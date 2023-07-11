Ekran kartı önerisi arayanlar için en iyi ekran kartı modelleri (2023)

İşinizden veya okulunuzda evinize döndünüz ve rahatlamak için oyun oynayacaksınız. Fakat bilgisayarınız oyunlarda istediğiniz performansı vermiyor ve bu nedenle yeni bir ekran kartı almaya karar verdiniz. Eğer kendiniz internette “en iyi ekran kartı hangisi?” diye arar halde bulduysanız doğru yerdesiniz. Burada en iyi ekran kartı modelleri ile birlikte ekran kartı önerileri bulacaksınız.

Ekran kartı yorumları dikkate alındığında; en iyi ekran kartı markaları sıralamasında Asus, MSI ve PNY bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek ekran kartı tavsiyesi olarak ise GeForce RTX 4090, RX 7900 XTX ve RX 7900 XT modelleri; oyun oynamak ve video düzenleme & render işlemleri için öneriliyor.

1️⃣ GeForce RTX 4090 Tam Boyutta Gör Eğer en pahalı ekran kartı modelini arıyorsanız doğru yerdesiniz. GeForce RTX 4090 bazıları için dünyanın en iyi ekran kartı ve açıkçası halihazırda piyasa bulunan en güçlü ve en hızlı ekran kartı konumunda. Halihazırda ne RTX 3090 Ti ne RTX 4080 ekran kartı ne de RX 7900 XTX, RTX 4090 ekran kartına dokunamıyor. Oyunlarda 3090 Ti'den ortalama yüzde 60 daha hızlı olan GeForce RTX 4090’dan en iyi şekilde yararlanmak için yüksek yenileme hızına sahip 4K monitöre ihtiyacınız var. Sadece oyun performansı da değil. Blender, Octane ve V-Ray gibi profesyonel içerik oluşturma iş yüklerinde RTX 4090, RTX 3090 Ti'den yaklaşık yüzde 80 daha, Blender’da RX 7900 XTX'ten üç kat daha hızlı. RTX 4090 için rahatlıkla en iyi Nvidia ekran kartı diyebiliriz. Bununla birlikte Nvidia, büyük çoğunluğa göre en iyi ekran kartı markası konumunda da bulunuyor. En hızlı ekran kartı

4K ve 8K oyun ve içerik deneyimi için ideal

Güçlü ışın izleme donanımı

DLSS 3 desteğiyle ciddi performans artışı

24 GB bellek kapasitesi iş yükleri için uygun

2️⃣ Radeon RX 7900 XTX Tam Boyutta Gör Radeon RX 7900 XTX, kısaca en iyi AMD ekran kartı modeli. AMD'nin en son RDNA 3 mimarisiyle gelen RX 7900 XTX, yüzde 33 daha fazla bellek ve bant genişliğine sahip. 6950 XT ile karşılaştırıldığında, yeni GPU ortalama olarak 4K'da yüzde 40 daha hızlı, ancak bu oran 1440p'de yüzde 30'a ve 1080p'de yalnızca yüzde 24'e düşüyor. Ancak bu önemli performans artışı güç tüketimini önemli ölçüde artırmadan sağlanıyor. RX 7900 XTX ekran kartı ile AMD, ışın izlemeyi pek umursamayan herkes için güçlü bir çözüm olmaya devam ediyor diyebiliriz zira kartın en zayıf noktası DLSS 3’e karşı yeterli bir alternatif sunamaması. Evet, FSR2 var ancak hem kalite hem de performans anlamında rakibiyle boy ölçüşemiyor. Kart aynı zamanda profesyonel görevler için de kullanılabilir. AI veya derin öğrenme dışındaki profesyonel çalışmalarda AMD ekran kartı oldukça iyi çalışıyor. RX 7900 XTX, bu nesilde en hızlı AMD ekran kartı konumunda. 4K'da bir RX 6950 XT'den çok daha hızlı

