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Yeni nesil Audi A1 böyle görünecek

Audi tarafından önümüzdeki sene piyasaya sürülmesi beklenen ikinci nesil A1'in render görüntüsü oluşturuldu. İşte Audi ailesinin en küçük otomobilinin yeni tasarımı...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
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16
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni nesil Audi A1 böyle görünecek
Audi, A8 amiral gemisinin lansmanının ardından 2018 yılı sonuna kadar beş yeni modelin örtüsünü kaldıracak. Tanıtılması beklenen araçlar arasında A1 süper mini de var. Önümüzdeki sene ikinci nesil olarak boy göstermesi beklenen otomobilin dijital bir görüntüsü ortaya çıktı.
 
Audi, ikinci nesil sürecine giren süper minisini daha üst sınıf yapmayı düşünüyor. A1, render görselden de görülebileceği gibi A8 tarafından sahneye çıkarılan tanıdık bir tasarıma bürünecek. Otomobilin ilk nesildeki iki tonlu tasarımın aksine geleneksel bir tavan tasarımına sahip olması bekleniyor. Dış dikiz aynaları yeniden konumlandırılırken, aracın C sütunu da geleneksel bir yapıda olacak.
 
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Audi A8 tanıtıldı"
Farlar mevcut A1'den daha köşeli ve olgun bir görünüm kazanırken, ön kısımda Audi ızgarası konumlanacak. Yeni A1'in sadece beş kapılı konfigürasyonda sunulacağı söyleniyor. Şirketin iki kapılı varyantı rafa kaldırma ihtimali var. Yeni aracın uzun gövdesi, daha fazla kabin alanı yaratma konusunda büyük avantajlar sağlayacak.
 
İkinci nesil A1'in modüler MQB platformunun en kısa sürümünü temel alacağını belirtelim. Otomobilin benzinli ve dizel turboşarjlı motor seçenekleri olacak. En küçük Audi için plug-in hibrit varyantı da göz ardı edilmemiş durumda. Yeni A1'in önümüzdeki sene 2019 model olarak çıkması bekleniyor. Araç, SEAT'ın İspanya'daki Martorell tesisinde Volkswagen grubundaki kardeşlerinin yanında üretilecek.

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danGerfuLL 2 yıl en beğenilen
Full dizel otomatik Astra parasina 1.0 benzinli orta paket A1 olur; cunku premium.
Tabi yersen.
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turkeril 2 yıl
Ç*kline :)
Aslında Vag yeni model lansmanlarını lacivert renk ile yapmalı
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Master_Evil 2 yıl
en iyi b sınıfı araç olacak muhtemelen
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redbul_540 2 yıl
Bu sınıfın şuan en kaliteli aracı.Yine öyle olacaktır.Fiyatı C sınıfı araçlardan yüksek ama zaten alıcı kitlesi farklı.

Bu aracın alıcı kitlesi genelde Belirli bir gelir düzeyinin üzerinde olan Evinde Bir Audi A4 veya A6 olupta kaliteli küçük bir 2.araba alalım hanım markete gider çocukları okula götürür vs..diye düşünen kişiler.

Hyundai i20 bakan memur arkadaşımız zaten bu araca bakmaz.
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teneke1236737 2 yıl
Ön taraf Hyundai alıntı.Çakma Preminyum seni.
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Karaçay 2 yıl
kim ne derse desin ben hastasıyım bu a1lerin.. tam bir otoban faresi hem de audi
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JoeyBane 2 yıl
Plakanın yazı tipi kurallara uymuyor egmye bildirdim.
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Master_Evil 2 yıl
en iyi b sınıfı araç olacak muhtemelen
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fotifoti 2 yıl
ne kadar da yeni duruyor
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Ancak Turkcell, Vodafone falan alır. A3 ile hiçbir farkı yok neredeyse, hatta ondan daha pahalı.
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TheNewAtilla 2 yıl
bunu alana kadar mini Cooper alırım. zaten bizim millet kafadan golf aldığı için trye gelmesede olur
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zeytinkoy 2 yıl
Audi'nin en gereksiz ve anlamsız aracı.
Bir ara fiyatı A3 ile yarışıyordu, şimdi nedir bilmiyorum.
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Nike Tyson 2 yıl zeytinkoy
zeytinkoy
Audi'nin en gereksiz ve anlamsız aracı.
Bir ara fiyatı A3 ile yarışıyordu, şimdi nedir bilmiyorum.

Bir dusun eger bu araci ucuza satarlarsa a3'un satislari duser.
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turkeril 2 yıl
Ç*kline :)
Aslında Vag yeni model lansmanlarını lacivert renk ile yapmalı
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aaguler 2 yıl turkeril
Hocam ya, fazla ince görmüşsün. Acep vw fanboyları anlamış mıdır manasını? Yoksa 82 anayasasıyla aşağı yukarı aynı yıl tasarımı yapılan kokpite sahip golf, pırpırTA ve bazatlarıyla direksiyon aşkı yaşamaya devam mı ederler?
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