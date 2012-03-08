Yeni iPad değerlendirme ve video ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Yeni iPad'in getirdiklerini ve beklentileri değerlendiriyor ayrıca eklenen özelliklerin ne kadar gerekli olduğunu tartışıyoruz. Ön inceleme kıvamındaki bu videomuzda yeni iPad ile ilgili öğrenmek isteyebileceğiniz her şeye yer vermeye çalıştık.
Yeni iPad beklentilerinizi karşıladı mı? 2056x1536 Piksel çözünürlükten etkilendiniz mi? Bu kadar yüksek bir çözünürlük gerekli miydi? Tableti daha çok hangi iş için kullanıyorsunuz? Oy Ver 2102 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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"sırı" mı?
"sırrı" deseydin bari gün bey :)
ama fena fikir değil, Türk asistan: "sırrı"
Açıkçası ekranı dışında şaşırtacak hiç bir şeyi yok o da ne kadar gerekli belli değil beki de gerekliliğin dışında cihazı oyunlarda dar boğaza sokabilecek bir durum üstelik 264 ppi ile pazarlama stratejisi olduğu kabak gibi ortada olan Yalancı Retine Ekran ile 3. nesil iPad.
Android tarafına baktığımızda ise 28 nm teknolojili yeni CPU'lar, 4 çekirdekli işlemciler, Cortex-A15 tabanlı yeni işlemciler, 1 GB ve üzeri RAM'ler yeni GPU'lar, tüm görüntü içerikleriyle daha uyumlu 16:9 Full HD ekranlarla daha üstün, daha yenilikçi olduğunu açıkça görüyoruz. Artık Apple yenilikçi olmaktan çıkmış hatta geriden takip eden bir firma haline gelmiş olduğunu yeni iPad ile daha iyi kanıtlamıştır fazla söze gerek yok bir süre daha kendini tekrar edecek ve Mac ile Microsoft'un Windows'u karşısında düştüğü duruma Google'ın Anroid'i ile mobil alanda da düşecektir. Kazanan yine özgürlük olacaktır hiç bir zaman kısıtlamlarla zormalarla ayakta kalınmaz en azından uzun süre, Android gibi özgür bir platform her zaman gelişecektir çünkü kimsenin tekelinde olmadığından isteyen istediği teknoljiyi çat diye koyabiliyor, isteyen istediği yazılmı çat diye çıkartabiliyor sonuç olarak her alanda ve her seviyede inanılmaz bir büyümeye imza atabiliyor. iOs ise sadece Apple tekelinde Apple'ın izni olmadan adım atamazsınız üzerinde en son teknolji olsa kullanmazsınız ama Android'te firma kapasa custom ROM ile çözersiniz vs. vs. tüm özgürlükleri yazmak imkansız vel hasıl kazanan yine özgürlük olacaktır.
şu anda tüm filmler 1080p ye göre çekilmiş ve riplenmiş durumda, piyasadaki bu filmleri yeni ipad bulanık gösterecektir ( tanıtımdaki videoda söylendiğine göre. "videonun 05:15 den sonraki dakikalarını izleyin")
yine uygulamlar, siteler, içerikler bu çözünürlükte problem teşkil edecektir.
apple bile yeni ipad in tanıtımında 1080p çözünürlükte bir prejeksiyon kullanmıştır.
apple kendi standartını ortaya koyarak tüm kendinden başka materyallerden kendisini soyutlamış oldu.
bu çözünürlükteki tüm ürünleri apple ın bize verdiği kadarını ve ancak ücretini ödeyerek sahip olabileceğiz.
bu strateji çok ahlaksızca.