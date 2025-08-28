Okullarda telefon kullanımını yasaklayan ülkelere Güney Kore de katıldı

Mart ayında başlayacak yeni okul yılından itibaren yürürlüğe girecek olan yasa, akıllı telefonlara bağımlı hâle gelen çocukların ve ergenlerin okuldaki başarısını perçinlemeyi hedefliyor. Okulda ders saatleri dışında telefon kullanılması doğrudan hükûmet tarafından yasaklanmamış olsa da bu yeni yasa öğretmenlere ve okul idarecilerine okul içinde telefon kullanımını tamamen yasaklama yetkisi de veriyor.
Çin, Hollanda, Fransa Gibi Ülkeler de Okullarda Telefon Kullanımını Yasaklamıştı
Güney Kore bu yönde karar ilk ülke değil. Aksine son yıllarda bu tarz adımlar atan ülkelerin sayısı giderek artıyor. Daha önce Çin, İtalya, Hollanda gibi ülkeler tüm okullarda telefon kullanımını yasaklamıştı. Benzer şekilde Fransa ve Finlandiya da ilkokul gibi daha küçük yaş gruplarında benzer yasakları uygulamaya koymuştu. Bunlara ek olarak İsveç de kısa süre önce benzer bir yasağı yürürlüğe koyma kararı aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı da 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yayımladığı genelgede, öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim sürecini olumsuz etkilediği gerekçesiyle okullarda cep telefonu ve diğer bilişim araçlarının kullanımını yasaklamıştı. Ancak bu yasağın uygulaması okuldan okula farklılık gösterebiliyor.