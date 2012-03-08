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Yeni iPad değerlendirme ve video ön inceleme

7 yıl
109b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni iPad'in getirdiklerini ve beklentileri değerlendiriyor ayrıca eklenen özelliklerin ne kadar gerekli olduğunu tartışıyoruz. Ön inceleme kıvamındaki bu videomuzda yeni iPad ile ilgili öğrenmek isteyebileceğiniz her şeye yer vermeye çalıştık.
Yeni iPad beklentilerinizi karşıladı mı? 2056x1536 Piksel çözünürlükten etkilendiniz mi? Bu kadar yüksek bir çözünürlük gerekli miydi? Tableti daha çok hangi iş için kullanıyorsunuz? Oy Ver 2102 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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m.t.y. 7 yıl en beğenilen
11:28
"sırı" mı?
"sırrı" deseydin bari gün bey :)
ama fena fikir değil, Türk asistan: "sırrı"
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Pardus Linux 7 yıl
Patronla aynı videoda Mesut Çevik. :)
Açıkçası ekranı dışında şaşırtacak hiç bir şeyi yok o da ne kadar gerekli belli değil beki de gerekliliğin dışında cihazı oyunlarda dar boğaza sokabilecek bir durum üstelik 264 ppi ile pazarlama stratejisi olduğu kabak gibi ortada olan Yalancı Retine Ekran ile 3. nesil iPad.
Android tarafına baktığımızda ise 28 nm teknolojili yeni CPU'lar, 4 çekirdekli işlemciler, Cortex-A15 tabanlı yeni işlemciler, 1 GB ve üzeri RAM'ler yeni GPU'lar, tüm görüntü içerikleriyle daha uyumlu 16:9 Full HD ekranlarla daha üstün, daha yenilikçi olduğunu açıkça görüyoruz. Artık Apple yenilikçi olmaktan çıkmış hatta geriden takip eden bir firma haline gelmiş olduğunu yeni iPad ile daha iyi kanıtlamıştır fazla söze gerek yok bir süre daha kendini tekrar edecek ve Mac ile Microsoft'un Windows'u karşısında düştüğü duruma Google'ın Anroid'i ile mobil alanda da düşecektir. Kazanan yine özgürlük olacaktır hiç bir zaman kısıtlamlarla zormalarla ayakta kalınmaz en azından uzun süre, Android gibi özgür bir platform her zaman gelişecektir çünkü kimsenin tekelinde olmadığından isteyen istediği teknoljiyi çat diye koyabiliyor, isteyen istediği yazılmı çat diye çıkartabiliyor sonuç olarak her alanda ve her seviyede inanılmaz bir büyümeye imza atabiliyor. iOs ise sadece Apple tekelinde Apple'ın izni olmadan adım atamazsınız üzerinde en son teknolji olsa kullanmazsınız ama Android'te firma kapasa custom ROM ile çözersiniz vs. vs. tüm özgürlükleri yazmak imkansız vel hasıl kazanan yine özgürlük olacaktır.
Patronla aynı videoda Mesut Çevik. :)Açıkçası ekranı dışında şaşırtacak hiç bir şeyi yok o da ne kadar gerekli belli değil beki de gerekliliğin dışında ciha...
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a.f.y. 7 yıl
Arkadaş haklı gerçekten mantıklı değil.

şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık gösterecektir ( tanıtımdaki videoda söylendiğine göre. "videonun 05:15 den sonraki dakikalarını izleyin")

yine uygulamlar, siteler, içerikler bu çözünürlükte problem teşkil edecektir.

apple bile yeni ipad in tanıtımında 1080p çözünürlükte bir prejeksiyon kullanmıştır.

apple kendi standartını ortaya koyarak tüm kendinden başka materyallerden kendisini soyutlamış oldu.

bu çözünürlükteki tüm ürünleri apple ın bize verdiği kadarını ve ancak ücretini ödeyerek sahip olabileceğiz.

