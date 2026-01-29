Ford Explorer ve Capri, yeni batarya ve elektrikli motorlarla güncellendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ford, elektrikli Explorer ve Capri modellerini yeni LFP batarya ve daha güçlü elektrik motoru ile güncelledi. Bu güncellemeler sayesinde araçlar daha uzun menzil, daha yüksek güç ve daha rekabetçi bir fiyat sunmaya hazırlanıyor.

Ford Explorer ve Capri’ye yeni batarya ve elektrik motoru

Volkswagen’in MEB platformu üzerine geliştirilen elektrikli Ford Explorer ve Capri, NMC (nikel mangan kobalt) yerine daha ucuz ve uzun ömürlü LFP ( lityum demir fosfat) batarya ile geliyor. Bununla birlikte, net batarya kapasitesi 52 kWh'ten 58 kWh'e yükseliyor. Ayrıca, daha verimli ve güçlü bir elektrik motoru sunuluyor. Bu yenilikler, menzili 70 kilometreye kadar artırırken, tork artışı sayesinde daha hızlı ivmelenme sağlanıyor. Ayrıca Ford, LFP batarya sayesinde sürücülerin batarya ömrü daha az etkilenerek yüzde 100’e kadar daha sık şarj edebileceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Her iki model de artık tek şarjla 400 kilometrenin üzerinde yol alabiliyor. Explorer Standard Range, WLTP ölçümlerine göre 444 km menzil sunarken, Capri Standard Range ise 464 km menzile ulaşıyor. Bu rakamlar, önceki versiyonlara kıyasla yaklaşık %17’lik bir menzil artışı anlamına geliyor.

Güncellenen elektrik motoru, öncekine göre 20 beygir fazla olan 187 beygir güç ve 350 Nm maksimum tork üretiyor. Böylece her iki model de 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede çıkabiliyor. Önceki sürede bu değer 8,7 saniyeydi.

Ford henüz fiyat bilgisi paylaşmadı. Ancak NMC (nikel manganez kobalt) bataryalardan LFP bataryalara geçişin maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da fiyat avantajının tüketiciye yansıtılıp yansıtılmayacağı belli değil. Bu iki modelin de ülkemizde satıldığını belirtelim.

