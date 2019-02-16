NASA, 2028 yılında Ay’a tekrar astronot göndermeyi planlıyor

İnsanoğlunun Ay’a ayak basmasından yaklaşık 50 yıl sonra NASA, astronotları Uydumuzun yüzeyine tekrar indirmek içim planlar yapıyor. İşler planlandığı gibi giderse, 10 yıldan kısa bir süre içinde astronotlar Ay’ın yüzeyini arşınlayamaya kaldıkları yerden devam edecekler.

Apollo programından farklı hareket edilecek faaliyet kapsamında uçuşların; uluslararası ve ticari ortaklıklar sayesinde daha hızlı, ekonomik ve sık yapılması planlanıyor.

Gidişimiz kalıcı olacak

NASA yöneticisi Jim Bridenstine’e göre Ay’a yapılacak seyahat bu sefer kalıcı olacak. Bridenstine kararlılıklarını, “Bu sefer Ay’a gittiğimizde orada gerçekten kalacağız. Birkaç bayrak ile ayak izi bırakıp eve dönmeyi ve bir 50 yıl daha Ay’a gitmemeyi düşünmüyoruz” sözleriyle ifade etmiş.

Washington, D.C.’de toplanan sektör liderlerinin gerçekleştirdiği toplantı neticesinde ise prensip olarak; 2028 yılına kadar Ay’a, bir hafta süre görev yapacak dört astronot gönderme kararı alınmış.

NASA, astronotları Ay’ın yüzeyine indirecek sistemin üç temel parçadan oluşacağını öngörüyor. Bu parçalardan ilki, testlerinin 2024 yılında yapılabileceği düşünülen alçalma modülü. İkinci parça olarak; tekrar kullanılabilir bir çekicinin, astronotları Ay’ın yörüngesine yerleştirilecek küçük bir uzay istasyonundan Ay yüzeyine taşıyacak şekilde geliştirilmesi planlanıyor. Üçüncü ve son parça ise Astronotları, Ay yüzeyinden yörüngedeki istasyona taşıyacak olan “yükselme aracı”. Son iki parçanın ise muhtemel test tarihi 2026. Ay yörüngesindeki istasyondan Dünya’ya dönüşün ise NASA’nın Orion kapsülü ile yapılacağı değerlendiriliyor. NASA, bunun için de 2020 ila 2021 yılları arasında bir test uçuşu planlıyor.

Söz konusu program, ABD başkanı Trump’ın bir numaralı Uzay Politikası Yönergesi kapsamında sürdürülüyor. Yönergeye göre NASA, öncelikle insanları Ay'a geri götürecek ve devam eden şüreçte de insanlı Mars görevleri başlayacak.

Bridenstine, Ay’a mümkün olabildiği kadar çabuk gitmek istediklerini ifade ederken, çabukluk ile tekrar tekrar yapılması planlanan Ay görevlerinin sürdürülebilirliği kapsamındaki dengenin tutturulması gerektiğini belirtmiş. Yöneticiye göre nihai hedef, Ay’ın birkaç bölgesine değil her yerine gidebilmek.

https://www.floridatoday.com/story/tech/science/space/2019/02/14/nasa-study-landers-could-return-astronauts-moon/2868648002/