RT olmayan iş yükleri için ideal

Rakiplerine göre düşük güç tüketimi

Başarılı ısıl performans

Yüksek çözünürlük ve yoğun iş yükü için geniş bellek ve bant genişliği

24 GB bellek

3️⃣ Radeon RX 7900 XT Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni RX 7900 XT ekran kartı genel olarak rasterleştirme performansında aşağıdaki RTX 4070 Ti'yi geride bırakıyor ancak iş ışın izleme performansına geldiğinde geriye düşüyor. Ekran kartı fiyatları yükselirken en iyi seçenekleri bulmak zor olsa da RX 7900 XT kullanıcısına oyunlarda tatmin edici bir performans ve ileriye dönük olarak geniş bir bellek miktarı sunuyor. AMD ekran kartı istiyorsanız ancak bir üstteki pahalı geldiyse ve ayrıca fiyat performans ekran kartı arıyorsanız Radeon RX 7900 XT doğru tercih olabilir. Bu ekran kartı da pahalı geliyorsa daha ucuz AMD ekran kartı modelleri olan RX 6950 XT, RX 6800 XT veya RX 6800'ü düşünebilirsiniz. RX 6950 XT'den daha hızlı

Başarılı tasarım ve soğutma

Yüksek çözünürlük ve yoğun iş yükü için geniş bellek ve bant genişliği

RX 7900 XTX'ten biraz daha ucuz

4K'ya kadar güçlü rasterleştirme

20 GB bellek

4️⃣ GeForce RTX 4070 Ti Tam Boyutta Gör En iyi Nvidia ekran kartı modellernden olan GeForce RTX 4070 Ti, bir alttaki RTX 4070’e kıyasla daha yüksek performanslı ve daha yüksek fiyatlı hali diyebiliriz. Muhtemelen RTX 4070 Ti hakkında söylenebilecek en etkileyici şey kartın RTX 3090 ekran kartı ile karşılaştırıldığından daha hızlı olması, özellikle 4K çözünürlükte. Öte yandan AMD’nin RX 7900 XT ve RX 7900 XTX’lerine karşı da gayet iyi performans sergiliyor. Genel olarak iki kartın arasına giren RTX 4070 Ti, DLSS 3 oyuncuların tercihi oluyor. Kendi ailesi içinde baktığımızda ise bu kartın RTX 4080’den daha mantıklı görünüyor. Önceki nesil RTX 3080 Ti’dan hızlı

Genel olarak 4K 60 FPS için uygun

RTX 3090 ile neredeyse eşit güçte

Güçlü DLSS, DLSS 3 ve DXR performansı

Enerji verimliliği oldukça iddialı

12 GB bellek

5️⃣ GeForce RTX 4070 Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4070, olağanüstü performansı veya değeriyle şaşırtmıyor ancak genel olarak önceki nesil RTX 3080 ekran kartı ile eşit seviyede bulunuyor. Yeni Ada Lovelace mimarisi ve özellikleriyle birlikte gelerek fark yaratan RTX 4070 ekran kartı, genel ekran kartı sıralaması göz önüne alındığında AMD'nin RX 6950 XT kartı ile kafa kafada: Rasterleştirmede daha yavaş, ışın izlemede daha hızlı. Ancak DLSS 3 ve enerji tüketimi ile denklerinden önemli ölçüde önde. AMD’nin yeni nesillerine göre ise RX 7900 XT’nin bu kartan biraz daha hızlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Güçlü verimlilik ve performans

1440p oyunlar için ideal performans

DLSS, DLSS 3 ve DXR özellikleri

Rakiplerine nazaran daha iyi ışın izleme performansı

12 GB bellek

6️⃣ Radeon RX 6800 XT Tam Boyutta Gör Radeon RX 6800 XT, 4K çözünürlükte oyun oynamak için ideal bir ekran kartı değil ancak AMD tarafında daha uygun alternatif arayanlar için ideal bir çözüm. Mevcut RX 7000 serisi ekran kartlarından daha eski bir mimariyi kullansa da RX 6800 XT günümüzün tüm oyunlarda başarılı bir performans sergiliyor. Sadece ışın izleme tarafından üstün bir performans beklememek gerekiyor. Radeon RX 6800 XT performans olarak RX 4070'in yaklaşık yüzde 10 altında ve 4060 Ti'nin yaklaşık yüzde 15 üzerinde bulunuyor. Ek olarak şu anda çok az oyun 16GB'tan fazlasına ihtiyaç duyuyor, bu nedenle 6800 XT bu alanda harika bir konumda. Tüm bunların ışığında RX 6800 XT halen daha oyun için en iyi ekran kartı modellerinden birisi. RTX 4060 Ti’dan hızlı

