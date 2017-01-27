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Yarıyıl tatilindeki çocuklar için kaçırılmayacak teknoloji kampı

PlayLab Türkiye ekibi tarafından hazırlanan teknolojik "Sömestr Kampı" ile yarıyıl dönemindeki çocuklar programlama, tasarım, mobil uygulama ve içerik üretme gibi birçok konuda eğitim alabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Planlanan atölye çalışmaları ile çocukları yeni buluşlar yapmaya, ortak çalışmaya ve sorgulamaya yönelten PlayLab Türkiye, çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını harekete geçirecek Scratch ile Programlama, Algoritma ve Akış Diyagramları, Lego Robotik Atölyesi, Blogger Atölyesi, Hack4Kids/Hack4Teens, Mbot Robotik Programlama, Arduino ile Robotik Programlama ve Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi gibi eğitici faaliyetler hazırladı.
LEGO Robotik Atölyesi ile çocuklar 10 kişilik sınıflarda LEGO parçalarından kendi robotlarını tasarlayarak programlamayı öğrenecekler. Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi çocukların temel seviyede mobil uygulama geliştirerek içerik üretmelerine, Blogger Atölyesi ise web platformlarında haber ya da makale yazarak kendi blog sayfalarını oluşturmalarına katkı sağlayacak. Üstelik çocuklar 3D yazıcılarla kendi oyuncaklarını tasarlama ve üretme şansı da yakayalacak.
9-16 yaş aralığındaki tüm çocukların katılabileceği sömestr eğitimi Ankara Hacettepe Teknokent’te, ÇEKVA'nın (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı) Kadıköy’deki merkez binasında ve PlayLab Türkiye’nin Bahçelievler’deki merkez ofisinde gerçekleştirilecek. Dilerseniz tüm kamp eğitimleri hakkında detaylı bilgiyi buradaki sayfadan edinebilirsiniz. 

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V4LKyR 2 yıl
Sömestr mi yoksa SÖMESTİR mi?
Aslı semestris tir.
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