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Yeni ANT+ standardı fitness cihazlarına daha uzun batarya süresi sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni ANT+ standardı fitness cihazlarına daha uzun batarya süresi sunacak

WiFi ve Bluetooth gibi enerji tüketimi nispeten fazla olan bağlantı teknolojilerine karşı, fitness cihazlarının birbiri ile iletişim kurabilmesi için ANT+ adlı bir standart kullanılıyor. Standart, cihazlar arasında 30-40 Kbps hızında küçük veri paketleriyle iletişim kurulmasını ve böylece çok az enerji harcanmasını sağlıyor. Bu standardın temelinde ise üzerine yeni teknolojiler kurulabilecek şekilde geliştirilen ANT standardı yatıyor.

Örneğin bir bisiklet sayacı aynı zamanda nabız ölçere bağlanarak kalp atımlarınızı da ölçebiliyor. Ancak bu cihazlar sadece ANT+ desteği sunan mobil cihazlara bağlanarak istatistik aktarımı yapabiliyor. Aksi takdirde geleneksel bağlantı teknolojileri kullanmak zorunda kalıyorlar ve bu da bataryanın, dolayısıyla cihazın boyutunun büyümesine neden oluyor.

Standardı geliştiren ANT Wireless, bir duyuru yaparak daha gelişmiş bir ANT+ standardını kullanıma sunacaklarını duyurdu. Standart, Nordic Semiconductor tarafından üretilen nRF51422 yongada sistemi üzerinde ilk kez boy gösterecek.

Yeni geliştirmelerle ANT+ ve temelindeki ANT, cihazlar arasında şifreli kanallar ile güvenli aktarım, 60Kbps transfer hızları, hızlı sinyal iletimi enerji tüketimini ayarlamak için etkinlik filtreleme şeklinde yenilikler sunuyor. ANT+ standardı ise özel olarak güvenli verilerin daha kolay aktarımı, 3 kata kadar hızlı veri aktarımı, PC ve akıllı telefonlara daha hızlı bağlanma, ekran ve sensör arasında dengeli güç yönetimi ve daha az enerji tüketimi şeklinde yeniliklere sahip. 

http://www.thisisant.com/news/ant-sets-new-standards-in-ulp-wireless-with-release-of-next-generation-ant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
demirparcasi 6 yıl
bluetooth 4.0 dan ne farkı ve avantajı var?
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londoner23 6 yıl
bişey daha öğrendik... teşekkürler paylaşım için...
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