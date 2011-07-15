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Yeni Sony VAIO Z'nin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı netleşti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
56,1b
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony taşınabilirlik ve performans konularında dizüstü bilgisayar gamındaki en iddialı modellerini içeren VAIO Z serisinin yeni modellerini, C ve E serisi ile birlikte tanıttı. Amerika pazarında yeni yeni satışa sunulan 1.18 Kg ağırlığında ve 16.65mm kalınlığındaki VAIO Z'nin Ağustos ayında ülkemize giriş yapacağını açıklayan Sony VAIO Grup Ürün Müdürü Levent Ertoğlu, fiyat bilgisine de açıklık getirdi ve VAIO Z'nin yüksek konfigürasyon seçeneği ile Türkiye'de 5000 TL'nin üzerinde bir fiyatlandırmaya sahip olacağını belirtti.

Kasa yapısında, Formula 1'den havacılık endüstrisine kadar pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılan karbon fiber malzemeye yer verilen VAIO Z, 13.1-inç büyüklüğünde ekrana ve 2.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-2620M işlemciye sahip. 8GB DDR3 bellek ve 256GB SSD sürücü ile donatılan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD3000 grafik birimine yer verilirken, bu arada özel bir seçenek daha sunuluyor.
Sony tarafından Power Media Dock olarak isimlendirilen ve görünüm olarak harici optik sürücülerden hiç bir farkı bulunmayan ek donanım, Blu-ray sürücü olarak kullanılabilirken üzerinde ayrıca AMD'nin Radeon HD 6650M grafik birimi de bulunuyor. Yani VAIO Z'yi bu istasyona bağladığınız zaman hem bir Blu-ray sürücüye hem de 1GB bellekli Radeon HD 6650M grafik birimine sahip oluyorsunuz. Temel iki özelliğe ek olarak aynı istasyon üzerinde biri USB 3.0 olmak üzere üç adet USB portu, HDMI ve VGA konnektörlerine de yer veriliyor. 

Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, opsiyonel 3G, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, parmakizi okuyucusu, USB 3.0 portu, HDMI konnektörü, arka aydınlatmalı klavye ve Intel Wireless Display 2.0 kablosuz görüntü aktarım teknolojisi gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar standart olarak 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ancak bu noktada Sony, ek aksesuar olarak slice pil seçeneğini de sunuyor. Dizüstü bilgisayarın altına yerleştirilen bu pil ile kullanım süresi 16 saate kadar arttırılabiliyor.

Ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar arenasında rekabet artarken, Power Media Dock ile farklılık yaratan Sony'nin nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek. 

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aziz77 7 yıl
13.1 inç çok güzel CİhAZ MASAÜSTÜNÜ SATIP BUNU MU ALMALI..
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TechMuhendis 8 yıl
cok guzel ama bıraz pahalı oyuzden ben bunun yerıne S serısı almayı dusunuyorum yıne ınce hafıf bunun kadar olmasadaç 2800 core i5 3500 i7
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detayweb 8 yıl
Ha birde pcyi arcelikten 12 taksitle 1650 tlye almustim hani pahali diyenlere lafim biraz bekleyin 3 4 yil gibi alirsiniz ucuza
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detayweb 8 yıl
Sony kalitesini herkes bilir mesala ben vaio yu ilk aldigimda 3 yil once cikarttigi birmodel olmasina ragmen gunumuz teknolojisinden geri kalir yani yoktu 2yil oncesinden bahsediyorum ve o pcyi sahin marka 92 model aracla takas ettim hehehe ustunede para istiycektim hehehe sony baska haci
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wolf1907 8 yıl detayweb
detayweb

Sony kalitesini herkes bilir mesala ben vaio yu ilk aldigimda 3 yil once cikarttigi birmodel olmasina ragmen gunumuz teknolojisinden geri kalir yani yoktu 2yil oncesinden bahsediyorum ve o pcyi sahin marka 92 model aracla takas ettim hehehe ustunede para istiycektim hehehe sony baska haci


bilgisayarlada böyle bir mantık olamaz...Deverin donanımı neyse tüm markalar onu kullanır zaten...Sony nin 13.3 ince 13.1in kısaca ufak modelleri alınır kullanılır büyük modelleri almaya çok değmez
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mczaga 8 yıl
Docking Station External GPU seçeneği güzel de oradaki GPU ne kadar güçlü ki?
Ayrıca nasıl bir bağlantı ile bağlanıyor Hali hazırda PCI-Express Card girişi olan laptopların Aynı External HDD gibi External GPU Adaptörleri var şu an satışta istediğin herhangi bir desktop Ekran kartını takabiliyorsunuz bu adaptöre .
PCI-Express Card to USB adaptör de var diyorlar ama araştırmadım blmiyorum.
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Hepsisony 8 yıl
İş adamları gibi hafifliye önem veren parası olan insanlar alıyor bu ürünleri arkadaşlar.Çok satılmıcak diyen arkadaşlarada z serileri her zaman istelinen adetde satıyor bilginize.
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DH Misafiri 8 yıl
böyle saçma sapan bir cihaz için o kadar para vermem ! :D
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arrivederci 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

böyle saçma sapan bir cihaz için o kadar para vermem ! :D


saçma dediğin cihazı biraz daha araştır bence. hayatında vaio kullandınmı bilmiyorum ama sony deki ekran kalitesi hangi laptopta var tasarım olarakta bana göre tüm markalardan bir adım önde oldu sony.Kedi ciger meselesiyle olaylara bakmamak lazım.
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hakanr 8 yıl
*absolut*
türk kazığı bu olsa gerek. 2000 dolar yurtdışı fiyatı yani 1.65x2000= 3300tltr de 5bin tl 1700 tl az para değil hani.

Katılmamak elde değil, vergiler bel kırıyor, bide marka bedeli çok fena çoook!
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merttr 8 yıl
3300tl + en az 700 tl vergi var ama 1000tl kar+shipping-handling cidden fazla bir miktar
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arrivederci 8 yıl
türk kazığı bu olsa gerek. 2000 dolar yurtdışı fiyatı yani 1.65x2000= 3300tl
tr de 5bin tl 1700 tl az para değil hani.
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osooso148 8 yıl
Fiyatlandırmasıyla Tr de fazla satması beklenmez sanırım.. Bir de merak ediyorum ıslık sesi kıvamındaki fan sesini dindirebilmişler midir ki?
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