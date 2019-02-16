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NASA, 2028 yılında Ay’a tekrar astronot göndermeyi planlıyor

NASA'nın Ay'a gerçekleştirdiği insanlı uçuşun üzerinden yaklaşık 50 yıl geçti. Ancak uzay ajansı Ay'a dönüş sevdasından vazgeçmiş değil. NASA, Uydumuza bu sefer kalıcı olarak gitmek istiyor.
3 ay
5,7b
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23
Uzay
Gökhan G.
Editör
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İnsanoğlunun Ay’a ayak basmasından yaklaşık 50 yıl sonra NASA, astronotları Uydumuzun yüzeyine tekrar indirmek içim planlar yapıyor. İşler planlandığı gibi giderse, 10 yıldan kısa bir süre içinde astronotlar Ay’ın yüzeyini arşınlayamaya kaldıkları yerden devam edecekler.

Apollo programından farklı hareket edilecek faaliyet kapsamında uçuşların; uluslararası ve ticari ortaklıklar sayesinde daha hızlı, ekonomik ve sık yapılması planlanıyor.

Gidişimiz kalıcı olacak

NASA yöneticisi Jim Bridenstine’e göre Ay’a yapılacak seyahat bu sefer kalıcı olacak. Bridenstine  kararlılıklarını, “Bu sefer Ay’a gittiğimizde orada gerçekten kalacağız. Birkaç bayrak ile ayak izi bırakıp eve dönmeyi ve bir 50 yıl daha Ay’a gitmemeyi düşünmüyoruz” sözleriyle ifade etmiş.

Washington, D.C.’de toplanan sektör liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı neticesinde ise prensip olarak; 2028 yılına kadar Ay’a, bir hafta süre görev yapacak dört astronot gönderme kararı alınmış.

NASA, astronotları Ay’ın yüzeyine indirecek sistemin üç temel parçadan oluşacağını öngörüyor. Bu parçalardan ilki, testlerinin 2024 yılında yapılabileceği düşünülen alçalma modülü. İkinci parça olarak; tekrar kullanılabilir bir çekicinin, astronotları Ay’ın yörüngesine yerleştirilecek küçük bir uzay istasyonundan Ay yüzeyine taşıyacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Üçüncü ve son parça ise Astronotları, Ay yüzeyinden yörüngedeki istasyona taşıyacak olan “yükselme aracı”. Son iki parçanın ise muhtemel test tarihi 2026. Ay yörüngesindeki istasyondan Dünya’ya dönüşün ise NASA’nın Orion kapsülü ile yapılacağı değerlendiriliyor. NASA, bunun için de 2020 ila 2021 yılları arasında bir test uçuşu planlıyor.

Söz konusu program, ABD başkanı Trump’ın bir numaralı Uzay Politikası Yönergesi kapsamında sürdürülüyor. Yönergeye göre NASA, öncelikle insanları Ay'a geri götürecek ve devam eden şüreçte de insanlı Mars görevleri başlayacak.

Bridenstine, Ay’a mümkün olabildiği kadar çabuk gitmek istediklerini ifade ederken, çabukluk ile tekrar tekrar yapılması planlanan Ay görevlerinin sürdürülebilirliği kapsamındaki dengenin tutturulması gerektiğini belirtmiş. Yöneticiye göre nihai hedef, Ay’ın birkaç bölgesine değil her yerine gidebilmek.


https://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/2019/02/14/nasa-study-landers-could-return-astronauts-moon/2868648002/ Yorum Yaz
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Francisco Lachowski 3 ay en beğenilen
Göndersinler de şu aya gidilmedi diyen tayfa bir sussun artık..
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Daha yakın tarih olsaymış keşke
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erturkcan2 2 ay
İlk kez gitmenin hazırlıkları diyelim...
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MHEC 2 ay
Bizde astronot göndeririz vesaire...
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scorpion20 2 ay
önden gidip yer kapalım
buraları değerlenecek
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ilkerinanç 3 ay
1969 da gönderip bir de yüzeye indiren adam niye duyurup 10 sene bekliyorki bu iş için?
Tekrar kullanılabilen roketleri bile yeni yaptı insanlık, ne teknoloji varmış demekki 50 yıl önce.
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feylosoft 3 ay ilkerinanç
50 değil, 85 yıl önce... Teknoloji hala aynı. Elon musk'un roketleri şimdilik sadece yörüngeye gidip gelebiliyor. Roket teknolojisi dediğimiz şey almanların 2. dünya savaşından önce geliştirdikleri teknoloji. Günlük hayatta kullandığımız dokunmatik ekranların ve 4 g'nin uzay yolculuklarına katabilecekleri pek bir şey yok. Devrimsel olarak yeni yapılan hiç bir şey yok. O yüzden savınız geçersiz. İyon enerjili motorlar vs gelişmeden uzayda insanlı olarak gidebileceğimiz maksimum uzaklık Mars olabilir.
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Vatikanli Mumin 2 ay smart1978
Sacmaliktan baska birsey degil
Akil var mantik var, 23 yil sonra dunyada milyon yillar gecmis olacakmis,
Uzaydada olsan 23 yil dunyadanda baksan 23 yil kendinizi hayallerle kandirmayin kapitalizmin para kazanma sistemine destek olmayin gercekci olun millete malzeme vereyin
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Redunay 3 ay
Ayda tesisleşme için çok geç kalındı.
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Galaksi. 3 ay
2028 baya geç olmuş
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ahmetbmyo 3 ay
Ruslar ve Çinliler onları bekliyor olacak bayrak ve ayak izinin yerini sormak için
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goldena 3 ay
Aya gidilmedi dünya düz ay nur gidilmez dünyanın sonunda balçık var gök havada tutuluyor
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