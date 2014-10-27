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Yaşam Kalitenize ‘Küçük’ Bir Katkı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Yaşam Kalitenize ‘Küçük’ Bir Katkı

 
İnsan sağlığına olumlu etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış probiyotik ürünler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olan besin desteğidir. 

Bu mikroorganizmalar, sindirim ve bağışıklık sisteminize verdiği destekle yaşam kalitenize de katkıda bulunur.

Probiyotik, vücudun zararlı mikroorganizmalardan korunmasına, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan canlı bakterilerdir. Doğum sonrasında anne sütüyle bağırsak florasına girer ve yaşam boyu vücudumuza destek sağlar. 

Ancak zamanın olumsuz etkisi, çevresel etkenler ve özellikle şehir hayatının yarattığı stres sebebiyle vücudunuzun bir parçası olan probiyotiklerin sayısı azalabilir. Bunun etkileri, en çok sindirim ve bağışıklık sistemlerinde hissedilir. Sindirim sistemindeki düzensizlik ve bağışıklık sistemindeki zayıflama büyük oranda probiyotiklerin azalmasıyla ilgilidir. Probiyotik mikroorganizmalar bağışıklık ve sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. 

Bu canlı mikroorganizmaların vücuttaki sayısını besin ve hazırlanmış probiyotik destek 
ürünleriyle arttırmak mümkündür. Probac’ın sağlık üzerindeki olumlu etkisi bilimsel 
çalışmalarla ispatlanmış probiyotik ürünleri, sindirim sisteminizin düzenlenmesine ve 
bağışıklık sisteminizin korunmasına yardımcı olur. Böylece yaşam kaliteniz artar. Probac bir ilaç değil, gıda takviyesidir. Bu probiyotik destekten en üst seviyede faydalanmak için düzenli kullanım önemlidir. 

Keyifli ve sağlıklı bir hayat için 

PROBAC destek ürünlerini seçin...
 
 

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