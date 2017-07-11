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Yeni nesil Audi A8 tanıtıldı

Dördüncü nesil Audi A8, Barselona'da gerçekleştirilen Audi Zirvesi'nde sahneye çıktı. Audi'nin 3. seviye otonom sürüş teknolojisine sahip lüks aracının tüm detayları ve fiyat etiketi haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi, bugün Barselona'daki Audi Zirvesi'nde dördüncü nesil A8 amiral gemisini sahneye çıkardı. İlk kez gerçekleşen Audi zirvesi, Alman markanın premium dijital otomobil şirketi olma planlarının yanı sıra, yeni tasarım dilini ortaya çıkardı.
 
Audi'nin amiral gemisi sedan modeli A8, serideki diğer sedanların izinden yürüyeceği yepyeni bir tasarımın örtüsünü kaldırmış durumda. Lazer ışıklarla donatılmış keskin HD Matrix LED farlar, ikonik Audi ızgarasının hemen yanıbaşında duruyor. OLED teknolojisine sahip stop lambası ise yatay yerleşimiyle araca farklı bir görünüm kazandırmış.
 
A8'in vurgulanması gereken özel yanlarından biri de lüks sedana sportif hava kazandıran eğimli tavan çizgisi olarak ön plana çıkmış durumda. Genel olarak, yeni A8'in 2014'te sergilenen Audi Prologue tasarımına sadık kaldığını söyleyebiliriz.
 
İç kısmına geldiğimizde A8'in kabin bölümünün tamamen yenilendiğini görüyoruz. Haptik geribildirimli yepyeni bir MMI sistemi var. 10.1 inç dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence ekranı, merkezi gösterge paneline ve Ingolstadt merkezli otomobil üreticisinin sunduğu tüm bağlı servislere hakim durumda.
 
Delikli döşeme, elektrikle kontrol edilen havalandırma çıkışları, ambiyans ışıkları ve ön yolcu koltuğunun arkasına yerleştirilen ayak masajı paneli gibi diğer öğeler de lüks sedanın kabinini tamamlayan diğer öğeler olarak sıralanıyor.
 
A8 başlangıçta 3.0 litrelik V6 turboşarjlı benzinli ve dizel motor seçeneklerine sahip olacak. TDI dizel 290 beygir güç üretirken, TFSI 340 beygire çıkabilecek. Bunları daha sonradan biri 435 beygir 4.0 litre TDI, diğer ise 460 beygir 4.0 litrelik TFSI olmak üzere iki V8 motor takip edecek. En üste konumlandırılmış 585 beygir güce ship 6.0 litrelik W12 devinin bunların arasına sonradan katılması bekleniyor.
 
A8, standart olarak 48 volt hafif hybrid elektrik sistemi ile birlikte gelecek. A8 L e-tron quattro plug-in hibrit modelinin ise, elektrik motoruyla bağlantılı 3.0 litrelik TFSI motoruyla 450 beygir ve 700 Nm'lik bir tork üretebildiğini belirtelim.
 
A8 aynı zamanda otomobil üreticisinin uzaktan park etme ve trafikte sürüş asistanlı (Traffic Jam Pilot) 3. seviye otonom sürüş teknolojisine de sahip durumda. Yeni A8, aktif ayarlanabilir süspansiyonun yanı sıra manevra kabiliyetini artıran dört tekerden direksiyon hakimiyeti sunuyor.
 
Neckarsulm tesisinde inşa edilecek yeni Audi A8 ve A8 L modellerinin bu yıl yollarda olması bekleniyor. A8'in Avrupa fiyatı 90.600 euro, A8 L'in ise 94.100 euro olarak belirlenmiş durumda.
 
 

http://www.bangkokpost.com/auto/news/1285167/new-audi-a8-revealed-with-self-driving-technology Yorum Yaz
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erdem3113 2 yıl en beğenilen
Diyanet işleri bunu beğendi.
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Efe 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ouz1806 2 yıl haberelectro
Hangi marka arabaya sahipsin merak ettim
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl
passat daha yeni makyaj yememiş miydi? bu nereden çıktı böyle. vosboylar bu sürpriz makyaj sonrası passat kuyruğunu artıracaktır.
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dobrasam 2 yıl
düzce belediye başkanı ; ön spariş verelim reis
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HondatugraL 2 yıl
Bu sınıfta S serisi olduktan sonra ne 7 ne a8 tutunabilir. Paşalar S e biner diğerleride 7 ye a8 e.
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Exterminio 2 yıl HondatugraL
İnsanlar akılsız değil. Mantıklarıyla hareket ediyorlar. Türkiyede bu Mercedes hayranlığı hala almış başını gidiyor fiyatlara bile yansıyor ama, Mercedes eski Mercedes değil. Başka ülkelerde birçok kesimce, süslü ve çabuk bozulan araba olarak görülür kendileri. Malzeme kalitesi ve işçilik olarak Audi hemen hemen her segmentte daha üstün Mercedes'ten. Tabi yeni A8'i görmeden konuşmamak lazım ama, A6-A7-A8 üçlüsü şuanda eskidikleri için geride kalmışlardı. 7 serisi de S class'a göre albenisi daha yüksek bir araçtır bana kalırsa. A8 ise teknoloji olarak ikisini de ters çevirip düz katlayabilecek bir araba durumunda. Zira 3. Seviye otonom sürüş yeteneğine sahip başka hiçbir araç yok dünyada. İç kabinde de harika dokunuşlar var. Sırf klima çıkışlarının açılıp kapanması için gösterilen özeni görseniz ne demek istediğimi anlarsınız
Bu arada, diğer yorum yapanlara sesleniyorum. Süslenmiş passat diyenler falan olmuş. Bu yorum yapanlar otomobilden biraz olsun anlıyor olsaydı, yeni A8'in; yeni Panamera'nın kardeşi gibi göründüğünü anlarlardı. Ön konsolu görünce direk yeni Panamera'ya benzetiliyor. Audi'yle dalga geçenler hadi hiç Audi'ye binmemişler anladım da, Porsche'yle dalga geçmek niye işlerine gelmiyor? Bentley ile niye dalga geçemiyorlar? Audi Volkswagen araçlarıyla paylaştığı parçalardan daha fazlasını, Porsche ve Bentley ile paylaşıyor.
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BekirTemel 2 yıl
İçi yeter
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TSY 2 yıl
önü audia a1 arkası megane 4

şunlara bir tasarımcı bulun hediyemiz olsun.
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noahford 2 yıl
Amiral Gemisi ... bu gemi batmaz Alman yapımı.
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Dukkha 2 yıl
Panjurunu beğenmedim passatı anımsatmış s serilerindeki ön tasarım efsane..
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goodorevil 2 yıl
Araba değil uzay gemisi mübarek.
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uzakdağ 2 yıl
iç dizaynı güzelmiş tam da belediye reislerimize münasip, arka koltukta otururken ayaklarını öne uzatıp şehrin sorunları hakkında daha iyi kafa yoracaklardır.
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ardicli2000 2 yıl
Düşünün ki bu araba TR de 95 bin tl. İkinci eli de 75 80 e bulunuyor. O zaman o passatçıları görürdüm ben.
"Amaaaan pasat işte abi....."
Almaya'da böyle diyorlar çünkü.
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Otomobil, otonom sürüş ve
12 etiket daha lansman audi a8 araç almanya marka sedan 2018 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
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