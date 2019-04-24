Yeni Dell XPS 15 güncellenmiş donanım ve kamera pozisyonuyla geliyor

Dell’den XPS serisi, Windows laptop pazarında en dengeli ultrabook modellerini kullanıcılarla buluşturuyor. Firma bu serisinin 15 inçlik varyantına güncelleme yapmak üzere. Güncellemeye göre kamera ekranın üstüne geçecek ve ekran kartı güçlenecek. Cihaz ayrıca sahip olduğu portları korumanın yanında bir de OLED ekran seçeneği sunacak.

Bu yıl XPS 13 ile kameraları ekranın üstüne taşıyan Dell, bu durum olumlu karşılanınca güncellemeyi 15 inç modele de aktarma kararı aldı. Cihazın henüz herhangi bir görseli elimizde bulunmuyor fakat kaynaklara göre cihazın gövdesinde hemen hemen hiç değişiklik olmayacak. Dell XPS 15’in 2019 modeli bu bilgilere göre 97Wh büyük bir pil seçeneğine de sahip olacak.

Fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak laptop, 1.000 dolardan başlayacak. XPS 15 konfigürasyonları arasında 9. Nesil sekiz çekirdekli Intel Core i9 ve Nvidia GeForce GTX 1650 bulunuyor. Ekran olarak ise bu kez OLED panel tercih edilebilecek. Dell’e göre yeni XPS 15, Haziran ayında satışa sunulacak.