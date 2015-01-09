Yeni nesil Dell XPS 15 dizüstü bilgisayar, 4K ekran ile geliyor

Yeni yıl ile birlikte bütün ürün gamını baştan aşağı yenileyen Dell, geniş kitlelere hitap eden XPS 15 ailesini de güncelledi. Tasarım olarak daha estetik bir görünüme kavuşan dizüstü bilgisayarlar, şirketin ultrabook modellerinden izler taşırken, taşınabilirlikleri de arttırıldı. Çok amaçlı kullanım için geliştirilen XPS 15'in en büyük yeniliği ekran tarafında karşımıza çıkıyor. XPS 13 modelinde "neredeyse" çerçevesiz ekran sunan Dell, XPS 15'te ise çözünürlük üzerine gidiyor.

Yeni XPS 15'i dileyen kullanıcılar 4K çözünürlüğünde ekran ile alabilecek. 3840 x 2160 piksel ile 4 tane Full HD çözünürlüğüne denk gelen ekran, özellikle geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Söz konusu çözünürlük olduğunda, daha yüksek olanı daha keskin görüntüler sunmakla birlikte işlem gücüne olan ihtiyaç ta daha fazla oluyor. Bu noktada da yenilikler sunan Dell, Intel'in 5. nesil Core işlemci ailesine geçiş yapıyor.

Intel'in 14nm Broadwell mimarisini temel alan Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler, Dell XPS 15 ile kullanılabilecek. Kendi sınıfında inceliği ile dikkat çeken kasasında yüksek performansllı donanım bileşenleri ile donatılan bilgisayar, aynı zamanda Dell'den alıştığımız ada tipi klavye, yüksek malzeme kalitesi ve kullanımı kolaylaştıran geniş touchpad gibi detaylara da sahip. İkinci ekrana ihtiyaç duyanlar için hem HDMI hem de DisplayPort arabirimleri üzerinde görüntü aktarımı gerçekleştiren XPS 15, yazılım tarafında ise Windows 8.1 ile karşımıza çıkıyor.

15.6-inç büyüklüğündeki ekranı 8 milyondan fazla piksel barındıran yeni nesil Dell XPS 15'in önümüzdeki aylarda ülkemize gelmesi bekleniyor. İlk olarak Amerika'da kullanıma sunulacak olan bilgisayarın fiyatı 2349$ seviyesinden başlayacak, seçeceğiniz donanım özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Ülkemizdeki fiyatlandırmanın ne olacağını ise henüz bilmiyoruz.



