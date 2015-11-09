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Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz
3 yıl
21,1b
1
iPhone
513
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dördüncü nesil Apple TV, tvOS işletim sistemi, yepyeni kumandası ve özel uygulama mağazası ile her zamankinden çok daha iddialı bir ürün oldu. Şimdi bu çok özel cihazın kutu içeriğine yakından bakalım
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ProsesMuhendisi
3 yıl
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Normalde izlemeyecektim ama "unboxing" yerine "kutu açma" yazdığınız için izledim. Teşekkürler. Bu arada bu kadar kötü bir kutu açma videosu izlememiştim daha önce.
Normalde izlemeyecektim ama "unboxing" yerine "kutu açma" yazdığınız için izledim. Teşekkürler. Bu arada bu kadar kötü bir kutu açma videosu izlememiştim daha ...
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simetrik
3 yıl
editörün seçimi
Gereksiz olmuş bu video Bari incelemeyle birleştirip yayına koysaydınız.
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konix
3 yıl
editörün seçimi
"Kutu açma videosu çekelim mi yoksa inceleme videosuyla birlikte kutuyu açalım mı" anketi oluşturun da gerçeği görün. Bu sadece kutunun açıldığı videoların ne kadar olumsuz tepki aldığını görürsünüz belki.
"Kutu açma videosu çekelim mi yoksa inceleme videosuyla birlikte kutuyu açalım mı" anketi oluşturun da gerçeği görün. Bu sadece kutunun açıldığı videoların ne k...
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peske
3 yıl
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ayakkabı satıyorum ama bağcığı yok:)
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holyboom
3 yıl
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Benden de küçük bir tavsiye; Bir dahakine bu kadar kutu açmaya özenmeyiniz direkt kutuyu ters çevirip dökün bunlar çıktı deyip sonlandırın videoyu daha güzel bir kutu dökümü olur ;)
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konix
3 yıl
editörün seçimi
"Kutu açma videosu çekelim mi yoksa inceleme videosuyla birlikte kutuyu açalım mı" anketi oluşturun da gerçeği görün. Bu sadece kutunun açıldığı videoların ne kadar olumsuz tepki aldığını görürsünüz belki.
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bLind
3 yıl
editörün seçimi
Ürün göndermedi diye apple a her fırsatta atarlanan dh şimdi hiçbir markada yapmadığı kutu açma videoları yapıyor...
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Reanimate
3 yıl
editörün seçimi
apple tv DLC si olmuş donanimhaber'de EA etkileri.
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cecenorhan
3 yıl
editörün seçimi
EYYYY DONANIMHABER YÖNETİMİ!!
LÜTFEN artık sitemizi yenileme baştan aşağı her şeyiyle radikal değişikliği yapma vakti geldi. YouTube kanalımız özellikle dağa aktif olup tüm videoların oraya atılması gerekiyor ki tüm herkese daha hızlı ve rahat ulaşılabilsin. Bu site bilgisayar parçaları üzerine forum önderliğinde açıldı ama şimdi mobil cihazlar akıllı cihazlar daha aktif. Tasarım olarak site arayüzü olarak videolar olarak çok geride kaldık. Haberler çok az güncel değil. Kendi sloganımızı çiğniyoruz resmen. Ben senelerdir bu site de takılıyorum ama artık shiftdelete,com bile daha fazla bakar oldum. Daha yeni bölümler yaparım daha aktif bi tasarım yapalım daha sık güncelleyelim. Erdi ile Mesut'u bile daha az görür olduk. Teknoloji sohbetleri daha fazla artsın. Gidip firmalar ziyaret edilsin bizi dinleyeceğiniz bi mail veya bi alan kurulsun.
BİZİ Bİ DİNLEYİNNN ARTIK SIKILDIKKKK !!
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hurik
3 yıl
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aga bu ne vidyosu, ne açıldı ,ne tanıttı, anlamadım ya...
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emre350z
3 yıl
editörün seçimi
yakında herşey oyunlardaki dlc gibi parça parça gelecek diye korkuyorum
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simetrik
3 yıl
editörün seçimi
Gereksiz olmuş bu video Bari incelemeyle birleştirip yayına koysaydınız.
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Crashlone
3 yıl
editörün seçimi
iphone 7 kutu açılışı , macbook pro kutu açılımı gelicek sanırım böyle giderse.
apple watch kutu açılımını unutmayalım.
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Cem
3 yıl
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İçinden birşey çıkmıyor ki, beklediğim gibi çok kısa sürdü
HDMI bile çıkmadı Allahtan güç kablosu ve lightinig kablosu koymuşlar mazallah onlarda çıkmaya bilirdi. Yakında kutu bile olmayacak ozaman ne açacaksınız merak ediyorum
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LÜTFEN artık sitemizi yenileme baştan aşağı her şeyiyle radikal değişikliği yapma vakti geldi. YouTube kanalımız özellikle dağa aktif olup tüm videoların oraya atılması gerekiyor ki tüm herkese daha hızlı ve rahat ulaşılabilsin. Bu site bilgisayar parçaları üzerine forum önderliğinde açıldı ama şimdi mobil cihazlar akıllı cihazlar daha aktif. Tasarım olarak site arayüzü olarak videolar olarak çok geride kaldık. Haberler çok az güncel değil. Kendi sloganımızı çiğniyoruz resmen. Ben senelerdir bu site de takılıyorum ama artık shiftdelete,com bile daha fazla bakar oldum. Daha yeni bölümler yaparım daha aktif bi tasarım yapalım daha sık güncelleyelim. Erdi ile Mesut'u bile daha az görür olduk. Teknoloji sohbetleri daha fazla artsın. Gidip firmalar ziyaret edilsin bizi dinleyeceğiniz bi mail veya bi alan kurulsun.
BİZİ Bİ DİNLEYİNNN ARTIK SIKILDIKKKK !!
apple watch kutu açılımını unutmayalım.