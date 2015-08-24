Yeni nesil Moto 360'ın görüntüleri ortaya çıktı

Motorola geçtiğimiz yıl yuvarlak ekranlı Moto 360 akıllı saatini satışa sunarak bazı taşları yerinden oynatmıştı. Akıllı saatlerin de tıpkı günlük hayatta kullandığımız saatler gibi şık bir görünüme kavuşmasında büyük bir rol oynayan modelin ikinci jenerasyonu da bir süredir hazırlanıyor. Daha önce yeni model hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı ancak bu kez saat 2 farklı kişi tarafından görüntülendi.

Chicago'da yer alan Motorola genel merkezi yakınlarında bir çok çalışanda görülen yeni akıllı saat hem Google+ hem de Reddit kullanıcılarının gözünden kaçmamış.Yeni model iki farklı kişide görüntülenirken kayış bağlantısının klasik saatlere bir adım daha yaklaşması dikkat çekici. Saatin gövde kısmındaki incelme de gözlerden kaçmıyor. Diğer bir taraftan ilk jenerasyonda saat 3 yönünde bulunan fizikse buton yeni modelde saat 2 yönüne taşınmış durumda.

Henüz Moto 360 (2015)'in teknik detayları veya yazılım özelleştirmeleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak çalışanların günlük kullanımda tercih etmeye başlaması artık akıllı saatin son aşamaya geldiğini gösteriyor. Resmi duyurunun da kısa bir süre sonra yapılması muhtemel.