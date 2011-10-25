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Yeni Amped Wireless ürünleri WiFi mesafesini 2.5km'ye kadar çıkarıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,5b
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Evlerimizde ve işyerlerimizde kullanmakta olduğumuz kablosuz internet bağlantıları söz konusu açık alan olduğunda kapalı alandaki kadar verimli olamıyor ve mesafesi sınırlı kalıyor. Farklı standartlar ve yatırımlarla açık alanda kablosuz internet erişimi sağlanmaya çalışılsa da yüksek maliyet gereksinimi doğuruyor.

Amped Wireless firması tarafından piyasaya sürülen ağ araçlarını kullanarak yansıtma yoluyla 2.5km'ye kadar kablosuz internet erişimi sağlamak mümkün oluyor.

Amped Wireless çevrimiçi mağazasından temin edilebilen ürünlerden ilki SR600EX Pro Smart Repeater. 180$ maliyeti olan cihaz 600mW gücünde bir amplifikatör ve yüksek kazanımlı tek yönlü bir anten kullanarak kablosuz mesafesini 2.5km'ye kadar çıkarabiliyor. Her türlü hava koşuluna dayanıklı tekrarlayıcı, AP600EX Pro erişim noktasından sinyalleri alarak tekrarlayabiliyor. 

AP600EX Pro da 180$ fiyat etiketine sahip ve gücünü SR600EX Pro gibi 10m uzunluğunda güç erişimli ethernet kablosundan alabiliyor. Standart olarak binadan binaya sinyal iletimi de yapıyor. 
UA600EX USB kablosuz adaptör ise 109$ fiyatından satılıyor. 

Böylece küçük marinalar, limanlar veya dev laboratuvarlar internet erişiminden mahrum kalmıyor.

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asaltek 8 yıl
bu isimle ülkemizde zor be dostum. Markayı, yabancı bir ülke pazarına sokarken insan bir bakar, o dilde sakat bir manası var mı, anaya, bacıya küfür ediyor mu istemeden! Bu ne abicim, "amped" diye bir marka ile, en son gireceğin ülke Türkiye olmalıdır. Ürün ile ilgili yoruma gerek yok, iyidir, kötüdür, çok da önemli değil şu noktadan sonra.
-Abicim, yeni modem aldım, bak.
-Ne marka?
-amped
-?
-kurcalama abicim, bozucan...
bu isimle ülkemizde zor be dostum. Markayı, yabancı bir ülke pazarına sokarken insan bir bakar, o dilde sakat bir manası var mı, anaya, bacıya küfür ediyor mu i...
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LazPacino 8 yıl

Vay arkadas bu yeni ped ne kadar rahat ne kadar sikontisiz yaa..
- sende mi yeni molped aldin, evet cok guzel onlar
Yok kanka benimki amped....














Bu nasil bi isim yaaa okadar kelime varr hay anasini :D
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ilgezer 8 yıl
insan sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle wireless teknolojisine karşıyım
bu teknolojinin geliştirilmesi ve kullanımına artık bir son verilmeli...
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arslantay 8 yıl
Arkadaşlar akıl mantık çercevesinde yazın Allah aşkına anlayanda anlamayanda atıp tutmuş
Adam yazmış tek kazanımlı yani sinyalin geldiği yöne doğru ayarlamanız lazım sinyal evde kullandığınız türdeki wifi cihazları gibi yayılmıyor bu cihaz poe li elektiriğini data kablosu üzerinden alıyor.pek sağlıklı çalışacağına inanmıyorum o frekans aralıgını kullananan bi dünya insan cihaz var
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Besiktask34 8 yıl
evlere jammer almak lazım
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CozgurY 8 yıl
işyerime bir kamera sistemi kuracağım ve kuracağım siteme evime takacağım kameralarıda dahil etmek istiyordum ama yaklaşık 1 km mesafeye kadar olan acess point yada vb. gibi yansıtıcılar çok yüksek maaliyetlere çıkıyordu (1500-2500 tl arası ve kamera başı) bende vaz geçmiştim ve daha işyerimede sistem kurdurmuş değilim bu marka bu cihazlarla uygun fiyatlarla ülkeye girerse kesinlikle bunlardan alır ve hemen kamera sistemimi kurarım :)) eer yakın zmanda gelmesse biele yurtdışından si,parişini vereceğim
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gezgin084 8 yıl
ya duvarları aşan bir modem yapın yav
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KUM23 8 yıl
cagataykoroglu
Adsl paylaşımında yeni bir dönem başlıyor :)

aynen :))
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ezimuse 8 yıl
tp link 5210G 120tl fiyat etiketi ile bundan daha iyidir .D
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umutarslan.com 8 yıl
""söz konusu açık alan olduğunda kapalı alandaki kadar verimli olamıyor ve mesafesi sınırlı kalıyor""
alla alla bizim cihazlar da mı var sorun? kapalı alanda verimli mi :D açık alanda daha verimliler bu çakallar kendi ürünlerini şişrmek için saçmalamış.ayrıca 2.5 km abartılcak bir mesafe değil.
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BÖCCÜK ♂ 8 yıl
Otlakçılara gün doğdu
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Foo Fighters 8 yıl
Bi konu anca bu kadar sapar ya ne adamlarsınız:))
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OverClocK1ng 8 yıl
darkaura
Ubiquiti nin 80-90$ civarina kendini ispatlamis 1000mw profesyonel outdoor urunleri varken 180$ a fazla sansi yok.

Aynen ya. Ben de şimdi Ubiquiti Picostation2 varken gereksiz ve daha pahalı olmuş diyecektim...
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darkaura 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
darkaura
Ubiquiti nin 80-90$ civarina kendini ispatlamis 1000mw profesyonel outdoor urunleri varken 180$ a fazla sansi yok.

Aynen ya. Ben de şimdi Ubiquiti Picostation2 varken gereksiz ve daha pahalı olmuş diyecektim...

Picostation var, nanostation var, bullet var, airgrid var. Her kullanim sekli icin farkli model ve bunlarin 2.4ghz 5ghz alt modelleri.
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asaltek 8 yıl
bu isimle ülkemizde zor be dostum. Markayı, yabancı bir ülke pazarına sokarken insan bir bakar, o dilde sakat bir manası var mı, anaya, bacıya küfür ediyor mu istemeden! Bu ne abicim, "amped" diye bir marka ile, en son gireceğin ülke Türkiye olmalıdır. Ürün ile ilgili yoruma gerek yok, iyidir, kötüdür, çok da önemli değil şu noktadan sonra.
-Abicim, yeni modem aldım, bak.
-Ne marka?
-amped
-?
-kurcalama abicim, bozucan...
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