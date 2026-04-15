    Çin, eğitim sisteminin merkezine yapay zekayı alıyor

    Çin, yapay zekayı ilkokuldan yaşam boyu eğitime kadar tüm sisteme entegre edecek ulusal planı devreye alıyor. Hedef, küresel rekabette güçlü bir dijital iş gücü oluşturmak.

    Çin, yapay zeka alanında artan küresel rekabet karşısında stratejik bir adım atarak eğitim sistemini baştan sona dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı bir ulusal planı devreye alıyor. “AI+ Education” (Yapay Zeka + Eğitim) adı verilen eylem planı, ülkenin gelecekteki iş gücünü güçlendirmek ve dijital ekonomiye uyum sağlamak amacıyla yapay zekayı eğitimin tüm kademelerine entegre etmeyi amaçlıyor.

    Yapay zeka eğitimin her aşamasına yayılacak

    Çin Eğitim Bakanlığı ve bakanlık seviyesindeki dört kurumun ortaklaşa duyurduğu plan, ilkokuldan başlayarak yükseköğretim ve yaşam boyu öğrenmeye kadar uzanan geniş bir kapsama sahip. Bu yaklaşım, 2035 yılına kadar uzanan uzun vadeli eğitim reformu stratejisinin bir uzantısı olarak görülüyor. Söz konusu stratejide yapay zeka, geleceğin endüstrilerine uyum sağlamak için kritik bir unsur olarak tanımlanmıştı.

    Yetkililer, açıklanan planın yalnızca iç reform değil, aynı zamanda küresel ölçekte artan rekabete karşı doğrudan bir yanıt olduğunu vurguluyor. ABD, Avrupa Birliği ve Singapur gibi büyük ekonomilerin de benzer şekilde yapay zeka eğitimine yatırım yapıyor olmaıs Çin’i böyle bir adıma yöneltti. Bu çerçevede ülke genelinde yapay zeka okuryazarlığının artırılması, ekonomik rekabet gücünün temel taşlarından biri olarak konumlandırılıyor.

    Planın en dikkat çeken unsurlarından biri ise ülke çapında birleşik yapay zeka altyapısının oluşturulması. Mevcut durumda yerel düzeyde yürütülen dağınık projeler yerine merkezi bir sistemle yönetilen hesaplama gücü ve veri ağlarının birleştirilmesi hedefleniyor.

    Eğitimde kademeli yapay zeka modeli

    Yeni strateji, yapay zekanın eğitim sistemine aşamalı olarak entegre edilmesini öngörüyor. Temel eğitim seviyesinde öğrencilerin merak duygusunu geliştiren ve problem çözme becerilerini artıran içeriklere odaklanılacak. Üniversitelerde ise disiplinler arası yeniliği teşvik edecek temel yapay zeka dersleri müfredata dahil edilecek.

    Mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme programlarında ise geleneksel mesleklerin “akıllı dönüşümü” ön plana çıkacak. Bu kapsamda toplumun geniş kesimlerinin yapay zeka eğitimine erişiminin sağlanması planlanıyor.

    Öğretmenler de kapsamda

    Eğitim dönüşümünün en kritik bileşenlerinden biri olarak öğretmenler de yeniden yapılandırılacak. Plan kapsamında öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığı, sertifikasyon ve lisanslama süreçlerine dahil edilecek. Bu sayede sınıf ortamında yapay zeka destekli öğretim yöntemlerinin etkin şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Çin, çağın gerisinde kalmış öğretmenleri sistemde tutmak istemiyor.

    Söz konusu dönüşüm için gerekli finansmanın önemli bir bölümü merkezi bütçeden karşılanacak. Özellikle ulusal düzeyde geliştirilecek yapay zeka eğitim platformları için özel fonlar ayrılacak. Bununla birlikte yerel yönetimlerin ve eğitim kurumlarının da reform sürecine yatırım yapması teşvik edilecek.

