Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu

Intel'in mini-STX formatı yavaş yavaş piyasada kendisine yer bulmaya başladı. Formatı kullanmak için sabırsızlananlar, Mart ayında MSI'ın Cubi 2 Plus serisini bekleyebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
6
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu

Intel'in geçen yıl itibariyle bilgisayar dünyasına sunduğu mini-STX formatı için, ilk anakart ve kasa yapıları ortaya çıkmaya başladı. MSI, mini-ITX anakart üzerine inşa ettiği Cubi 2 Plus serisi ile, tüketicilere barebone tarzında bir bilgisayar sistemi sunuyor.

Firma, Cubi 2 Plus serisi için elde taşınabilir ifadesini kullanıyor. Zaten mini-STX formatı da bu imkanı sunuyor. Mini-STX, NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme imkanının olmaması nedeniyle ortaya çıkmış bir format. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. 140mm x 147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük.

Ayrıca Bkz. "Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında"

Cubi 2 Plus serisi, Intel'in Skylake tabanlı Core işlemci ailesine yer veriyor. Intel HD 530 entegre grafik birimi ile desteklenen seri, 32GB'a kadar DDR4 2133MHz RAM desteği, 256GB'a kadar M.2 SSD desteği, 1TB'a kadar 2.5 inç HDD veya SSD desteği, WiFi AC, Bluetooth 4.0, USB 3.0, USB 3.0 Type-C, HDMI, DisplayPort şeklinde özelliklere yer veriyor. Sistem 90Watt ısıl tasarım gücüne sahip.

Seride standart ve vPro şeklinde iki farklı ürün yer alıyor. Cubi 2 Plus modeli H110 çipsetini temel alıyor. Cubi 2 Plus vPro modeli ise Q170 çipsetinin yanında vPro sanallaştırması ile ekstradan bir USB 3.0, USB 2.0 ve HDMI girişi barındırıyor. Seri Mart ayında piyasaya sürülecek.  

http://hexus.net/tech/news/systems/90815-msi-announces-cubi-2-plus-mini-stx-pc-systems/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nostromo- 3 yıl
tahir40
Intel 3-4 nesildir işlemci aldıracak bi özellik çıkarmadı. Yıllar önceki 3770K az overclockla 6700K performansı veriyor. Intel artan transistör sayısını iGPU için kullanıyoruz diyor ama hala işe yarar, en azından giriş seviyesi bi ekran kartı performansı vermiyor, 1080p orta ayar fifa falan oynatsa bi konsol alternatifi olarak kullanılabilir.

Baba o işlere amd bakıyor. Topla bi amd a10 7870k lı sistem 1080p en kötü low ayarlarda her oyunu 30 fps oynatıyor. Hele hele fifa 16 1080 medium ayarlarda köşe yumuşatma 2x 60 fps
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilentungul 3 yıl
Bu masaüstünü kullanmaya başlayan var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl Nostromo-
madiko

tahir40

Intel 3-4 nesildir işlemci aldıracak bi özellik çıkarmadı. Yıllar önceki 3770K az overclockla 6700K performansı veriyor. Intel artan transistör sayısını iGPU için kullanıyoruz diyor ama hala işe yarar, en azından giriş seviyesi bi ekran kartı performansı vermiyor, 1080p orta ayar fifa falan oynatsa bi konsol alternatifi olarak kullanılabilir.


Baba o işlere amd bakıyor. Topla bi amd a10 7870k lı sistem 1080p en kötü low ayarlarda her oyunu 30 fps oynatıyor. Hele hele fifa 16 1080 medium ayarlarda köşe yumuşatma 2x 60 fps

7890 öneririm. Yeni soğutucuyla geliyor, güzel birşey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Intel 3-4 nesildir işlemci aldıracak bi özellik çıkarmadı. Yıllar önceki 3770K az overclockla 6700K performansı veriyor. Intel artan transistör sayısını iGPU için kullanıyoruz diyor ama hala işe yarar, en azından giriş seviyesi bi ekran kartı performansı vermiyor, 1080p orta ayar fifa falan oynatsa bi konsol alternatifi olarak kullanılabilir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl
siyah-kırmızı konseptinden sıyrılıp,siyah-mavi modellere geçiş yapmış herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni bir iPad geliyor ancak bu Air 3 olmayabilir 3 yıl 6 GB Bellekli Vivo Xplay 5'in iPhone 6S ile karşılaştırması yayınlandı 3 yıl DJI, Phatom 4'ün ilk videosunu yayınladı 3 yıl Marvell, Linux ve ARM tabanlı işletim sistemlerine desteğini arttırıyor 3 yıl Google VR'ın gizli silahı: Project Tango 3 yıl Microsoft: Bazı Windows 10 uygulamaları Xbox One'a gelecek 3 yıl Apple'dan iPhone 7'nin güvenliği için önemli adım 3 yıl GTA'nın Yayıncısı E3 Fuarında Büyük Bir Duyuru Yapacak 3 yıl Rapor: PS4 benzer donanıma sahip PC'den %60 daha güçlü 3 yıl Sızdırılan iPhone 5se şemaları, tanıdık bir tasarıma işaret ediyor 3 yıl Epson'dan dokunmatik ekranlı hepsi-bir-arada bilgisayar 3 yıl TP-Link, iki yeni mesafe artırıcı duyurdu 3 yıl Apple ve FBI gelecek hafta karşı karşıya gelecek 3 yıl Silverlight yazılımındaki açık tehlike saçıyor 3 yıl Plüton'un buzlu kanyonlarına yepyeni bir bakış 3 yıl Game of Thrones'un yeni posterlerinde ölüm kol geziyor 3 yıl 187 milyon piksellik inanılmaz Samanyolu haritası 3 yıl Android için enerji tüketimini optimize eden yeni bir uygulama 3 yıl Mad Catz'den Galaxy S7 serisi için oyun kontrolcüsü 3 yıl Qualcomm ile özel röportaj "Snapdragon 820, 4,5G, 5G çalışmaları ve fazlası" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu Sonraki Google, AMP projesini devreye sokarak mobil sayfaları hızlandırmaya başladı 3 yıl Xiaomi Mi 5 bileşenleri mercek altına alındı 3 yıl Android Destek Kütüphanesi'ne gece modu desteği geliyor 3 yıl iOS 9'a geçiş %77'de tıkandı 3 yıl Android N sürümüne ait ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 26 Şubat'ta vizyona girecek yeni filmler 3 yıl Google akıllı televizyonlara Chromecast teknolojisini ekleyecek 3 yıl One Plus 3 yılın ilk yarısı bitmeden tanıtılacak 3 yıl Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun 3 yıl Oyun düşmanı senatör rüşvet ve silah kaçakçılığından tutuklandı 3 yıl Gmail, mobil e-postaları daha işlevsel hale getiriyor 3 yıl Apple, iOS 9.3'le Mayıs 1970 hatasına bir düzeltme getiriyor 3 yıl Apple hacklenmesi mümkün olmayan iPhone üzerinde çalışıyor 3 yıl SD Birliğinden 8K ve çoklu-dosya video kaydı için yeni sınıflandırma 3 yıl Huawei ve Leica güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştiriyor 3 yıl Su altında Galaxy S7 kutu açma videosu 3 yıl Sharp resmen Foxconn'un 3 yıl Microsoft uygulama ekosistemini genişletmek için Xamarin’i satın aldı 3 yıl AMD’den Hitman oyun kampanyası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim