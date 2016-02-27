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Yeni Shuttle XPC modelleri, en üst seviyeye hitap ediyor

Küçük yapılar içerisinde güçlü sistemler kullanmaktan hoşlanan tüketiciler için, Shuttle yeni bir çözüm ile geliyor. Shuttle XPC SZ170R8 en iyisini sunmak amacında.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Shuttle XPC modelleri, en üst seviyeye hitap ediyor

Yıllardır her türlü kullanıma yönelik olarak barebone veya tam donanımlı tarzda mini bilgisayar sistemleri geliştiren Shuttle, yüksek depolama kapasitesi ve grafik gücü isteyenlere yönelik olarak XPC SZ170R8 sistemini duyurdu.

Barebone tarzında hazırlanan sistem, Intel Skylake tabanlı Core, Pentium ve Celeron işlemcilere destek sunuyor. 4 adet DDR4 bellek slotunda çift kanal 2133MHz desteğine sahip olan kasa, 64GB'a kadar belleklere imkan tanıyor. Intel HD grafik birimleri ile yetinmek istemeyenler için, PCI-E x16 ve PCI-E x4 slotları üzerinden 120mm yüksekliğe kadar çift slotlu ekran kartları veya RAID kartları takılabiliyor. Standart olarak bir HDMI ve iki DisplayPort çıkışı mevcut. Böylece 4K içerikler en akıcı şekilde oynatılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu"
Kasa içerisine 4 adet 3.5 inçlik HDD veya opsiyonel raf ile 8 adede kadar 2.5 inçlik sürücü sığdırılabiliyor. Intel Rapid Storage Technology ve RAID 0/1/5/10 modları ile, kasayı NAS veya dosya sunucusu olarak da kullanabiliyorsunuz. Hem HDD rafı içerisinde hem de kasa içerisinde soğutma sistemine yer verilmiş. Intel Z170 çipseti üzerinde Intel K serisi ile hız aşırtmak isteyenlere, böylece 120Watt'a kadar ısıl tasarım gücü sunuluyor. Kasa içerisinde 80 Plus Silver sertifikalı 500 Wattlık bir güç kaynağı yer alıyor.

Depolama tarafında ayrıca 1 adet M.2 SSD ve gerekirse başka bir M.2 SSD takabileceğiniz yarı boy mini PCIe genişleme yuvası da mevcut. Kasada Intel Gigabit LAN, SATA 6Gbps, USB3.0, eSATA şeklinde girişler yer alıyor. Kasanın satışına önümüzdeki günlerde başlanacak.
 

http://www.eteknix.com/shuttle-announces-sz170r8-skylake-based-mini-pc/ Yorum Yaz
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OldGamers86 3 yıl
Bayağı hoş duruyor.
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simbolmina 3 yıl
"You can install Skylake LGA1151 processors with a TDP up to 95W" kaynaktan aldığım bilgi bu. İçinde Anakart ve PSU olan bir kasa anladığım kadarıyla. Güzel cihaz.
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