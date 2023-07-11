Ekran kartı önerisi arayanlar için en iyi ekran kartı modelleri (2023)

- En iyi ekran kartları (2023) 💯
- 1️⃣ GeForce RTX 4090
- 2️⃣ Radeon RX 7900 XTX
- 3️⃣ Radeon RX 7900 XT
- 4️⃣ GeForce RTX 4070 Ti
- 5️⃣ GeForce RTX 4070
- 6️⃣ Radeon RX 6800 XT
- 7️⃣ GeForce RTX 4060 Ti
- 8️⃣ Radeon RX 6700 XT
- 9️⃣ GeForce RTX 3060
- 🔟 Intel Arc A750
- Ekran kartı alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- 1. Uyumluluk ➰
- 2. Kullanım amacı 🤔
- 3. Marka ve model seçimi 🏷
- 4. Ekran kartı özellikleri 📋
- Yorumlar
İşinizden veya okulunuzda evinize döndünüz ve rahatlamak için oyun oynayacaksınız. Fakat bilgisayarınız oyunlarda istediğiniz performansı vermiyor ve bu nedenle yeni bir ekran kartı almaya karar verdiniz. Eğer kendiniz internette “en iyi ekran kartı hangisi?” diye arar halde bulduysanız doğru yerdesiniz. Burada en iyi ekran kartı modelleri ile birlikte ekran kartı önerileri bulacaksınız.
|Marka-Model 💻
|Fiyat 💲
|Asus ROG Strix GeForce RTX 4090
|59.999 TL
|Asus Radeon TUF RX 7900 XTX
|47.293 TL
|MSI Gaming Trio Classic Radeon RX 7900 XT
|28.558 TL
|MSI Ventus 3x GeForce RTX 4070 Ti
|30.699 TL
|PNY XLR8 Gaming VERTO GeForce RTX 4070
|20.999 TL
|Sapphire Nitro Radeon RX 6800 XT
|19.995 TL
|MSI Ventus 2x GeForce RTX 4060 Ti
|15.752 TL
|Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT
|11.495 TL
|Galax GeForce RTX 3060
|8.099 TL
|Intel Arc A750
|7.327 TL
Ekran kartı yorumları dikkate alındığında; en iyi ekran kartı markaları sıralamasında Asus, MSI ve PNY bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek ekran kartı tavsiyesi olarak ise GeForce RTX 4090, RX 7900 XTX ve RX 7900 XT modelleri; oyun oynamak ve video düzenleme & render işlemleri için öneriliyor.
1️⃣ GeForce RTX 4090
Sadece oyun performansı da değil. Blender, Octane ve V-Ray gibi profesyonel içerik oluşturma iş yüklerinde RTX 4090, RTX 3090 Ti'den yaklaşık yüzde 80 daha, Blender’da RX 7900 XTX'ten üç kat daha hızlı. RTX 4090 için rahatlıkla en iyi Nvidia ekran kartı diyebiliriz. Bununla birlikte Nvidia, büyük çoğunluğa göre en iyi ekran kartı markası konumunda da bulunuyor.
- En hızlı ekran kartı
- 4K ve 8K oyun ve içerik deneyimi için ideal
- Güçlü ışın izleme donanımı
- DLSS 3 desteğiyle ciddi performans artışı
- 24 GB bellek kapasitesi iş yükleri için uygun
2️⃣ Radeon RX 7900 XTX
RX 7900 XTX ekran kartı ile AMD, ışın izlemeyi pek umursamayan herkes için güçlü bir çözüm olmaya devam ediyor diyebiliriz zira kartın en zayıf noktası DLSS 3’e karşı yeterli bir alternatif sunamaması. Evet, FSR2 var ancak hem kalite hem de performans anlamında rakibiyle boy ölçüşemiyor. Kart aynı zamanda profesyonel görevler için de kullanılabilir. AI veya derin öğrenme dışındaki profesyonel çalışmalarda AMD ekran kartı oldukça iyi çalışıyor. RX 7900 XTX, bu nesilde en hızlı AMD ekran kartı konumunda.
