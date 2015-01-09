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Yeni nesil Dell XPS 15 dizüstü bilgisayar, 4K ekran ile geliyor

4 yıl
3,7b
1
24
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil Dell XPS 15 dizüstü bilgisayar, 4K ekran ile geliyor
Yeni yıl ile birlikte bütün ürün gamını baştan aşağı yenileyen Dell, geniş kitlelere hitap eden XPS 15 ailesini de güncelledi. Tasarım olarak daha estetik bir görünüme kavuşan dizüstü bilgisayarlar, şirketin ultrabook modellerinden izler taşırken, taşınabilirlikleri de arttırıldı. Çok amaçlı kullanım için geliştirilen XPS 15'in en büyük yeniliği ekran tarafında karşımıza çıkıyor. XPS 13 modelinde "neredeyse" çerçevesiz ekran sunan Dell, XPS 15'te ise çözünürlük üzerine gidiyor.
Yeni XPS 15'i dileyen kullanıcılar 4K çözünürlüğünde ekran ile alabilecek. 3840 x 2160 piksel ile 4 tane Full HD çözünürlüğüne denk gelen ekran, özellikle geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Söz konusu çözünürlük olduğunda, daha yüksek olanı daha keskin görüntüler sunmakla birlikte işlem gücüne olan ihtiyaç ta daha fazla oluyor. Bu noktada da yenilikler sunan Dell, Intel'in 5. nesil Core işlemci ailesine geçiş yapıyor.
Intel'in 14nm Broadwell mimarisini temel alan Core i5 ve Core i7 serisi işlemciler, Dell XPS 15 ile kullanılabilecek. Kendi sınıfında inceliği ile dikkat çeken kasasında yüksek performansllı donanım bileşenleri ile donatılan bilgisayar, aynı zamanda Dell'den alıştığımız ada tipi klavye, yüksek malzeme kalitesi ve kullanımı kolaylaştıran geniş touchpad gibi detaylara da sahip. İkinci ekrana ihtiyaç duyanlar için hem HDMI hem de DisplayPort arabirimleri üzerinde görüntü aktarımı gerçekleştiren XPS 15, yazılım tarafında ise Windows 8.1 ile karşımıza çıkıyor.
15.6-inç büyüklüğündeki ekranı 8 milyondan fazla piksel barındıran yeni nesil Dell XPS 15'in önümüzdeki aylarda ülkemize gelmesi bekleniyor. İlk olarak Amerika'da kullanıma sunulacak olan bilgisayarın fiyatı 2349$ seviyesinden başlayacak, seçeceğiniz donanım özelliklerine göre değişiklik gösterecek. Ülkemizdeki fiyatlandırmanın ne olacağını ise henüz bilmiyoruz. 


