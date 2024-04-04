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    Anlık Bildirim

    Ay'da saat kaç? NASA, Ay için yeni bir zaman dilimi oluşturacak

    ABD başta olmak üzere küresel çapta Ay’a uzun vadeli dönüş planları yapılıyor. ABD ise Ay’da gerekli olduğunu düşündüğü yeni bir zaman dilimi oluşturması için NASA’yı görevlendirdi.
    ay saat standardı LTC Tam Boyutta Gör
    Günümüze kadar “Ay'da saat kaç?” sorusunu düşünmek ve buna bir cevap aramak zorunda kalmamıştık. Ancak giderek artan sayıda Ay görevi planlanırken ve insanların önümüzdeki yıllarda Dünya’nın uydusunda kalıcı bir üs kurma hedefi yaparken zaman, önemli bir faktör haline geliyor. Bu bağlamda ABD, NASA’yı  2026 yılına kadar Ay için yeni bir zaman standardı oluşturmakla görevlendirdi. Görev kapsamında Koordineli Ay Saati (LTC - Coordinated Lunar Time) Ay görevlerinde resmi zaman referansı oluşturacak.

    Ay'da saat kaç?

    NASA, 2026 sonuna kadar LTC’yi uygulamaya koymak için ABD’nin Ticaret, Savunma, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile birlikte çalışacak. Bu çalışmada uluslararası Artemis Anlaşması da önemli rol oynayacak. Bilindiği üzere Artemis Anlaşması, şu anda 37 ülkeden oluşuyor ve ülke sayıları giderek artıyor. Uzay araştırmalarını ve çalışma prensiplerini düzenleyen bu anlaşmaya Çin ve Rusya katılmış değil.

    ABD Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP), yapmış olduğu açıklamada "NASA, özel şirketler ve dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları Ay'a, Mars'a ve ötesine görevler gerçekleştirirken, güvenlik ve doğruluk için zaman standartları oluşturmamız önemli" dedi.

    Ay'da saat kaç? NASA, Ay için yeni bir zaman dilimi oluşturacak Tam Boyutta Gör
    Görelilik Teorisine göre zaman, hız ve kütle çekimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Dolayısıyla Dünya’daki zaman ile Ay’daki zaman birbirinden farklıdır. Eğer Ay’da Dünya merkezli bir saat kullanılacak olursa her Dünya günü başına ortalama 58,7 mikrosaniye kazandığı görülecektir. Bu da hassas görevler için risk oluşturabilir. Özellikle diğer ülkelerle birlikte gerçekleştirilecek görevlerde senkronizasyon için standart bir zaman ölçümü son derece kritik bir faktör olabilir.

    LTC’nin aynı zamanda Dünya'nın tüm zaman dilimleri için bir standart olan Eşgüdümlü Evrensel Zaman ya da özgün kısaltmasıyla UTC ile uyumlu olması isteniyor. LTC standardı ile birlikte navigasyon, bilimsel görevler ve iletişimde küresel hassasiyet sağlanmış olacak.

    NASA'nın Artemis programı, insanlı Mars görevleri için öncül bir hedef konumunda. NASA, bir veya daha fazla üst kurarak Ay’da kalıcı olmayı amaçlıyor. NASA bugüne kadar bir Artemis görevi gerçekleştirebildi. Artemis 1, 2022'nin sonlarında mürettebatsız Orion kapsülünü Ay yörüngesine gönderip Dünya’ya geri getirdi. Artemis 2'nin Eylül 2025'te Ay'ın etrafına 4 astronot çıkarması ve geri getirmesi planlanıyor. Ana hedef olan Artemis 3 ise 2026’da astronotları Ay’ın güney kutbuna yakın bir konuma indirecek. ABD'nin yanı sıra Çin de 2030'dan önce Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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