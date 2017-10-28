Yaz saati uygulaması değişiyor!

8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ''27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi'' kararlaştırılmıştı lakin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ''yaz saati uygulamasını kalıcı kılan'' kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti.

; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği ancak 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nda ; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği ancak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının Türkiye'ye büyük katkı sağladığını vurgulayarak yaz saati uygulaması ile geçen yıl enerji bağlamında 540 milyon liralık tasarruf sağlandığını açıklamıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu sene değil önümüzdeki sene yani 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren tüm yurtta saatler bir saat geri alınacak.

http://www.yenisafak.com/ekonomi/yaz-saati-uygulamasi-sona-erecek-2805765