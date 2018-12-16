Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bulunan CRISPR tekniği ile genler kesilip değiştirilmeden obezite engellenebilir

Bilim insanları yeni geliştirdikleri bir CRISPR tekniği ile obezite sorunu yaşayan fareleri iyileştirmeyi başardılar. Bu heyecan verici gelişme ile ilgili detaylar haberimizde.
5 ay
6,8b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD, Kaliforniya’da bulunan San Francisco Üniversitesinde (UCSF) görev yapan araştırmacılar heyecan verici bir CRISPR yöntemi geliştirdiler. Yeni bulunan yöntem, DNA’yı kesmek ya da değiştirmek yerine ilgili genleri düzenleme üzerine (gen ifadesinin regülasyonu) inşa edilmiş.

CRISPR aracılı aktivasyon (CRISPRa) şeklinde dilimize çevirebileceğimiz yöntemde genler, CRISPR tekniği ile kesilmediği ya da modifiye edilmediği için DNA üzerinde kalıcı bir değişiklik olmuyor, böylece istenmeyen sonuçların alınması ihtimali de düşüyor.

İnsan genomunda her genin iki kopyası bulunuyor. İnsanların karşı karşıya kaldıkları hastalıkların çoğunun sebebi de bu kopyalardan birinin mutasyona uğraması olarak görülüyor. Yeni tekniğin etkinliğini ölçmek isteyen araştırmacılar iki özel gene odaklanmaya karar vermişler. Bunlar, tokluk ve açlık hissini ayarlayan SIM1 ve MC4R genleri. İleri seviye obezite sorunundan muzdarip insanlar, söz konusu genlerden birinin mutasyona uğraması sonucu kontrolsüz iştah ve aşırı yeme sorunları yaşıyorlar.

Hasta fareler iyileşti

CRISPRa yöntemi, SIM1 ya da MC4R genlerinden herhangi birinin tek kopyasının faal olduğu genetik modifikasyona uğratılmış fareler üzerinde denenmiş. Tedaviyle birlikte alınan etkileyici sonuçlar neticesinde hastalıklı farelerin genleri, sağlıklı farelerdeki genlerle benzer ifadeler göstermişler.

Gelişmeleri heyecan verici olarak ifade eden Navneet Matharu, CRISPRa yöntemi uygulanmayan hastalıklı farelerin, düzenli bir beslenme programında bile 6 hafta içinde ileri seviyede obezite sorunu yaşadıklarını vurguluyor.

Tek doz CRISPRa tedavisinin 10 aydan uzun bir süre etkin olduğu ifade ediliyor. Tedavinin insan denekler üzerinde test edilmesi için ise henüz erken.

CRISPRa yöntemi, CRISPR tekniğinin potansiyelini ortaya çıkarmak için genleri kesmenin veya değiştirmenin en doğru metot olmayabileceğini göstermesi açısından önemli. Çalışmada görev alan bir diğer bilim insanı Nadav Ahituv buldukları tedavi yönteminden çok umutlu. Araştırmacıya göre çalışma, obezite üzerine odaklanmış olsa dahi benzer şekilde ortaya çıkan tüm rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilme ihtimaliyle de evrensel hale gelebilecekmiş gibi gözüküyor.


