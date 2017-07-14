Yeni nesil Audi A1 böyle görünecek

Audi, A8 amiral gemisinin lansmanının ardından 2018 yılı sonuna kadar beş yeni modelin örtüsünü kaldıracak. Tanıtılması beklenen araçlar arasında A1 süper mini de var. Önümüzdeki sene ikinci nesil olarak boy göstermesi beklenen otomobilin dijital bir görüntüsü ortaya çıktı.

Audi, ikinci nesil sürecine giren süper minisini daha üst sınıf yapmayı düşünüyor. A1, render görselden de görülebileceği gibi A8 tarafından sahneye çıkarılan tanıdık bir tasarıma bürünecek. Otomobilin ilk nesildeki iki tonlu tasarımın aksine geleneksel bir tavan tasarımına sahip olması bekleniyor. Dış dikiz aynaları yeniden konumlandırılırken, aracın C sütunu da geleneksel bir yapıda olacak.

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Farlar mevcut A1'den daha köşeli ve olgun bir görünüm kazanırken, ön kısımda Audi ızgarası konumlanacak. Yeni A1'in sadece beş kapılı konfigürasyonda sunulacağı söyleniyor. Şirketin iki kapılı varyantı rafa kaldırma ihtimali var. Yeni aracın uzun gövdesi, daha fazla kabin alanı yaratma konusunda büyük avantajlar sağlayacak.

İkinci nesil A1'in modüler MQB platformunun en kısa sürümünü temel alacağını belirtelim. Otomobilin benzinli ve dizel turboşarjlı motor seçenekleri olacak. En küçük Audi için plug-in hibrit varyantı da göz ardı edilmemiş durumda. Yeni A1'in önümüzdeki sene 2019 model olarak çıkması bekleniyor. Araç, SEAT'ın İspanya'daki Martorell tesisinde Volkswagen grubundaki kardeşlerinin yanında üretilecek.