Eski nesil ancak oyunlar için bol miktarda VRAM

1440p için ideal performans

FSR2 desteği

Etkileyici Infinity Cache

16 GB bellek

7️⃣ GeForce RTX 4060 Ti Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4060 Ti bu listeye eklemekte en kararsız kaldığımız ekran kartı diyebiliriz. Fiyat olarak çok uygun değil ve aynı şekilde performans olarak da çok iyi bir yerde değil. Ancak DLSS 3 ve verimlilik göz önüne alındığında bu listeye girmeyi hakkediyor. RTX 3060 Ti'yi yüzde 10-15 oranında geride bırakan kart, düşük bellek miktarı nedeniyle 1080p için ideal ancak 1440p veya daha üstü çözünürlüklerde sıkıntı çıkarma potansiyeline sahip. RTX 4060 Ti, AMD'nin yeni RX 7600'ünden yaklaşık yüzde 35 daha hızlı ve önemli ölçüde daha pahalı ancak ışın izleme ile performans farkı biraz daha açılabiliyor. Ancak bu çok iyi bir kıyaslama değil zira RX 7600 de harika bir yeni ürün değil. Genel olarak RTX 3060 Ti’dan hızlı

Güncel mimari

Oldukça başarılı enerji verimliliği

RTX 3070’ten yavaş

DLSS 3 desteği

8 GB bellek

8️⃣ Radeon RX 6700 XT Tam Boyutta Gör AMD'nin önceki nesil orta/üst seviye ürünleri halihazırda halen daha güçlü bir seçenek olarak duruyor. En iyi ekran kartı sıralaması arasında gösterebileceğimiz kart, 1080p ve 1440p’de halen güçlü. Radeon RX 6700 XT, önceki nesil RX 5700 XT ile aynı sayıda GPU çekirdeğine sahip, ancak önemli ölçüde daha yüksek saat hızları ve daha fazla önbellek, performansa yaklaşık yüzde 30'luk bir artış sağlıyor. Uygun fiyatlı ekran kartı arayanlar için ideal bir seçenek olan RX 6700 XT, ışın izleme dahil olmadığında RTX 3060 Ti’dan daha hızlı. Ek olarak kartın bellek miktarı da yeni nesil oyunlar için yeterli diyebiliriz. 1080p ve 1440p’de güçlü oyun performansı

Fiyat performans ekran kartı

Rakiplerinden daha ucuz

12 GB bellek

9️⃣ GeForce RTX 3060 Tam Boyutta Gör GeForce RTX 3060, esasında bir üstteki ekran kartı modelinde de dediğimiz gibi RX 6700 XT’den daha yavaş bir kart ancak fiyat olarak halihazırda uygun bir noktada bulunuyor. Bu fiyat avantajı da onu yeni ekran kartı almak isteyen ancak cebinden çok para çıkmadan yazılım olarak dengeli bir ürün almak isteyenler için ideal hale getiriyor. Performans açısından RTX 3060, RX 6600 ve RTX 2060 ekran kartları ile kıyaslandığında daha hızlı ancak RTX 2080 Super ve denklerinden daha yavaş. Uygun fiyatlı ekran kartı