https://www.ucsf.edu/news/2018/12/412511/crispr-joins-battle-bulge-fights-obesity-without-edits-genome Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 ay
Senin kilo almamanı sen nasıl kendin yapmadıysan onlar da kendi yapmamış olamaz mı? Veya bir hata yaptıysa bile artık elinden bir şey gelmiyor olamaz mı? Yani doğuştan sahip olduğun özelliklerin başkasında olmamasıyla insanları suçlaman ya yaşının küçük olduğunu gösteriyor ya da daha olgunlaşamadığını!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IFollowYou 5 ay
dedigim gibi bu isin icinde bagimlilik ve yeme bozuklugu var yani zannettiginiz kadar basit seyler degil. sizin boyle bir sorununuz olmadığı için belki yemek yemeyi birakmak kadar kolay geliyordur ama obez insanlarin cogu bu problemden muzdarip. elbette ki bu aliskanligin bozulmasi gerekiyor ama eroin kullanan bir insan nasil ki bagimliligindan kurtulmak icin efor sarfediyorsa yiyecek bagimliligi yasayan insanlar da benzer efor sarfetmesi gerekiyor. ben de yeme bozukluğu yasayan bir insan olarak kendimi asla doyuramiyorum. karnim full dolu olsa bile yemek istiyorum. ha bu zamana kadar 50 kilodan fazla verdim ve elbette bir disiplin gerekiyor ama 2+2=4 kadar basit degil anlatmaya calistigim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cpt. MacMillan 5 ay
Krippin virüsü gibi olmasın sonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 5 ay
Şu fareler her türlü deneye maruz kalıyorlar ; bir gün bir tanesi saçma bir deney sonucu süper zeka olacak, sonra da hemcinslerine yapılanların intikamını alacak :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 5 ay
Bknz: sprinter usta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 5 ay
Bu CRISPR tekniği üzerine çok fazla çalışma yapılıyor ve sanırım başarılı sonuçlar da elde ediliyor. Geleceğe yön vereceğini düşünüyorum, çok çok önemli bir konu. Süper insanlar ortaya çıkartabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay
Hayatım boyunca ne kadar yesem de kilo alamadım. İnsanlar nasıl obez olmayı başarıyor anlamıyorum. Olanlara da acımıyorum erkenden ölsünler de bir boğaz eksilir, doğal seleksiyon. Onlar kendilerine acımıyor ben neden acıyayım ki...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 5 ay Bay Robot
İşte belki pisboğazlıktan değil de yukarıda anlatıldığı gibi gen bozulmasından ötürü yiyorlardır. Yani öyle olanlar için dediğiniz kanser olana acımıyorum demek gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IFollowYou 5 ay Bay Robot
Obez insanların cogu yeme bozuklugu(eating disorder) ve yemek bagimliligi(cogu uyusturucunun yaratmis oldugu bağımlılığa benzer) sorunlarindan dolayi obez olan insanlar. kilo almak vermek icin kalori hesabi yapmak buna gore rejim belirlemek ve bu rejime sagdik kalarak kolayca kilo alip verebilirsiniz. siz nasil ki kilo almada problem yasiyorsunuz, obez insanlar da benzer sorunlari yasiyor. kisitli fikre ve bilgiye sahip olup bu kadar empati yoksunu bir yorum yapmaniz endise verici.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 5 ay Bay Robot
Belki de herkeste senin ki gibi iyi genetik olmadığından böyle oluyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 5 ay
Asıl tehlike yapay zeka değil CRISPR yöntemidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nty35 5 ay
harika bi haber. paylaşım için teşekkürler :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6819 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gen tedavisi, evrensel ve
5 etiket daha crispr obezite Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Bulut tabanlı akış yapabilen ve maliyet odaklı yeni Xbox, yeni nesil AMD APU'lar ile gelebilir 5 ay Windows 10, Alexa ve alternatifleri için daha fazla destek sunacak 5 ay Turkcell'den girişimcilere 100 bin liralık teknoloji desteği 5 ay Giriş seviyesine yönelik HTC Desire 12s tanıtıldı 5 ay Paris İklim Anlaşması’nın hayata geçmesi için uzlaşıya varıldı 5 ay Metro Exodus'un çıkış tarihi öne çekildi 5 ay Bilim kurgu filmlerini aratmayan uçan motosiklet: Lazareth LMV 496 5 ay Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll öldü 5 ay Huawei Nova 4 tanıtıldı: Ekrana gömülü ön kamera, 48 MP arka kamera 5 ay Hırvatistan’ın yerli ve milli gemisine Aselsan’ın silah sistemi 5 ay Pokémon Go'nun yapımcısı Niantic, 4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 5 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı satışa çıkıyor 5 ay VSCO masaüstü araçları kapanıyor 5 ay .NET Yazılım Geliştirici Konferansı dotnet reconnect 22 Aralık'ta 5 ay McAfee yine satılıyor 5 ay Lenovo Z5s Ferrari versiyonu 12GB RAM sunacak 5 ay Yeni nesil Ryzen APU’ları detaylanıyor 5 ay Xiaomi destekli nReal Light karma gerçeklik gözlüğü yakında satışa sunulacak 5 ay Boeing, en uzun menzile sahip BBJ 777x model özel jetleri piyasaya sürüyor 5 ay Apple'a çentiği gizlediği gerekçesi ile dava açıldı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Yeni bulunan CRISPR tekniği ile genler kesilip değiştirilmeden obezite engellenebilir Sonraki Türkçe Google Asistan nihayet geldi | Mobilite 5 ay Samsung Galaxy S10 sarı renk seçeneğine sahip olabilir 5 ay Steteskoplar mikrop kaynıyor 5 ay Steve Jobs'ın kartviziti açık artırmada 6.259 dolara satıldı 5 ay Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde 5 ay Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor 5 ay Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir 5 ay Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir 5 ay Geç saatlerde başlayan dersler akademik başarıyı artırıyor 5 ay Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu 5 ay Kritik SQLite açığı milyonlarca uygulamayı etkiliyor 5 ay YouTube sahte takipçileri temizledi, abone sayıları düştü 5 ay Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın 5 ay Google Play Oyunlar yeni güncellemesiyle karanlık mod özelliği kazandı 5 ay Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor 5 ay Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor 5 ay Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor 5 ay Bu karınca türü çenesini 324 km/h hızla kapatabiliyor 5 ay Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim