Yeni Sony VAIO Z'nin Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı netleşti

Sony taşınabilirlik ve performans konularında dizüstü bilgisayar gamındaki en iddialı modellerini içeren VAIO Z serisinin yeni modellerini, C ve E serisi ile birlikte tanıttı. Amerika pazarında yeni yeni satışa sunulan 1.18 Kg ağırlığında ve 16.65mm kalınlığındaki VAIO Z'nin Ağustos ayında ülkemize giriş yapacağını açıklayan Sony VAIO Grup Ürün Müdürü Levent Ertoğlu, fiyat bilgisine de açıklık getirdi ve VAIO Z'nin yüksek konfigürasyon seçeneği ile Türkiye'de 5000 TL'nin üzerinde bir fiyatlandırmaya sahip olacağını belirtti.





Kasa yapısında, Formula 1'den havacılık endüstrisine kadar pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılan karbon fiber malzemeye yer verilen VAIO Z, 13.1-inç büyüklüğünde ekrana ve 2.7GHz hızında çalışan çift çekirdekli Core i7-2620M işlemciye sahip. 8GB DDR3 bellek ve 256GB SSD sürücü ile donatılan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarda ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD3000 grafik birimine yer verilirken, bu arada özel bir seçenek daha sunuluyor.

Sony tarafından Power Media Dock olarak isimlendirilen ve görünüm olarak harici optik sürücülerden hiç bir farkı bulunmayan ek donanım, Blu-ray sürücü olarak kullanılabilirken üzerinde ayrıca AMD'nin Radeon HD 6650M grafik birimi de bulunuyor. Yani VAIO Z'yi bu istasyona bağladığınız zaman hem bir Blu-ray sürücüye hem de 1GB bellekli Radeon HD 6650M grafik birimine sahip oluyorsunuz. Temel iki özelliğe ek olarak aynı istasyon üzerinde biri USB 3.0 olmak üzere üç adet USB portu, HDMI ve VGA konnektörlerine de yer veriliyor.





Diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, opsiyonel 3G, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası, parmakizi okuyucusu, USB 3.0 portu, HDMI konnektörü, arka aydınlatmalı klavye ve Intel Wireless Display 2.0 kablosuz görüntü aktarım teknolojisi gibi detaylara yer verilen dizüstü bilgisayar standart olarak 8 saate kadar pil ömrü sunuyor. Ancak bu noktada Sony, ek aksesuar olarak slice pil seçeneğini de sunuyor. Dizüstü bilgisayarın altına yerleştirilen bu pil ile kullanım süresi 16 saate kadar arttırılabiliyor.





Ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar arenasında rekabet artarken, Power Media Dock ile farklılık yaratan Sony'nin nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.