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doctor_bey 4 yıl
Macbook'un canını yiyim
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grandcross 4 yıl
Bence 1920x1080 çözünürlük olarak bir kaç sene daha standard kalmalı hiç değilse ekran kartları rahat rahat 4k yı kaldırana kadar
Ayrıca laptoplar acayip pahalanıyor gözüm korkmaya başladı 2000 lira seviyesinde iyi bir laptop bulunmaz halde
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manyakurt 4 yıl
dünden beri şu pc nin xps 13 gibi ekranla tanıtılmasını bekliyordum hayal kırıklığı oldu ya resmen.
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artenis 4 yıl
OOhh o ekran kartlarıyla ne AKICI 4K olur o laptopda biliomusuaaan ...
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suslu76 4 yıl
Biraz hassasiyet meselesi. 13 ve 15 retina macbook kullandıktan sonra 23" 1080p monitor gözü çok yoruyor, aslında normalde de yoruyor ama insan farketmiyor. Film seyretme için bir şey diyemeyeceğim ama şahsen HD kanalların farkı kendini hissettirdiğini düşünüyorum uyduda. 4K ne kadar fark ettirir bilemiyorum. Göz ayırt edemez diye bakmamak lazım, farkında olmadan yorabiliyor düşük çözünürlük.
Ayrıca sanal makine olarak retina macbook 13'te windows kullanıyorum. Kendisi çok iyi adapte oluyor o çözünürlüğe. Yani 1080p ekran gibi küçülmemiş, 1280*800 boyutunda herşey ama daha net. Tabi windows uygulamaları ne kadar adapte olmuştur bilemem. Yalnız aynı sorun mac uygulamarında da vardı. Başlarda Adobe dahil çoğu uygulama adapte olamamıştı. Yani güncelleme çıkarıyorlardı retina ekran için. Tabi 2-3 senedir mac'te retina ekran olunca şu an çoğu uygulama uyum sağlamıştır.
Normalde çözünürlüğün böyle olmasını bekleriz fitzroy.com/...
Ama bu şekilde oldu bende, belki sanal makine programı ayarlamıştır onu belki windows'un kendisi ekran boyutunu anlayıp ona göre davranmıştır forums.autodesk.com/...
Görev çubuğu çok daha net görüldüğü üzere.
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Lazeran 4 yıl
13 inch olanını daha çok beğendim ama buradaki asıl sorun windows'un yüksek çözünürlükteki başarısı. Macbooklarda 2800x1800 çözünürlük var ama yazıların simgelerin boyutu çok iyi ölçekleniyor ve keskin görünmeye devam ediyor notebook'uma windows 8 yüklediğimde ise zoom'u mecbur %200 yapıyordum. Windows pencereleri ve internet explorer duruma iyi ayak uydursa da bir çok windows programı çok kötü ölçekleniyordu bazılarıda sanki paintte tutup çekmiş gibi ölçeklenmesine rağmen keskinliği azalıyordu.
Windows tarafında 4K 3K 2K ekranlı notebooklar için windows 10'un scaling başarımını bi' görmek lazım.
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okanner48 4 yıl
4K panelde 8294400 piksel bulunuyor. FHD'de ise ort. 2 milyon bulunuyor. 4k çözünürlüğe sahip 15.6 inç bir panelde inç başına 282.42 piksel düşüyor. FHD 15.6 inç panelde sistem yüzde 125 zoom seviyesinde çalışıyor. UHD 15.6 inç panelde ise bu zoom seviyesi daha yüksek. Yüzde 250 ile 400 arasıda bir değer olması gerekiyor. 15.6 inç panel için konuşmak gerekirse asıl amaç daha fazla alan değil daha net görüntü alabilmektir. Bu çözünürlükte Windows'u yüzde yüz zoom sevisine kullanamazsınız. Öte yandan, masaüstü monitörlerde zoom yapmadan 4K keyfini çıkarmak için minumum 40 inçlik bir panele ihtiyaç var. O da 110 ppi gibi bir değere denk geliyor. Bana kalırsa 15.6 inç için 1600x900 gayet yeterli ancak piyasada bu panele sahip güncel cidaz çok nadir. Üreticiler 1366x768'e üst sınıfta ise FHD'ye yükleniyorlar.
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c36ab7c4 4 yıl
15.6 ekranda 4k :D :D :D Şaka heralde..
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OverClocK1ng 4 yıl c36ab7c4
Hem de ne şaka arkadaşım ya. Ben sana söyleyeyim. 40 inçte bile 4K fazla.
Çünkü ekranların izlenme uzaklıkları diye bir şey var. Geçen gün bir müşterime gittim.
4K TV almış, hem de 40 inç ve kendini öyle bir şey zannediyor ki anlatamam.
Televizyonun dibine giriyor. Yemin ediyorum ki 10 cm yakınına giriyor. Ve bana diyor ki:
"Baaaak, pixelleri göremiyorum. İşte böyle olması lazım."

Yahu, gören de zannedecek ki, normal hayatta biz televizyonlarımıza 10-15 santim yakında bakıyoruz.
Öyle kullanıyoruz sanacak..

Dedim ki kendisine: TV nin izleme uzaklığı diye bir şey var arkadaşım. Bu oran, TV nin büyüklüğünün tam 2.5 katıdır.
Yani sen 40 inç TV aldıysan 40x2.54= 101.6 x 2.5 yani 2.5 metre uzaktan izlemen gerekir."

Ve 40 inç FullHD televizyona, bırakın 2.5 metreyi, 1 metreden bile baksanız pixelleri yine de göremezsiniz.

Müşterim de 10 santimden kullanacağını sanıyor her halde. Bunu TV yi aldıkları yerde öyle bir doldurmuşlar ki,
4K almakla iyi bir şey yaptığını sanıyor. Açmış SD yayınları, çamur gibi izliyor.

4K TV ye 2000 lira verirler ama bana orada servis ücreti vermek için elini cebine atmazlar.
Bir şey vermedi, ben de bir daha gitmem. Ayranı yok içmeye hesabı.

