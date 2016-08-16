Yeni Nvidia Mobil GTX 1060, 1070, 1080 inceleme

Monster dizüstü katkıları ile hazırladığımız bu videoda hem Monster'ın yeni nesil dizüstü ailesindeki geliştirmelere göz atıyoruz hem de Nvidia'nın yeni GTX 1000 serisi GPU'larını yakından tanıyoruz.

Şimdi Mobil GPU dediğimizde genelde ismi masa üstü ile aynı ama kendi masa üstündekinin yarısına yakın güçte çözümler geliyor. Haksız da değilsiniz zira bugüne kadar hep böyle oldu. Bir GPU’nun sonunda m harfi yani Mobile kelimesi varsa performansı masaüstünden çok uzak oluyor.



Bu sene Nvidia mobil ekran kartı isimlendirmesinde m harfini bıraktı. Neden mi? Nedeni basit Pascal mimarisinin yüksek verimliliği sayesinde artık masaüstündeki GPU’lar direkt dizüstüne giriyor. Hiç kırpılmadan.



Kırpılmayı boş verin tablodan da görebileceğiniz gibi mobil 1070, masaüstü versiyonundan çok daha güçlü bir GPU olarak dizüstülerde yer alıyor.



Şu bir gerçek ki dizüstü oyunculuğu için yeni bir dönem başlıyor. Artık masaüstü performansında dizüstülere hazır olun.

Bu testimizde Monster’ın yeni Tulpar serisini konuk ettik. Mobil tarafta 1060, 1070, 1080 ve 1080 SLI test konuklarımız oldu.



Monster tarafında 1070 ve 1080’li dizüstülerde ilk dikkat çeken şey yenilenen ses sistemi oluyor. Texas Instruments’ın ses yongaları ve sabre hoparlör sistemi sayesinde eskisine oranla daha derin baslar ve yüksek ses çıkışı almak mümkün hale gelmiş.



Trackpad üzerine eklenen yeni nesil parmak izi okuyucu sayesinde de parmağınızı kaydırmadan tek dokunuşla ekranı açmak mümkün. 1060’dan 1080’e kadar her GPU modelinde kullanıcıya GSync IPS mat ekran standart sunuluyor. Yenilenen klavye aydınlatmasında da artık 16 milyon renk arasından istediğinizi seçip 3 farklı bölgeyi dilediğiniz gibi aydınlatabiliyorsunuz.

VR Ready sistemler aynı zamanda dahili uygulama vasıtasıyla hız aşırtmaya da imkan veriyorlar.



Serinin alınabilecek güçlü versiyonunda Samsung’un hız sınırlarını zorlayan 950 Pro serisinden 2 tane 1TB m2 sata ssd’e eşlik eden her biri 2TB’lık 2 Samsung SSD ile toplam 6TB SSD depolama alanı elde edilebilirken, 32GB DDR4 bellekler yanında masa üstü sürümü 6700K işlemci ve GPU tarafında GDDR5X belleklerle donatılı 1080SLI kullanılıyor.



Bu canavar resmen ateş ediyor. Kapak arkasındaki aydınlatma da oyuncu bilgisayarı temasını güçlendirmiş. Tabi böylesi güçlü donanımlar enerji konusunda da aç oldukları için sistemi toplamda 600W üzeri güç sağlayabilen çift adaptörlü bir düzenek desteklemekte.



Tek 1080 li kurulum için tek adaptör yetiyor. GPU’ların 150W TDP değeri olduğu düşünüldüğünde adaptörlerden biri GPU’ları diğeri de sistemin geri kalanını besliyor gibi düşünülebilir.



Orta üst seviyede konumlanacak 1060’lı sistemler ise daha ince kasalarda alınabiliyorlar. İnce kasalarda yenilenen ses sistemine yer verilmezken klavye aydınlatması, GSync ekran ve parmak okuyucu yine kullanıcıya sunulanlar arasında.



Elimizdeki örnekler erken test örnekleri oldukları için stres testi sonuçlarını ancak tam sürümler elimize geçtiğinde paylaşacağız ama GPU’ların performansları hakkında her şey elimizde şimdi vakit kaybetmeden GPU testlerine geçelim.



3DMark testlerine Full HD çözünürlük sonuçları ile başlıyoruz. Full HD’de 1080SLI için 6700K gerçekten yetersiz kalıyor. GPU’ların artık mobil olmadıklarını direkt masaüstü sürümleri ile yer aldıklarını söylemiştik. Tek istisna 1070’in dizüstü versiyonu daha güçlü ve görülebileceği gibi testte de masaüstü sürümünü geride bırakıyor.



4K testinde ise 6700K darboğaz yaratmayı bırakıyor ve SLI düzeni neredeyse %80’e yakın ciddi bir fark ortaya koyuyor. TimeSpy Dx12 testinde de SLI düzeninin farkı koruduğu gözlerden kaçmıyor. Mobil 1070 hala masaüstü versiyonunun önünde. Fazladan Cuda üniteleri işe yarıyor.



Oyun testlerinde ise Tomb Raider dx12 testinde görülebileceği gibi Full HD çözünürlükte 6700K SLI için problem yaratmaya devam ediyor. Unutmadan 980M’den de söz etmek gerekirse bu GPU’lar yanında lafı bile edilmez.



1060’ı 960’ın yerine gelen GPU sananlar yanılırlar. 1060, 980M’in ağabeyi oluyor.



4K çözünürlükte ise SLI %87 fark ortaya koyuyor. 2. Kart kendini sonuna kadar gösteriyor.



980M’dan ise söz etmeye gerek yok. 1060 hala önde.



GTA5 testleri için de her şey Tomb Raider ile aynı. Full HD’de 6700K SLI’a darboğaz yaparken 4K’da SLI düzeni 60FPS üzeri deneyim sunuyor.



Division ise biraz farklı zira bu oyunun Full HD’sinde düzen aynı ama 4K testlerinde SLI düzeni ne yazık ki tam kapasite çalışamıyor gibi görünüyor.

Oyun deneyimini ise bu setler içinde en fazla ilgiyi göreceğini düşündüğümüz 1060 ile gerçekleştirdik. Division’da ekstra seçenekler açılmadan Full HD’de Ultra detayda yaptığımız testte kart iyi bir performans sergiledi. Zaten masaüstü sürümü neyse burada da aynı şeyi görüyoruz. Bu gerçekten bir devrim.



GTA5’de ise 1060 için biraz uç noktada ayarlar seçili. Full HD ve 4x köşe yumuşatma aktif ultra detay seviyesinde kart 30 kare seni üzerinde akıcı bir deneyim sunuyor.

Nvidia'nın yeni mobil GPU ailesini test edebilmemiz için gece gündüz demeden çalışan ve 1 gün sonra uçuşları olduğu halde ofiste sabahlayarak cihazları teste yetiştiren Monster Dizüstü ekibine teşekkür ederim.