Enerji verimliliği kuvvetli

1080p için en iyi ekran kartı

DLSS 2 desteği

8 GB bellek

🔟 Intel Arc A750 Tam Boyutta Gör Intel Arc A750'yi şu anda en uygun fiyatlı ekran kartı seçimlerinden birisi. Intel’in Arc serisi çıkışında sorunlar yaşamış olsa da artık sürücü tarafı belirli bir olgunluğa ulaştı ve kağıt üstündeki gücünü ekrana yansıtmayı başardı. Arc A750, ayrıca etkileyici AV1 hızlandırma ile birlikte geliyor ki bu fiyat segmentinde bu özellik bulunmuyor. A750'nin ışın izleme özelliği de rakiplerine kıyasla benzer şekilde güçlü görünüyor. Intel Arc A750 alınır mı diye düşünüyorsanız cevap kısaca, evet. AMD'nin RX 6650 XT kartı ile çok yakın performans sergileyen kart 1080p oyunlarda RTX 3060’ın biraz gerisinde kalıyor. AV1 video codec desteği

Başarılı fiyat performans dengesi

1080p’de RX 6600’dan daha hızlı

Rakiplerine kıyasla 1440p’de daha iyi performans

XeSS (DLSS ve FSR gibi) desteği

En iyi ekran kartı tavsiyesi listemizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu listede her bütçeye uygun ekran kartı modelleri ile zengin bir içerik oluşturmaya çalıştık. Ekran kartı kullanıcı yorumları ile deneyimi aktardığımız içerikte RTX 4090 gibi en pahalı ekran kartı modelinden Intel Arc A750 gibi ucuz ekran kartı modeline kadar geniş skalada önerilerde bulunduk. Umarız en iyi ekran kartı sıralaması içeriğimiz faydalı olmuştur.

En iyi oyuncu (gaming) koltuğu tavsiyeleri 3 hf. önce eklendi

Ekran kartı alırken nelere dikkat edilmeli ❓ Tam Boyutta Gör Ekran kartı satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: Uyumluluk

Kullanım amacına uygunluk

Marka ve model seçimi

Ekran kartı özellikleri 1. Uyumluluk ➰ Ekran kartı alımında dikkat etmeniz gereken ilk şey sisteminiz için uygun olup olmadığı yani, sisteminizde darboğaza neden olup olmayacağı. Buna ek olarak alacağınız ekran kartının spesifik bir problemi olup olmadığını da araştırmanızı tavsiye ederiz. Uyumluluk maddesi altında ekran kartının ebatlarının bilgisayar kasanızla uyumlu olduğundan da emin olmalısınız. 2. Kullanım amacı 🤔 Ekran kartını günlük basit ofis ihtiyacı için mi yoksa oyun ve ağır yükler için mi alacağınıza karar verin. Buna göre belirleyeceğiniz bütçe ekran kartından alacağınız performansı doğrudan etkiler. Profesyonel olarak 3D tasarım, render, yapay zeka gibi ağır iş yükleriyle uğraşıyorsanız, video içerikler hazırlıyor ve düzenleme işlemlerinin kısa sürmesini istiyorsanız, AMD veya Nvidia’nın profesyonel çözümlerini tercih etmelisiniz. Oyunlar ve genel kullanımı amaçlıyorsanız bu listedekiler gibi Nvidia GeForce RTX veya AMD Radeon markası altındaki modellere bakmalısınız. 3. Marka ve model seçimi 🏷 Ekran kartı tercih ederken karşımıza artık üç marka çıkıyor: Nvidia, AMD ve Intel. Her üç marka da ayrı sürücüler, mimariler ve özellikler kullanıyor. Yapacağınız marka tercihinde sisteminiz için en uygun olanı göz önüne almanız en doğrusu olacaktır. Örneğin sadece G-SYNC destekli bir monitörünüz varsa G-Sync desteğine sahip Nvidia markalı bir kart almanız doğru olacaktır. 4. Ekran kartı özellikleri 📋 Ekran kartı alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus kartın özellikleridir. Bellek miktarı ve tipi artık günümüzde önemlidir. Yeni nesil kartlardan yeni nesil oyunlarda olduğu gibi yüksek miktarda bellek kapasitesi beklemek gerekiyor. Bu bağlamda günümüzde 4 GB ekran kartı veya 8 GB bellekli ekran kartı standartların çok sınırında yer alıyor veya karşılamıyor. Ayrıca güç tüketimine ve soğutma çözümünün performansına da dikkat etmek gerek.

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