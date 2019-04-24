Tesla, araçlarında NVIDIA üretimi çipleri kullanmayı bıraktığını duyurdu

Tesla’nın düzenlemiş olduğu yatırımcı etkinliğinde konuşan Elon Musk, şirketin daha önceleri tercih ettiği NVIDIA üretimi çipi kullanmayı bıraktıklarını ve Tesla tarafından tasarlanan otonom sürüş çiplerinin kullanılmaya başlandığını ifade etti. CEO’nun “Tam Otonom Sürüş Çipi” adını verdiği silikonun Samsung tarafından 14nm FinFET üretim teknolojisi baz alınarak üretildiği ve 6 milyar transistöre sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni çipin Mart ayından beri Model S ve Model X araçlara takıldığını söyleyen Musk, teknolojinin Model 3 araçlarda da kullanılmaya başlandığını vurgulamış. Musk, yeni kullanılan çipin NVIDIA üretimi silikonlara göre 21 kat daha fazla performans sunduğunu ifade ederken, çipin saniyede 36 trilyon işlem yapabildiğini belirtmiş. Bir problem yaşanması durumunda ise yükün yedek çipe devredilmesi kapsamında, araçlarda aynı çipten iki adet kullanıldığı söyleniyor.

NVIDIA’dan yanıt gecikmedi

Musk’ın sözlerine sessiz kalmayan NVIDIA ise Marketwatch sitesine yaptığı açıklamada, CEO’nun kendi çiplerini överken hatalı ifadeler kullandığını iddia etti.

Şirket açıklamasında, “Tesla kendi Tam otonom çipinin Saniyede 144 Tera İşlem (Tera Operations Per Second-TOPS) hızlarına ulaşırken, NVIDIA Drive Xavier çipinin 21 TOPS’da kaldığını iddia etmiş. Bu açıklamayı talihsiz buluyoruz. Zira tek bir Xavier çipi kullanan bir araç için hedefimiz; tam otonom sürüş kabiliyeti değil, OtoPilot destekli sürüş imkânı sağlamaktır. Tam otonom sürüş için karşılaştırılması gereken çipimiz NVIDIA Drive AGX Pegasus işlemcimizdir. Söz konusu çip ise yapay zekâ algılaması, yer tespiti ve yol planlaması özellikleri için saniyede 320 Tera İşlem hız sunmaktadır.” ifadelerini kullanmış. NVIDIA son olarak, kıyaslanan işlemcinin 21 TOPS değil, 30 TOPS hız sunduğunu vurgulamış.

https://www.hardwarezone.com.sg/tech-news-tesla-ditches-nvidia-its-own-self-driving-chip