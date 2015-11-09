Yeni Apple TV'nin kutu içeriğine yakından bakıyoruz

Dördüncü nesil Apple TV, tvOS işletim sistemi, yepyeni kumandası ve özel uygulama mağazası ile her zamankinden çok daha iddialı bir ürün oldu. Şimdi bu çok özel cihazın kutu içeriğine yakından bakalım

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.