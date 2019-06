MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu

Ayrıca Bkz.

Intel'in geçen yıl itibariyle bilgisayar dünyasına sunduğu mini-STX formatı için, ilk anakart ve kasa yapıları ortaya çıkmaya başladı. MSI, mini-ITX anakart üzerine inşa ettiği Cubi 2 Plus serisi ile, tüketicilere barebone tarzında bir bilgisayar sistemi sunuyor.Firma, Cubi 2 Plus serisi için elde taşınabilir ifadesini kullanıyor. Zaten mini-STX formatı da bu imkanı sunuyor. Mini-STX, NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkmış bir format. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. 140mm x 147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük.Cubi 2 Plus serisi, Intel'in Skylake tabanlı Core işlemci ailesine yer veriyor. Intel HD 530 entegre grafik birimi ile desteklenen seri, 32GB'a kadar DDR4 2133MHz RAM desteği, 256GB'a kadar M.2 SSD desteği, 1TB'a kadar 2.5 inç HDD veya SSD desteği, WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C, HDMI, DisplayPort şeklinde özelliklere yer veriyor. Sistem 90Watt ısıl tasarım gücüne sahip.Seride standart ve vPro şeklinde iki farklı ürün yer alıyor. Cubi 2 Plus modeli H110 çipsetini temel alıyor. Cubi 2 Plus vPro modeli ise Q170 çipsetinin yanında vPro sanallaştırması ile ekstradan bir USB 3.0, USB 2.0 ve HDMI girişi barındırıyor. Seri Mart ayında piyasaya sürülecek.