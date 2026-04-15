Çin, eğitim sisteminin merkezine yapay zekayı alıyor

Yapay zeka eğitimin her aşamasına yayılacak
Çin Eğitim Bakanlığı ve bakanlık seviyesindeki dört kurumun ortaklaşa duyurduğu plan, ilkokuldan başlayarak yükseköğretim ve yaşam boyu öğrenmeye kadar uzanan geniş bir kapsama sahip. Bu yaklaşım, 2035 yılına kadar uzanan uzun vadeli eğitim reformu stratejisinin bir uzantısı olarak görülüyor. Söz konusu stratejide yapay zeka, geleceğin endüstrilerine uyum sağlamak için kritik bir unsur olarak tanımlanmıştı.
Yetkililer, açıklanan planın yalnızca iç reform değil, aynı zamanda küresel ölçekte artan rekabete karşı doğrudan bir yanıt olduğunu vurguluyor. ABD, Avrupa Birliği ve Singapur gibi büyük ekonomilerin de benzer şekilde yapay zeka eğitimine yatırım yapıyor olmaıs Çin’i böyle bir adıma yöneltti. Bu çerçevede ülke genelinde yapay zeka okuryazarlığının artırılması, ekonomik rekabet gücünün temel taşlarından biri olarak konumlandırılıyor.
Planın en dikkat çeken unsurlarından biri ise ülke çapında birleşik yapay zeka altyapısının oluşturulması. Mevcut durumda yerel düzeyde yürütülen dağınık projeler yerine merkezi bir sistemle yönetilen hesaplama gücü ve veri ağlarının birleştirilmesi hedefleniyor.
Eğitimde kademeli yapay zeka modeli
Mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme programlarında ise geleneksel mesleklerin “akıllı dönüşümü” ön plana çıkacak. Bu kapsamda toplumun geniş kesimlerinin yapay zeka eğitimine erişiminin sağlanması planlanıyor.
Öğretmenler de kapsamda
Eğitim dönüşümünün en kritik bileşenlerinden biri olarak öğretmenler de yeniden yapılandırılacak. Plan kapsamında öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığı, sertifikasyon ve lisanslama süreçlerine dahil edilecek. Bu sayede sınıf ortamında yapay zeka destekli öğretim yöntemlerinin etkin şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Çin, çağın gerisinde kalmış öğretmenleri sistemde tutmak istemiyor.
Söz konusu dönüşüm için gerekli finansmanın önemli bir bölümü merkezi bütçeden karşılanacak. Özellikle ulusal düzeyde geliştirilecek yapay zeka eğitim platformları için özel fonlar ayrılacak. Bununla birlikte yerel yönetimlerin ve eğitim kurumlarının da reform sürecine yatırım yapması teşvik edilecek.