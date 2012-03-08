Yeni iPad değerlendirme ve video ön inceleme

Yeni iPad'in getirdiklerini ve beklentileri değerlendiriyor ayrıca eklenen özelliklerin ne kadar gerekli olduğunu tartışıyoruz. Ön inceleme kıvamındaki bu videomuzda yeni iPad ile ilgili öğrenmek isteyebileceğiniz her şeye yer vermeye çalıştık.

Yeni iPad beklentilerinizi karşıladı mı? Beklediğimden de iyi bir cihaz ile karşılaştım. Evet Hayır 2056x1536 Piksel çözünürlükten etkilendiniz mi? Evet Hayır Bu kadar yüksek bir çözünürlük gerekli miydi? Evet Farketmez Hayır Tableti daha çok hangi iş için kullanıyorsunuz? İnternet Bağlantısı (E-Posta, WEB, Sosyal Medya) Oyun Video ve Müzik Uygulamalar Diğer Oy Ver 2102 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Yeni iPad beklentilerinizi karşıladı mı? Beklediğimden de iyi bir cihaz ile karşılaştım. Evet Hayır 2056x1536 Piksel çözünürlükten etkilendiniz mi? Evet Hayır Bu kadar yüksek bir çözünürlük gerekli miydi? Evet Farketmez Hayır Tableti daha çok hangi iş için kullanıyorsunuz? İnternet Bağlantısı (E-Posta, WEB, Sosyal Medya) Oyun Video ve Müzik Uygulamalar Diğer Anket Sonlandı 2102 kişi oy verdi. Sonuçları Göster