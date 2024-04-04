Ay'da saat kaç? NASA, Ay için yeni bir zaman dilimi oluşturacak

Ay'da saat kaç?
NASA, 2026 sonuna kadar LTC’yi uygulamaya koymak için ABD’nin Ticaret, Savunma, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile birlikte çalışacak. Bu çalışmada uluslararası Artemis Anlaşması da önemli rol oynayacak. Bilindiği üzere Artemis Anlaşması, şu anda 37 ülkeden oluşuyor ve ülke sayıları giderek artıyor. Uzay araştırmalarını ve çalışma prensiplerini düzenleyen bu anlaşmaya Çin ve Rusya katılmış değil.
ABD Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP), yapmış olduğu açıklamada "NASA, özel şirketler ve dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları Ay'a, Mars'a ve ötesine görevler gerçekleştirirken, güvenlik ve doğruluk için zaman standartları oluşturmamız önemli" dedi.
LTC’nin aynı zamanda Dünya'nın tüm zaman dilimleri için bir standart olan Eşgüdümlü Evrensel Zaman ya da özgün kısaltmasıyla UTC ile uyumlu olması isteniyor. LTC standardı ile birlikte navigasyon, bilimsel görevler ve iletişimde küresel hassasiyet sağlanmış olacak.
NASA'nın Artemis programı, insanlı Mars görevleri için öncül bir hedef konumunda. NASA, bir veya daha fazla üst kurarak Ay’da kalıcı olmayı amaçlıyor. NASA bugüne kadar bir Artemis görevi gerçekleştirebildi. Artemis 1, 2022'nin sonlarında mürettebatsız Orion kapsülünü Ay yörüngesine gönderip Dünya’ya geri getirdi. Artemis 2'nin Eylül 2025'te Ay'ın etrafına 4 astronot çıkarması ve geri getirmesi planlanıyor. Ana hedef olan Artemis 3 ise 2026’da astronotları Ay’ın güney kutbuna yakın bir konuma indirecek. ABD'nin yanı sıra Çin de 2030'dan önce Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...