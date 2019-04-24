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Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu

Tesla, otomobillerinde kullandığı NVIDIA çipleri kullanmayı sonlandırdığını duyurdu. Şirket daha hızlı işlem kabiliyetine sahip çip geliştirdiğini iddia ederken NVIDIA cephesinden cevap gecikmedi.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu
Tesla’nın düzenlemiş olduğu yatırımcı etkinliğinde konuşan Elon Musk, şirketin daha önceleri tercih ettiği NVIDIA üretimi çipi kullanmayı bıraktıklarını ve Tesla tarafından tasarlanan otonom sürüş çiplerinin kullanılmaya başlandığını ifade etti. CEO’nun “Tam Otonom Sürüş Çipi” adını verdiği silikonun Samsung tarafından 14nm FinFET üretim teknolojisi baz alınarak üretildiği ve 6 milyar transistöre sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni çipin Mart ayından beri Model S ve Model X araçlara takıldığını söyleyen Musk, teknolojinin Model 3 araçlarda da kullanılmaya başlandığını vurgulamış. Musk, yeni kullanılan çipin NVIDIA üretimi silikonlara göre 21 kat daha fazla performans sunduğunu ifade ederken, çipin saniyede 36 trilyon işlem yapabildiğini belirtmiş. Bir problem yaşanması durumunda ise yükün yedek çipe devredilmesi kapsamında, araçlarda aynı çipten iki adet kullanıldığı söyleniyor.

NVIDIA’dan yanıt gecikmedi

Musk’ın sözlerine sessiz kalmayan NVIDIA ise Marketwatch sitesine yaptığı açıklamada, CEO’nun kendi çiplerini överken hatalı ifadeler kullandığını iddia etti.

Şirket açıklamasında, “Tesla kendi Tam otonom çipinin Saniyede 144 Tera İşlem (Tera Operations Per Second-TOPS) hızlarına ulaşırken, NVIDIA Drive Xavier çipinin 21 TOPS’da kaldığını iddia etmiş. Bu açıklamayı talihsiz buluyoruz. Zira tek bir Xavier çipi kullanan bir araç için hedefimiz; tam otonom sürüş kabiliyeti değil, OtoPilot destekli sürüş imkânı sağlamaktır. Tam otonom sürüş için karşılaştırılması gereken çipimiz NVIDIA Drive AGX Pegasus işlemcimizdir. Söz konusu çip ise yapay zekâ algılaması, yer tespiti ve yol planlaması özellikleri için saniyede 320 Tera İşlem hız sunmaktadır.” ifadelerini kullanmış. NVIDIA son olarak, kıyaslanan işlemcinin 21 TOPS değil, 30 TOPS hız sunduğunu vurgulamış.


https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-tesla-ditches-nvidia-its-own-self-driving-chip Yorum Yaz
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bykrm 3 hf. en beğenilen
Nvidianın açıklamayı okuyana kadar bende diyorum kaç senelik nvidia yı, ilk defa çip tasarlayıp nasıl 21 kat fark atmış. Yatırımcıları keklemek için salla dur.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Escapetolife 3 hf.
Kendi donanım ve yazılımını geliştirmeden bu işler olmaz TESLA doğru yolda.
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RaptorFX 3 hf.
İşlem gücü değil de ileride lehimi atar diye vaz geçmişlerdir.
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chtsydn 3 hf.
madem nvidia daha iyiyde neden vazgeçtiler
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AirSupport 3 hf. chtsydn
Dışa bağımlı olmak istemiyorlar. NVDIA daha iyi bir kart üreticisi olabilir şu an ama ileride işler ne yöne gider bilinmez.
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idris 3 hf.
Aklıma Linus Torvalds babanın şu sözlerini getirdi. :) youtu.be/...
Edit: Beklemek istemeyenler 1:15'e daha da sabırsızlar 1:40'a zıplayabilir. :)
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Escapetolife 3 hf.
Kendi donanım ve yazılımını geliştirmeden bu işler olmaz TESLA doğru yolda.
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ERIKCI 3 hf.
Nvidia çıkarmış masaya vurmuş
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RaptorFX 3 hf.
İşlem gücü değil de ileride lehimi atar diye vaz geçmişlerdir.
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bykrm 3 hf. en beğenilen
Nvidianın açıklamayı okuyana kadar bende diyorum kaç senelik nvidia yı, ilk defa çip tasarlayıp nasıl 21 kat fark atmış. Yatırımcıları keklemek için salla dur.
1 Yanıt Yanıtla +13
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merm 3 hf. bykrm
Aslında bunun da açıklaması yapıldı, Nvidia nın 500w harcayan çözümüne karşılık toplam 100w ile çözüm geliştirmiş, yani 21 kat hız farkı 100wlık enerji tüketimini dikkate alıyor. Hatta Lidar eleştirisi yaparken de Elon Musk yine enerji tüketimine değindi,
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SEO-Uzmanı 3 hf.
AMD ^up^
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