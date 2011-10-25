Yeni Amped Wireless ürünleri WiFi mesafesini 2.5km'ye kadar çıkarıyor

Evlerimizde ve işyerlerimizde kullanmakta olduğumuz kablosuz internet bağlantıları söz konusu açık alan olduğunda kapalı alandaki kadar verimli olamıyor ve mesafesi sınırlı kalıyor. Farklı standartlar ve yatırımlarla açık alanda kablosuz internet erişimi sağlanmaya çalışılsa da yüksek maliyet gereksinimi doğuruyor.





Amped Wireless firması tarafından piyasaya sürülen ağ araçlarını kullanarak yansıtma yoluyla 2.5km'ye kadar kablosuz internet erişimi sağlamak mümkün oluyor.





Amped Wireless çevrimiçi mağazasından temin edilebilen ürünlerden ilki SR600EX Pro Smart Repeater. 180$ maliyeti olan cihaz 600mW gücünde bir amplifikatör ve yüksek kazanımlı tek yönlü bir anten kullanarak kablosuz mesafesini 2.5km'ye kadar çıkarabiliyor. Her türlü hava koşuluna dayanıklı tekrarlayıcı, AP600EX Pro erişim noktasından sinyalleri alarak tekrarlayabiliyor.





AP600EX Pro da 180$ fiyat etiketine sahip ve gücünü SR600EX Pro gibi 10m uzunluğunda güç erişimli ethernet kablosundan alabiliyor. Standart olarak binadan binaya sinyal iletimi de yapıyor.

UA600EX USB kablosuz adaptör ise 109$ fiyatından satılıyor.





Böylece küçük marinalar, limanlar veya dev laboratuvarlar internet erişiminden mahrum kalmıyor.