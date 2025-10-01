Hangi şehirde kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var? İşte liste (Ekim 2025)

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Türkiye’de elektrikli araç altyapısı hızla büyüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılayan halka açık istasyon sayısı ve soket kapasitesi her geçen ay, hatta her geçen gür artıyor. Bu artış, özellikle büyük şehirlerde yoğunlaşırken, ülke genelinde daha dengeli bir dağılımın sağlanması hedefleniyor. Peki hangi şehirde kaç tane şarj istasyonu var?

EPDK’nın ağustos ayı verileri, Türkiye’de elektrikli araç ve şarj altyapısının büyüme hızını net şekilde ortaya koyuyor. Ağustos ayında elektrikli araç sayısı %6,5 artarak 310 bin 668’e ulaştı. Aynı dönemde elektrikli araç şarj soket sayısı ise %2,8 artışla 33 bin 592’ye yükseldi. Kurulu güç açısından da önemli bir artış kaydedildi. Toplam kurulu güç, önceki aya göre %3,7 artarak 2 bin 461 megavata ulaştı. Soket dağılımında ise AC şarj soketleri 19 bin 284, DC şarj soketleri ise 14 bin 308 olarak kayıtlara geçti.

Elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu oranı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı Ağustos 2025 itibariyle 16 milyon 944 bin 312. Elektrikli araçların oranı ise yüzde 1,8. Bu da trafikte 310 bin civarında elektrikli araç olduğunu gösteriyor.

Her ildeki elektrikli araç sayısının, o ildeki toplam otomobil sayısının yüzde 1,83 olduğunu kabul ederek elektrikli araç başına düşen şarj istasyonu (oranı) hesabını da aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Ortaya çıkan oranın anlaşılabilirliğini yükseltmek için her 100 elektrikli araca düşen şarj istasyonu sayısını gösteren "Oran" verilmiştir.

Elektrikli araç için en iyi 10 il

Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla en fazla şarj istasyonu sayısına sahip iller aşağıdaki gibidir.

Hakkari Batman Şırnak Tunceli Bitlis Muş Mardin Diyarbakır Ardahan Gümüşhane

Elektrikli araç için en kötü 10 il

Mevcut elektrikli araç yoğunluğuna kıyasla en az şarj istasyonu sayısına sahip iller aşağıdaki gibidir.

Hatay Osmaniye Kahramanmaraş Kilis Malatya Gaziantep Kırşehir Uşak Adıyaman Adana

Şehirlere Göre Şarj İstasyonu Sayısı ve Oranı (Ekim 2025) Şehir (İl) Şarj İstasyonu Sayısı Otomobil Sayısı İldeki Elektrikli Araç Sayısı (Tahmini) Şarj İstasyonu Oranı (Her 100 Araca) Adana 189 442 508 8 094 2.33 Adıyaman 29 68 524 1 254 2.31 Afyonkarahisar 156 114 365 2 092 7.46 Ağrı 15 11 003 201 7.46 Aksaray 52 85 648 1 568 3.32 Amasya 46 74 798 1 369 3.36 Ankara 1530 2 105 216 38 526 3.97 Antalya 847 736 496 13 479 6.28 Ardahan 8 4 792 88 9.11 Artvin 24 20 912 383 6.27 Aydın 191 234 084 4 286 4.46 Balıkesir 279 271 015 4 962 5.62 Bartın 19 34 702 635 2.99 Batman 65 23 307 427 15.24 Bayburt 12 8 716 159 7.53 Bilecik 34 41 988 768 4.43 Bingöl 17 13 061 239 7.11 Bitlis 23 11 413 209 11.00 Bolu 99 71 108 1 302 7.60 Burdur 38 67 269 1 231 3.09 Bursa 630 702 507 12 856 4.90 Çanakkale 164 125 834 2 304 7.12 Çankırı 31 26 315 482 6.43 Çorum 63 98 749 1 807 3.48 Denizli 190 254 418 4 656 4.08 Diyarbakır 145 84 916 1 554 9.33 Düzce 56 72 104 1 320 4.24 Edirne 75 85 010 1 556 4.82 Elazığ 51 99 620 1 823 2.80 Erzincan 18 36 125 661 2.72 Erzurum 56 76 105 1 393 4.02 Eskişehir 143 212 894 3 896 3.67 Gaziantep 113 316 940 5 800 1.95 Giresun 39 55 748 1 020 3.82 Gümüşhane 22 13 985 256 8.60 Hakkari 13 3 201 59 22.03 Hatay 55 274 541 5 028 1.09 Iğdır 10 8 048 147 6.81 Isparta 64 102 812 1 881 3.40 İstanbul 3512 3 972 910 72 705 4.83 İzmir 608 1 059 201 19 388 3.14 Kahramanmaraş 54 189 482 3 466 1.56 Karabük 29 47 308 866 3.35 Karaman 29 45 069 824 3.52 Kars 14 15 394 282 4.97 Kastamonu 48 76 209 1 395 3.44 Kayseri 270 307 128 5 621 4.80 Kilis 4 13 607 249 1.61 Kırıkkale 36 46 247 847 4.25 Kırklareli 41 74 919 1 371 2.99 Kırşehir 18 46 914 858 2.10 Kocaeli 327 346 354 6 339 5.16 Konya 304 457 999 8 380 3.63 Kütahya 78 126 712 2 320 3.36 Malatya 44 129 375 2 368 1.86 Manisa 128 269 777 4 937 2.59 Mardin 62 35 398 648 9.57 Mersin 250 376 892 6 897 3.63 Muğla 420 275 744 5 049 8.32 Muş 23 12 999 238 9.67 Nevşehir 103 70 385 1 288 8.00 Niğde 36 62 522 1 144 3.15 Ordu 67 106 520 1 950 3.44 Osmaniye 30 109 448 2 002 1.50 Rize 50 46 210 846 5.91 Sakarya 190 202 832 3 712 5.12 Samsun 190 250 989 4 593 4.14 Şanlıurfa 66 114 201 2 090 3.16 Siirt 13 9 684 177 7.34 Sinop 25 38 436 703 3.56 Sivas 82 109 590 2 005 4.09 Şırnak 19 8 880 162 11.69 Tekirdağ 150 187 299 3 429 4.37 Tokat 48 108 434 1 984 2.42 Trabzon 182 158 375 2 899 6.28 Tunceli 11 5 379 98 11.12 Uşak 32 83 386 1 525 2.10 Van 47 36 358 665 7.07 Yalova 68 47 951 878 7.74 Yozgat 33 57 815 1 058 3.12 Zonguldak 52 113 183 2 071 2.51