- 4K'da bir RX 6950 XT'den çok daha hızlı
- RT olmayan iş yükleri için ideal
- Rakiplerine göre düşük güç tüketimi
- Başarılı ısıl performans
- Yüksek çözünürlük ve yoğun iş yükü için geniş bellek ve bant genişliği
- 24 GB bellek
3️⃣ Radeon RX 7900 XT
- RX 6950 XT'den daha hızlı
- Başarılı tasarım ve soğutma
- Yüksek çözünürlük ve yoğun iş yükü için geniş bellek ve bant genişliği
- RX 7900 XTX'ten biraz daha ucuz
- 4K'ya kadar güçlü rasterleştirme
- 20 GB bellek
4️⃣ GeForce RTX 4070 Ti
- Önceki nesil RTX 3080 Ti’dan hızlı
- Genel olarak 4K 60 FPS için uygun
- RTX 3090 ile neredeyse eşit güçte
- Güçlü DLSS, DLSS 3 ve DXR performansı
- Enerji verimliliği oldukça iddialı
- 12 GB bellek
5️⃣ GeForce RTX 4070
- Güçlü verimlilik ve performans
- 1440p oyunlar için ideal performans
- DLSS, DLSS 3 ve DXR özellikleri
- Rakiplerine nazaran daha iyi ışın izleme performansı
- 12 GB bellek
6️⃣ Radeon RX 6800 XT
- RTX 4060 Ti’dan hızlı
- Eski nesil ancak oyunlar için bol miktarda VRAM
- 1440p için ideal performans
- FSR2 desteği
- Etkileyici Infinity Cache
- 16 GB bellek
7️⃣ GeForce RTX 4060 Ti
- Genel olarak RTX 3060 Ti’dan hızlı
- Güncel mimari
- Oldukça başarılı enerji verimliliği
- RTX 3070’ten yavaş
- DLSS 3 desteği
- 8 GB bellek
8️⃣ Radeon RX 6700 XT
- 1080p ve 1440p’de güçlü oyun performansı
- Fiyat performans ekran kartı
- Rakiplerinden daha ucuz
- 12 GB bellek
9️⃣ GeForce RTX 3060
- Uygun fiyatlı ekran kartı
- Enerji verimliliği kuvvetli
- 1080p için en iyi ekran kartı
- DLSS 2 desteği
- 8 GB bellek
🔟 Intel Arc A750
- AV1 video codec desteği
- Başarılı fiyat performans dengesi
- 1080p’de RX 6600’dan daha hızlı
- Rakiplerine kıyasla 1440p’de daha iyi performans
- XeSS (DLSS ve FSR gibi) desteği
En iyi ekran kartı tavsiyesi listemizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu listede her bütçeye uygun ekran kartı modelleri ile zengin bir içerik oluşturmaya çalıştık. Ekran kartı kullanıcı yorumları ile deneyimi aktardığımız içerikte RTX 4090 gibi en pahalı ekran kartı modelinden Intel Arc A750 gibi ucuz ekran kartı modeline kadar geniş skalada önerilerde bulunduk. Umarız en iyi ekran kartı sıralaması içeriğimiz faydalı olmuştur.
Ekran kartı alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Uyumluluk
- Kullanım amacına uygunluk
- Marka ve model seçimi
- Ekran kartı özellikleri
1. Uyumluluk ➰
Ekran kartı alımında dikkat etmeniz gereken ilk şey sisteminiz için uygun olup olmadığı yani, sisteminizde darboğaza neden olup olmayacağı. Buna ek olarak alacağınız ekran kartının spesifik bir problemi olup olmadığını da araştırmanızı tavsiye ederiz. Uyumluluk maddesi altında ekran kartının ebatlarının bilgisayar kasanızla uyumlu olduğundan da emin olmalısınız.
2. Kullanım amacı 🤔
Ekran kartını günlük basit ofis ihtiyacı için mi yoksa oyun ve ağır yükler için mi alacağınıza karar verin. Buna göre belirleyeceğiniz bütçe ekran kartından alacağınız performansı doğrudan etkiler. Profesyonel olarak 3D tasarım, render, yapay zeka gibi ağır iş yükleriyle uğraşıyorsanız, video içerikler hazırlıyor ve düzenleme işlemlerinin kısa sürmesini istiyorsanız, AMD veya Nvidia’nın profesyonel çözümlerini tercih etmelisiniz. Oyunlar ve genel kullanımı amaçlıyorsanız bu listedekiler gibi Nvidia GeForce RTX veya AMD Radeon markası altındaki modellere bakmalısınız.
3. Marka ve model seçimi 🏷
Ekran kartı tercih ederken karşımıza artık üç marka çıkıyor: Nvidia, AMD ve Intel. Her üç marka da ayrı sürücüler, mimariler ve özellikler kullanıyor. Yapacağınız marka tercihinde sisteminiz için en uygun olanı göz önüne almanız en doğrusu olacaktır. Örneğin sadece G-SYNC destekli bir monitörünüz varsa G-Sync desteğine sahip Nvidia markalı bir kart almanız doğru olacaktır.
4. Ekran kartı özellikleri 📋
Ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus kartın özellikleridir. Bellek miktarı ve tipi artık günümüzde önemlidir. Yeni nesil kartlardan yeni nesil oyunlarda olduğu gibi yüksek miktarda bellek kapasitesi beklemek gerekiyor. Bu bağlamda günümüzde 4 GB ekran kartı veya 8 GB bellekli ekran kartı standartların çok sınırında yer alıyor veya karşılamıyor. Ayrıca güç tüketimine ve soğutma çözümünün performansına da dikkat etmek gerek.
En İyi Ekran Kartları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 18384Kaynakça https://www.amd.com/en/graphics/radeon-rx-graphics https://www.nvidia.com/tr-tr/geforce/graphics-cards/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)