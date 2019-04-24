Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Dell XPS 15 güncellenmiş donanım ve kamera pozisyonuyla geliyor

Dell'in sevilen ultrabook serisi XPS, 15 inçlik modelinde yakında bir güncelleme yapacak. Cihazın dış görünümü hemen hemen hiç değişmeyecek fakat istenen ufak düzenlemeler yapılacak.
3 hf.
3,7b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell’den XPS serisi, Windows laptop pazarında en dengeli ultrabook modellerini kullanıcılarla buluşturuyor. Firma bu serisinin 15 inçlik varyantına güncelleme yapmak üzere. Güncellemeye göre kamera ekranın üstüne geçecek ve ekran kartı güçlenecek. Cihaz ayrıca sahip olduğu portları korumanın yanında bir de OLED ekran seçeneği sunacak. 
Bu yıl XPS 13 ile kameraları ekranın üstüne taşıyan Dell, bu durum olumlu karşılanınca güncellemeyi 15 inç modele de aktarma kararı aldı. Cihazın henüz herhangi bir görseli elimizde bulunmuyor fakat kaynaklara göre cihazın gövdesinde hemen hemen hiç değişiklik olmayacak. Dell XPS 15’in 2019 modeli bu bilgilere göre 97Wh büyük bir pil seçeneğine de sahip olacak. 
Fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak laptop, 1.000 dolardan başlayacak. XPS 15 konfigürasyonları arasında 9. Nesil sekiz çekirdekli Intel Core i9 ve Nvidia GeForce GTX 1650 bulunuyor. Ekran olarak ise bu kez OLED panel tercih edilebilecek. Dell’e göre yeni XPS 15, Haziran ayında satışa sunulacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
Coil whine'ı da düzelttik demeden alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlliedSL 3 hf.
tehlike arz ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haliax2028 3 hf. yeni yorumcu
Sanirim alacagim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 3 hf.
runn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebey21 3 hf.
Keşke benim olsa.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Google'ın yeni artırılmış gerçeklik projesi, çizim yapmayı öğretiyor 3 hf. LG, Güney Kore'de cep telefonu üretimini durduruyor 3 hf. Windows 10’da Chrome karanlık modu nasıl aktive edilir? 3 hf. Dokuzuncu nesil Intel masaüstü işlemcileri duyuruldu 3 hf. SteelSeries Arctis 9X, Xbox’da kablosuz bağlantı problemini çözecek 3 hf. Google, drone ile teslimat için ABD’de gerekli onayları aldı 3 hf. Meizu’dan aksesuar bombardımanı: Kulaklık, çanta, kemer ve fazlası 3 hf. Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası 3 hf. Dünyanın ilk sıtma aşısı, Afrika’da kullanılmaya başlıyor 3 hf. AT&T, Galaxy Fold’un yeni teslim tarihi için Haziran ayını işaret ediyor 3 hf. Oppo Reno serisinin Avrupa fiyatları açıklandı 3 hf. Redmi Y3 tanıtıldı: 32 MP ön kamera, uygun fiyat 3 hf. Yeni Intel laptop işlemcileri 5GHz hız sunuyor 3 hf. Özel fiyatlı FHD 60FPS oyuncu kasaları "DH-i1 ve DH-i2 incelemesi" 3 hf. CoinBene saldırıya uğradı, 200 milyon dolar kayıp 3 hf. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan UXAlive etkinliği başlıyor 3 hf. Snapchat aktif kullanıcı sayısını arttırıyor 3 hf. Nikon, çocuklar için ürettiği fotoğraf makinesini tanıttı 3 hf. Xiaomi insanları çentikten daha da soğutacak bir tasarım geliştirdi 3 hf. OnePlus 7 Pro'nun lansman tarihi belli oldu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Dell XPS 15 güncellenmiş donanım ve kamera pozisyonuyla geliyor Sonraki Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji endüstrisinin düzenlenmesi için çağrıda bulundu 3 hf. Google, Chrome tarayıcısının "Veri Tasarrufu" eklentisini sonlandırıyor 3 hf. Elektrikli Renault Kangoo Z.E. konsepti tanıtıldı 3 hf. Özel anahtarları tahmin ederek 8 milyon dolarlık ETH çaldı 3 hf. Honor kaybolan telefon prototipini geri getirene 5000 Euro teklif ediyor 3 hf. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler daha fazla trafik sigortası ödeyecek 3 hf. Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu 3 hf. Birleşik Arap Emirlikleri'nin “Umut” adlı uzay aracı neredeyse göreve hazır 3 hf. Sony 98 inç 8K OLED TV, 70 bin dolar fiyatıyla ağlatıyor 3 hf. Çinli bilim kurgu filmi The Wandering Earth, Netflix Türkiye'ye geliyor 3 hf. Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım 3 hf. Microsoft, Paint uygulamasını Windows 10'dan kaldırma planından vazgeçti 3 hf. Çin, Ay'ın uzak yüzünden yeni fotoğraflar yayınladı 3 hf. Apex Legends oyununa ilgi azalıyor 4 hf. GeForce 1600 serisi dizüstülerde 100fps üzerini vadediyor 4 hf. Will Smith vs. Will Smith: İşte 'Gemini Man' filminin ilk fragmanı 4 hf. GTX 1650 raflardaki yerini almaya başladı: RX 570’e devam mı? 4 hf. iPhone ile temassız işlemler yakında daha gelişmiş hâle gelebilir 4 hf. GPD Win Max cep boyutlu oyun bilgisayarı, AMD Ryzen işlemciyle gelecek 4 hf. iOS 13 ile uygulamalar harici depolamadaki fotoğraflara direkt olarak ulaşabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim