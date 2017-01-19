Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar"

CES 2017 kapsamında deneme fırsatı bulduğumuz yeni Dell XPS 27, mükemmel ekranı ve entegre soundbar ses sistemiyle hepsi bir arada bilgisayar konseptine farklı bir yaklaşım getiriyor.

Gramy ödüllü ünlü prodüktör Jack Joseph Puig ile birlikte tasarlanan ve her kanalda 50W ses çıkışı verebilen özel ses sistemiyle dikkat çeken hepsi bir arada bilgisayar aynı zamanda Dell XPS ailesinin ikonik ince çerçeveli ekran tasarımına da sahip.





27” 1milyar renk gösterme kaabiliyeti bulunan IPS ekran 4K çözünürlük sunuyor ve Adobe renk paletini %100 oranında kapsıyor.



Kullandığımız model dokunmatik bir ekrana sahipti fakat özelleştirme seçenekleri içinde düşük fiyatlı dokunmatik olmayan model de mevcut.

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Dokunmatik model üzerinde çizim yapacaklar için ekranı tamamen yatırarak çalışmak da mümkün.



7. Nesil intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle birlikte alınabilen Dell XPS 27’de harici GPU olarak AMD’nin R9 M470X’i veya R9 485X’i seçenek olarak yer almakta. Dokunmatik model üzerinde çizim yapacaklar için ekranı tamamen yatırarak çalışmak da mümkün.7. Nesil intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle birlikte alınabilen Dell XPS 27’de harici GPU olarak AMD’nin R9 M470X’i veya R9 485X’i seçenek olarak yer almakta.

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Test ettiğimiz modeldeki M470X’in yeniden isimlendirilen M385X olduğu düşünüldüğünde isme her zaman aldanmamak gerek diyebiliriz. Test ettiğimiz modeldeki M470X’in yeniden isimlendirilen M385X olduğu düşünüldüğünde isme her zaman aldanmamak gerek diyebiliriz.

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Böylesi güzel görünen bir cihazda keşke oyunculara yönelik GPU çözümlü seçenekler de yer alıyor olsaydı.



Depolama alanı olaraksa PCIe tabanlı 1 TB SSD veya 2TB HDD seçeneklerine yer verilmiş. RAM ise 32GB’a kadar arttırılabiliyor. Böylesi güzel görünen bir cihazda keşke oyunculara yönelik GPU çözümlü seçenekler de yer alıyor olsaydı.Depolama alanı olaraksa PCIe tabanlı 1 TB SSD veya 2TB HDD seçeneklerine yer verilmiş. RAM ise 32GB’a kadar arttırılabiliyor.

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Giriş çıkış portları olarak ethernet, 4 adet USB 3.0, Thunderbolt destekli 2 adet USB Type-C portu kasa arkasına gizlenmişken hızlı ulaşım için çerçeve kenarında kulaklık çıkışı, kart okuyucu ve 1 adet standart USB portu konumlandırılmış. Kablosuz bağlandı seçenekleri olarak 802.11ac destekli WiFi ve Bluetooth 4.0 yer alıyor. Giriş çıkış portları olarak ethernet, 4 adet USB 3.0, Thunderbolt destekli 2 adet USB Type-C portu kasa arkasına gizlenmişken hızlı ulaşım için çerçeve kenarında kulaklık çıkışı, kart okuyucu ve 1 adet standart USB portu konumlandırılmış. Kablosuz bağlandı seçenekleri olarak 802.11ac destekli WiFi ve Bluetooth 4.0 yer alıyor.

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Kart okuyucu ve 1 adette olsa ekran çerçevesi yanında USB portuna erişebiliyor olmak hayat kurtarıcı.



DELL yeni XPS 2si1’de de yer verdiği üzere Yeni XPS 27 üzerinde kızıl ötesi görme kabiliyeti olan ikili kamera sistemine de yer vermiş. Kart okuyucu ve 1 adette olsa ekran çerçevesi yanında USB portuna erişebiliyor olmak hayat kurtarıcı.DELL yeni XPS 2si1’de de yer verdiği üzere Yeni XPS 27 üzerinde kızıl ötesi görme kabiliyeti olan ikili kamera sistemine de yer vermiş.

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Böylece Windows 10’un yüz tanıma fonksiyonundan faydalanabiliyorsunuz. Cortana için de 4 farklı mikrofon yerleştirilen sistem ses algılama konusunda da oldukça iddialı.



Beraberinde verilen klavye ve fare 3 farklı cihazla eşleştirilerek kullanılabiliyor. Malzeme kaliteleri oldukça yüksek ve kullanımları kolay tasarlanmışlar. Böylece Windows 10’un yüz tanıma fonksiyonundan faydalanabiliyorsunuz. Cortana için de 4 farklı mikrofon yerleştirilen sistem ses algılama konusunda da oldukça iddialı.Beraberinde verilen klavye ve fare 3 farklı cihazla eşleştirilerek kullanılabiliyor. Malzeme kaliteleri oldukça yüksek ve kullanımları kolay tasarlanmışlar.

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Tercih ettiğiniz konfigirasyona göre 1500 dolar ile 2700 dolar arasında Amerika satış fiyatı bulunan Yeni Dell XPS 27’i Türkiye pazarında görme şansımız olacak mı henüz bir bilgi bulunmuyor.



Hepsi bir arada pazarının lideri Apple’ın bile satışlardan memnun olmadığı düşünüldüğünde Windows tabanlı hepsi bir arada bilgisayar üreticileri için bu konseptler tüketici tarafından nasıl karşılanır merak konusu. Tercih ettiğiniz konfigirasyona göre 1500 dolar ile 2700 dolar arasında Amerika satış fiyatı bulunan Yeni Dell XPS 27’i Türkiye pazarında görme şansımız olacak mı henüz bir bilgi bulunmuyor.Hepsi bir arada pazarının lideri Apple’ın bile satışlardan memnun olmadığı düşünüldüğünde Windows tabanlı hepsi bir arada bilgisayar üreticileri için bu konseptler tüketici tarafından nasıl karşılanır merak konusu.