Yanlış anlamayın. Ben 4K yı alamayacağım veya ulaşılmaz falan diye kötülemiyorum.
3 ay önce 9000 lira peşin verip motor aldım. İstediğimi de alacak param var. Ama o kadar gereksiz ki.

Haa siz TV izleyeceksinizdir. Sinema sistemi ve odası kurarsınız. Oraya da çok büyük bir 4K TV koyarsanız anlarım.
Zira 40 inçten yukarıysa ve 3 metre uzaktan falan izlenip 50 inç üzeri TV alınacaksa zaten 4K altında önermem.
Ama monitör olarak veya 40,42 inç gibi boyutlarda ziyandan başka şey değil...
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OverClocK1ng 4 yıl
Önce şunu tekrar okuyalım:

"Yeni XPS 15'i dileyen kullanıcılar 4K çözünürlüğünde ekran ile alabilecek. 3840 x 2160 piksel ile 4 tane Full HD çözünürlüğüne denk gelen ekran"

Daha ötesi var mı. 40 inç ekranda FullHD çözünürlük iyi. Daha büyük ekranlarda pixeller sayılıyor. Ben şu an 32 inç TV yi monitör olarak kullanıyorum ve şu an elimde metre var ve gözümden ekrana metre ile ölçtüm ve 67 santim çıktı.

Üstelik kocaman 81 cm ekrandan bahsediyorum. 67 santim ama pixelleri göremiyorum. Ama 47 inç olsa görürdüm. Veya 40 inç ekrana 1 metre yerine 67 santimden baksam görürüm.

İşte 32 inç ekranımdan tam tamına 4 tanesinin yan yana konmuş çözünürlüğü düşünün.
O ekranları 32 inçten de çok çok küçük 15.6 inç ekrana sığdırdıklarını düşünün. O kadar gereksiz bir çözünürlük. Bu arada 32 inç boyut olarak 15.6 inç'in 2 katı değil 4 katından da çok az fazladır. Yani 32 inç'in 4 katı daha az yüzey alan boyutuna sahip bir alana 32 inç'te kullandığım çözünürlüğün 4 katını koymuşlar. Bu da 4x4= 16 kat daha alan/pixel demek. Daha doğrusu 1 pixel'in boyutunun, benim 32 inç TV dekinden 16 kat daha küçük olması demek.

Ne gereksizlik. Ekran kalitesini arttırmak, daha iyi ekranlar üretmek yerine çözünürlükte sidik yarışına giriyorlar. Tabi pil ömürleri de beklenen kadar artmıyor.

Bazı arkadaşlar bana diyebilirler ki:
"Ama çözünürlük yüksek olunca daha fazla yer kazanıyoruz, daha çok şey sığdırabiliyoruz."

Arkadaşlar. 17 inç ekranda FullHD çözünürlüğü de biliyoruz. Simgeler bile ufacık oluyorlar. O çözünürlükte o kadar ufak olan simgeleri düşünün. Bir de 4K olduklarında 4 kat daha ufalacaklarını düşünün. Sonra 17 yerine 15.6 inç olunca %16 daha da ufalacaklarını düşünün. Dahası var mı? Sonra siz gidip masaüstüne sağ tıklayıp da EN BÜYÜK SİMGELER deseniz dahi o simgeleri zor görürsünüz.

İnanın bana ki, o yazıları bile okuyamayacaksınız. 4K TV lerde bile ikonların altındaki yazıları okumaya çalışın. 40 inç olursa okuyabilirsiniz 65 cm den.
Ama 15.6 veya 17 ya da 18 inçte yazıları bile okuyamazsınız...

Haksız mıyım?

Adamlar 28 inç ekranda, ekranın normal okunabilir olması için Windows'un ekran çözünürlüğü kısmındaki "Nesneleri daha büyük yapın" seçeneğini %125 yakınlaştır yapmışlar. Bir de 15.6 inçte düşünün. 28 inç ekranın yüzey alanı, 15.6 inçten %158 daha büyük.

Yani siz %250 yakınlaştırma yaparsanız da işe yaramaz.

Aşağıdaki resme tıklayıp açıkan sayfada yakınlaştırma yapmadan soldaki ikonların altındaki yazıları okuyun.
Benim 32 inçte bile epey ufaklar. 15.6 inç'i bırak 23.6 inçte bile okunamazlar:
Bu arada 23.6 inç, 15.6 inç'ten tam 2 kat büyüktür.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DraGonS 4 yıl
Fiyata bak. Macbook alırım en azından mobilitesi daha yüksek olur.
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