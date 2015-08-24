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Yeni nesil Moto 360'ın görüntüleri ortaya çıktı

3 yıl
2,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni nesil Moto 360'ın görüntüleri ortaya çıktı
 
Motorola geçtiğimiz yıl yuvarlak ekranlı Moto 360 akıllı saatini satışa sunarak bazı taşları yerinden oynatmıştı. Akıllı saatlerin de tıpkı günlük hayatta kullandığımız saatler gibi şık bir görünüme kavuşmasında büyük bir rol oynayan modelin ikinci jenerasyonu da bir süredir hazırlanıyor. Daha önce yeni model hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmıştı ancak bu kez saat 2 farklı kişi tarafından görüntülendi.
Chicago'da yer alan Motorola genel merkezi yakınlarında bir çok çalışanda görülen yeni akıllı saat hem Google+ hem de Reddit kullanıcılarının gözünden kaçmamış.Yeni model iki farklı kişide görüntülenirken kayış bağlantısının klasik saatlere bir adım daha yaklaşması dikkat çekici. Saatin gövde kısmındaki incelme de gözlerden kaçmıyor. Diğer bir taraftan ilk jenerasyonda saat 3 yönünde bulunan fizikse buton yeni modelde saat 2 yönüne taşınmış durumda.
Henüz Moto 360 (2015)'in teknik detayları veya yazılım özelleştirmeleri ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak çalışanların günlük kullanımda tercih etmeye başlaması artık akıllı saatin son aşamaya geldiğini gösteriyor. Resmi duyurunun da kısa bir süre sonra yapılması muhtemel.
Yeni nesil Moto 360'ın görüntüleri ortaya çıktı
 

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kadirirdem 3 yıl
kayışları kaliteli değildi inşallah kaliteyi arttırmışlardır. o alttaki siyah bar bu modelde'de var o çirkin duruyor....
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GoldPunch 3 yıl
Merhaba.

Moto 360 da kablosuz sarj destegi mevcut. Hatta oyle ki kablolu sarj destegi yok sadece kablosuz sarj etmek durumundasiniz. Uzun suredir Moto 360 kullaniyorum sarj konusunda sıkınti yaşamadım.
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K E N 3 yıl
Ülkemize gelecek mi? =)
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Batuist 3 yıl
Bence bu saatlerin en büyük sorunu pil.. hergün hergün telefon şarj etmek tamam da saatinizi şarj etmek kulağa çok hoş gelmiyor doğrusu
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Be All My Sins Remembered 3 yıl Batuist
Batuist
Bence bu saatlerin en büyük sorunu pil.. hergün hergün telefon şarj etmek tamam da saatinizi şarj etmek kulağa çok hoş gelmiyor doğrusu

Bence bunlara kablosuz şarj gelmeli. Mesela masa başına geçtiğinizde saati cikarirsiniz ve o ara şarj olur zaten hap kadar pilleri var, tam şarj olması ne kadar uzun surebilir ki?
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