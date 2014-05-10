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Yeni Android sürümüne dair detaylar netleşiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
319
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Android sürümüne dair detaylar netleşiyor
Google'ın gelecek ay yapılacak I/O konferansında veya en geç Temmuz ayında lanse etmesi beklenen yeni Android sürümü ile ilgili detaylar da netleşmeye başlıyor.

Yeni sürümde sadeliği ön planda tutacağı belirtilen Google'ın ana ekranda da önemli yeniliklere girebileceği konuşuluyor.

Firmaya yakın kaynakların bildirdiğine göre ekran üzeri butonlarda yeni bir tasarım benimsendi. Sol kısımda geri tuşu, sağ kısımda çoklu görev yöneticisi tuşu bulunan tasarımda ortada ise Google logosu yer alıyor ve logoya tıklandığında arama özelliği devreye giriyor.

Ana ekranda artık ikonlar şekil tasarımı yerine kare bir tasarımı benimsiyor ve ana ekranda sürükleme ile Google Now kısmına geçilebiliyor.

Çoklu görev yöneticisi atanmış buton ile aktif olabileceği gibi uygulamaların menü çubuğunu aşağı sürüklediğinizde de ortaya çıkabiliyor. Çoklu görev tasarımı bu kez arka arkaya dizilmiş pencereler şeklinde karşımıza çıkıyor.

Uygulama menüsünde de yine kare tasarımlı ikon yerleşimi göze çarparken, bildirimlerde de yenilik mevcut. Bildirim ekranı artık Google Now benzeri bir tasarıma kavuşurken, önemli ve önemsiz bildirimleri ikiye ayırıyor. İlk sürüklemede artık sistemin önemli gördüğü bildirimler ekrana gelecekken, ikinci sürüklemede ise önemsiz olarak görülen bildirimler ortaya çıkacak. 

Tüm bu yeniliklerin yeni sürüm ile karşımıza çıkması mümkün olmayabilir. Zira Google'ın nihai sürümde bazılarından vazgeçmesi olası.  



http://www.androidpolice.com/2014/05/09/rumor-google-exploring-home-screen-overhaul-with-revamped-notification-shade-recents-menu-and-more/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Tasarımı rezil etmezler inşallah kutulara en çok karşı çıkan bendim wp'ciler fanboy dese de google böyle bir şey yaparsa google'a da sallamasını biliriz


Edit:videoyu izledim de haberi yazan editörün kafası uçmuş onlar ikon falan değil nasıl duracağını göstermek için yer tutucu sadece


Edit2:editör ekrem71 olay anlaşıldı
Tasarımı rezil etmezler inşallah kutulara en çok karşı çıkan bendim wp'ciler fanboy dese de google böyle bir şey yaparsa google'a da sallamasını biliriz...
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GylR? 5 yıl
Ortada Google ikon tuşu nedir ya! Apple bile yapmıyor böle şeyler...
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muratkaya 5 yıl
Bir WP kullanıcısı kutuları eleştiren androidcilerden intikam almak için Google'a sızmış olabilir.
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darkest earth 5 yıl
Bu sürümle gelen bir şey değil. Google Experience Launcher'ın özelliği...
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carter 5 yıl
Google güncelleme çıkartacağına ilk önce firmalara baskı yapıp eski güncellemelerin verilmesini sağlasın. Bu kadar uzun süre güncelleme beklenmez.
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DH Misafiri 5 yıl
Su kadar ics kullanan var bu kadar kit kat kullanan var. Şu muhabbetler bana çok boş geliyor. Apple da bir ios çıktığında isteyen kurar istemeyen kurmaz. Gönüllülük esası işler. S3 Mini kullanıyorum. Sanki bize 4.4 versiyonu sundular da biz kullanmadık! Neyin istatistiği bu! İki parametre var kaldıran cihaz, yazılımın sunulması. İkisi tutarsa ok. Cihazlarda standart yok ki istatistik olsun. Rahatsız bunlar.
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bkaakco 5 yıl
Linux Android'i mahveden Google değil, ona saçma sapan arayüzler giydiren beceriksiz firmalar. Windows'a da gidin iyi optimize edilmemiş ve ağır makyajlı bir tema yükleyin bakın nasıl sömürüyor sistemi. Microsoft bu yüzden Windows 8'de Windows Aero denen canavarı kaldırdı ve pencereler daha akıcı, saf bir görünüm kazandı. Windows 8 gezgininin bu nedenle Windows 7 veya Vista'daki haline göre daha hızlı çalıştığını görebilirsiniz. Bu sadece konuyu daha iyi anlamak adına bir örnek.
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igetsky 5 yıl
cok cok farklilik getirmiyor baydi artik
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WarSaw 5 yıl
google kendi sonuna doğru hızla koşuyor Allahtan intel X86 larla tabletlere girmeyi başardı artık yakında telefonlardada x86 larıda görürüz yakında. androidmiş ios muş tüm ızdıraplar son bulacak.
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VlknFX 5 yıl
Ya ne yaparsa yapsın okadar dağınık bir sistem ki çok sıkıcı ve bıktım sorun oda değil sistemi kullanan firmalara güncelleme baskısı yapması lazım 50 milyon satan telefona kit kat vermiyen bir firma ve buna sessiz kalan bir google ne varsa apple da var imac geçiş yaptığımdan beri nasıl windows belasından kurtulduysam özgürlük diyip aldığım android ve samsung belasındanda yeni iphone ile kurtulcam sadeleştirsin karede yapınca ios doğru bir yöneliş olmuş oldu :)
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bkaakco 5 yıl
Microsoft güzel iş yaptı. Önce Apple, (iOS) sonra Google (Linux Android) tasarım konusunda Windows Phone 8'i örnek aldı. Google için görmeden bir şey söylemek zor ama, öyle olacak gibi.
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halflıfe 5 yıl
bundan bize ne ki zaten bu sürümler nexsuslar hariç bize ancak 2015 de geleceği o sırada da uyanık firmaların birden bire cihazınızın rami yetmedi diyip bir çok cihazı güncelleme dışında bırakacağı için bence androidin güncelleme haberlerini haber yapmayın insan güncelleme gelene kadar güncellemenin ne getirdiğini unutuyor bide güncellemenin sözcük anlamına çok ters düşüyor.güncelleme deniyor ama en erken 1 sene sonra geliyor ne güzel güncelleme
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tahir40 5 yıl
Android kullanıcı işletim sistemi stabil olsun, telefon tuşuna basınca beklemeden gelsin istiyor, Google'nin buna cevabı tuşların yerini değiştirip ortaya Google yazmak(!) Ağız dolusu küfür edesim geldi
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Gece772 5 yıl
1 güncelleme daha gelir.
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mares626 5 yıl
Yazılar niye yeşil
Okumak daha zor oluyor böyle çok açık tonda bir yeşil
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