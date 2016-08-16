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Yeni Nvidia Mobil GTX 1060, 1070, 1080 inceleme

2 yıl
51,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Monster dizüstü katkıları ile hazırladığımız bu videoda hem Monster'ın yeni nesil dizüstü ailesindeki geliştirmelere göz atıyoruz hem de Nvidia'nın yeni GTX 1000 serisi GPU'larını yakından tanıyoruz.
Şimdi Mobil GPU dediğimizde genelde ismi masa üstü ile aynı ama kendi masa üstündekinin yarısına yakın güçte çözümler geliyor. Haksız da değilsiniz zira bugüne kadar hep böyle oldu. Bir GPU’nun sonunda m harfi yani Mobile kelimesi varsa performansı masaüstünden çok uzak oluyor.

Bu sene Nvidia mobil ekran kartı isimlendirmesinde m harfini bıraktı. Neden mi? Nedeni basit Pascal mimarisinin yüksek verimliliği sayesinde artık masaüstündeki GPU’lar direkt dizüstüne giriyor. Hiç kırpılmadan.

Kırpılmayı boş verin tablodan da görebileceğiniz gibi mobil 1070, masaüstü versiyonundan çok daha güçlü bir GPU olarak dizüstülerde yer alıyor.

Şu bir gerçek ki dizüstü oyunculuğu için yeni bir dönem başlıyor. Artık masaüstü performansında dizüstülere hazır olun.
Bu testimizde Monster’ın yeni Tulpar serisini konuk ettik. Mobil tarafta 1060, 1070, 1080 ve 1080 SLI test konuklarımız oldu.

Monster tarafında 1070 ve 1080’li dizüstülerde ilk dikkat çeken şey yenilenen ses sistemi oluyor. Texas Instruments’ın ses yongaları ve sabre hoparlör sistemi sayesinde eskisine oranla daha derin baslar ve yüksek ses çıkışı almak mümkün hale gelmiş.

Trackpad üzerine eklenen yeni nesil parmak izi okuyucu sayesinde de parmağınızı kaydırmadan tek dokunuşla ekranı açmak mümkün. 1060’dan 1080’e kadar her GPU modelinde kullanıcıya GSync IPS mat ekran standart sunuluyor. Yenilenen klavye aydınlatmasında da artık 16 milyon renk arasından istediğinizi seçip 3 farklı bölgeyi dilediğiniz gibi aydınlatabiliyorsunuz.
VR Ready sistemler aynı zamanda dahili uygulama vasıtasıyla hız aşırtmaya da imkan veriyorlar.

Serinin alınabilecek güçlü versiyonunda Samsung’un hız sınırlarını zorlayan 950 Pro serisinden 2 tane 1TB m2 sata ssd’e eşlik eden her biri 2TB’lık 2 Samsung SSD ile toplam 6TB SSD depolama alanı elde edilebilirken, 32GB DDR4  bellekler yanında masa üstü sürümü 6700K işlemci ve GPU tarafında GDDR5X belleklerle donatılı 1080SLI kullanılıyor.

Bu canavar resmen ateş ediyor. Kapak arkasındaki aydınlatma da oyuncu bilgisayarı temasını güçlendirmiş. Tabi böylesi güçlü donanımlar enerji konusunda da aç oldukları için sistemi toplamda 600W üzeri güç sağlayabilen çift adaptörlü bir düzenek desteklemekte.

Tek 1080 li kurulum için tek adaptör yetiyor. GPU’ların 150W TDP değeri olduğu düşünüldüğünde adaptörlerden biri GPU’ları diğeri de sistemin geri kalanını besliyor gibi düşünülebilir.

Orta üst seviyede konumlanacak 1060’lı sistemler ise daha ince kasalarda alınabiliyorlar. İnce kasalarda yenilenen ses sistemine yer verilmezken klavye aydınlatması, GSync ekran ve parmak okuyucu yine kullanıcıya sunulanlar arasında.

Elimizdeki örnekler erken test örnekleri oldukları için stres testi sonuçlarını ancak tam sürümler elimize geçtiğinde paylaşacağız ama GPU’ların performansları hakkında her şey elimizde şimdi vakit kaybetmeden GPU testlerine geçelim.

3DMark testlerine Full HD çözünürlük sonuçları ile başlıyoruz. Full HD’de 1080SLI için 6700K gerçekten yetersiz kalıyor. GPU’ların artık mobil olmadıklarını direkt masaüstü sürümleri ile yer aldıklarını söylemiştik. Tek istisna 1070’in dizüstü versiyonu daha güçlü ve görülebileceği gibi testte de masaüstü sürümünü geride bırakıyor.

