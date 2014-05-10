Yeni Android sürümüne dair detaylar netleşiyor

Google'ın gelecek ay yapılacak I/O konferansında veya en geç Temmuz ayında lanse etmesi beklenen yeni Android sürümü ile ilgili detaylar da netleşmeye başlıyor.





Yeni sürümde sadeliği ön planda tutacağı belirtilen Google'ın ana ekranda da önemli yeniliklere girebileceği konuşuluyor.





Firmaya yakın kaynakların bildirdiğine göre ekran üzeri butonlarda yeni bir tasarım benimsendi. Sol kısımda geri tuşu, sağ kısımda çoklu görev yöneticisi tuşu bulunan tasarımda ortada ise Google logosu yer alıyor ve logoya tıklandığında arama özelliği devreye giriyor.





Ana ekranda artık ikonlar şekil tasarımı yerine kare bir tasarımı benimsiyor ve ana ekranda sürükleme ile Google Now kısmına geçilebiliyor.





Çoklu görev yöneticisi atanmış buton ile aktif olabileceği gibi uygulamaların menü çubuğunu aşağı sürüklediğinizde de ortaya çıkabiliyor. Çoklu görev tasarımı bu kez arka arkaya dizilmiş pencereler şeklinde karşımıza çıkıyor.





Uygulama menüsünde de yine kare tasarımlı ikon yerleşimi göze çarparken, bildirimlerde de yenilik mevcut. Bildirim ekranı artık Google Now benzeri bir tasarıma kavuşurken, önemli ve önemsiz bildirimleri ikiye ayırıyor. İlk sürüklemede artık sistemin önemli gördüğü bildirimler ekrana gelecekken, ikinci sürüklemede ise önemsiz olarak görülen bildirimler ortaya çıkacak.





Tüm bu yeniliklerin yeni sürüm ile karşımıza çıkması mümkün olmayabilir. Zira Google'ın nihai sürümde bazılarından vazgeçmesi olası.









http://www.androidpolice.com/2014/05/09/rumor-google-exploring-home-screen-overhaul-with-revamped-notification-shade-recents-menu-and-more/