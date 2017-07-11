Yeni nesil Audi A8 tanıtıldı

Audi, bugün Barselona'daki Audi Zirvesi'nde dördüncü nesil A8 amiral gemisini sahneye çıkardı. İlk kez gerçekleşen Audi zirvesi, Alman markanın premium dijital otomobil şirketi olma planlarının yanı sıra, yeni tasarım dilini ortaya çıkardı.

Audi'nin amiral gemisi sedan modeli A8, serideki diğer sedanların izinden yürüyeceği yepyeni bir tasarımın örtüsünü kaldırmış durumda. Lazer ışıklarla donatılmış keskin HD Matrix LED farlar, ikonik Audi ızgarasının hemen yanıbaşında duruyor. OLED teknolojisine sahip stop lambası ise yatay yerleşimiyle araca farklı bir görünüm kazandırmış.

A8'in vurgulanması gereken özel yanlarından biri de lüks sedana sportif hava kazandıran eğimli tavan çizgisi olarak ön plana çıkmış durumda. Genel olarak, yeni A8'in 2014'te sergilenen Audi Prologue tasarımına sadık kaldığını söyleyebiliriz.

İç kısmına geldiğimizde A8'in kabin bölümünün tamamen yenilendiğini görüyoruz. Haptik geribildirimli yepyeni bir MMI sistemi var. 10.1 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence ekranı, merkezi gösterge paneline ve Ingolstadt merkezli otomobil üreticisinin sunduğu tüm bağlı servislere hakim durumda.

Delikli döşeme, elektrikle kontrol edilen havalandırma çıkışları, ambiyans ışıkları ve ön yolcu koltuğunun arkasına yerleştirilen ayak masajı paneli gibi diğer öğeler de lüks sedanın kabinini tamamlayan diğer öğeler olarak sıralanıyor.

A8 başlangıçta 3.0 litrelik V6 turboşarjlı benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip olacak. TDI dizel 290 beygir güç üretirken, TFSI 340 beygire çıkabilecek. Bunları daha sonradan biri 435 beygir 4.0 litre TDI, diğer ise 460 beygir 4.0 litrelik TFSI olmak üzere iki V8 motor takip edecek. En üste konumlandırılmış 585 beygir güce ship 6.0 litrelik W12 devinin bunların arasına sonradan katılması bekleniyor.

A8, standart olarak 48 volt hafif hybrid elektrik sistemi ile birlikte gelecek. A8 L e-tron quattro plug-in hibrit modelinin ise, elektrik motoruyla bağlantılı 3.0 litrelik TFSI motoruyla 450 beygir ve 700 Nm'lik bir tork üretebildiğini belirtelim.

A8 aynı zamanda otomobil üreticisinin uzaktan park etme ve trafikte sürüş asistanlı (Traffic Jam Pilot) 3. seviye otonom sürüş teknolojisine de sahip durumda. Yeni A8, aktif ayarlanabilir süspansiyonun yanı sıra manevra kabiliyetini artıran dört tekerden direksiyon hakimiyeti sunuyor.

Neckarsulm tesisinde inşa edilecek yeni Audi A8 ve A8 L modellerinin bu yıl yollarda olması bekleniyor. A8'in Avrupa fiyatı 90.600 euro, A8 L'in ise 94.100 euro olarak belirlenmiş durumda.

http://www.bangkokpost.com/auto/news/1285167/new-audi-a8-revealed-with-self-driving-technology