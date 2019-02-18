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Yaşa bağlı hafıza kaybını düzelten ilaç geliştirildi

Yaşlılıkla birlikte sıkça görülen hafıza problemlerine yönelik geliştirilen son ilaçla hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlar elde edildi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 ay
7,8b
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14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Yaşlılık eğer sağlığınız yerindeyse güzel bir dönem. Ne yazık ki bu çağın en çok görülen ve şikayet edilen problemlerinden hafıza sorunları hayatı bir hayli güçleştirebiliyor. Araştırmacıların geliştirdiği son formül sayesinde bu sıkıntıda kaydadeğer gelişmeler elde edilebileceğe benziyor.

Beynimizdeki çeşitli faaliyetleri regüle eden GABA nörotransmitterini düzenleyen ilaçlar olarak da bilinen Benzidiazepinler günümüzde daha çok kaygı tedavisinde ve uyku bozukluklarında tercih edilmekte.

Kanada’daki bir Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki araştırmacılar Benzodiazepinler üzerinde ufak geliştirmelere giderek bu terapötiğin beynin spesifik bölgelerinde etki göstermesini sağlamışlar.

Hızlı ve güçlü etki 

Fareler üzerinde yapılan deneylerde yaşlı bir deneğe yeni geliştirilen ilacın uygulanmasının ardından yalnızca 1 saat geçmesinin ardından yaşça büyük farenin zihinsel performansının genç örneklere oldukça yaklaştığı gözlemlenmiş.

Beyin hücrelerinin görünüşünü dahi düzeltti 

Hatta yaşlı farenin beyin hücrelerinin görünümü dahi gençlerdeki hücrelerin sahip olduğu görünüme kavuşmuş. Buna karşın genç farelere verilen ilacın zihinsel aktiviteler üzerinde herhangi bir geliştirici etkisi gözlemlenmemiş. Dolayısıyla yeni elde edilen ilacın yalnızca kaybolan fonksiyonları normalize etme özelliğine sahip olduğu düşünülüyor.

İnsan deneyleri 2 yıl içerisinde başlayabilir 

Ek olarak hayvanlar üzerinde güvenli olduğu kanısına varılan yeni Benzodiazepinin henüz insanlar üzerinde güvenli olmadığı bilinmezken insan deneylerinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde başlaması bekleniyor.
Son olarak İlacın birinci aşamada ilk hedefi depresyon kaynaklı hafıza sorunları olacağı belirtilirken, ilerleyen dönemde yaşı ilerleyen insanlar için de önleyici tedavi olarak da kullanılabileceği öngörülüyor.

https://newatlas.com/experimental-drug-prevents-memory-loss-depression/ Yorum Yaz
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PurposeLess sinan 3 ay en beğenilen maximus01982
sen ne içtin arkadaşım, söyle de ben de içeyim iyi kafa yapıyor.
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DH Misafiri 3 ay
Ölümsüzlük bulunmuşsa eğer, Bu, Michael Jackson'ın ölmediği iddialarına mantıklı bir açıklama olurdu.
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scorpion20 3 ay DH Misafiri
mezarı kameralarla izlenen kimdi?
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AMC 3 ay
Ölümsüzlük diyen var la ahahaha
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Intel E8600 3 ay
mobile.donanimhaber.com/... acaba benim konumda bakar mısınız cevaplanirinizi bekliyorum şimdiden teşekkürler
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agent1453 3 ay
İlaçlar insanları muhtaç etmek için çıkarılmıştır.
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firat_kilic 3 ay
1960tan beri var Benzodiazepin
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scorpion20 3 ay firat_kilic
Yazıda benim de bu dikkatimi çekti, böyle birşeyin varlığını deneme şamasındayken ilaç piyasaya çıkmadan sır gibi saklarlar, burda kabak gibi etkin madde adı yazıyor, nasıl iş?
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oly1786 3 ay
Bu işin sonunda ölümsüzlük var gibi ama biz yakalayamayacağız gibi.
Ya da tam olacak biz gidiyoruz.
Kafka'nın dediği gibi "Olmamasına razıyım ama oluyormuş gibi olmasın"
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maximus01982 3 ay
Güzel bir gelişme, fazla doz alımı hafızayı da güçlendiriyordur o zaman sonuçta hücreleri düzeltmiyor mu? Süper insan ve ölümsüzlük ilaçları da yapıldı zaten saklanıyor, hücreye yenilenmesini söylemek çok ta zor olmasa gerek ki yapmışlar.
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PurposeLess sinan 3 ay maximus01982
sen ne içtin arkadaşım, söyle de ben de içeyim iyi kafa yapıyor.
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depresyon, yaşlılık ve
7 etiket daha hafıza sorunları unutkanlık akıl hastalıkları benzodiazepinler Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Metehan Göktaş
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