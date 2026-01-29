Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford Explorer ve Capri, yeni batarya ve elektrikli motorlarla güncellendi

    Ford, elektrikli Explorer ve Capri modellerini yeni LFP batarya ve daha güçlü elektrik motoru ile güncelledi. Peki güncellenen modeller neler sunuyor?           

    Ford Explorer ve Capri, yeni batarya ve motorla güncellendi Tam Boyutta Gör
    Ford, elektrikli Explorer ve Capri modellerini yeni LFP batarya ve daha güçlü elektrik motoru ile güncelledi. Bu güncellemeler sayesinde araçlar daha uzun menzil, daha yüksek güç ve daha rekabetçi bir fiyat sunmaya hazırlanıyor.

    Ford Explorer ve Capri’ye yeni batarya ve elektrik motoru

    Volkswagen’in MEB platformu üzerine geliştirilen elektrikli Ford Explorer ve Capri, NMC (nikel mangan kobalt) yerine daha ucuz ve uzun ömürlü LFP ( lityum demir fosfat) batarya ile geliyor. Bununla birlikte, net batarya kapasitesi 52 kWh'ten 58 kWh'e yükseliyor. Ayrıca, daha verimli ve güçlü bir elektrik motoru sunuluyor. Bu yenilikler, menzili 70 kilometreye kadar artırırken, tork artışı sayesinde daha hızlı ivmelenme sağlanıyor. Ayrıca Ford, LFP batarya sayesinde sürücülerin batarya ömrü daha az etkilenerek yüzde 100’e kadar daha sık şarj edebileceğini belirtti.

    Ford Explorer ve Capri, yeni batarya ve motorla güncellendi Tam Boyutta Gör
    Her iki model de artık tek şarjla 400 kilometrenin üzerinde yol alabiliyor. Explorer Standard Range, WLTP ölçümlerine göre 444 km menzil sunarken, Capri Standard Range ise 464 km menzile ulaşıyor. Bu rakamlar, önceki versiyonlara kıyasla yaklaşık %17’lik bir menzil artışı anlamına geliyor.

    Güncellenen elektrik motoru, öncekine göre 20 beygir fazla olan 187 beygir güç ve 350 Nm maksimum tork üretiyor. Böylece her iki model de 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede çıkabiliyor. Önceki sürede bu değer 8,7 saniyeydi.

    Ford henüz fiyat bilgisi paylaşmadı. Ancak NMC (nikel manganez kobalt) bataryalardan LFP bataryalara geçişin maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da fiyat avantajının tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı belli değil. Bu iki modelin de ülkemizde satıldığını belirtelim.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    125 cc motor yağı kaç numara pozitif teknoloji güvenilir mi klima dış ünite pervane dönmüyor beylikdüzü cumhuriyet mahallesi nasıl bir yer egea 1.4 yazılım yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum