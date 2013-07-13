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Yeni bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü: GlassUp

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü: GlassUp

Google'ın hazırladığı Glass isimli gözlük modelinin açtığı pazarın geleceğini doğru değerlendiren firmalar, yeni modeller hazırlayarak karşımıza çıkıyorlar. Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinden başlatılan güncel projelerden GlassUp, mahremiyet sorunlarına yol açmadan kullanılabiliyor.
Her zaman kullanılabilecek yapıda hazırlanan akıllı gözlük GlassUp, dahili Bluetooth LE kablosuz bağlantı desteği üzerinden akıllı cep telefonları ile iletişim kuruyor ve yan tarafında yer alan ufak projeksiyon sistemi (320 x 240 piksel) sayesinde kullanıcılara E-Posta, metin mesajı, Facebook / Twitter mesajları, haberler, borsa, müze bilgileri, ev otomasyonu, hava durumu, RSS verileri, takvim / etkinlik bilgileri ya da cevapsız çağrılar gibi daha birçok farklı konu hakkında bilgi verebiliyor. Şimdilik sadece yeşil renkli ara yüz ile hazırlanan model, işletim sistemi tarafından Android kullanıyor ve üzerinde kamera olmadığı için Google Glass'ın tartışılan mahremiyet sorunlarına neden olmuyor.
 
Yeni bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü: GlassUp
Ayrıca sporcular için de farklı değerleri ve yol bilgilerini verebilen GlassUp, içerisinde ivme ölçer, pusula, hassas altimetre ve ortam ışığı sensörü gibi ekstra teknik donanımlar da barındırıyor. Tam dolu batarya ile bir gün aktif kullanım ömrü sağlayabildiği belirtilen ve mini USB portu üzerinden şarj olabilen akıllı gözlük, yan tarafında yer alan dokunmatik yüzey üzerinden Google Glass benzeri bir kontrol yapısıyla yönetilebiliyor. Spor ve klasik tasarım anlayışıyla iki farklı model halinde hazırlanan GlassUp, site üzerinde yapılacak 199$ bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor.
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 150,000$ hedefin bitimine 27 gün kala 14,125$'lık kısmını toplayan GlassUp projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Yeni bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü: GlassUp
Yeni bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü: GlassUp

http://www.indiegogo.com/projects/glassup-augmented-reality-glasses-that-display-messages-from-your-smartphone Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
violiniist 6 yıl en beğenilen
adamın anlatırken ağız şapırdatmasından izleyemedim
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OZKNaln 6 yıl
artık sasırılıcak bısey deyıl
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infom@n 6 yıl
violiniist
adamın anlatırken ağız şapırdatmasından izleyemedim

Harbiden ya :)
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infom@n 6 yıl
Numaralısı var mı? :)
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Konungariket Sverige 6 yıl
bakın buraya yazıyorum önümüzdeki 6-7 yıl içerisinde bunların lensleri çıkacak
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Teknoloji çok gelişti ama güvenlik sıkıntısı oluşmaya başladı artık
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FromZeroToHero 6 yıl
kesin bunların da çakması çıkar...
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Puzzles 6 yıl
Bu tarz ürünlerin yaygınlaşmaya başlaması umut verici.
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violiniist 6 yıl en beğenilen
adamın anlatırken ağız şapırdatmasından izleyemedim
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El_domingo 6 yıl
geleceiğin teknolojisi kesinlikle bu 5 senye herkes telefon yerine bu gozluklerden tasıyacak..benim kıl oldugum nokta teknoloji hazırken pazara surmeyisi..cihazın geliştirmeye cok acık..gece gorus ozelliği ekelenebilir mesela..
1 Yanıt Yanıtla
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Burak[Alper] 6 yıl El_domingo
El_domingo
geleceiğin teknolojisi kesinlikle bu 5 senye herkes telefon yerine bu gozluklerden tasıyacak..benim kıl oldugum nokta teknoloji hazırken pazara surmeyisi..cihazın geliştirmeye cok acık..gece gorus ozelliği ekelenebilir mesela..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Krauser ll 6 yıl
tabi gördüler google yapıyor bunlarda atlıycak
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