bu strateji çok ahlaksızca.
Arkadaş haklı gerçekten mantıklı değil.şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık göst...
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keremkaya 7 yıl
Yazim bulunsun
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ganeja 7 yıl
Güzel özet..
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes bişeyler söylemiş Mesut Çevik neden önyargılı yaklaştığınızı sorabilirmiyim? Apple mühendisleri çalışanları bi cihazı piyasaya sürmek istediklerinde emin olun içiniz rahat olsun deniyorlardır, kaygılanması gereken onlar.
Çakma/yalancı retina display diyen iPhone4 ve 4S ekranlarının iyi olmadığını düşünen arkadaşlar daha iyisini gösterinde artık tartışmayalım.Kullanıyorum 4S i ve onun ekranından sonra çoğu ekran uzaktan izlemediğim/bakmadığım sürece rahatsız ediyor beni.Özelliklede iPad2 ekranı gerçekten iPhone4S ten sonra rahatsız ediyor.Değinmek istediğim başka bir olay benim cihazımda 4 çekirdek var 1gb ram var sende yok.Evet 4S te böyle bi olay yok ama ben cihazın kitlenip kendinden geçtiğini kasılma yaptığını görmedim daha."Birçok uygulamayı aynı anda kullanmama rağmen!"
Web sayfalarında böyle bir pixel desteği olmadığı görüntünün bulanık olacağı kanısındasınız.Samsung SmartTV kullanıyorum evimde 1920*1080 internete de giriyorum dediğiniz doğru desteği olmayan siteler var ama bulanık görmüyorum ben onları sanırım iPad de böyle bi durum olmayacak.Yapmak istediğiniz daha cihazı incelemeden Apple a karşı çıkmak.
Cihazın daha kalın olması tamam orda hemfikiriz.Ama Apple in yaptığı bir şeyi de beğenin arkadaşlar.
O beğenmediğiniz RetinaDisplay üreticisi Samsung değilmi?Hani şu Android sevdasına öldüğünüz telefonları yapan firma.Android bir telefonu değilde iPhone seçmemin sebebi; Android de güncelleme olduğunda herkes faydalanabiliyormu yoksa bazı ve yeni cihazlaramı geliyor? Özgürlük diyorsak eğer bana Android4 çıktı 5 çıktı sen güncelleyemezsin HTC xxx yok sende diğer model var onda Android3 çalışır diyen bi mantık ne kadar özgürlük sunuyor size Allah aşkına...
İsteyen kesesine göre, zevkine göre cihaz seçer.Zevkleri tartışacak değilim ama sizin anlamanızı istediğim bi olay var ; Android iOS u döver muhabbetinden vazgeçin artık.
Artılarını, eksilerini konuşalım düzeyli,saygılı,anlayışlı bir şekilde her foruma giripte haber okumak istediğimde seviyesiz sürekli sataşma halinde olan insanlar yorumlar görüyorum.Derdiniz ne ? Hissenizmi var Samsunda,Apple da gerekmi var bu kadar atışmaya?
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saijero 7 yıl
applecılar ikidir beklediğini bulamıyor deyip alaycı bi tavır takınsam çok mu kızarlar acaba :) banzaiiii Android
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Beograd 7 yıl saijero
saijero
applecılar ikidir beklediğini bulamıyor deyip alaycı bi tavır takınsam çok mu kızarlar acaba :) banzaiiii Android

Haklısın . Applein havası söndü gibi..
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gduman 7 yıl
Chip denmeye basladi konu bitmistir bence :)
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a.f.y. 7 yıl
Arkadaş haklı gerçekten mantıklı değil.

şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık gösterecektir ( tanıtımdaki videoda söylendiğine göre. "videonun 05:15 den sonraki dakikalarını izleyin")

yine uygulamlar, siteler, içerikler bu çözünürlükte problem teşkil edecektir.

apple bile yeni ipad in tanıtımında 1080p çözünürlükte bir prejeksiyon kullanmıştır.

apple kendi standartını ortaya koyarak tüm kendinden başka materyallerden kendisini soyutlamış oldu.

bu çözünürlükteki tüm ürünleri apple ın bize verdiği kadarını ve ancak ücretini ödeyerek sahip olabileceğiz.

bu strateji çok ahlaksızca.
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sticer12 7 yıl
ZgodaN
Parasını hak etmiyor

diğer tabletler hakkediyor demiyorum ama bencede hakketmiyor
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Beograd 7 yıl sticer12
sticer12
ZgodaN
Parasını hak etmiyor

diğer tabletler hakkediyor demiyorum ama bencede hakketmiyor

Yani önceki nesile gore ben bir farklılık pek göremedim. .. Ha fiyatı artmiş o ayrı..
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Beograd 7 yıl
Parasını hak etmiyor
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sticer12 7 yıl
arkadaşlar bişe söylicem apple siriden memnun değilmiki ipad 3 e siri koymuyor
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Attorney58 7 yıl
Sallana seyler yazma burda kardesim, yok appke dini bilmem ne?!! 6 ay gayet yeterli zaman 36 eyalet gezdim anlattirma burda
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Virtual Reality 7 yıl Attorney58
postal58

Sallana seyler yazma burda kardesim, yok appke dini bilmem ne?!! 6 ay gayet yeterli zaman 36 eyalet gezdim anlattirma burda

Chip dergisi Şubat 2012 sayfa 138-139-140-141 i okuda cahilliğini gider. Apple dini neymiş öğren. Papanın dahi açıklamaları var. Abd sana yaramamış

Bir takım insanlar kendini o kadar kaptırmış ki apple a ne çıkartsa dünyanın en iyi cihazı zannediyor. Senden bunlardan birisin konuşmalarından belli oluyor.

Senle polemiğe girmek istemiyorum bu son yazım. Chip dergisi şubat 2012 saysında bahsettiğim sayfaları oku yanlış bildiğin şeylerin doğrusunu öğren.

Abd de 6 ay kaldım böyle bir şey görmedim diyorsun. 6 ayda ne göreceksin ki abd de yaşayan insanlardan bile haberi olmayanlar varken. Tamam Abd ye gittiğini anladık sık sık belirtmene gerek yok. Bu din zaten tanınsa ana haber bültenlerinde de çıkar. Böyle bir oluşum başlamış ve git gide büyüyor. Dergiyi oku anlarsın.
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