güncelleyebiliyorlar. Örneğin rotanız üzerindeki bir yolda yoğun bir trafik var ise, kullanıcıların bu yönde bıraktığı mesajlarla yolun kapalı veya yoğun olduğu gibi durumları öğrenebiliyorsunuz.
Yandex Navigasyon çizdiği rotalar ile sizleri  trafik yoğunluğunu da ölçerek, en kısa sürelerde gitmek istediğiniz yerlere götürebiliyor. POİ desteğinin ise diğer uygulamalar kadar başarılı olmadığını belirtmem gerek.
Yandex Navigasyon trafik bazlı ölçüm yapabiliyor demiştik. Gitmek istediğiniz noktalara olan alternatif yolları, trafik yoğunluğuna göre ölçerek saniyeler içerisinde hesaplama yapıyor ve size en kısa yolu gösterebiliyor. Trafikte seyir halinde iken de, önünüzde yer alan trafik yoğunluğunu direk olarak haritadan görüntüleyebiliyorsunuz. Örneğin yeşil olarak giderken ekran üzerinde ki renk sarıya dönünce, sürüş halinde olduğunuz yönde trafiğin akıcı olarak yoğunlaşmaya başladığını görebiliyorsunuz. Yandex Navigasyon da bu yoğunluğa göre alternatif yolları size gösterip rotanızı değiştirmenizi önerebiliyor. Uygulama ayrıca göz sağlığını korumak adına da gece modunu ışığın azaldığı durumlarda devreye sokuyor.
Uygulama ara yüz olarak oldukça başarılı. Yüksek çözünürlükte uydu veya harita seçeneği ile rotanızda yaptığınız ilerlemeleri gösterebiliyor. Ancak sapacağınız yöne doğru olan tabela yönlendirmeleri ise diğer navigasyon uygulamalarının aksine biraz daha zayıf kalıyor.
Yandex Navigasyon seyir halinde  “YANDEX” kelimesi ile arama moduna geçebiliyor. Bu sayede seyir güvenliği açısından ellerinizi kullanmadan uygulama üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Ancak bu özellik için çok verimli diyemem zira seyir halinde iken bazen yanlış anlamalar sonucu aktif hale gelip navigasyon ekranınızı kapatabiliyor. Ancak ayarlardan bu özelliği kapatabiliyorsunuz. Kendi rotamız üzerinde yaptığımız TrabzonPark veya Donanımhaber şeklindeki sesli aramalarımızı kolay bir şekilde buldu bunu da hemen belirtelim.
Rotanız üzerindeki bir sapağı kaçırdığınız zaman ise Yandex hızlı bir şekilde size alternatif rota üretiyor ve tabi ki yeni rotanız üzerinden varış sürenizi de yeniden hesaplıyor. İstanbul’da akşam saatleri olmasına rağmen yaptığımız seyirde herhangi bir trafiğe girmeden varış noktamıza ulaşmayı başardık.
Alternatif rota belirleme açısından sizi bazen hiç bilmediğiniz ara sokaklara sokabiliyor. Ancak bunu sadece ana arterlerde, trafik yoğunluğu yüksek olduğu zaman yapıyor. Bu ara sokaklardan geçerek hedefinize, hiç trafiğe girmeden ulaşabiliyorsunuz.
Trafikte yaptığımız denemede İstanbul Göztepe’den, Ümraniye Trabzon park istikametine doğru yaptığımız sürüşte, Yandex Navigasyon bize ilk olarak varış saatini 17:21 olarak gösteriyordu ve bizler 17:17’de yoğun trafiğe yakalanmadan, akşam saati olmasına rağmen  hedefimize ulaşmayı başardık.
Trafikteki testimizin son kısmında ise Donanımhaber ofisine geri döndük. Adresimizi girdikten sonra bize iki alternatif rota önerildi . Bu rotalardan biri 2km daha kısa ve süre olarak da 20 dakika daha azdı. Bizde doğal olarak bu alternatifi seçtik. Tüm seyahatimiz boyunca ise Yandex Navigasyon üzerinde sadece bir kez kırmızı, yani trafiğin yoğun olduğu bir bölgeye rastladık. Varış süremiz ise seyir halindeyken güncellendi. Yani ilk başta bize gösterilen 17:50 varış zamanı güncellenerek 10 dakika kadar geriye çekildi. Kozyatağı E-5 istikametine doğru saptığımız zaman ise Yandex Navigasyon bir kez daha rotamızdaki trafik yoğunluğunu algılayarak kırmızı olarak gösterdi.
17:39 da ise nokta atışı bir şekilde Ümraniye Trabzonpark istikametinden Donanımhaber ofisine vardık.

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Stand Alone 2 yıl en beğenilen
Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra telefondan sildim, Here ve Google Maps çok başarılı.
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interwap 2 yıl
Kullanıyordum, Rusya ile olan olaylardan tüm Yandex uygulamalarını kaldırdım.
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Aşağı yukarı 7 yıldır cep telefonumda Navigasyon kullanıyorum.

Nokia N79 telefonumda İGO, Ndrive ile başladım bu işe. Şuan kullandığım İphone telefonda ise Yine İGO, Google Maps, Nokia Here, Sygic, Yandex, Apple in kendi Navigasyon uygulaması v.b bir çok uygulamayı İstanbul trafiğinde kullandım.

Benim şahsi gözlemlerim ise şu şekilde;

İGO ; Paralı bir uygulama olması ve uzun yıllardır bu sektörde hizmet vermesi nedeniyle en iyi yönlendirme İGO ya sahip. Sesler, kavşağa gelmeden bilgilendirmesi, Tabela gösterimi v.b bir çok konularda kullandıklarım arasında en iyisi. POI ve adres bulma konusunda da çok iyi.
Son gelen güncelleme ile trafik yoğunluğu da geldi. Ama idare eder boyutta.

Apple haritası ; İphone ile uyumlu çalışması çok güzel, Siri ile adres POI bulma, uzun süre dönüş olmayan yerlerde otomatik olarak ekranı kapatıp, sapağa gelince ekran ışığını açması v.b telefon ile uyum içerisinde çalışıyor. Ancak POI bulma konusunda mükemmel değil. Ve görsel yönlendirme biraz daha iyi olabilirdi. Yeterli miktarda trafik yoğunluğu sistemine de sahip.

Google Haritalar ; Açık ara en iyi adres ve POI ye sahip. Ara yüz temiz ve kullanışlı, Trafik yoğunluğu ise yeterli miktarda. Çoğunlukla kullanıyorum.


Gelelim Yandexe; Trafik yoğunluğu konusunda tartışmasız en iyisi Yandex. Ara sokaklara kadar trafik yoğunluğunu gösteriyor. Ama gel gelelim yönlendirme konusunda da hayatım boyunca kullandığım en kötü navigasyon programı. Yandexe güverek tanımadığınız rotalarda giderseniz mutlaka bol bol sapak kaçırıp, güzel küfürler edersiniz.

Ben ve bir çok arkadaşım artık Yandexi telefonumuzdan dahi sildik. Bildiğin insanı kendinden nefret ettirmeye başlatıyor bir süre sonra. Şu yönlendirme sistemini düzeltmedikleri sürecede bir daha kullanmayı düşünmüyorum.


Şuan için, Apple haritalar, IGO ve Google Haritaları duruma göre kullanıyorum. Bu üçünden de gayet menmunum.
Aşağı yukarı 7 yıldır cep telefonumda Navigasyon kullanıyorum.Nokia N79 telefonumda İGO, Ndrive ile başladım bu işe. Şuan kullandığım İphone telefo...
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serkan_edda 6 ay
selam. arkadaşlar konuyu hortlatıyorum, son zamanlar da sürekli browser de yandex navigasyon reklamı çıkıyor bunu nasıl kapatabilirim. allah rızası için yardım edin.
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K.Emre66 1 yıl
Yandex whatsapp ile açılma problemi için bi uyarı açıkladı ama bulamıyorum bilen var mı ?
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sdc55 2 yıl
çok güzel uygulama
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rakanishu 2 yıl
Genel olarak iyi fakat bazı yerleri hala düzeltmemeleri çok garip. istanbulda çok işlek caddelerinde değişen yolu (libadiye cd.) veya tek yön olmuş yolu (Tavukçuyolu cd.) bir türlü düzeltilmedi.
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kadrettin yüksel 2 yıl
yandex iyi gibi görünüyor ama bazen ciddi sapıtıyor......geçen ay kızımı gireceği sınav için Ankara dikmende bir okula götürüyordum... kızım yolları bilmez ve telefonunda yandex de açıktı. (okul bildiğim bir yerde ve dikmenin tepesinde..) doğal olarak polis evinin oraya geldiğimizde ben yukarı dönüş yapacağım.! ama kavşağa yaklaştığımızda yandex sesli ve ısrarlı bir şekilde aşağı tarafı göstermeye başladı(dönüşten sonra dahi yanıp sönerek geri dön işaretiyle.) kızımdaki panik ve bendeki siniri bir düşünün...
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soneday 2 yıl
Hergün kullanırım çok nadir skntı çıkarıyor trafiğe kapalı alanlara da birkaç kere takldm.
Ayrıca istanbuldaysanız, tam bir ilaç oluyor bu uygulama

Ayrıca, bayram günü istanbuldan samsuna gidecektik, trafik felaket ötesiydi yandex navigasyonla rotayı çizdim, varş süresi 12 saat dedi yola çıktık, bizi ankaraya doğru götürüp yukarı çıkarttı ordan ıssız köylerin içinden geçtik toprak yollar ara yollar şehir içi mahalle araları vs götürerek 11 saatte vardık, ve bizle beraber yola çıkan eniştem ise 28 saatte geldi.
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DH Misafiri 2 yıl
Rusyaya bilgi akışını doğru bulmuyorum. Dengesiz politikaları var. Risk oranı yüksek bir ülke
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DH Misafiri 2 yıl
Yıllarca kullandığım uygulama idi, ne yazık ki son 4-5 rotamda bayağı sapıttı. Googlea geçtim, şu ana kadar pek sorun yaşamadım. Hatta 19 Mayıs tatilinde yandex ve google aynı anda açık seyrederken yandex rotadan sapmazken google Boluda otobandan çıkarttı, çok sinirlenmiştim ta ki otobanda kaza olduğunu ve yüzlerce aracın durduğunu görene kadar.
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ichgeheinskino 2 yıl
Rezalet bir program.
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Pi 2 yıl
4 denememden 3unde yanlis yere goturdu beni
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Tensi 2 yıl
Reklam vermeye basladiklarina gore Yandex kullanici ciddi oranda dustu herhalde Turkiye'de.
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