4K testinde ise 6700K darboğaz yaratmayı bırakıyor ve SLI düzeni neredeyse %80’e yakın ciddi bir fark ortaya koyuyor. TimeSpy Dx12 testinde de SLI düzeninin farkı koruduğu gözlerden kaçmıyor. Mobil 1070 hala masaüstü versiyonunun önünde. Fazladan Cuda üniteleri işe yarıyor.

Oyun testlerinde ise Tomb Raider dx12 testinde görülebileceği gibi Full HD çözünürlükte 6700K SLI için problem yaratmaya devam ediyor. Unutmadan 980M’den de söz etmek gerekirse bu GPU’lar yanında lafı bile edilmez.

1060’ı 960’ın yerine gelen GPU sananlar yanılırlar. 1060, 980M’in ağabeyi oluyor.

4K çözünürlükte ise SLI %87 fark ortaya koyuyor. 2. Kart kendini sonuna kadar gösteriyor.

980M’dan ise söz etmeye gerek yok. 1060 hala önde.

GTA5 testleri için de her şey Tomb Raider ile aynı. Full HD’de 6700K SLI’a darboğaz yaparken 4K’da SLI düzeni 60FPS üzeri deneyim sunuyor.

Division ise biraz farklı zira bu oyunun Full HD’sinde düzen aynı ama 4K testlerinde SLI düzeni ne yazık ki tam kapasite çalışamıyor gibi görünüyor.
Oyun deneyimini ise bu setler içinde en fazla ilgiyi göreceğini düşündüğümüz 1060 ile gerçekleştirdik. Division’da ekstra seçenekler açılmadan Full HD’de Ultra detayda yaptığımız testte kart iyi bir performans sergiledi. Zaten masaüstü sürümü neyse burada da aynı şeyi görüyoruz. Bu gerçekten bir devrim.

GTA5’de ise 1060 için biraz uç noktada ayarlar seçili. Full HD ve 4x köşe yumuşatma aktif ultra detay seviyesinde kart 30 kare seni üzerinde akıcı bir deneyim sunuyor.
Nvidia'nın yeni mobil GPU ailesini test edebilmemiz için gece gündüz demeden çalışan ve 1 gün sonra uçuşları olduğu halde ofiste sabahlayarak cihazları teste yetiştiren Monster Dizüstü ekibine teşekkür ederim. 

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SoMaLiLiGeNç 2 yıl en beğenilen
Yav şöyle 5600tl uygun diyip durmayın teklonoji la bu gelişecek fiyatıda uygun olacak her çıkan yeni laptop uç noktalarda satısa sunuluyor videoyu izleyince büyük bir heyecana kapıldım fiyatı görünce hemen siteyi kapattım
Yav şöyle 5600tl uygun diyip durmayın teklonoji la bu gelişecek fiyatıda uygun olacak her çıkan yeni laptop uç noktalarda satısa sunuluyor videoyu izleyince bü...
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mq1n 2 yıl trulli
trulli

gravelyn

Herşey iyi güzelde bu gpu ların laptoplara fiyat olarak yansıması nasıl olacak acaba
. Gtx 1060 ı 980m fiyatına sattıktan sonra kimsenin işine gelmez. En aşağı 970m fiyatına satarlar o da 5k dan aşağı değil


Monster ın sitesinde yeni modellerin fiyatı mevcut, 1060 lı en ucuz model 5600tl ki bence gayet uygun. Bu fiyatın içinde G-Sync full hd ekran da var. Önceki nesilde üst modellerde standart diğer modellerde opsiyon olarak alınabiliyordu. Testelerde gördüğümüz kadarıyla da 1080p için 1060 hayli hayli yeterli bir kart.

8GB ram ve SSD olmayan bi cihaz için 5600 uygun mu? Yeni nesil gpu dışında hiçbir olumlu tarafı yok takmışlar gpuyu dayamışlar fiyatı...
trulligravelynHerşey iyi güzelde bu gpu ların laptoplara fiyat olarak yansıması nasıl olacak acaba
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ByMr.Brain 2 yıl
Orta seviye gpulu bi laptopa 5600 Tl vermek mantıklı iş değil. Bakın devir değişiyor, yeni nesil oyunlar daha çok gpu gücü istiyor. Yani şimdiki 1060 ile battlefield 1 de alacağın performans, gtx 760m ile battlefield 4 de alacağın performansa eşdeğer olabilir. O zamanlar laptop böyle pahalı değildi. Allahınızı severseniz uygun demeyin, teknoloji geliştikçe fiyatların artması anormal.
Orta seviye gpulu bi laptopa 5600 Tl vermek mantıklı iş değil. Bakın devir değişiyor, yeni nesil oyunlar daha çok gpu gücü istiyor. Yani şimdiki 1060 ile battle...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Orta Seviye Gitarist 1 yıl
Monsterdan ucuzu yok bir yandan..
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Fiyatıda harbi Monstermış hani.
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heyysanadiyom 1 yıl
1070 yerine 1060 almak mantıklı olur mu?
* uzun vadede , çok oyun oynamak ve sıcaklık bakımından karşılaştırırsanız sevinirim
cihaz olarak msi ge63/73 vr raider modelini referans alırsak
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DH Misafiri 2 yıl
Bu laptopların detaylı incelemesini bekliyorum. GTX 1080'li veya 1070'li T7'lerinden birini alıcam ama bir an önce yapın şu incelemeyi hocam. Satışa çıkmasının ardından 2 hafta oldu, ne Technopat ne siz inceleme videosu hazırlamadınız :/ Bir an önce almak istiyorum ama incelemeyi görmeden de cebim varmıyor almaya.
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PanikAtak 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bu laptopların detaylı incelemesini bekliyorum. GTX 1080'li veya 1070'li T7'lerinden birini alıcam ama bir an önce yapın şu incelemeyi hocam. Satışa çıkmasının ardından 2 hafta oldu, ne Technopat ne siz inceleme videosu hazırlamadınız :/ Bir an önce almak istiyorum ama incelemeyi görmeden de cebim varmıyor almaya.

