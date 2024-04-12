Bulgari, dünyanın en ince mekanik saatini üretti: Sadece 1,7 mm kalınlığında!

Tam Boyutta Gör İtalyan lüks ürünler markası Bulgari, dünyanın en ince mekanik saati rekorunu bir kez daha kırdı. Markanın yeni saati Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC sadece 1,7 mm kalınlığıyla madeni paralardan bile ince.

Tam Boyutta Gör Bulgari uzun zamandır dünyanın en ince saati rekorunu elinde tutuyordu. Ancak 2022 yılında piyasaya sürülen Richard Mille'in 1,75 mm kalınlığa sahip RM UP-01 Ferrari saati bu rekoru ele geçirmişti. Bulgari yeni saatiyle bu rekoru tekrar eline geçirdi. 40 mm'lik bir kasayla gelen Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC, bu incecik gövdeye 170 bileşeni sığdırmayı başarmış.

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Gövdede tungsten karbür ve titanyum kullanıldı

Bulgari, saatin bütün hareketli parçaları için taban görevi gören ana plakası için tungsten karbür kullanmış. Bunun yanında bilezik, kulplar ve çerçeve titanyumdan imal edilmiş. Bu sayede ultra ince gövde oldukça sağlam hale getirilmiş. Bunun yanında saat, Swiss Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) tarafından sertifikalı bir kronometre işlevi de görüyor. COSC, saati kapsamlı testlerden geçirerek hassas olduğuna kanaat getirdikten sonra bu sertifikayı vermiş.

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Bulgari'nin yüksek mühendisliğinin ve ince işçiliğinin sonucu olarak ortaya çıkan saat tahmin edeceğiniz üzere ucuz değil. 590 bin dolar fiyat etiketine sahip olan saatten yalnızca 20 adet üretildi. Her biri saat, saati otomatik olarak ayarlayan ve kuran bir kasayla beraber geliyor.

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