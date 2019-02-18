Yaşa bağlı hafıza kaybını düzelten ilaç geliştirildi

Yaşlılık eğer sağlığınız yerindeyse güzel bir dönem. Ne yazık ki bu çağın en çok görülen ve şikayet edilen problemlerinden hafıza sorunları hayatı bir hayli güçleştirebiliyor. Araştırmacıların geliştirdiği son formül sayesinde bu sıkıntıda kaydadeğer gelişmeler elde edilebileceğe benziyor.

Kanada’daki bir Bağımlılık ve Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki araştırmacılar Benzodiazepinler üzerinde ufak geliştirmelere giderek bu terapötiğin beynin spesifik bölgelerinde etki göstermesini sağlamışlar.

Hızlı ve güçlü etki

Fareler üzerinde yapılan deneylerde yaşlı bir deneğe yeni geliştirilen ilacın uygulanmasının ardından yalnızca 1 saat geçmesinin ardından yaşça büyük farenin zihinsel performansının genç örneklere oldukça yaklaştığı gözlemlenmiş.

Beyin hücrelerinin görünüşünü dahi düzeltti

Hatta yaşlı farenin beyin hücrelerinin görünümü dahi gençlerdeki hücrelerin sahip olduğu görünüme kavuşmuş. Buna karşın genç farelere verilen ilacın zihinsel aktiviteler üzerinde herhangi bir geliştirici etkisi gözlemlenmemiş. Dolayısıyla yeni elde edilen ilacın yalnızca kaybolan fonksiyonları normalize etme özelliğine sahip olduğu düşünülüyor.

İnsan deneyleri 2 yıl içerisinde başlayabilir

Ek olarak hayvanlar üzerinde güvenli olduğu kanısına varılan yeni Benzodiazepinin henüz insanlar üzerinde güvenli olmadığı bilinmezken insan deneylerinin önümüzdeki 2 yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

Son olarak İlacın birinci aşamada ilk hedefi depresyon kaynaklı hafıza sorunları olacağı belirtilirken, ilerleyen dönemde yaşı ilerleyen insanlar için de önleyici tedavi olarak da kullanılabileceği öngörülüyor.

https://newatlas.com/experimental-drug-prevents-memory-loss-depression/

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Beynimizdeki çeşitli faaliyetleri regüle edendüzenleyen ilaçlar olarak da bilinengünümüzde daha çok kaygı tedavisinde ve uyku bozukluklarında tercih edilmekte.