Başka altarnatif mi var :) Seve seve aldırıyorlar ülkede
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BekirTemel 2 yıl
Cidden pahalı
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PanikAtak 2 yıl
Ne tesaduf ya milllet 10xx kartlarin cikmasini bekliyormus.
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muratcan1981 2 yıl
1070 ekran kartına sahip notebooklar 5000 tl nin altını görürmü ne dersiniz
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DH Misafiri 2 yıl
ZÜÜRTÜN ÇENESİNE DÖNDÜRMÜŞLER GENE MUHABBETİ PARASI OLAN ALSIN BNDEKİ MAKİNA 14 K LIK T7 V9.2 4.2GHZ DDR4 64R 1080 LE GORDUGUM MAKS. ISI 56C FPS MİN 67 GÖRDÜM YANİ KISACA MASAÜSTÜ ALIRSIN SADECE EVİNDE DURUR BEN MAKİNEMİ İSTEDİĞİM YERE GÖTÜRÜR RAHAT RAHAT İŞİMİ GÖRÜRÜM AGA
DİPNOT:MSİ TİTAN ALCAKTIM TESADUF MONSTER I FARK ETTİM İYKİ DE ALMIŞIM HEM 10K KARDAYIM HEMDE DAHA İYİ PERFORMANS İNCELİK SESSİZLİK VE SICAKLIK OLMADAN RAHATIM...
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PanikAtak 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ZÜÜRTÜN ÇENESİNE DÖNDÜRMÜŞLER GENE MUHABBETİ PARASI OLAN ALSIN BNDEKİ MAKİNA 14 K LIK T7 V9.2 4.2GHZ DDR4 64R 1080 LE GORDUGUM MAKS. ISI 56C FPS MİN 67 GÖRDÜM YANİ KISACA MASAÜSTÜ ALIRSIN SADECE EVİNDE DURUR BEN MAKİNEMİ İSTEDİĞİM YERE GÖTÜRÜR RAHAT RAHAT İŞİMİ GÖRÜRÜM AGA
DİPNOT:MSİ TİTAN ALCAKTIM TESADUF MONSTER I FARK ETTİM İYKİ DE ALMIŞIM HEM 10K KARDAYIM HEMDE DAHA İYİ PERFORMANS İNCELİK SESSİZLİK VE SICAKLIK OLMADAN RAHATIM...

şu canavarın bir kac fotoğrafını at bakalım ya ağzımız sulandı.
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Strange Night 2 yıl
Sonunda GTX 10 serisi mobiller geldi diye sevinecektim. Fiyatı görünce:


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Akasha_Ether 2 yıl
evet masaüstü oyun bilgisayarları bu seriyle birlikte tarihe karışmasının ilk adımı atılmış oldu. ben birkaç sonraki seriyi düşünüyorum, transistör boyutları daha da küçülürse ve mimari olarak bir takım iyileştirmeler olursa, devir değişir. Masaüstü pc toplama tercih edilirliği azalır. Masaüstü yerine büyük kavisli ekranlı AllInOne'lar ortaya çıkması muhtemeldir.hatta böyle bir şey çıkar benim de durumum el verirse alırım.
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PanikAtak 2 yıl
Piyasa düşen ilk makinalar genelde problemli cihazlardı almamak gerekir bence biraz bekleyip revize ediyorlar cihazlar.Kullanıcılardan gelen şikayetler üzere hemen atlamamak lazım
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canlee89 2 yıl
Eski bir monster kullanıcısı olarak yeni nesil 1xxx serisine şuanda okadar para verilmesi taraftarı değilim 1070m 7500 TL gibi rakamlardan başlıyor 1080m 11.000 TL bunlar bi Notebook un hakettiği rakamlar değil bence
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