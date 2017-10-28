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Yaz saati uygulaması değişiyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren tüm yurtta saatler bir saat geri alınacak. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yaz saati uygulaması değişiyor!
8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ''27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi'' kararlaştırılmıştı lakin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ''yaz saati uygulamasını kalıcı kılan'' kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermişti.
Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'nda; 7 Ekim 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan sürekli yaz saati uygulamasına bu yıl da devam edileceği ancak 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının Türkiye'ye büyük katkı sağladığını vurgulayarak yaz saati uygulaması ile geçen yıl enerji bağlamında 540 milyon liralık tasarruf sağlandığını açıklamıştı. 
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu sene değil önümüzdeki sene yani 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren tüm yurtta saatler bir saat geri alınacak. 

http://www.yenisafak.com/ekonomi/yaz-saati-uygulamasi-sona-erecek-2805765 Yorum Yaz
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General. 2 yıl en beğenilen
Memleket floş oldu, 180 derece döne döne millet fırıldak oldu. Saat çalıyor, günlerdir çalıyor, yıllardır çalıyor. Çanlar kimin için çalıyor?
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Onurmsq 2 yıl
Neden ikide bir oynuyorsunuz memleketin sistemiyle.
Ya sabir.
Utc2 den utc3 oldu. Simdi utc3den utc2 olur.
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sedatkuran 2 yıl
Bişeyi düzgün yapsanız dişimi kıracam. Nerde gereksiz işler var hükümet orda.
Yanıtla +43
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erturkcan2 2 yıl
DonanımHaber bu yazıyı kim yazdırysa karmaşıklığı çözeceğine daha da karmaşık olmasına sebep olmuş yani gelde şimdi cinnet geçirme.
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Kawabanqaa 2 yıl
işe geç kaldım yaaaaaaaaaaaaaa
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ipli jeton 2 yıl
Şu anda dayanak kanun bu şekilde müsaade ettiği için ve, Danıştay ın da yaptığı iptal gerekçesine de bakılırsa usulüne uygun olması için bu şekilde karar alındı. Meclise gelen torba yasada kalıcı yaz saati ile ilgili düzenleme de var. Kanun meclisten geçtiğinde, saatlerin geri alınacağı hükmü de yeni bir kararla kaldırılacaktır. Sadece şimdilik hukuki bir sorun çıkmaması için böyle bir karar alınmıştır.
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cinemaker 2 yıl
yaz saati uygulaması = hükümetin ruh hali
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DH Misafiri 2 yıl
Ya sabır. Yazık çocuklarımıza .
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a-f-h 2 yıl
Aslında değişen bir şey olmayacak, çünkü hükümetin kalıcı saat uygulaması hakkında görüşünde değişiklik yok.
Haberin içeriğinde de yazıyor. Hukukçu değilim ama 8 eylül 2016'da yapılan uygulama yasayla değil bakanlar kurulu kararı ile alınmış. Danıştay'ın iptali sonucu da mecburen eskiye dönülmüş. Ama mecliste torba yasanın içinde kalıcı saat uygulaması da mevcut diye biliyorum. Tasarı yasalaştığı takdirde kalıcı saat uygulaması yasal zemine oturtulduğu için yeniden gelecektir. Bu sefer yargı da itiraz edeyemecek.
Şahsen kalıcı saat uygulamasına karşıyım. Nufüsun büyük çoğunluğu batıda yaşarken 30 derece(İzmit'ten geçen) yerine 45 derece boylamını ulusal saat olarak seçersen insanları mağdur edersin (batıda yerel saatle ulusal saat arasında 1 saat fark oluyor).
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karakteristik61 2 yıl
Hay tüküreyim ya. Ankara da kışın zaten hava 4 de kararıyordu. Artık 3 de kararır. Gece mesaisi yapmış oluruz.
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MMistanbul 2 yıl
Zarar az bulundu herhalde, hedef zarara ulaşmaya 1 yıl kaldığı için 2018 seçilmiştir.
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Vega 2 yıl
Valla tasarrufu filan bilmem ama bu uygulamanın en iyi yanı benim için şu oldu.
Kışın hava saat 16.00'dan sonra filan kararıyordu. Gece mi gündüz mü belli olmuyordu. Havanın erken kararması adamın psikolojisini ve moralini bozuyor. Kışın zaten hava kapalı oluyor gün ışığı göremiyorsun.
Bu açıdan iyi oldu.
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froster2006 2 yıl
Ummet kafasi ne olacak.
Saudia ucaklarinda da " god bless you" yaziyor araplar ingilizce yazmislar.
Ne olur bunlarin kafasinda zihniyetinden,bir lawrence gider digeri gelir".
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