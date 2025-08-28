Giriş
    Okullarda telefon kullanımını yasaklayan ülkelere Güney Kore de katıldı

    Çin, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden sonra Güney Kore de okullarda telefon kullanımını kısıtlamak için yasa çıkardı. Ders saatlerinde telefon kullanımı tamamen yasaklanıyor.

    Okullarda telefon kullanımını kısıtlayan ülkelere Güney Kore de katıldı Tam Boyutta Gör
    Çocukların ve ergenlerin elektronik cihazlarla geçirdiği süreyi kısıtlamak ve özellikle okul saatlerinde bu cihazların sebep olduğu dikkat dağınıklığını azaltmak için harekete geçen ülkelere Güney Kore de katıldı. Güney Kore hükûmeti, okulda ders saatlerinde telefon kullanılmasını yasaklayan yasayı onayladı. Böylece okullarda telefon kullanımını kısıtlayan ülkelere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

    Mart ayında başlayacak yeni okul yılından itibaren yürürlüğe girecek olan yasa, akıllı telefonlara bağımlı hâle gelen çocukların ve ergenlerin okuldaki başarısını perçinlemeyi hedefliyor. Okulda ders saatleri dışında telefon kullanılması doğrudan hükûmet tarafından yasaklanmamış olsa da bu yeni yasa öğretmenlere ve okul idarecilerine okul içinde telefon kullanımını tamamen yasaklama yetkisi de veriyor.

    Çin, Hollanda, Fransa Gibi Ülkeler de Okullarda Telefon Kullanımını Yasaklamıştı

    Güney Kore bu yönde karar ilk ülke değil. Aksine son yıllarda bu tarz adımlar atan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Daha önce Çin, İtalya, Hollanda gibi ülkeler tüm okullarda telefon kullanımını yasaklamıştı. Benzer şekilde Fransa ve Finlandiya da ilkokul gibi daha küçük yaş gruplarında benzer yasakları uygulamaya koymuştu. Bunlara ek olarak İsveç de kısa süre önce benzer bir yasağı yürürlüğe koyma kararı aldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı da 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yayımladığı genelgede, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim sürecini olumsuz etkilediği gerekçesiyle okullarda cep telefonu ve diğer bilişim araçlarının kullanımını yasaklamıştı. Ancak bu yasağın uygulaması okuldan okula farklılık gösterebiliyor.

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

